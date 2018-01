El Larguero: El Sanedrín de los domingos, el pinchazo del Real Madrid y la llegada de Coutinho a Barcelona (07/01/2018)

Voz 3 00:00 la Cadena SER

Voz 4 00:31 bueno pues aquí estamos muy buenas noches y bienvenidos a este Larguero aquí empezamos esta temporada

Voz 1375 00:37 dos mil dieciocho ha vuelto la Liga este fin de semana

Voz 6 00:41 hay ha vuelto con la victoria de el

Voz 1375 00:44 el Barça con la victoria del Atlético de Madrid ayer y con la vuelta de Diego Costa que yo creo es una de las grandes grandes noticias para nuestra Liga un tío que estaba en la Premier en el Chelsea que ha vuelto al Atlético de Madrid y como ha vuelto ahora hablaremos también de Diego Costa este Atlético además de Vitolo pero sobre todo como ha irrumpido de nuevo Costa en nuestra Liga y otro que estaba en la Premier y que se ha venido ya a nuestro fútbol es Dinio que hoy eh sea puesto ya la camiseta ha hecho la foto oficial aunque mañana será presentado Ike ha dicho sus primeras palabras como jugador del Barça son treinta segundos de Coutinho ciento sesenta kilos apaga al Barça por él

Voz 7 01:15 estoy muy contento muy feliz la verdad es que yo siempre he dicho es no soy yo que estoy viviendo y entonces estamos de aquí muy felices claro es poder jugar y ganar

Voz 5 01:28 el título sin ganar cosas eh

Voz 7 01:30 se Feli se de los fans voy a jugar siempre con alegría estos son son los objetivos distrito los es increíble sabía que voy voy con con con ídolos los jugadores que tiene mucha historia

Voz 8 01:44 no leo Luis Iniesta

Voz 7 01:47 la que Busquets en fin todos los grandes jugadores Si estoy muy contento de esas Vecchio pero sí espero pues de aprende

Voz 1375 01:57 claro con mi puente que buena juntos qué bien habla español Coutinho Philippe Coutinho jugador del Barça que mañana será presentado a mediodía

Voz 9 02:07 con la llegada de Coutinho el Barça mejor

Voz 1375 02:10 ahora la plantilla además de envíele hoy ha visto Coutinho como el Barça le ha ganado tres cero al Levante goles de Messi de Suárez de Paulinho

Voz 9 02:17 de melé titular

Voz 1375 02:19 digamos que también le queda para ponerse a la altura del resto compañeros pero más Gerry mina que probablemente llegan los próximos días el plante del Barça es de cuidado y la pregunta que os hago la primera pregunta exámenes de dos mil dieciocho a los oyentes de Larguero es quién tiene mejor plantilla ahora mismo el Barça o el Madrid el seis cuatro ocho cuatro siete tres siete sesenta no se me ha dado el número está haciendo Talavera o el Atleti te digo el Athletic el Athletic ahí está también con la llegada de Costa Vitolo más Saúl Mascó que más Griezmann más todo esto seis cuatro ocho cuarenta y siete treinta y siete sesenta quién tiene mejor plantilla el Barça o el Madrid con la llegada de Coutinho Conde

Voz 6 02:55 Velilla titular con Paulinho que fíjate la vuelta marcó

Voz 1375 02:57 dar si llega Jerry mina quién tiene mejor plantilla seis cuatro ocho cuarenta y siete treinta y siete sesenta tus opiniones que enseguida escuchamos en el tiempo de sanedrín de El Larguero que comenzamos ya con todo el equipo que está por ahí después de haber pasado Navidades Reyes y fin de año y todo esto Antonio Romero que sigue en Balaídos son Antonio por ahí has hecho después de la Supercopa de España después la pregunta claro la Supercopa España no estaba ni Coutinho avala le tampoco digo que me lo dice a un amigo madridista hasta que lo perdí la amigo madridistas que no estaba casada yo había Coutinho en Vélez Jerry mira eso es Paulinho Mina me imagino que tendrá la afición del Barcelona que charlaba Canaletas enloquecida o como suele decir Romero el programa de la Supercopa ya lo hicimos

Voz 5 03:40 vaya aunque suele decir Romero lo dice Romero no eso ya estaba hecho esto empieza como siempre que no puedo saludar hola Gallego muy buenas buenas noches y feliz año hombre igualmente estamos Julio Pulido hola Julio qué tal buenas noches cuánto tiempo abrirte y sin verte

Voz 10 04:00 por ahí

está por ahí Antón Meana hola Antón presente Carreño qué tal buenas noches feliz año y esas cosas muchas gracias está por Jordi Martí en Barcelona hola Jordi

Voz 10 04:13 diecisiete De Gaulle la verdad entonces si son diecisiete quites tres

Voz 0985 04:18 en cualquier caso malo perdona perdona con las cuentas y me he distraido nada Manu buenas noches desde una Barcelona que en contraposición a esta crisis del Real Madrid va a dar rienda suelta a la Coutinho Manny a

Voz 5 04:34 espero que esta noche tengamos tiempo parado

Voz 0985 04:36 la largamente del asunto Coutinho tiene además como tú sabes a la bueno

Voz 1375 04:42 vaya más de siete no sólo quiere dar Arda Turan bueno primero

Voz 0985 04:44 que deshacerse perdón primero hay que conseguir traspasar Arda Turan por poco que este objetivo igualar

Voz 1375 04:50 hasta se aferra la camiseta que no que el siete es mío y tal no quiere soltarlo el cura que rajó del precio

Voz 0239 04:54 no tenía misa hoy no homilía

Voz 1375 04:57 a día de hoy a mí Coutinho parece barato muy barato ya sé que la de hoy a mí Coutinho borde bueno barato no

Voz 5 05:07 quiero decir todo lo que me parece caro desde en Belén me parece claro

