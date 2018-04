Los Toros (07/01/2017)

Voz 1 00:00 los Toros dirige Manuel Molés de de las ayer saludos muy buenas noches bienvenidos a los toros el problema es referencia de la radio taurina en todo el mundo donde se vive nuestra pasión esta noche se va a escuchar el programa en directo en Radio Olé un poquito más tarde los podrán escuchar en la Cadena Ser también para la Dobleu en todo México en Radio Caracol en Colombia y en Platinum para Ecuador esta noche nos encontramos en los estudios de la Cadena Ser en Gran Vía Madrid María José Ruiz Carmen Peinado Pablo González al frente de la técnica y un servidor Gonzalo Bienvenida que aprovecha ya para felicitar el nuevo año nuestros oyentes para saludar a nuestro director que se encuentra en Manizales cubriendo la feria para Radio Caracol

Voz 2 01:05 ahí Manolo Molés buenas noches Manolo vamos

Voz 3 01:07 no no estamos ya en el último toro esa primera corrida de la Feria de Manizales hay que decir que Manizales es un sitio bellísimo en Colombia es bellísimo por todas partes pero es la plaza que tiene mejor salvo Gozalo

Voz 4 01:19 si no la que fíjate que hoy con el cartel de béisbol

Voz 3 01:22 Iván López Chicón y José Garrido está la plaza prácticamente llena habrá pasado casi quince mil personas en la plaza y por tanto con un ambiente fenomenal primer día de feria clausurar durante toda la semana no la pena cuál es la pena que solamente han embestido de verdad dos toros el toro tercero de la tarde en la que la cortado Javier José Garrido y el toro cuarto con el que ha estado muy bien otra vez Luis Bolívar cuánto ha cambiado este torero ya cortado dos orejas Bolívar malísima la suerte de Alberto López Simón hemos tocado los dos toros de lote peor el ha intentado en el primero al Chad ha peleado habiendo palomitas y el último año pase además desagradable la fantásticamente malo esa Corea de dos Gutiérrez que no es los Gutiérrez dulces que Matas no todas estas otras toreros en esta feria no sino que es algo que venía de lo mismo Murube con Santa Coloma pero o una gradería es más complicada para para el toreo por tanto dos toros buenos Luis Bolívar muy buena actuación sacar a hombros en esta plaza de toros de de Manizales y ahora está intentando robarle robarle naturales al toro sexto público está con él pero cero quiere complicaciones la pena de todo es que Alberto López Simón Gozalo

Voz 5 02:39 si tiene un lote infumable

Voz 3 02:41 y lógicamente pues ahora mismo es el de la tarde no el que va a ver que sus compañeros Bolívar ya tiene puerta grande Garrido estás peleando con todo lo que vale muy poquito pero como está ahí luchando aquí público súper cariñosos con los toreros pues a poquito aunque siga ahí peleando mate bien mejor esta poder cortar la oreja no cosas dos toros buenos muy bien Luis Bolívar Bolívar ya no sé que era en en Cali estuvo lo viste

Voz 6 03:08 muy bien ante si lo más hecho mucha parte bueno

Voz 3 03:11 mucho más Calero aquí también lo ha demostrado con una cualidad que no era fácil con el bueno y con el regular no

Voz 5 03:17 inagotables Garzón son esas va a salir

Voz 3 03:19 los Garrido peleando contra el que vale me poquito pero como cortó una oreja la gente está con él azares habría arriba cuesta peleando ahí vamos a ver qué es lo que sucede compañero

Voz 2 03:29 muchas gracias Manolo quien también estuvo con nosotros en Cali fue Juan José Padilla que abrió la feria bueno pues no termino de tener toda suerte que todos esperábamos

Voz 5 03:40 esta noche pero sí

Voz 3 03:45 eh eh yo es yo sé que él quiere mucho Colombia se que el próximo año tiene idea de que forme parte de su gran despedida para el toreo activo ir yo no sé cuál ha podido estar aquí en Manizales pero es una plaza muy muy simpática seguro que que que el maestro la conoce Juan buenas noches

Voz 7 04:05 no lo voy a noche fría años me voy feliz año nuevo ente ya sea el año nuevo que Colombia para mí significa mucho para todos los torero y esa feria es importantísima como se está celebrando hoy lógicamente es la respuesta que está teniendo

Voz 3 04:21 fíjate además de esta plaza en la plaza Scully se está intentando recuperar no es fácil ha mejorado un poquito pero bueno

Voz 7 04:29 el mal tiempo de toros han celebrado con un con con tiempo hubiera

Voz 3 04:36 quería comentarte ella me que vemos problemas de comunicación pero te quiero comentarte que ahora mismo toro Guti con lo vale prácticamente nada allí de hecho la cosa fea a Garrido El cambio tan importante que pegado Luis Bolivar Juan

Voz 7 04:49 sí se está viviendo

Voz 3 04:51 diferente bueno la verdad es que

Voz 7 04:54 Bolívar siempre ha marcado una una personalidad el toreo una pureza hay una entidad que desgraciadamente creo creo que nació reconocida en España como cierre conocida en su país

Voz 3 05:06 en España no ha tenido ese reconocimiento

Voz 7 05:07 estoy aquí ahí es verdad que ha tenido y está teniendo en cambio importantísimo en su tauromaquia en esa entrega hay tiene esa capacidad

Voz 2 05:18 desde luego

Voz 3 05:21 lo de de Rincón difícil claro con foco muchísima fuerza al heredero pero fíjate es sin embargo no sea murió y ahora es cuando estás Atlanta madurar de verdad no la vida es así es la vida con anhelo de realmente que un alero torero eh que utreros no se hace el primer año cuando la gente espera sino que si es capaz de aguantar los momentos malos como él pues habría a otra parte buena

Voz 7 05:45 eso está la palabra aguanta porque no ha sabido aguantar los momentos difíciles duro y ha sabido esperar esperar a salir de ópera

