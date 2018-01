Marcelo: "Esto es lo que hay, solo podemos trabajar y correr más"

Voz 1 00:00 está por ahí ahora hablando para las radios Marcelo con Herráiz escuchar

Voz 1421 00:05 pues estamos jodidos estamos eh hundidos pero la mejor manera de salir de esta situación que no nos gusta para nada es para mí es muy mala no te lo peor es que que he vivido no estar así con muchos puntos detrás de de líder eh lo que tenemos que hacer es trabajar luchar ya a jugar el próximo partido para ganar hacemos de todo queremos marca los goles que queremos no encajan los goles pero eso es el fútbol no

Voz 1 00:36 no no hay más remedio tenemos que correr luchar cuál es el problema cuál es el problema en tu en tu opinión

Voz 1421 00:41 pues la verdad que lo que he dicho estamos intentando hacer todas las cosas para salir de esta situación subí no no no sale o no sale los goles de ir las cosas en encajamos goles e intentamos hacer un buen fútbol ya a veces las cosas no sale pero no es decir exactamente lo que es falta de actitud no es hemos interesado el partido corriendo luchando presionando arriba nada vamos a intentar hacer mejor en el próximo partido lo que yo digo es que no hay no hay más remedio tenemos que luchar correr ya el próximo partido

Voz 1 01:19 la prensa estáis mal acostumbrados a vernos ganar siempre pero yo creo que ya no es un problema de ganar es que es una diferencia muy amplia con el Barça no sé si hay un problema más allá de que no salen las cosas queréis hacer problemas sí que hay en el

Voz 1421 01:32 Adriano está acostumbrado a estar en la posesión que está y nosotros somos los primeros que estamos jodidos porque salimos todos los sin de semana en los entre semana par dar la cara a correr luchar intentar ganar no ganamos y es lo que hay lo que dicho no no hay más remedio tenemos que salir a jugar el próximo partido para ganar y vamos a intentarlo estamos intentando desde que hemos empezado a estar lejos de de líder en nada vamos a intentarlo Tenemos que trabajar luchar correr allí nada es lo que hay

Voz 1 02:11 segundo partido de Liga en el que el equipo sí

Voz 2 02:13 un bajón bastante preocupante en la segunda parte sucedió cuando el Barça ya pasa un poco lo mismo el el Celta lesión muy superior al Madrid en la segunda parte físicamente tú crees que estáis bien estáis en condiciones pues es atravesando mal momento

Voz 1421 02:27 no estoy de acuerdo con tu opinión tres la respeto pero no hemos estado bajo de exalta hemos controlado el partido incluso con el uno cero no hemos controlado pues sí pero el partido son dos partes entonces hemos controlado el partido incluso con con uno cero en la segunda parte hemos empezado la II con con dos goles no hemos tenido algunas ocasiones y al final ellos no nos mete un gol dos dos y al final hemos tenido algunas ocasiones también entonces así que no no veo que han estado ponen por encima de nosotros lo que sí desierto que hemos dado la cara hemos hecho lo que podíamos hacer o no hacer posible y si lo mismo tenemos que jugar el próximo partido mejor que hoy para puede ganar salir de esta situación que no nos gusta

Voz 1 03:17 según Marcelo cómo estás personalmente piensas que no es tu mejor momento te pregunte que esas que has tenido momentos mejores que no es tu mejor momento

Voz 1421 03:26 me resulta un poco feo es decir porque cuando estoy bien o no digo así que existe mal no lo dejo para vosotros qué tenéis la opinión de siempre no yo no pienso si estoy bien o mal yo lo que quiero es correr ayudar Mi equipo a salir de esta situación ahora mismo no es el el problema no es si estoy mal yo creo que el problema mayor no más grandes que tenemos que salir de esta situación

Voz 3 03:55 que tenéis la Liga muy lejos muy muy bien

Voz 1421 03:58 vamos a está casi todo abocado

Voz 4 04:00 a jugarlo en la Champions hagan al PSOE lleva a parásito y la temporada en la en la Champions porque la Liga está practicamente imposible a gana el país en Jermaine hoy seis uno está todo a una carta la Champions ahora mismo

Voz 1421 04:13 no no pues yo creo que la la la la competición de irregularidad no equilibrios de toda la temporada si queremos ganar la Copa del Rey si queremos ganar la Liga tenemos que jugar todos los partidos intentar jugar bien es cierto que estamos muy lejos del líder pero no hay remedio como he dicho antes tenemos que luchar correr y trabajar allí seguir dando las caras como estamos haciendo siempre salieron al campo con ganas es jodido es difícil porque el resultado no sale que el juego no sale que los goles no sale encajamos goles pero que es que vamos a darlo todo no hay no hay otra explicación vamos a darlo todo para ganar

Voz 1 04:55 preguntado aquí concedidas este año al menos es la sensación que hay cuando se ve el partido desde la grada en el césped que concede seis abajo tú crees defensa tantas ocasiones a los equipos rivales

Voz 1421 05:04 somos un equipo ni Opinió es somos un equipo que atacamos bastante no está claro que tenemos que tener un equilibrio y eso un equipo que ataca lógicamente sufre el Celta Paca también sufre no entonces yo creo que que es el el fútbol es así he hoy en día está más difícil que la gente te estudie más de que hace unos años pero es lo que hay no es excusa para nada tenemos que mejorar está claro pero es que somos un equipo que ataca

Voz 1 05:34 qué cosa más Marcelo una cosa lo hemos dicho los medios claro quiero que sepas por lo que ha dicho a los medios y mañana va a saber leer y escuchar Marcelo intenta una ruleta en medio campo perdió el balón y se quedó clavado o no llegó a defender esa jugada