Voz 1375 05:09 si este fichaje lo hace el Real Madrid le estáis dando

Voz 5 05:12 a Florentino de aquí al año

Voz 1375 05:14 yo no del año también que se ha vuelto loco el mundo el fútbol creo ya lo sabemos todos que que Neymar se saltó la banca todo el mundo con doscientos vendió millones pero a mí entre pagar ciento sesenta que ya está para ponerlo tituló o pagar ciento cincuenta Pelé que el chaval todo ya le queda bastante vamos a ver que hay una diferencia bueno titular faltando semanas está lesionado pero aparte de eso son ciento sesenta millones que faltan dos en agosto agregó decías al en Belén ciento sesenta millones de euros por qué no puede jugar la Champions ya con eso pero ya lo hizo

Voz 0919 05:40 buenas noches y buenas noches buena noche feliz año ya te lo digo pero ya lo hizo Florentino pagando cien por Bale hace cuánto

Voz 5 05:48 como hace cuatro ya pues el mercado

Voz 0919 05:50 Laurent cien millones a mí me parece desproporcionado pero no

Voz 5 05:53 yo no estoy diciendo ahora dicho o no pero yo creo que es muy bueno es que no

Voz 0919 05:58 no he dicho exactamente no sé la ficha para jugar esta Champions era fichar para cinco años y medio

Voz 5 06:04 igual es muy caro porque igual es muy barato

Voz 0919 06:06 con lo diré muy caro sabes que nacido Arda Turan que costó cuarenta mil

Voz 5 06:10 en a Duran de jubilación está pegando el oro vayan a planes de pensiones

Voz 1375 06:17 él

Voz 5 06:17 así que hoy toca ver de la Liga supongo tiñó que ha sido presentado bueno mañana las cuestiones una especie

Voz 1375 06:24 al de Coutinho te he además de Jordi de Marcos que estaba Jordi con las cuentas de los dieciséis más y luego la verdad diecisiete está por ahí flaqueó la Flaqué y muy buenas aquí un Coutinho maníaco bueno pues no ha venido al club de los locos del sanedrín para cantar los goles de Cutillas cantará muchos he quién me falta esta Pablo Pinto ya lo habíamos hola hola Pablo muy buenas feliz año igualmente cómo ha ido todo no estaba bien

Voz 1670 06:45 da la gente euforia me contaba Talavera el chiste de Cannes a dieciséis llegando para Madrid

Voz 10 06:52 cómo estáis verdad como estable crecimientos

Voz 5 06:55 lo bueno pues bueno están disfrutando bueno tímidos el Betis revés se está Miguel Martín Talavera o la tala qué tal buenas noches a todos cómo ha vuelto costaban sí sí la verdad que es un es un jugador top es un delantero del

Voz 1576 07:07 por del mundo y efectivamente teníamos claro que se iba mejor al equipo lo dijiste dubio al mejor equipo en un Larguero y efectivamente ha necesitado dos ratito dos para darle un salto de calidad al equipo hoy

Voz 1375 07:18 que pelea por donde ahora sólo le falta el pequeño detalle

Voz 0239 07:21 Nieto de saberse el reglamento él y Correa me también dijo que no

Voz 1375 07:25 vaya la norma no te no tenga no tendrán

Voz 0239 07:27 demasiado tiempo en en el día después de entrenar dos horas

Voz 5 07:31 no es el reglamento estaba jugando quedaron Manu empezamos en el Sanedrín centrado ahí que no ha tenido tiempo de reproches que con la que ha caído en Balaídos que estemos hablando de de decir al reglamento

Voz 1375 07:45 de Diego Costa que tendrá que al menos todavía más presentaciones

Voz 5 07:47 estamos justo acaba de terminar

Voz 0239 07:50 fíjate que me muy seguido porque en un rato nos echarán de habiéndolo tengo que decir salir

Voz 5 07:55 quiero hablar de todo dile al día de seguridad que aguante que vamos a hablar verdad en Madrid aguanta exactamente que Iturralde es igual

Voz 1375 08:03 no ha pasado nada que merezca la pena si una jornada más o menos tranquila no más o menos si los peritajes erróneos pero el gol debas me dicen algunos era fuera de juego en el desmarque no si AENA el gol de Bale viene de falta previa de Mc

Voz 0514 08:19 de nada nada es una falta que más fíjate va ganando el Celta es una falta que al borde del área que Maxi quiere intentar engañarle al árbitro en vez de seguir con el balón y lo que haces en la contra

Voz 1375 08:28 a gol el uno dos tampoco tampoco correcto es rojo roja el codazo de

Voz 5 08:34 Casemiro es más naranja

Voz 0514 08:37 es donde se donde se equivoca al donde se puede equivocar el árbitro de que no hay movimiento de brazos Nobel movimiento de brazos sino que ve que va con el brazo por eso le amonestó

Voz 1375 08:45 luego el penalti fallado por Aspas este curso

Voz 0514 08:47 sólo del penal ahí pueda es adelanta mucho ruido en carros el penalti penalti y amonestación porque ya han quitado el triple castigo de Roma y luego lo curioso es que si tú haces repetir el penalti porque es adelanta el portero desde este año el año pasado no era pero desde este año es amonestación al portero por lo que le tendría que haber expulsado a Keylor Navas

Voz 5 09:06 bueno pues peritajes estaba bien

Voz 0684 09:09 es un error grave

Voz 0985 09:11 Iturralde en esta rueda de prensa pequeña debió ser amonestado Cristiano al simular una caída por su desplome súbito

Voz 1375 09:19 veo que escuchas se Carrusel Ready Chendo

Voz 0514 09:21 directo en Carrusel que no muchas veces los árbitros sólo amor estamos en Rioja sólo amonestados cuando se tiran dentro del área para decirle que no es penalti y amonestar le pero la amonestación no te dice en qué zona del campo sino es por tirarse en el medio campo le tendría que haber amonestó también