Voz 3 05:54 cómo va la preparación del del último año Juan

Voz 7 05:58 Pitu sonadísimo Manolo te puedes imaginar estoy muy ilusionado yo estuve en ya como despidiendo el año pero empieza mi etapa de despedida y bueno para empezar creo que pronto en España con una ilusión tremenda Easy bueno dentro de Vic corazoncito esa esa lo que lo que todos los toreros que siempre me han me han comentado de la despedida no que pueden sea lo mejor momento duro edificio difícil de dejar una plaza ya como como como último última tarde pero a la vez muy convencido de que es el momento de decir adiós

Voz 0171 06:31 no a todas las plazas donde demostrado tanto cariño tanto respeto y tanto apoyo

Voz 3 06:36 yo lo que tengo claro es que no va a ser la temporada he pensando en una despedida adiós muy buenas ya me voy pase la temporada que yo sé como él no te que te gustaría despedirse marcharse de casa dejando contratos y bueno nos

Voz 7 06:51 efectivamente esa es mi Sami Lucio y sobre todo ese es mi compromiso compromiso con cada tarde en una que me vista de torero ganarme la tarde siguiente aunque evidentemente está anunciada una despedida yo no quiero defraudar al público no quiero defraudar a la afición que lo cierto siempre demostrar mi identidad mi vocación mi respeto sobre todo a la afición y a las empresa lógicamente

Voz 3 07:17 está cayendo Gonzalo el último toro de la tarde han Gutiérrez

Voz 4 07:23 si no es solamente el tercero y el cuarto

Voz 3 07:25 que mala suerte los de Simón que se va a ir con amargura tremenda una oreja de consolación para José Garrido ha bastado francamente bien además se llevado los dos toros has embestido ya estado francamente bien con él Alberto López Simón

Voz 5 07:38 Luis Gonzaga aquí

Voz 3 07:40 Gonzalo son muy desiguales de todos los que parecen novillos de un poquito más hechos hay mucha desigualdad pero bueno ha sido la tarde de Luis Bolivar Gonzalo

Voz 2 07:49 de acuerdo Manolo pues muchísimas gracias me gustaría que Juan José Padilla no hablaran de de ese de ese partido de fútbol que bueno de alguna forma se involucró en promocionar irse celebró el fin de semana pasado aquí en Madrid le dio tiempo a llegar Manolo de milagro desde Cali porque bueno pues a las pocas Salas de torear en Cali apenas veinticuatro horas después estaba jugando al fútbol por una causa benéfica

Voz 3 08:17 es palo tengo el cinco minutos para estar con vosotros porque me tengo que podrán por tanto si hay que saludar demás compañeros y luego ya seguimos con todo lo que queráis sí me gustaría deciros que mañana haya aquí un cartel muy interesado ante la mañana iba conoce bien Juan entregue el capitán pero sea sí

Voz 1395 08:39 Santa Bárbara

Voz 3 08:41 abandonar lo que habla porque porque se he cuenta una jugando en la tele capitales me alegro de ganaderías digamos que torista tiene Juan Bautista está aquí a Juan Bautista

Voz 7 08:57 sí se es que tenemos terrenos colombianos

Voz 3 09:00 mejor altas Ginés Marín que cierra el cartel pero esa ferias y además va a ser la feria de llenos diarios a has muy bien al tema de los jóvenes hay mil quinientos jóvenes en sombra con un precio muy muy muy económico bueno hice otra ahí mucha juventud en en sitios de bueno no no armadas luego tenemos a novillada con tres toreros novilleros aquí de la Tierra que seguirá la corrida en este caso con Román que viene con dos sobreros de de Colombia y luego viene el gran festival taurino que aquí de darme cortas por la noche la gente de entregan una especie de de vela no hizo apagar las luces hacen el paseíllo con la vieja con Macarena y luego actuar ahí Enrique Ponce Julián no pero Juli Luis Bolívar Pepe Manrique Castella ir Roca Rey Roca Rey lo veremos aquí lo contaremos en la penúltima corrida de la Feria con Sebastián Castella que tiene allí otra oportunidad José Arcila todavía queda tierra roja regio repite ahora sí es una cordial te tres matadores cacerías termina con un mano a mano dos toros veteranos Ponce y Juli y ahora hay una ovación y me parece muy sensible el público de esa tierra cualquier tristísimo Ma como hecho polvo no señor ninguna posibilidad en este caso pero como López Simón pero creo que el afecta mucho el triunfo fracaso se ha llevado una ovación replicó cariños hicimos yo una oreja para Garrido que también avanzó a la plaza y el triunfo de alegría para el torero de la tierra Bolívar que al principio lo cogieron así con poquitas ganas se dos paisanos ya ha demostrado que está en un momento lealmente fenomenal por tanto he termina la corrida con el triunfo de que Bolívar así que supongo que también aquí Juan sí mucho porque es está haciendo un profesional muy serio muy preparado muy importante lo vas Colombia

Voz 7 10:58 haga lo que se merecen ser parece después de ese esfuerzo de puede de esa capacidad espera de esa capacidad de conocer el peso del maestro César Rincón durante tantos años merece merece yo creo que ese revulsivo hoy ICANN a España la tenga también vuelvo a repetir esa cobertura de torero torero importante además

Voz 3 11:21 desde luego humana todo vuelta al ruedo el toro de la tierra de solos en el sonido justo antes Pedro Gonzalo

Voz 1395 11:29 sí Manolo

Voz 3 11:32 la plaza llena Jada felicidad y ayer ruido pero me aguanto poquito más lo que quieras

Voz 2 11:38 pues mira Manolo ya nos escucha y Ángel Calamardo el director de la Cadena Ser en Castilla La Mancha José Luis vendió que el director de la revista Aplausos

Voz 3 11:47 pues a los dos qué les tengo mucho cariño Ángel alemán ha sido raíz mago en Albacete Ángel buenas noches desde Emilio lo tenéis magos hasta aquí llegó la foto de del raro el Rey Mago en Albacete

Voz 8 12:08 me emocionó acabo de todo la ambiental ahora la vuelta al ruedo en en la plaza de te lo digo que será esto para un torero dar la vuelta al ruedo con una plaza llena

