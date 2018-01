Cabral: "Nos sabe a poco el empate por el penalti"

Voz 3

01:05

sí fue un calambre en cada nada no nada más nada grave no Iggy bueno nada más que un compañero y me me estira un poco y se me pasó pero bueno fue un calambre del esfuerzo dentro del campo sabe a poco el empate a dos como os sabe a poco el empate más que nada porque el penal no segundo tiempo creo que fue totalmente nuestro donde hemos jugado muy bien dónde hemos circulado la pelota donde estuvo protagonista que es verdad que el Madrid tuvo una muy clara a lo último la de Lucas Vázquez sí exacto pero pero bueno eso tuvimos también del penal que para mí lo fue si después bueno nada hemos creado muchas situaciones como para para llevar a tres puntos no fue así pero pero bueno el punto también nos sirve para seguir sumando y bueno la verdad es que necesitamos los puntos para sigue escalando