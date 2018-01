Aquella nieve socialista

Voz 1389

00:32

las no si es que se le ha dicho a la gente si no sabía que iba a pasar esto no la gente pudiese llamar a su trabajo es decir hasta que haga bueno yo no voy no es donde están las cosas como están y por lo tanto no puedo regresar me parece también una influencia tratará la catedral ciudadano de esa forma como si realmente alguien fuese obligado coges obligado el coche un domingo para para para empezar la gran aventura esta noticia de todos modos tiene varios aspectos interesantes irá alguna manera también antiguos el primero está relacionado con la meteorología efectivamente la nieve no se gobierna cómo se nos está sugiriendo desde el Gobierno pero ni tampoco se legisla sobre ella pero este te puedes culpa acción política generalizada ocurren mucho cuando hay una desgracia natural porque se nos dice que son cosas de la naturaleza como si realmente no pudiese no hubiese nada que hacer un Gobierno no puede actuar sobre el temporal pero sí ha sido elegido para actuar sobre sus consecuencias y aquí efectivamente está prevista una una gran nevada también estaba prevista un una operación retorno yo entiendo que en muchas ocasiones no sale de casa parece que espera que hasta el Estado lo cubran el azar eh pero pero después de este aviso generalizado de tormenta de tráfico desde luego se podían haber hecho se tienen que haber hecho las cosas de diferente forma hay otro aviso de muchísimo más calado hay servicios públicos fundamentales como en este caso las comunicaciones que están en manos privadas eso transfiere la gestión pero no transfiere la responsabilidad que en cualquier caso esa responsabilidad sagrada