Voz 9 12:16 bien aquello

Voz 8 12:18 y está aclamación la verdad es que fue muy emocionante nos una experiencia extraordinaria

Voz 0171 12:23 ahora no que no que no está bien que unos guantes en algún regalo y para que todos los niños

Voz 3 12:32 no pasa nada pues aquí la gente no padres se cristal de ser feliz sin usted

Voz 4 12:38 darle un abrazo a si está por ahí gozado a mi gran compañero no quiero muchísimo rastrojos Murcia buenas noches cuando yo ahí sí sí sí

Voz 10 12:52 tema si bien se lo iban a noches buenas noches te escucho eufórico y feliz de verdad es verdad si escucho muy bajito no

Voz 6 13:03 escucha buenas noches se tiene dificultades Manuel

Voz 4 13:10 sí bueno no no puede pues no la verdad

Voz 3 13:15 esto es tallas sí sí te escucha José Luis Maestro bueno me enseñaron la corrida es Manizales del alma que te iba a encantar Manizales si ya no mereció solamente dos José Luis I pues no Garrido ha cortado la oreja y ha estado muy bien Bolívar que ha cortado dos orejas pero pegado un cambio importante este torero eh

Voz 1056 13:37 bueno al feriado muchos condiciones al principio no sea lo que pasa es que hay toreros una confió más rápida que otros que necesitan más tiempo no es evidente

Voz 3 13:48 y luego ser el heredero de Rincón es que eso es que no se esto es una faena que lo está ella ya ha pasado el tiempo ya Rincón han olvidado y ahora es cuando hay sitio para que para que esto tripas de verdad no

Voz 1056 14:03 bueno sí también necesitaba a lo mejor un poquito el referendo de España que no lo acabamos de poner fácil aquí no recuerda aquel contencioso es extraño que tuvo con con con las ventas extraño e injusto algo algo le faltó al tema para que para que no se valorados

Voz 3 14:19 ver es verdad tengo tengo aquí a mi negrito apilado hacia la misma esto que estamos es que estamos sobre las seis de la tarde y quince minutos vamos a ver vamos a ver si puede ser que no vamos a hacer algo merendar me da me porque llevo otra ya os llevo es la radio desde la mañana hasta la noche es todavía no queda lo que llaman aquí el remate contar lo que pasaba ahora os oigo muy mal pero pero me siento muy cerca de todos los oyentes los amigos de ahí disculparme el sonido pero un abrazo muy fuerte el domingo sí llegó a tiempo falta como nosotros

Voz 6 14:55 que que lo vaya a hacer pero nada de todos Gozalo den

Voz 2 14:57 muchas gracias

Voz 3 14:58 el equipo gracias y ojalá que todo es muy bien y podamos vernos muy pronto y José Luis a ver si un año Calamardo oí tú con aislado no hay dinero

Voz 6 15:11 me Saturday

Voz 3 15:14 claro eh

Voz 0171 15:16 todo guardados en el cajón guardar al cajón es un abrazo que a esto pero ante todo dos gracias ya

Voz 2 15:23 esto muchas gracias Manolo Bueno José Luis aprovechó para saludarte desear

Voz 11 15:28 en el feliz año y me gusta

Voz 2 15:30 sí José Luis Mestre que aplausos fue el primer portal que publicó esas espectaculares imágenes de Emilio Méndez que han dado la vuelta al mundo esas imágenes en las que un hermano saltó a al ruedo a para proteger a su hermano novillero no a esas imágenes en las que todos hemos sentido identificados con ciertos valores de la Tauromaquia que que nos hablan de esa entrega de esa pasión por por las personas que amamos enhorabuena José esa primicia

Voz 1056 15:59 ha sido una buena los protagonistas reales no habría que decirlo porque hay que ver qué qué expresión pública tan grandiosa

Voz 12 16:07 de fraternidad ahí de los jugadores

Voz 1056 16:10 desde el correo no sea espeluznante como puede un tipo reaccionar con esa entereza y con esa generosidad eh

Voz 2 16:17 desde luego además resultó herido tuve la oportunidad de hablar con él para un artículo que escribí el diario El Mundo oí y me decía que lo volvería hacer que que que no lo que es no se lo pensó en ese momento no se lo pensaría de nuevo si si se diera esa circunstancia impresionante

Voz 12 16:33 tiene que estar tiene que estar muy muy orgulloso

Voz 1056 16:35 dos porque la verdad es que ESIC es inexplicable como muy explicable por otra parte no esa expresión tan espontáneo tan auténtica tan generosa hola toda la fuerza ahí toda la publicidad que ha tenido está más que merecida porque la verdad es que hechos así de difícil de que se produzcan no

Voz 2 17:03 ya y esa imagen realmente es la que nos gusta enseñar de la Tauromaquia la que debemos de de transmitida a la sociedad porque Ángel a la imagen que han dado los antitaurinos al criticar a José María Manzanares por salir en la cabalgata de de Alicante pues no ha sido justa verdad

Voz 1395 17:22 ha sido triste

Voz 0171 17:24 vergonzoso porque aquí existe libertad para para hacer lo que aún no quiera o lo que uno le convenga o que uno de los que uno acuda a donde lo inviten pero marimandona de que me parece que de una cobardía tremenda es brutal atacar esas cosas te sabe aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid montarse en ese carro de antitaurino Pelosi brutal no pero bueno esta vez estas cosas a veces pasan pero es muy lamentable que suceda porque ayer una ciudad como Alicante vibró pues con una persona tan conocida tan querida en Alicante y en España en el mundo taurino como es José María Manzanares hoy

Voz 1056 18:04 Marta excitan marca Alicante no claro

Voz 6 18:07 que presume de comprar es decir

Voz 1056 18:09 claro probable José Marí de su padre han presumido Alicante y ha aportado valor Si conceptos artísticos que han sido los últimos años como cuarenta ó cincuenta años ha sido una mejores marca de esa ciudad