Voz 1375 09:36 la última un penalti de Marcelo aspas no no no no no amarillas provoca lo provoca Gaspar siguiendo las por el contacto bueno doce y nueve estamos todos contigo también oyente del Larguero te agradecemos esto es como siempre hay escuchando la serie escuchando la radio y con muchas cosas que opinar pero vamos al turrón como diría el otro

Voz 1576 09:55 bate a dos del Madrid en Vigo con la Víctor

Voz 1375 09:57 el Barça en el partido bajó a las cuatro y cuarto de la tarde sí aclara ante el Levante el Barça es líder con cuarenta y ocho segundo el Atlético con treinta y nueve a nueve tercero el Valencia con treinta y siete a once y cuarto el Madrid con XXXII a dieciséis del Barça ni en la época de Mourinho bueno justo desde la época de Mourinho no recuerdo Madrid a tanta distancia del Fútbol Club Barcelona cuidado que tiene el Sevilla a tres está con veintinueve quinto el Eibar a cinco eh ojo el Eibar a5 apunta Pablo Pin esto

Voz 5 10:29 pues hayáis antes de empezar por las cosas que hacen nos lleva treinta y cinco minutos metido en el despacho buena es que uno lanza las bromas

Voz 0684 10:39 te digo yo estoy para cinco

Voz 5 10:41 lo tenía planificado esto Pablo Pinto como esos con los datos acerca de elevar el hombre

Voz 1375 10:47 partido ahora escuchamos a lo que ha dicho Butragueño después de lo que ayer dijo Zidane sobre

Voz 5 10:53 te quepa no necesito a ningún portero

Voz 1375 10:55 pero sobre el partido y sobre la imagen del Madrid en general a mi me parece que es que ha dimitido ha presentado la dimisión oficialmente hoy en Balaídos he dicho no quiero a la Liga no está motivado el equipo a bajar los brazos es una sensación de de de no digo de pasotismo no no no no es decir que los jugadores salgan a pasar del partido pero el Madrid no está enchufado no no le interesa la Liga porque sabe que ya la tiene imposible inalcanzable sea lo de la segunda parte de hoy no recuerdo una segunda parte tan mala del Madrid desde que está Zidane como entrenador que ya llevaba bastante tiempo y hoy ha sido e irreconocible el equipo ha como está desaparecida en la unidad de eso que también hizo el Madrid con Zidane desde que es entrenador este año precisamente es lo que se echa en falta es que hay titulares que no están para jugar pero siguen jugando como Marcelo como Cross que partido de también que creo siempre es pasado abre de Pedro sobre todo vaya partidito de creo los vaya partidito de Marcelo bueno que está lesionado pero vaya temporadas la estación de Benzema Varane que tampoco está haciendo una campaña para tirar Despres que dónde están Asensio Ceballos Llorente Teo es que la unidad de ha desaparecido muchos que señalábamos a Zidane como el gran gestor de esa unidad ve casi al nivel de la unidad ha pues este año precisamente está haciendo lo contrario que la unidad B está desaparecida en combate es un Madrid irreconocible que solo juega toda la Champions dentro de cinco semanas pero ojito que como baje los brazos como lo sigue bajando en la Liga cuidado con la Europa League no lo digo de coña en el Madrid bajó los brazos con toda la segunda vuelta por delante de bueno a mi sólo me interesa la Champions cuidado con los que vienen por detrás porque porque el bueno es que como siga si el Madrid juega más partidos como hoy al Sevilla tres puntos ya que no me parece ninguna broma bueno he opiniones qué os ha parecido lo del Madrid de hoy la pregunta recuerden el Whatsapp quién tiene mejor plantilla de nadie el Madrid o el Barça Romero empieza contigo yo creo que el titular del partido es eh

Voz 0239 12:44 frente el Real Madrid ha dimitido de la Liga el Real Madrid

Voz 9 12:46 de

Voz 1375 12:48 sabe que pase lo que pase

Voz 0239 12:51 hombres es una auténtica hecatombe lo que lo que sucede aquí a final de temporada pero sabe que pase lo que pase la Liga de Campeones en la tiene asegurada y que ahora tiene dos tiros uno muy importante otro menos en la

Voz 0919 13:00 en lo que resta de temporada en la Liga de Campeones

Voz 0239 13:02 sí y otro el Campeonato Nacional de Liga esto no quiere decir que vaya a perder todos los partidos en la Liga

Voz 1375 13:06 pero si tú no estás enchufado al cien por cien en el campeonato de la regula

Voz 0239 13:09 calidad es imposible que lo pueda ganar sobre la unidad de eh a mi me parece que Zidane no lo ha gestionado también como lo gestionó el año pasado aunque siempre recuerdo lo mismo

Voz 5 13:19 hombre el año pasado empezó a gestionar

Voz 0239 13:21 a partir de enero gallego escucha bien la unidad B del Madrid el año pasado empezó a gestionar la final a partir de enero

Voz 1375 13:28 luego una sensación que Zidane

Voz 0239 13:30 qué dice públicamente estar contento con todo lo futbolistas y no necesitar nada más yo estoy convencido de ello tiene futbolistas de la unidad ve que no le llenan el ojo que a nosotros nos gustan mucho pero a Zidane les gustan Le gusta menos incidencia defiende la temporada va a morir con los futbolistas en los que él tiene

Voz 0985 13:47 plena confianza yo Antonio sus sedes lo que has dicho pero no es de hoy oye ya hace muchas semanas que se viene advirtiendo en este sanedrín que la debacle no esté hoy ya hace mucho tiempo que hemos denunciado que el Real Madrid nos ha enganchado esta Liga ya hemos denunciado hace muchas semanas que es un problema de fútbol ya hemos denunciado hace muchas semanas que Zidane es incapaz de corregir lo desde la pizarra quiero decir que ahora nos podemos apuntar todos al carro pero la debacle que no te entiendo lo que quiere decir que no es de hoy

Voz 0239 14:15 sí

Voz 0985 14:15 que ya esa manera que bloques calificaba de accidente algunos ya veíamos que tenía mala pinta y al final el resultado es el que es el Madrid lo pieza

