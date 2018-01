Así vio Iturralde el arbitraje del Celta - Real Madrid

Voz 1 00:00 Iturralde es igual no ha pasado nada que merezca la pena ha sido una jornada más o menos tranquila no Masó menos

Voz 0514 00:05 se ha habido peritajes erróneos el gol debas me dicen algunos era fuera de juego en el que han puesto en la línea AENA el gol de Bale viene de falta previa además nada nada nada es una falta que más fíjate va ganando el Celta es una falta que al borde del área que Maxi quiere intentar engañarle al árbitro en vez de seguir con el balón y lo que haces en la contragolpe el uno dos tampoco están fuera juego Bale tampoco correcto es rojo roja el codazo de Casemiro y es más naranja es decir cuál es donde se donde se equivoca al donde se puede equivocar el árbitro de que no hay movimiento de brazos no ven movimiento de brazos sino que ve que va con el brazo suele luego el penalti fallado por Aspas esto es curioso lo del penalti pena es adelanta mucho voy Don Carlos el penalti penalti is amonestación porque ya han quitado el triple castigo de Roma y luego lo curioso es que si tú haces repetir el penalti porque es adelanta el portero desde este año el año pasado no era este año es amonestación al portero por lo que le tendría que haber expulsado a Keylor Navas vuelto peritaje estaba ahí

Voz 2 01:06 es un error grave

Voz 3 01:09 el Road en esta rueda prensa pequeña debió ser amonestado Cristiano al simular una

Voz 0514 01:15 caída por su desplome súbito veo que escuchas en Carrusel no he dicho en directo en Carrusel que no muchas veces los árbitros sólo amor estamos en el Larguero sólo amonestados cuando se tiran dentro del área para decirle que no es penalti y amonestar le pero la amonestación no te dice en qué zona del campo sino es por tirarse se en el medio campo le tendría que haber amonestó también la última penalti de más

Voz 4 01:36 te lo aspas no no no no no pero pero muchas amarillas

Voz 0514 01:39 Aspas eso sí provoca lo provoca Gaspar siguiendo

Voz 4 01:41 la por el contacto bueno doce y nueve estamos