Voz 0171 18:25 totalmente de acuerdo así es abierto

Voz 2 18:27 creo que que siempre ha sido solidario como en estos casos no pendientes de los más pequeños tanto en tu papel Ángel en la cabalgata de Albacete como en la de José María Manzanares de Alicante le preguntaba antes a Juan José Padilla el maestro cómo vivió ese partido benéfico que se celebró en Móstoles Iker rostros conocidos reunió especialmente que Toledo sacudieron a a esa cita organizada por Richy Castellanos

Voz 7 18:51 pues mira Gonzalo como decía antes aterrizamos oí aterrizamos nos torero voy por por que lógicamente este compromiso es para para veces Fomento y para eso destino de personas necesitada de esta organización que va en manos de de Richi castellano pues convocó a artistas como pues Vicente Amigo como Santiago Segura como José Mota torero lógicamente como puede Finito de Córdoba Morante la llegar Abellán Román si aquello fue la verdad muy bonito porque lo importante fue el fin el fin benéfico en fin benéfico eso fue lo más importante convocó artista torero cantante actor sin fue muy bonito fue un encuentro un encuentro benéfico un encuentro de bueno y lógicamente en lo que en estas fechas siempre hablamos no la la humanidad hay la la ternura de poner cada uno un poquito de de de nuestra imagen como un granito de arena de lo que podemos hacer para ayudar

Voz 5 20:00 a a los necesitado bueno pues vamos a quedarnos con la entrevista a dos persona es brillante

Voz 2 20:08 desde la tauromaquia del ERE del panorama empresarial de del toreo no como fueron o como son José Luis Lozano y José Antonio Chopera os mando un abrazo muchísimas gracias compañeros

Voz 0171 20:19 pues gracias a la colaboración de esa entrevista de dos grandes del empresariado taurino del apoderamiento

Voz 10 20:25 como son José Antonio y José Lozano

Voz 1395 21:28 y además empezamos con con algo que me apetecía mucho de hace mucho tiempo posiblemente las dos personas de las que más se aprendido en el mundo esto

Voz 5 21:40 José Antonio Chopera no muy buenas noches Manuel buenas noches José Luis gozando muy buenas noches buenas noches

Voz 16 21:50 la dupla es buena José Luis eh

Voz 6 21:53 sí sí primero por qué tal estás bien hito José Luis me encanta voy te como igualmente aquí no es cortito enfrió las si es así yo estoy yo estoy yo

Voz 1395 22:13 lo lo lo bueno de todo esto es que ninguno de los dos sabía que iba a entrar también con el otro se cayó de decir siempre dicho una cosa y además debemos repetir conocido a muchísimos muchísimos pues lógico pero los dos que que que más me han impactado qué más ha aprendido de ellos a conocer la fiesta por dentro son José Antonio Chopera José Luis Lozano y me imagino cómo no como tú no vas a hablar bien de ti mismo y el otro tampoco José Luis tengo razón añadir a José Antonio Chopera José Antonio tengo corazón añadir a José Luis

Voz 12 22:44 pues por mi parte todas las otras dos

Voz 6 22:46 estamos estamos totalmente de acuerdo no son muchos años ya no te hemos conocido

Voz 18 22:53 sí hemos luchado yo sí

Voz 6 22:56 hombre muy tonto teníamos para no como Lutero donde estaba harto

Voz 1395 23:02 nunca tuviste la sensación de de trabajar juntos nunca

Voz 6 23:07 bueno pues tampoco sabía si choca o la cosa tampoco ha habido alguna vez hemos hablado así innumerables veces también ha decidido hoy que esto porque lo otro incluso yo recuerdo incluso una época ya hace muchos años hacer daño hacer una exclusiva a tres o cuatro toreros

Voz 18 23:30 sí sí sí soy yo

Voz 6 23:33 cómo está la evitación de Packers que recuerdo las ventas lamentablemente no ocurrió lo que ocurrió pero él quedó con nosotros en tener una entrevista encantada te puedes Valencia yo tenía pensamiento de América que justamente si así siempre hemos tenido como un socio en contacto muy bueno

Voz 5 23:58 y además supone Madrid estuvisteis Lozano cuántos años

Voz 6 24:01 quince temporadas cesan Antonio cuántos años

Voz 5 24:04 doce doce temporadas

Voz 12 24:06 siempre por detrás de Francia

Voz 6 24:09 es una historia

Voz 1395 24:14 sí sin duda José Antonio ha sido la la experiencia más importante no Madrid Madrid Madrid es incomparable con todo no

Voz 12 24:23 no he todo eso eso eso así eso es así y hablando un poco de trato personal que yo antes hombre te cuenta que el nosotros con la familia Lozano pues pues son cuarenta o cincuenta años aunque de de trato contigo no creo que hayamos tenido nunca una discusión por ello hemos sido muy amigos muy amigos hemos convivido yo creo que todas las experiencias buenas malas irregulares que este negocio te puede proporcionar hemos estado muchos años en América juntos

Voz 5 24:56 sueltan también te digo que consigue

Voz 12 24:59 pero siempre taurina se hablaba como el mejor taurino el padre de los Dominguín es para mí desde luego es mejor taurino que yo he conocido es José

Voz 1395 25:09 entonces me hace falta tu Piñón de Santoña

Voz 5 25:11 bueno bueno bueno

Voz 6 25:15 yo creía que iba a decir la diva palabra yo metí

Voz 1395 25:19 son los dos los dos que que de los que más de los que más respetado por por muchas cosas hemos tenido momentos buenos momentos regulares momentos malos pero de los que es sacado muchas muchas cosas positivas son de los dos y me imagino que que resolviese paso al mismo como Santoña no

Voz 6 25:36 tú fíjate lo que hacemos es de José Tamayo que esa mal fíjate que es muy difícil no discutir cuando lo España además interés se encontrado se apodera son empresarios es obedece a ver si el torero nosotros concretamente J Toño en nosotros jamás jamás has sido una discusión habrá obras más o menos pero muy leve o muy leve siempre los hemos entendido perfectamente con otros lo que hemos sido amigos pero ahora sin el aval de la devoción al o desde ese ánimo desde un principio vernos