Voz 5 14:26 es la mitad de las jornadas que disputa yo

Voz 0919 14:28 lo que creo es que vamos a ver si si al principio de temporada que dejé que tener un poco de memoria colectiva se a principio de temporada en el mes de septiembre decíamos unánimemente unánimemente que el Madrid tenía una de las mejores plantillas de su historia unánimemente no puede ser que ahora está unida sea la unidad X aquí ha habido evidentemente una mala gestión del entrenador

Voz 1375 14:52 hoy Marco Asensio que yo siempre me

Voz 0919 14:54 me remito a Marco Asensio pero a Ceballos ha jugado siete minutos siete minutos yo lo que el Madrid ha perdido

Voz 5 15:00 en Soria jugó noventa esa esa solvencia

Voz 0919 15:03 así que el Madrid cero tres a qué jugaba

Voz 11 15:05 esa solvencia y esa seguridad hay un aire de de de

Voz 0919 15:09 la segunda parte cansina del equipo pero de los de atrás de los del centro de los de delante porque los de delante la segunda parte no han hecho nada

Voz 5 15:18 Cristiano no apareció en la verdad es que te ayuda

Voz 0919 15:21 hay una sensación de de de funcionariado

Voz 9 15:24 de qué estamos jugando

Voz 0919 15:26 da igual lo que nos estemos jugando y eso es culpa a los jugadores pero el que lo pone casi siempre a los mismos

Voz 1375 15:32 pero vamos a empezar la casa por los cimientos estamos hablando el plan B del del del banquillo eh vamos a empezar el plana porque es que estamos ya acabando la primera vuelta con Cristiano con cuatro goles con Benzema con dos goles Bale entre Rato ya ha metido más goles que ellos vamos a empezar por el equipo titular por por poner los puntos sobre las idas a un Ramos que no está haciendo buen año Marcelo que como decía Manu está haciendo el peor año desde que llegó al Real Madrid a una delantera que no está metiendo goles no sé por qué nos ponemos a hablar ahora de Ceballos de Marco Asensio es Asensio de Llorente

Voz 5 16:00 a Juan Pablo no son los que tiene que decir sí o no

Voz 1375 16:03 es un segundo así ponemos los focos en lo bueno para Cristiano para el otro para el de la moto cuando lo hacen bien habrá que poner

Voz 5 16:10 por parte a cargo de lo que está pasando el Madrid

Voz 0239 16:15 era B

Voz 5 16:15 nadie la echará a responsabilidades políticas

Voz 0239 16:20 carro pero lo que digo es que Zidane pase lo que pase aquí para mí es un error de Zidane pero la sensación que tengo después de conocer

Voz 5 16:28 algo ácida en las dos últimas temporadas es que pase lo que pase

Voz 0239 16:31 claro va a morir con los suyos

Voz 1375 16:33 Moon o ninguno no pero muy pocos jugadores de la unidad b Le han dado motivo a Zidane para creer ciegamente en ellos este año ni siquiera yo qué sé Lucas Vázquez que el año pasado funcionó como un tiro le la dado ningún motivo y Marco Asensio que empezó como un tiro y que probablemente el suponía gestionar mejor el puesto de titular en lugar de Benzema no lo sé da la sensación de que Marco Asensio en los noventa minutos del otro día va no obtuvo ni un motivo para que el titular esos así para que Marco Asensio todos sabemos que lo saben jugar porque empezábamos en pretemporada y empezando una temporada dirigentes todos juegue que que es segunda unidad tiene usted y el Madrid mejor todavía C yo estoy gobernante que se va a comer el mundo Marcos Llorente que el te cambio perfecto de Assens de de de Casemiro Marco Asensio que va a ser la leche ya lo

Voz 5 17:13 a su partido completo te Horna

Voz 1375 17:16 no hay ningún motivo para hacerle cosquillas San Marcelo ni aún Marcelo el cuarenta por ciento como hasta ahora un cincuenta por ciento

Voz 5 17:20 bueno pues es Marcelo que juega mal seguro seguro seguro que lo pueda malo Marcos un susto cuando vio

Voz 0919 17:28 en Messi ya no te digo

Voz 5 17:29 en comparación con Cristiano está claro que la pregunta que es una pregunta que os hago

Voz 1375 17:34 Mario es creéis que el vestuario del Madrid ha calado la sensación de que el hombre justo por encima de todo va se lo ha dejado de ser justo con el Vestuario en Madrid es evidente es evidente que habrá que lo que juegan seguro es que no quieres que de todas formas tú si tú repasando los números del Real Madrid no puede haber un solo Progrés

Voz 1576 17:51 quiero decir no es culpa de que un jugador no esté bien o que no sean goles es que es el peor Real Madrid de de la década es que en la jornada dieciocho El

Voz 0239 17:59 en la década de ahí que la que llevamos

Voz 1576 18:02 sé que empezó desde el dos mil diez hasta ahora es el peor Real Madrid el peor el peor del Mourinho que se dejó ir en la XII XIII que tenía treinta y seis puntos y tenía más veinticinco bueno pues tenía treinta y seis la jornada dieciocho El de Benítez que salió a gorrazos tenía treinta y siete puntos más veintinueve diferencia de goles es que este tiene XXXII con un partido menos que puede llegar a treinta y cinco

Voz 1375 18:23 sólo tiene más dieciséis de diferencia

Voz 1576 18:25 goles estos números son o para un entrenador dimita o para que alguien lo cese yo como poco peso crece como pocos

Voz 5 18:33 lo que sí focos pocos entrenadores aguantan dice

Voz 0684 18:35 el Barça visto nunca es bueno si poco será acaba de cerrar el año con

Voz 5 18:39 cinco titulares

Voz 0684 18:42 lo primero calmado pero eso ya es una decisión que no es pasado es que no

