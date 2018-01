Director de la DGT: "No he pensado en dimitir"

Voz 1727 00:00 Gregorio Serrano director general de Tráfico muy buenos días

Voz 1 00:03 muy buenos días qué tal usted sigue considerando

Voz 1727 00:05 que el problema que ocurrió este fin de semana es que los conductores españoles echaron a la carretera sin tomar precauciones y adoptando decisiones equivocadas como dijo ayer

Voz 1 00:14 yo lo que consideró que lo que dijo ayer exactamente es que dentro de las múltiples causa que ocurrieron en el sábado no solamente fue la copiosa nevada que cayó esa noche no solamente fue la coincidencia con uno de los de una operación retorno no solamente fue el que no se tomarán por parte quizá de la concesionaria las decisiones adecuadas y lo que también dentro de las causas de las múltiples causa que suele pasar en esta situación pues echa la decisión Eva esa poco acertadas de algunos conductores que bueno pues te sabiendo obteniendo información o debiendo tenía información de las características de la nevada que iba a caer en esas zonas entrarán a viajar con una situación de no llevar cadenas de lleva neumáticos de invierno ideas el lo bueno pues y a una hora donde la noche iba echa encima ahí podía traer problema

Voz 2 01:06 no dice por supuesto

Voz 1 01:08 a Iker aprovecha para matizar no y para desmentir si me permite esa afirmación de que fue la única causa fue una más de las muchas causas que concluyeron en el bueno pone desgraciado incidente ese vivió la AP seis

Voz 1727 01:20 sé que estaba teniendo otras obligaciones hace unos minutos en ha podido escuchar a nuestra compañera Mariola lo unido que es la jefa de Sociedad de la Cadena SER a la que como ciudadana sorprendió el el caos si el atasco en en el acceso a la AP seis Ike ella sí incluso por defecto profesional consultó el viernes consultó el sábado por la mañana consultó el viernes por la tarde la información de la DGT para saber qué hacía adelantó el viaje de vuelta de Galicia para hacerlo de día traía cadenas no les recomendaron más que tuviera cuidado y que quizá si la cosa seguía si esta es la información de la tarde se prohibiría circular camiones en ningún caso le dijeron que no viajara y que no se metiera en el atolladero en la ratonera que fue finalmente la Upper la AP sesenta y seis cuando ya lo fue usted está fue la la información quedaban

Voz 1 02:11 bueno mire nosotros desde desde el desde el jueves día cuatro ya en pusimos empezamos a informar sobre la la importante nevada que iba a caer el sábado durante todos los días y el domingo hacíamos las recomendaciones más de cuatro mil mensaje se habían puesto los paneles para planificar el viaje para no circular por determinada vía donde iba a caer una copiosa nevada

Voz 2 02:33 se hicieron más de quinientos una radio y bueno y en principio parece que los conductores se decía que no se circulará por la AP seis

Voz 1 02:43 me lo lo lo primero que le gustaría aclarar que la Dirección General de Tráfico tiene la competencia de controlar miles y miles de carretera donde con toda la parte de la Dirección de Tráfico centros de gestión la carretera pues no hubo incidencia grave me tengo que decir que la una autopista de peaje que tiene su propio centro decepción que cuide su propia maquinaria y que tiene su propia forma de gestionar esa vida en ese sentido el Ministerio de Fomento ha abierto un expediente informativo para que la empresa concesionaria responsable digamos de la gestión de esa de esa autovía pues explique cómo pudo ocurrir lo que pasó

Voz 1727 03:21 es un área asegura que puso en marcha el Plan Operativo de viabilidad invernal a las nueve de la noche con el Caucus ya ya en marcha bajo la supervisión directa del Ministerio de Fomento de la Dirección General de Tráfico que usted dirige a usted le pareció bien ese dispositivo que le comunicaron