Voz 5 26:17 no sabía yo sé

Voz 6 26:20 sí sí sí el botín fue en igual en este momento

Voz 1395 26:22 el el el el presidente ruso presidente estás Uni2 y cómo estáis vosotros no digo una cosa José Luis parte tú tuviste un tiempo que no fue más fácil pero sí fue más más en Table que que el de José Antonio porque la gente va más a la plaza de toros con carteles menos fuertes la Feria de San Isidro no hacía falta que se llenara de figuras en aquel momento hayamos afición no

Voz 6 26:49 hombre nosotros como cogimos una época muy buena olvida que cogemos una herencia buena de manera conviene pues la progresando de Manolo coger un Erecteo buena porque o no de una época muy mala como una gran crisis torciendo hombre no

Voz 16 27:05 cada clínica Canorea la poca Martín Berrocal saxo

Voz 6 27:10 sí lo estamos nosotros más que nada lo pujó fuerte fue una cosa que creíamos quiere posible televisar todos una feria cuando en una época era casi dos corridas no podía ponerse de acuerdo los toreros ganaderos al acecho dos corrida chicos seguimos a toda la feria medio suele pero el todo a la feria a la hora de Madrid

Voz 1395 27:41 ahora hablamos de este tema porque si importante para José Antonio la época tu ya hubo que hacer carteles más fuertes que la época anterior fue una época en la que el público ya exigía más presencia de de figuras si de carteles más fuertes eh

Voz 12 27:57 hombre se iba complicando todo pues a medida que iba avanzando el tiempo pues era todo más difícil la gente iba a menos a los toros y exigía más pero en fin todo ha pasado y ha pasado a Dios gracias bien

Voz 1395 28:13 fíjate ahí momento en la cantidad de tu vida José Antonio en la que has muchísimo con con Paco Camino no con Capea no esa

Voz 1 28:22 esa parcial de apoderamiento con con Camino El con Capello

Voz 1395 28:25 sobre todo en el camino no es una época de espectáculo dar per entretenida distinta no

Voz 12 28:34 hombre es un poco la iniciación nuestra mente yo el día diecisiete de abril de mil novecientos sesenta Paco tomó la alternativa en Valencia y esa noche yo me subo al coche de Paco yo creo que no me he bajado ya de veros a mí me no me he bajado de los coches de los toreros aunque últimamente ya no podrán no viajan con ellos pero bueno en mi época era distinto yo a Paco y a capear no puedo hablar como torero

Voz 6 29:03 que es algo más no sé cómo no

Voz 12 29:06 el caso de José Luis hablar de Palomo es que ha superado

Voz 6 29:10 todas las facetas Taurinas no con

Voz 12 29:12 consigo teniendo una amistad entrañable y sobre todo un cariño con Capea exactamente igual

Voz 1395 29:19 como la el primer coche que viajaba esconderla

Voz 12 29:22 nosotros Paco estoy Car Manchuria que se llamaba era un coche éxito italiano muy bonito un dos plazas pequeñito icono ese hicimos tres temporadas sin chófer claro porque porque porque es lo que habíamos los dos

Voz 11 29:36 muy bien

Voz 12 29:36 tres temporadas toreando noventa corridas de toros

Voz 1395 29:39 que conduciendo los dos pusieron los dos

Voz 12 29:42 además siempre conduciendo igual cuando terminábamos de cenar Paco cogía al volante oí tiraba hasta las dos de la mañana hay decía hoy cógelo tu aura yo ya era hasta las ocho de la mañana

Voz 1395 29:55 en el caso de de José Lozano tampoco tampoco es fácil José Luis I momento que que los de la Sagra tuvo al frente

Voz 5 30:05 el país a Colombia no existe

Voz 1395 30:07 diecisiete dieciocho años en Colombia gasté dar no sé si quince espectáculos en la Santamaría y aquí bueno entre entre Colombia ahí Palomo digamos que que que no tira para arriba no

Voz 12 30:20 no

Voz 6 30:21 era la merecida para nuestra importante porque hombre la verdad

Voz 1395 30:25 tengo que pelear la eh

Voz 6 30:26 uno que pelearnos hubo replantearlo por qué pero hubo una época favorites buena es dice peleaba pero siempre con mucha ilusión por primero estaba que yo estaba en tú estaba emprende tu América haciendo las cosas bien influyó mucho cabida empresario había varios empresarios españoles estaban su primo Manolo estaba estaba cámara estaba sola ayudó mucho a la fiesta hay que hubiera profesionales a cargo de las plazas de toros y la verdad es que nosotros concreto se pero suelo esto Quito Bogotá para nosotros fue decisivo porque está muy clara la de siempre no sé porque no sé qué piensa que siempre lo porque sería tener prisa de plata claro yo no a criticar al instante pero si las condiciones en que estaba en la plaza y entonces nosotros pero en unas condiciones muy buenas

Voz 12 31:28 entonces pues se para

Voz 6 31:30 te para poder luchar y hacer una cosa que nunca había hecho que Correa que no lo Amos Gilad novilladas con caballos llegamos a veinte caballos en Bogotá estábamos las corridas o espectáculo pastores no

Voz 1395 31:47 cómo ha cambiado todo José Luis hacemos una pausa hiciéramos lo que ha cambiado porque también es los Chopera y tú estabas has Theissen mucho mucho en América se enmarca ahora allí no que no queda prácticamente ningún ningún empresario español no pelear pelear Pedro

Voz 6 32:04 hasta se nota se nota la profesionalidad es de es un es un grado y la propensión hereditaria no cabe dudar de que no es lo mismo llevar una junta administrativa política Tale cual la plata solamente se encargan de carteles sí duele pero las fiestas pero el resto del año sobre todo eso sanciones que tiene que tener mucha atención para que no a noticia de España Pocket usted Carles Torrent y tienen que estar al día de cómo está la temporada española y eso claro eso profesionales no acertamos tenemos siempre los periódicos estos días para que estuviesen al día pero que estaba pasando en la temporada española