Voz 5 18:48 detallado hoy Mario bueno pues yo digo que el último entenderá entendederas

Voz 0239 18:54 entendederas

Voz 9 18:55 que el Real Madrid no

Voz 0239 18:57 no le dio un crédito ilimitado a Zidane porque eso el primero que lo sabe repito es Zidane pero entenderá que un enterrador que viene de ganar dos Copas de Europa aunque sea una crisis galopante no esté en la mesa del presidente del Real Madrid a mitad de temporada hecha nacida en tu eso lo puedes entender

Voz 1576 19:12 yo creo que lo puedo entender pero tú tú cuántos años vas haciendo el Real Madrid

Voz 1375 19:16 desde el dolor

Voz 1576 19:17 sí bueno montón verdad nunca el Madrid ha ganado tanto

Voz 5 19:20 contenido perfecto pero yo te digo que tú cuántos

Voz 1576 19:23 entrenadores que has visto pasar muchos por el Real Madrid haciendo el Real Madrid aguantan estos números no Agatha

Voz 0239 19:27 no es que los números acabemos perspectiva general

Voz 5 19:30 vale demorada e esta temporada

Voz 0239 19:33 de no es soportable si no viniera de ganar dos Copas de Europa una Liga no sé cuántos y no no es soportable pero es que viene de eso yo creo que lo primero que

Voz 12 19:41 no estoy nada de acuerdo con que el Madrid ha dimitido

Voz 0239 19:44 diga

Voz 12 19:44 el Madrid no puede dimitir de la Liga de lo que ha dimitido el Real Madrid de jugar al fútbol de competir

Voz 0919 19:50 es la clave del esfuerzo físico etc

Voz 12 19:53 la etcétera me tomo la molestia de verlas estadística del partido de hoy el Madrid ha perdido hoy sesenta y ocho balones sesenta y ocho pérdidas de balón eso es impropio de un equipo de la calidad técnica del Real Madrid y eso no es dimitir de la liga eso es dimitir del fútbol sea es que el Madrid ha dimitido de jugar al fútbol que era una seña de identidad hace cuatro meses es que no hace tanto de ver a un Real Madrid arrollador que ha pasado en esos cuatro meses nadie lo explica yo escucha hoy a Marcelo escuchaba Zidane y nadie da una explicación

Voz 5 20:27 bueno yo creo que no la tienen de cómo un equipo se pueden extraer no puede si no hubiera Shake nadie habla

Voz 12 20:32 si el equipo está físicamente bien o mal nadie habla de si hay futbolistas que están para no ser titulares nadie habla de si hay que hacer un cambio de sistema nadie habla de que deben de jugar unos iré

Voz 5 20:44 de ser suplente otros nadie habla de nada

Voz 12 20:46 nadie da ninguna explicación de cómo un equipo hace tres meses era la envidia del mundo entero y ahora ha dimitido no de la Liga de fútbol

Voz 1375 20:54 Talavera ha sacado de encima de la mesa la posibilidad de que echen a ciudadano que el dimita tampoco el Sanedrín

Voz 5 21:02 del Larguero salió de las manos a la cabeza ha saltado Romero al digo hablando Torrejón pero creo que es una barbaridad que te lo has sido una opción muy fuerte en la que un órdago de Talavera

Voz 1375 21:11 de que esto es o echar al entrenador o que dimita

Voz 5 21:14 si yo digo que los números

Voz 1576 21:17 qué son los números del peor Real Madrid que es verdad que viene de ganar títulos

Voz 1375 21:20 basado pero va a saber se hace no si es que

Voz 1576 21:23 es que escúchame es que no ha terminado la primera vuelta

Voz 1296 21:25 yo y dos días Imanol hace dos días se ganó el Mundial de Clubes bueno gracias al torneo gana por la inercia de la pasada temporada la sanción que desde fuera porque no tengo información evidentemente el vestuario es que por la razón que sea el mensaje decidan que se basaba en esa sonrisa en esa felicidad pues deja de calar en El Vestuario Albiol mejor ciudad loco ya no conecta tanto con los jugadores como conectó cuando un una ten tica leyenda del fútbol de reciente llegó al vestuario el Madrid a un vestuario que está muy muy tocado con con la era Benítez llegó Zidane y lo arregló todo quizá con con su aureola con sonrisa con su sabiduría etcétera etcétera y por la razón que sea después de ganar tanto el jugador ya no necesita tanto de ese Zidane que le guiar hay que Le de iluminar a pero vamos

Voz 1375 22:03 por eso el partido hoy para mí evidencia evidentemente que

Voz 1296 22:06 Madrid en la Liga ya queda sólo para tres equipos que Zidane tiene razón enmendará el Madrid necesitaba cualquier cosa menos un portero veremos el club León ocaso evidencia que Bale es mejor futbolista que Benzema que a día de hoy está mejor que Cristiano evidencia que el actual Balón de Oro sigue a años luz del mejor jugador del mundo que sigue siendo meses

Voz 1375 22:23 por cierto en el día de hoy para mí hablaba antes Romero de lenguaje corporal me me recuerda a más al al de Ancelotti a ese Real Madrid que fue a Vigo precisamente y terminó perdiendo el partido porque pensaba que ya no tenía ninguna opción de ganar la Liga y que terminó jugando el Barça y el Athletic en el Camp Nou me recuerda más a ese ese ese Madrid y emitido con lo bajo el brazo caídos es sin esfuerzo físico como no sé quién decía antes sin pelea sin fútbol me recuerda más a ese caldo Mourinho sinceramente te lo digo porque yo creo que el Madrid con la diferencia que que ahora tiene una carta más que la que tenían en el dos mil catorce la de la Champions yo creo que vea ahí el país en el horizonte hizo bueno como aquí ya no tengo nada que hacer chico me a mi me parece un lujo

Voz 5 23:00 en la carta de error siendo

Voz 1375 23:03 Zidane dan el principal culpable para mí de la situación del Real Madrid creo que hablar de cese o dimisión además es una barbaridad una mínima dosis de memoria tenemos que tener este señor