Voz 1 03:36 bueno mire lo estos centros excepción en toda España que se encargaron de que en ese mismo día donde hubo también muchísima nevada en muchísimos sitios puesto no discurrirá lo logrado con lo más razonablemente posible dentro de la circunstancia a nosotros lo que no es que la empresa concesionaria tenía su equipo de quitanieve perfectamente preparado tenía los fundentes que tienen que echar perfectamente preparado por lo tanto la gestión de esa interior de esa autopista en principio le corresponde a ello ellos sí tienen alguna circunstancia que mira que necesita nuestra ayuda o nuestra actuación bueno lo tienen que comunica a nosotros como la estoy diciendo estamos pendientes de la responsabilidad que tenemos otra carretera sólo quiere decir que no hubiéramos tenido problema en otras carreteras como pudimos tener la uno el lado o en Navarra o en Logroño pero efectivamente no hubo ningún problema es grave en esa carretera lo que sucedió en la AP seis será pues resultado de lo que el expediente informativo no noticia indique la explicaciones que la empresa concesionaria quedar de por qué se produjo ese una ratonera a la le tengo que decir también eh bueno fue que cuando se produce una nevada excepcional en la provincia de gobierno se recuerda una nevada como la que ocurrió el sábado por la tarde coincidente con una operación retorno fue desgraciadamente pasan estas cosas pero lo importante es que aquí todo el mundo tengamos que aprender donde tuvo el error de cada uno intenta subsanado para el futuro y yo creo que desde enero otra otra disquisiciones pues yo creo que ahora mismo no conduce

Voz 1727 04:59 el director únicamente que me confirme que el Gobierno sabía el Plan Operativo de viabilidad de la concesionaria que es lo que dice la concesionaria en un comunicado ustedes lo sabían aprobar

Voz 1 05:09 otro nosotros lo conocemos perfectamente en el sentido siguiente el plan de y el Plan Invernal de esa autovía consiste en que no garanticen que tiene las quitanieves adecuadas y las quitanieve adecuada efectivamente porque las conocemos lo sabemos que tienen al Centro de Gestión preparado y que tiene las Sally lo fundamente buenos preparados para echarlo cuando corresponde previamente a la nevada no lo de lo que es la gestión de ante una avalancha de vehículo han una por una nevada excepcional cuando deben de cortar cuando tienen que a gestionar el Inter por de la autopista es una cuestión que corresponde al operativo diez diario y inmediato de ellos

Voz 1727 05:46 ya han contado eso

Voz 1 05:49 los minuto lo que van a ganar una sino que no pero

Voz 1727 05:51 no es la operación retorno y hay una gran nevada Tráfico desvía a esa autovía colapsada a la gente que como nuestra compañera venía por las seis quién estaba al mando el director general de la operación retorno con la gran nevada del año quién estaba al mando en la DGT

Voz 2 06:07 estaba yo efectivamente sábado para la tarde de operaciones el sábado por la tarde

Voz 1 06:11 yo estuve todo el día desde el sábado a las siete de la mañana del Levante no me acosté hasta ayer a las doce de la noche tienes que pero

Voz 1727 06:17 otros le pregunto quién estaba al mando efectivo en Madrid

Voz 1 06:20 yo no hay otro en Sevilla

Voz 1727 06:23 al mando digo porque aunque sea una concesión lo de la AP seis es una concesión administrativa luego la responsabilidad última es del Gobierno y el toman las decisiones sobre si están operativas no las carretera por la que circulan los españoles me imagino que lo coordina el Gobierno no

Voz 1 06:37 la decisión de quién Cor de la gestión interna de la AP seis no corresponde a la Dirección General de Tráfico que eso podrá gusta más o para gustar menos pero no corresponde a la Dirección General de Tráfico la gestión interna de una autopista de peaje que está en concesión vosotros nos corresponde gestionar los cientos de miles de carreteras que hay en el resto de España y afortunadamente no hubo ningún problema porque estuvieron ocho centros decepción miles de funcionarios de la DGT miles de agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil tras cuando todo el día hay toda la noche para que eso no ocurriera la gestión de lo que ocurre en la AP El Pardo la APS no corresponde a la Dirección General de Tráfico y por lo tanto no le puedo responder a esas preguntas esas preguntas de Teherán que responde el expediente informativo que el Ministerio de Fomento abierto Abertis Abertis de explicar cómo gestionó el interior desautoriza en esa tarde

Voz 1727 07:28 director ha pensado dimitir

Voz 1 07:30 yo no tengo especialmente porque entiendo que no tengo ni una causa de a mi cargo está a disposición del ministro de Interior las veinticuatro horas del día