Voz 1395 32:49 sin trabajo no se consigue nada ahí esté ya me estaba bajado una barbaridad por cierto pasaba hasta también mucho tiempo en América José Antonio no

Voz 12 33:00 sí claro es que no es como ahora ahora los toreros salir de aquí torean el domingo y el lunes están en Madrid nosotros no íbamos a abrir nuestro caso me dedica a finales de septiembre volvíamos en abril eso durante muchos años ha ido se esa convivencia eh

Voz 6 33:21 venía poco bueno efectos Cristiano sí pero fíjate

Voz 1395 33:27 han cambiado los tiempos José Antonio y José Luis porque a podrá vais a figuras del toreo pero había también sitio para muchos apoderados en matadores banderilleros que alguna forma hacían chavales nuevos y los preparaban y funcionaban no solamente apoderan los empresarios José Antonio

Voz 5 33:45 ahora ya ya te ya empresario empresarios creas

Voz 12 33:48 si no no es verdad es verdad pero es necesario

Voz 5 33:51 cualquiera un pequeñito vale todo muy sí

Voz 12 33:53 por muy buena poder aunque se las noches de todos los poderes

Voz 5 33:57 exacto

Voz 1395 34:00 que el banderillero de toda la vida que claro retirado de toda la vida donde está

Voz 12 34:03 sí sí sicos banderilleros viejos que tanto aportaba la la fiesta digo viejos con todo el respeto del mundo pero pero que sacaban chavales que los llevaban hasta la alternativa en fin era un héroe

Voz 5 34:16 cuento precioso hemos terminado con eso José Luis eh

Voz 6 34:19 sí se nota se nota muchísimo con lo que se me quitan uno es una a la cadena de la fiesta si el empresario vamos Homs pensamiento el empresario una tercera tiene que existir el apoderado eso hay que ser reflejo exacto Antonio que normalmente pues un profesional era un banderillero jubilado retirado aunque seguía con atención os matador de toros Irán no que estábamos los chavales lo que trabajado oye

Voz 1395 34:52 qué otra cosa y otra cosa es que se ha hecho mal José Antonio S el que las figuras ya no vayan a estás de segunda ya te hasta que debía que iban antes no se queda en la mitad de las coloridas de otra época eso qué tiene de malo tiene de malo que esa esa corrida pues en un pueblo pues yo que sé en Calatayud ahí va la figura una excelente por delante y el del pueblo no llenaba la plaza y esa plaza en Segunda ya una tercera funcionaba incluso llegaba a un número que que suplicaba el número de actuaciones de de los toros de ahora no ahora no solamente se ha reducido el número de corridas sino que esas plazas también casi han perdido Juan Antonio

Voz 4 35:33 lo que pasa es que yo

Voz 12 35:36 no sé de ciertas cosas parece que que que que sientan mal

Voz 5 35:40 no siempre si no reflexionan tira

Voz 12 35:43 es un espectáculo muy caro hay que ser consecuentes

Voz 5 35:46 es una realidad es muy tocado

Voz 12 35:48 hay que intentar abaratar pero no abaratar como como que siempre ganan mucho el toreo dice usted las entradas sino se trata de quitar a unos ni a otros es buscar otras fórmulas tiene que haber tiene que haber

Voz 4 36:08 de deportes como el fútbol como en algunos como te

Voz 12 36:12 mis que mueven cientos de millones de personas en miles de millones de dinero tienen comités todo el año para variar las normas no se parece nada las reglas del por ahora a las reglas del fútbol de hace veinte años

Voz 5 36:26 llevan adecuada

Voz 12 36:28 de nada ya hay mil formas de hacerlo nadie se ha preocupado de abaratar el espectáculo sin tocar los costes de los integrantes es posible es posible es posible para que hay que poner trabajo iguanas de hacerlo

Voz 1395 36:44 yo creo que solamente Francia ha da cuenta un poco no que de alguna forma la participación del público es importante la recuperación de los tercios es importante y bueno de alguna forma que que que que llevan todo preparado o no en final de año ya saben estoy ella que son los toros lo primero a lo daría en enero después ya he digamos que el cliente si participa mucho en lo que va a ser el cartel vamos a ver ese cartel de de un torero que que llevan a Lozano El Juli con Pepe Moral en Dax a hombros los dos eso es imposible efecto

Voz 5 37:18 pero en España no se puede cosas

Voz 1395 37:21 son importantes José Luis eh

Voz 6 37:23 viendo a ver si vida no cabe duda de que esto no viene de pronto no ha habido una pasividad yo creo que todo venir el problema no ha sido capaz de de buscarle remedios Remedios desde los gastos por ejemplo él está por ejemplo que nos quejamos de que no hay renovación de que vemos toreros setas pues hombre pues hay que buscar la fórmula no solamente casarnos los gastos por ejemplo o de lo que es la Administración el otro día de hoy un empresario por cierto decir bueno el veterinario pueblo sido Carla alcalde él vestirme me voy porque tiene mete la pocas tus médico por ejemplo si me su seguridad social por qué no tenemos también la ambulancia en la tiene que para él es claro de cuerpo y esto es lo otro

Voz 5 38:20 en la novillada más económicas no lo tengo claro

Voz 6 38:24 de todo el mundo ajustarse a su alternos como otro cómo cree que no es que los costes más se hiciese con el plano y luego si quiere si si por ejemplo al por unas no a él a Ferias a Bono que estudiar alguna novia pero una novillada con gente que no lo recomendado de turno bueno todo esas cosas pero todos son se tiene que hacer atraviesa un mes desde quiere trabajar ni de querer hacerlo de ver el progreso con el que estamos metidos que yo lo que tú dices que es que es el toreo no Ture si eso no pasaba

Voz 5 39:03 eso me lo mismo

Voz 6 39:06 no no no puede ser bueno para

Voz 1395 39:08 si para la fiesta no que muchas plazas que finalmente no será no será prácticamente nada no he José Antonio fueron muchos años en Madrid catorce doce años no el final fue raro estaba todo todos más o menos es Simón aparece por sorpresa con Natalia con con unos cuando un precio mucho más alto no me no me pareció un final justo