Voz 0239 23:13 Teresa Rodrigo dinámico

Voz 1375 23:14 no no no oye cada uno piensa lo que quede

Voz 5 23:17 parece que si vienes de ganar dos Champions aunque esta Liga la tira

Voz 1375 23:19 por la borda en noviembre como ha pasado ese te tiene que conceder una tregua por lo menos hasta final de temporada y luego ya ver

Voz 5 23:25 hablar de de Cedeira hacían después de dos Champions

Voz 1375 23:28 en enero me parece una barbaridad dicho esto creo que es el principal culpable y la diferencia hay entre el Madrid y el Barça es el entrenador

Voz 0985 23:35 Pablo acabamos de escuchar a Marcelo decía una cosa que me ha interesado dice si queremos ganar la Champions no podemos desengancharse de la Liga e esta tesis de que me engancho análogo de alto nivel y de realmente me conecto cuidado porque esto

Voz 5 23:49 peligroso e Isolux bajarlo más pero si hay que es el único que le ha salido bien alguna vez es el Bayern y el Bayer nuestra pero no pero no esta diferencia

Voz 1375 23:58 yo cuando decía lo de que si hay pocos entrenadores que han aguantado esta Hadid distancia el puntos con el Barça no me refiero no la séptima

Voz 5 24:05 de la octava de la novena esta zona Jáuregui

Voz 1375 24:07 perdona fuera pero no a dieciséis puntos bueno bueno perdona a dieciséis puntos del Barça

Voz 0684 24:12 en acabar la primera echándole acabar la primera vuelta

Voz 0919 24:15 pues que estamos cuando cuando recuerdo

Voz 1375 24:18 en la mente de los madridistas no sea borrado todavía que en el clásico en el Bernabéu

Voz 5 24:23 tan claro

Voz 1375 24:24 quitó a Isco puso a Kovacic en un repaso del Barça en la segunda parte eso no se ha olvidado día dieciséis puntos es una herida que duele a los madridistas de ahí a decir que por eso se van a cargar a Zidane hambre habría que estar loco

Voz 5 24:36 sí yo creo que eso es impensable espero que

Voz 1375 24:39 esto hace mucho daño estando todavía acabando la primera vuelta viniendo el clásico tan reciente eso les pesa y es la primera losa encima de Zidane clara desde que es entrenador del Madrid

Voz 0919 24:48 creo decidan no corre peligro es evidente pero lo lo lo la pregunta

Voz 11 24:52 se hace la gente es ya era Zidane que va a hacer porque porque no se no se ve no se ve

Voz 0919 24:59 reacción es que como es que Zidane hace hace un mes dijo no estoy preocupado ni lo voy a estar nunca claro ya que hoy hoy

Voz 0239 25:09 sólo hoy pero no te ya te digo hoy que en la sala de prensa se le notaba preocupado

Voz 1375 25:14 tras dio como diría

Voz 0239 25:17 el difunto Luis Aragonés con él pero con el con el culo pelado que salga diga me voy a pegar un tiro pero que está preocupa que ayer que se espera que se espera que pueda hacer que va a decir mira ya creo

Voz 0684 25:26 tiempo para reaccionar marca sí pero no pero puede gustar más o menos

Voz 0239 25:30 ahora hace puede gustar más o menos lo que diga Zidane yo te digo lo que va a hacer va a volver loco va a seguir confiando en los mismos futbolistas iba a aguantar el chaparrón de los malos resultados abrigarse con la gente en la que más confianza técnico

Voz 5 25:42 porque luego estoy con el túnel de esto no me gusta

Voz 0239 25:45 pero eso es lo que va a hacer el que una revolución que expresa

Voz 5 25:47 dado oye inmediata cuando se recupere

Voz 0985 25:51 a Benzema Benzema volverá al once inicial en detrimento de Isco

Voz 5 25:54 pues te digo una cosa yo tengo muchas dudas acerca de eso al mucho yo estoy yo no tengo nada yo tengo menos te Antonio vuelve Boris yo yo no lo tengo tan claro es por tiempo que cero que vuelve a Benzema fracturar seguro yo creo en todo caso claro

Voz 0919 26:09 ponemos el foco en en Zidane

Voz 12 26:11 con suavidad y como Bale

Voz 5 26:14 pero el Balón de Oro

Voz 1375 26:16 que cede su vida en la Liga quién perdona Marcos el Balón de Oro de des

Voz 0239 26:22 os duele mucho eso pero recuerdo no sé lo que ves es de la pasó

Voz 0684 26:26 se preguntó en la trampa

Voz 5 26:30 en la pasada temporada no se lo dan por el de todo el año arroz que hicieron de esta esta ruta

Voz 1375 26:41 está votado por por compañeros

Voz 5 26:43 preguntando

Voz 0684 26:46 sí claro la pregunta es

Voz 0919 26:48 a partir de esta fecha de septiembre de septiembre aquí yo he hecho eleva a exigir algo más Sacristán son los de siempre

Voz 5 26:57 siempre Marcos las siempre

Voz 0919 26:59 no es futbolísticamente yo te escuchan

Voz 5 27:02 digo lamentar coge la respuesta futbolística no te la tengo

Voz 0239 27:04 a explicar Atica sabe mucho de esto Cristiano está lamentable ha tenido el Madrid

Voz 0919 27:10 Trípoli Cristiano las al buen pie

Voz 0239 27:13 me decían que debería pero si tú tienes que hacían que para mí hoy se equivoca porque yo creo que el cambio en el minuto ochenta y cinco bueno yo no hubiera quitado nada venia Cristiano hubiera quitado otra cosa pero revele Cristiano es es el cambio el cambio a Cristiano y Bale en el día de hoy era una cosa evidente pero tú puedes el ordenador como Irán o cualquier entrenador del mundo si investigar en el campo lo mantenga

