Iturraspe: "¿Kepa? Está lesionado y sigue con su recuperación"

Voz 1 00:00 sí buenas noches aúpa feliz año todavía no se dice si todavía supongo si israelí israelí Victoria no que siempre sabe de manera especial ganar un derbi no

Voz 1773 00:10 sí sí la verdad es que como hemos ganar el derbi como lo hemos hecho está muy bien es llegar nuestro primer partido del año oí la verdad es que ha salido todo redondo lo que queremos generando muchas ocasiones siempre recibir

Voz 1 00:28 por tanto contentos no es lo mismo que ganar a la Real no

Voz 1773 00:32 bueno para mí no para mí no pero pero es un derbi sí sí es muy importante también lo final el vacile siempre entre los cercanos hay que evitarlo oí y por tanto sabe quién vacila un poco pues

Voz 1 00:51 a estas como nosotros exactas acto oye en que habéis cambiado que llevamos toda la temporada diciendo que irregulares que pasara Athletic tal qué sensaciones tan rara lleváis mes y medio desconocidos en el buen sentido

Voz 1773 01:06 sí como has dicho pues el inicio a pesar de que clasificamos en Europa pues bueno era un poco dubitativo ahí es verdad ultimamente puede ser que haya hemos encontrado el camino a seguir la dinámica por tanto tenemos que seguir porque creo que agua situación que hacerlo

Voz 1 01:29 eh ahora mismo estáis octavos después de haber estado décimo cuartos habéis llegado a tener nerviosa ahí en el vestuario en algún momento ha entrado cierto cierta sensación de vértigo de ver cómo estaba el equipo

Voz 1773 01:40 bueno tampoco tampoco hasta tal punto pero sí teníamos sobre todo la la necesidad de mejorar porque al fin que cuando tú no haces las cosas bien el primero que te das cuenta incentivados eso y sentíamos que teníamos que mejorar yo por tanto lo hemos hecho

Voz 2 01:58 estoy aquí todo

Voz 1773 02:00 con no llega muchísimo para acabar la Liga por tanto tenemos que seguir dándole y bueno más o menos yo creo que tenemos nacidas en mucho más claras

Voz 1 02:10 Aduriz tiras y los penaltis en los entrenos también con esa sangre fría que tiene

Voz 1773 02:15 la verdad es que se siempre yo en mi opinión los entrenamientos los penaltis no tenga que ver con lo piensa todo el mundo pero tiene tiene ese esa templanza ahí y esa es que no sé a sangre fría en el en el penalti en situaciones de tensión hace de cinismo ella

Voz 1 02:40 he visto pocos que lancen mejor los penaltis no sé tú si has tenido ahí a muchas no

Voz 1773 02:45 yo no yo no he visto jugar con nadie que que tiene también al final siempre digo

Voz 1 02:51 no tendrán alguno de los porcentajes se seguro pero hacer toda Europa bueno pues nada Oye quema como está te has pedido ya no

Voz 1773 03:01 no no está lesionado está lesionado

Voz 1 03:06 pero les ha dicho

Voz 3 03:07 ya que agur o no

Voz 1773 03:10 como estaba antes con él

Voz 1 03:12 sí con su recuperación joven lo tiene que estar pasando mal también epa pase lo que pase que yo creo que no sé lo que opina dio de peso y de galones y de experiencia pero que sea que sea lo que sea pero que sea ya no lo que lo que tenga que pasar que pase

Voz 1773 03:25 bueno al final es lo que lo que todo se lo que todos al final y buscamos lo que está claro es que que bueno que el equipo está un poco fuera de eso se ha visto en el en el partido de hoy ya al final nosotros lo único que podemos hacer es seguir trabajando

Voz 1 03:46 bueno tú lo ves más fuera que dentro

Voz 1773 03:49 yo le veo que tiene contrato otra

Voz 1 03:51 ya con nosotros sí que viviente lo sabes podría ser directivo incluso club bueno Ander enhorabuena por la victoria