Voz 12 39:38 bueno eso ha pasado siempre años no los empresarios al lado de las placas ninguno sea eternizar yo creo que

Voz 6 39:45 en Hong servicio en Madrid pues oye

Voz 12 39:48 catorce años y ellos se fueron porque quisieron la verdad esa esa lo otro pues fue pues si era un concurso nosotros hicimos nuestros números no adoptaría conseguimos hicieron los suyos y se la dieron me hace gracia porque todavía la gente dice que ha visto pues que Charo que echaron unas cinco minutos antes de

Voz 6 40:08 de Serrat no no es que yo pego mio

Voz 12 40:10 lo tenía terminado yo no había hecho dos griegos como antiguamente se hacía mandara uno a esperar a ver si había echado el Priego los Lozano o no no no yo tenía mi Prego hecho lo echamos a las once sentamos a las once de la mañana inmersa indiferente lo que pusiera los otros porque yo sabía que veáis no me podía Sarita

Voz 5 40:31 luego a las pruebas me remito no pues las pruebas al el tiempo

Voz 1395 40:37 vemos una pequeña pausa ahí seguimos

Voz 15 40:41 no

Voz 1395 40:50 bueno pues la verdad es que que no regalan nada a nadie trabajado montón por la fiesta de los toros te gustaría seguir acosando

Voz 17 40:59 no

Voz 4 41:00 no no no no no no no no no no porque

Voz 6 41:05 mi ochenta y cuatro años

Voz 5 41:10 muy muy socorrido no

Voz 12 41:12 no sabe lo que pasa que oyes normalmente cuando termina yo voy estabas cansado de los viajes llegamos a casa a los tres días

Voz 6 41:23 el viaje ya estaba algo

Voz 12 41:25 en cambio ahora chico pues estoy insultando de una paz un señor muy mayor cruzando de bisnietos lo que no pude ver con mis hijos

Voz 6 41:35 Juan porque yo no vi crecer a mis hijos

Voz 12 41:37 debate digo en aquella época ir ahora pues esto es otro tipo de vida voy

Voz 4 41:42 no

Voz 12 41:43 veo muchísimas corridas televisadas en todas INAR una cómoda o una vida tranquila de yo estoy fenomenal

Voz 1395 41:53 te José Antonio lo de lo decía antes José Luis no que lo los la televisión digamos de forma continuada empezó empezamos en el año noventa Hay dos fue José Luis eh

Voz 6 42:05 pues no vendidos pero fíjate qué cosa más curiosa porque

Voz 1395 42:07 el vino esta casa donde estamos ahora que el Grupo Prisa te acuerdas la primera reunión no lo primero que me acuerdo perfectamente Benítez tuvo y Eduardo no estaba con los jefes de la casa de Ivanovic dijeron televisar toda la feria como Dios mío va a ser una ruina esa gente deseaba marcharse banda sea es la Bono no se hizo seis no fíjate si se hizo un contrato de lucro cesante por si acaso

Voz 5 42:35 sí sí claro claro pero hubo un momento un momento que en la reunión que

Voz 1395 42:39 estamos los jefes de de la casa Hay vosotros tu hermano también te levantas te dijera señores esto está claro empieza el futuro entonces si es la salida de lo que iba a ser el futuro cuanto a todas la Feria te está la feria pero una cosa muy muy bonita te del viejo Polanco dijo no a toda la feria no Televisión Española datos lunes te acuerdas de los dos lunes que lo sigue dando porque ahí nos vamos a anunciar para que sepa que existimos

Voz 6 43:09 sí sí sí sí sí sí recuerdo perfectamente todo eso que al final fue una cosa que parecía imposible bueno

Voz 5 43:18 no

Voz 6 43:19 no ha parado porque yo recuerdo incluso alternos en principio como normalmente para salto la palabra gracias al acuerdo lo ganaderos me de los toreros siempre estamos de acuerdo todo decente no que suelen posibles que no fíjate tal cual pero también lo subalternos y entonces recuerda como anécdota que deja demasiado criticaba el hombre que compre pero pero hasta ahí podríamos llegar este arte yo yo para que está pero pero vamos a superar las que no era normal superamos los sueldos de los banderilleros a la al suelo tomar para el sueldo base sí pero bueno luego te pues pues se fue desarrollando desarrollando y se consiguió una cosa que siempre lo primero nosotros iríamos difícil concluyeron

Voz 5 44:22 bueno queda al final supuso que aumentó el número de abonados no hay que esperaba

Voz 1395 44:29 no

Voz 5 44:29 y yo creo que ha sido una novedad

Voz 6 44:33 entonces aquello resultó por ejemplo en provincias ellos Recuero en Alicante un otro sitio todo el mundo que quedado recorría quería Aznar cuatro cinco quería ficha puso de moda

Voz 5 44:43 ahora decimos bueno José Antonio eh ya lo hicimos bueno dijo

Voz 12 44:49 oye de todas maneras ha hablando de la televisión de acuerdo todo pero pero también te debe aquí un poco de cosas a e hablo aquí personalmente

Voz 16 45:02 no es la marcha no

Voz 12 45:05 no no soy va mal me parece poco es verdad se pero

Voz 6 45:12 ah yo aquello fue una cosa que así a bote pronto parecía imposible

Voz 1395 45:17 sí

Voz 6 45:18 prueba acuerdo hace encuentro los ganaderos él y además cada uno haciendo su capitán estoy haciendo las cosas salió de las cosas que sale un acierto fue un acierto total

Voz 1395 45:35 el sigue vivo vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos

Voz 1395 46:17 bueno ahora hemos conseguido una cosa bonita la ratio José Antonio no que este programa se escucha en cuatro países a la vez

Voz 12 46:23 oye fenomenal fenomenal por eso digo que también aquí

Voz 5 46:28 como te vea lo ya aprendido a niños mayores que nosotros sí aprendió muchas cosas de verdad que el día en la cosa de los digo