Voz 5 27:35 es evidente que está teniendo pero Marcos es que la crítica mucho más profunda porque no Athletic el Real Madrid perdona perdona viene de jugar muy bien

Voz 1375 27:44 el fútbol la temporada pasada de ganar todos

Voz 0919 27:46 ya está hecho viene de eso hubiese el justo momento que termine

Voz 5 27:51 que no viene de ser Marcos salvado porque lo porque ese no era el Real Madrid si hubiera sido así puedo decir poder si es que es el acabado la prueba Cristiano que no es verdad que es que el Real Madrid venía de guardia emitió un problema más profundo que se no más saliendo de Cristiano y uno depende de Cristiano no no como que no no

Voz 0919 28:07 no mira a las pruebas me remito cuando depende de Cristiano cuando Cristiano lleva cuatro goles en Liga y Messi lleva dieciséis mira dónde está el Barça donde está el Madrid fíjate si depende

Voz 5 28:16 otra cosa es que el Barça dependa absolutamente de Messi

Voz 0919 28:18 es una cosa no depende de Cristiano desde luego el año pasa

Voz 5 28:21 lo que Cristiano no Ucia temporada monumental monumental este año el Madrid es la apisonadora no sólo porque

Voz 0919 28:27 el Madrid en dieciocho jornadas perdón el Madrid jugó diecisiete en Madrid en diecisiete jornadas de Liga ha cedido dieciséis puntos

Voz 5 28:34 esas Barcelona todavía no ha nacido del entrenador

Voz 1375 28:36 el quite del campo ni a Cristiano y a Messi cuando se pero vamos

Voz 0684 28:39 es que no gana nada y creo que no ha nacido todavía pero dos

Voz 5 28:43 a es la discusión de hoy es que lo que decía les no que puedan

Voz 1375 28:45 si el Madrid estaba el quitas a Cristiano el Barça perdiendo quita un entrenador a Messi en Madrid me diciendo que tiene ahora

Voz 12 28:52 darle respiro

Voz 1005 28:53 esto es Cristiano Ronaldo evidentemente cualquier momento tendré que ahí sí sí respeto cuidado con lo que no es cierto

Voz 0919 29:02 estoy diciendo que Cristiano lleva tres meses lamentables en la Liga española

Voz 0985 29:05 no bien sí pero que conste no poderles

Voz 1005 29:07 la viene en Madrid lleva cuatro goles pero no pero no puedes dudar

Voz 12 29:13 Vista de la calidad de hecho realidad Carles

Voz 1005 29:15 cuando ves simplemente es como eh

Voz 5 29:18 no será Ac5 no no no no el Madrid

Voz 0919 29:20 ha vivido cómo vive aunque a Mario no le guste admitirlo el Madrid vive de Cristiano como el

Voz 0684 29:25 la segunda pasada pero haría las cosas de verdad sabes que eso no es verdad

Voz 0919 29:29 están las otras cosa ese vídeo es evidente ahora mismo está ninguna

Voz 5 29:32 cosa Cristiano Benzema llevo eso no es extrema

Voz 0919 29:34 es evidente que Cristiano no está haciendo la Liga que que que solía pero en el Madrid no está donde está porque Cristiano Ronaldo estén chupando al Madrid le han metido ya dieciséis goles que

Voz 13 29:46 ya metió al Leganés catorce al Getafe dieciocho está encajando la solvencia que tenía el equipo que como decía Mario más que lo goles de Cristiano dominaba los partidos de cabo a rabo y era un equipo seguro que llevaba el mando de los partidos ya no lo tiene que y en la segunda parte increíble no la olido Modric no la olido Cross no la olvido

Voz 0919 30:04 se miro los de arriba no se han juntado este equipos

Voz 5 30:07 me juntaba con la pelota y ahora este equipo sufre a mí no me gustaría primero

Voz 0919 30:11 parte del Madrid nada tampoco ha dicho que ha estado muy bien no

Voz 5 30:13 la primera hasta no ha estado tan mal como la mejor pero nada

Voz 0985 30:17 pero si incluso se le ha visto Celta físicamente desde los primeros compases del partido se la he visto Ceuta físicamente más entonado se incluso en los duelos individuales prácticamente todos los ha llevado el Ceuta ahora aquí sobre la mesa hay una pregunta que se ha formulado muy pertinente no hay respuesta qué piensa hacer

Voz 5 30:34 dan pues para acordar pero claro tampoco hay respuesta pero tras otro

Voz 1375 30:37 pero ya que siempre hacen lo mismo jugadores yo

Voz 5 30:39 igual hay respuesta cuando tú crees va recetas en su editorial que Stone pedía la palabra si bien es que no tiene que tener argumento de Cristiano también es verdad que lo que es que si Cristiano Ronaldo va a partir de mañana marca ocho goles en ocho jornadas

Voz 1375 30:54 se limpie la primera vuelta que ha hecho

Voz 5 30:57 esto no se celebraba una normalidad que lleve cuatro goles en enero vamos

Voz 1375 31:02 llevaba pocos goles íntima viendo el partido ves al Madrid fuera de casa y esto es muy duro decirlo pero es que en los estadios de España se ríen de Cristiano Ronaldo

Voz 5 31:09 hombre es que pega una patada y la gente se ríe en la grada pero es que no lo ves Mario y luego luego todo vuelve numeral pero en la gente gana contienen conviene venir

Voz 0239 31:18 dime de Domingo del año con el doping

Voz 5 31:21 pero lo digo completamente en serio yo siempre digo completa tirado Ronaldos lo segundo ya pasaba manda una bola a la grada y el Silvestre del pasado nada que una cosa es el mejor del equipo vamos a ver lo que hace la afición cuando el mejor del equipo contrario falla no nos Cristiano Ronaldo a día de hoy no genera tanto temor como no es Intras

Voz 1576 31:49 tendente en la mayoría de los partidos que es lo que decía antes su libro decían es que es pasarlo sí sí sí

Voz 5 31:57 el partido diciendo todo el mundo pulió el público pero Julio tú has dicho ahora mismo es ver

Voz 1576 32:02 la que no está como solía es que es gente entre estar como solía Cristiano lo de esta temporada es decir son dos vidas

Voz 0684 32:09 pero no sólo Talgo que tengáis prudencia

Voz 1576 32:12 con Cristiano tanto cada más doce y treinta y dos ahora hablamos de sí

Voz 1375 32:15 el Madrid necesita fichar a alguien o no con lo que ha llegado al Barça con Coutinho mañana presentado con Denver ella titular con Paulinho hilos no fichajes que parece no van a llegar del Madrid en el mercado de invierno quién tiene mejor plantilla ahora mismo el Madrid o el Barça opiniones algo a ser del Larguero eh

Voz 14 32:30 la destruir desde aquí desde Madrid Si bueno le pregunté a vuestra Kabir lanzado deciros que

Voz 1296 32:36 las plantillas son

Voz 14 32:39 nada son balas dependiente de los títulos que tengan

Voz 15 32:41 el ocho de destrozo porque yo creo que tiene mejor plano

Voz 5 32:46 Barceló no tienen jueves

Voz 15 32:48 jugadores

Voz 16 32:49 hola mano y feliz año nuevo Barcelona de momento tiene mejor plantilla IS viene de un madridista y me duele el corazón reconocerlo y decirlo

Voz 17 32:58 bueno hay que reconocer que en la plantilla del Barcelona es una grandísima plantilla Imaz con lo último FISA es que ha realizado pero yo me pongo en conciencia y miro la plantilla de Real Madrid y cada jugador del once inicial más los que tiene el banquillo todo son verdaderos Crack

Voz 0301 33:18 buenas noches mira pues yo creo que el Madrid tiene más fondo de armario pero el Barça tiene las mejores prendas

Voz 18 33:25 hola Carreño ya todo el equipo de Larguero cierto es que lo que pasa es actualmente líder de la Liga pero no lo no olvidemos quiénes actual campeón de esta competición tienen ser campeón de Europa tiene mejor

Voz 9 37:52 El Larguero con Manu Carreño

Voz 33 37:59 bueno pues yo creo que las opciones han quedado claras sobre lo el partido de hoy no ha quedado tan claro bueno Mario Torrejón y Romero sí

Voz 1375 38:06 qué va a hacer ciudadana a partir de ahora pues es una incógnita pero es verdad que todos tenemos claro que tampoco se va a volver loco a morir con lo que tiene pero hay otro tema en el Real Madrid que que me gustaría preguntaros el tema de la portería más allá del tema de la portería lo que ayer dijo Zidane antes del partido cuando le preguntan por el asunto de Kepa más claro más directo es rotundo que nunca Zidane dice en un mensaje clarísimo para todos los madridistas para toda la prensa y sobre todo para su propio club no necesito ahora mismo a ningún portero con el asunto de Kepa envuelto en sí ha pasado reconocimiento médico o no en Si no está entrenando con el Athletic porque ya se viene para acá en si pagar la cláusula no el mensaje Zidane es muy claro no necesito a ningún portero esta tarde cuando termina el partido del Madrid esta noche le han preguntado Emilio Butragueño en el palco le ha preguntado Mónica Marchante en Movistar Plus por las declaraciones decidan de ayer qué te parece lo que dijo ayer Zidane escuchando que ha dicho Emilio cada año

Voz 1296 39:02 tienes razón Zidane al decir que el Real Madrid no necesita un portero en este momento no vamos a ver con respecto a nuestro entrenador

Voz 0552 39:10 eh nosotros sabes que que pensamos que es un entrenador extraordinario y estamos encantados con él poco más tenemos que decir

Voz 9 39:17 te preguntaba por el entrenador sino por la frase del entrenador no

Voz 0552 39:24 para nosotros es un hombre que nos ha dado mucho en estos dos años

Voz 10 39:28 no entiendo es difícil entenderlo no hay no se guía

Voz 1375 39:32 toma habla Butragueño se le pero lo de amor

Voz 0239 39:35 sí lo de Butragueño tiene que haber un término medio

Voz 5 39:38 entiendo ni una palabra de lo que me suena un poco

Voz 1375 39:42 habrá no sabe suenan Soho a no nos ha gustado lo que ha dicho Zidane que van a decir pero venga es un entrenador que notaba mucho y cómo no nos vamos es lo que ha dicho porque de otra de otra manera no consigo explicar lo que decidan que por cierto deja muy claro que su portero Skil yo si fuera la directiva tendría muy claro lo que piensa el entrenador que es que no necesita ningún portero ahora segundo Si yo fuera Kepa también diría ostrás maneras yo no

Voz 5 40:08 esta situación para que voy a ir al Madrid si esa es la plantilla más cara ahora no su plantilla tranquilos que yo voy a defender hasta la primera Romero perdona Julio

Voz 1375 40:17 DGT te echan ya no se bueno

Voz 5 40:20 me son muy amable bueno te invitan a cerrar correcto

Voz 0239 40:22 que yo yo estoy mira aquí no estoy de acuerdo con Mario me parece que esta es una de las señales de que Zidane no lo va a cambiar nada que no va a cambiar de portero a mitad de temporada es es algo evidente otra cosa es que si al final viene Kepa de de algún minuto en alguna competición Josep no digo que no pero que su portero es Keylor cualquiera que escuche a la Cadena Ser lo sabe

Voz 1375 40:42 a mi me parece que Zidane lo tiene muy claro que Zidane ha repetido

Voz 0239 40:47 la noticia ha repetido en público lo que le repite en privado a todo el mundo que él no quiere a nadie que no quiere que se vaya nadie no quiere que venga nadie a mitad de te parece un mensaje al club lo que dices a mí me parece un mensaje al club salvo

Voz 1375 40:58 algo que desconozco que Zidane