Voz 6 46:35 en cuanto cuantos oye el problema

Voz 1395 46:38 el programa tiene treinta y ocho años y el programa ha habido momentos de que ha llegado a tener un horario normal cuando hacía antes después del deporte ochocientos cincuenta mil novecientos mil oyentes y ahora sí

Voz 5 46:51 y ahora en en los cuatro países

Voz 1395 46:53 pues las cifras son tremendas treinta y ocho años lleva el programa

Voz 5 46:57 pero banqueros pero pero no va mucho no lo que pasa igual que a vosotros no

Voz 1395 47:01 que sí que hay que renovar se que hay que estar al día y que tiene que buscar el tono de de

Voz 6 47:09 como decía no lejos montar diciendo tú no va a todo trapo

Voz 5 47:16 como como tiene que ser no tiene que ser yo este programa que que

Voz 1395 47:21 qué les hemos hecho lo hemos grabado en este momento yo no sé en estar con la familia Estarás con lo con los nietos y con lo viéndolos vamos Antonio esperarlo esto es el fin de año estará hacen en la finca en esa finca maravillosa que no sales de hijo José Luis pasar

Voz 5 47:40 a finales de año yo creo yo estoy

Voz 1395 47:44 yo estoy hablando aquí en realidad esta noche estoy en Cali Colombia

Voz 6 47:50 sí una casa bonita noches bonitas que buenísima

Voz 16 47:56 lo único que ahora que celebrábamos dos veces el a las seis de la tarde en español verdad y luego luego venía del de de Colón

Voz 5 48:05 es algo que echa que echas de menos

Voz 1395 48:08 José Antonio dentro del mundo del toro que que momentos no existe ni ahí eran preciosos

Voz 12 48:17 yo creo que era bonito todo fíjate hombre había momento

Voz 3 48:19 se tragedia es un chico

Voz 12 48:22 cómo se toreros pues pues ha sufrido muchísimas cosas duras y difíciles de olvidar o imposible de olvidar pero era todo muy bueno era era distinto servirlo sabe igual que yo y la hermandad que había con los subalternos en el mismo hotel va a lo mejor la feria nosotros éramos empresarios encima hice daban ocho porque hay toros en ocho domingos seguidos

Voz 5 48:47 fíjate entonces había que estar

Voz 12 48:49 dos meses y medio parece metido pero no es me dio el mismo todos juntos

Voz 1395 48:55 la familia se hacía ve todo aquí

Voz 12 48:57 no se podía mataba

Voz 5 49:00 qué hacías amigos por eso por eso

Voz 6 49:04 el ambiente el ambiente era es lo que más notorio lo que la diferencia o la fiesta hoy en esos momentos en que nosotros estábamos estábamos ya en España también serviría la fiesta de distinta forma sería un punto de encuentro había un punto de encuentro en el cual se reunía ibas a Valenti nos reuníamos todos Sevilla reuníamos teníamos nuestro centro ya hablando al que fuera del otro pero el tuit encuentros esa amistad y se acerca a todas las estrategia que podía hacer el otro

Voz 1395 49:41 José Luis los cuatro hermanos es curioso e verso libre no ahora podrán Morante fíjate tú Pablo ha sido mataron todas la muerta de Castilla un personaje lo en una entrevista con él divertidísima porque es un personaje poco conocido para la gente con un fondo fantástico tú has sido novillero lo único que que no que no ha vestido de luces ha sido tu algo que a que la cornada más fuerte

Voz 6 50:05 fuerte se conocía segoviano cuya sí sí estoy descubrirse claro

Voz 5 50:11 quién ha sido tú torero ha sido

Voz 1395 50:14 Marcel Domingo Ortega no

Voz 6 50:17 hombre lo que pasa es que de pequeña te apasiona siempre por la amistad es cariño de niño que tiene pero margen de puede en una vida tan larga tantos poneros le son unos yo recuerdo que cansa ya saben mi abuelo era embestir si estaré cuál era demasiado cálidos pero sobre todo era Manolo artista

Voz 5 50:39 anti Manolo José

Voz 6 50:42 yo no se podía no ya de también tiene una tantísima precisa el único partidario de era mi padre

Voz 12 50:50 pero eso lo llama el secreto no lo podré

Voz 6 50:53 sí

Voz 5 50:55 más Antena de maravilla no te dices qué cosa más rara no no es que es como el fútbol hablan ya pasión sea donde nace la pasión de que tú si es partidario Hidalgo no partidario otra cosa no puso contra otro

Voz 6 51:07 a nosotros crecimos siempre con con muy crítico todos los demás Lorente no claro es tiempo L pero es el mayor pero yo estoy que me alegro configuró que era lo y la fiesta de los toros esto no

Voz 1395 51:28 yo quería hacer una pregunta a los dos No José Antonio José Luis José Luis y además presunción de de que estás más orgulloso de todo lo que has hecho y habéis hecho muchísimas cosas no te te pregunto de qué estás más orgulloso Iker te faltó por hacer las dos cosas pero además con sinceridad porque tampoco ahora te va a pasar cuentas nadie no sé algo que has sabes que has hecho que fue muy importante y algo que te faltó por hacer

Voz 6 51:54 por hacer yo creo que tenías que improvisando en la que si tiene que improvisar no seria si hubiéramos seguido en ejercicio pues hubiéramos hecho otras cosas yo me yo orgulloso pues me tal vez depende como tanto Juan Sancho como nosotros hemos tocado tanto palo empresario hombre tal vez un asunto de extrema orgulloso mucho de nuestra etapa en América

Voz 5 52:18 el contrato con América

Voz 6 52:20 concretamente según cuenta ahí séquito seiscientos setenta corridas no era fácil y luego pues como ya tienes otro otros temas como son el apoderamiento L rodea abre figura etcétera etcétera eso me siento orgulloso pero lo empresario creo que nuestro paso por América tal vez lo más

Voz 12 52:43 señaló a nosotros pues ha tenido de que estar

Voz 1395 52:45 has más orgulloso de todo lo que has hecho y que te faltó

Voz 5 52:48 no

Voz 12 52:49 su orgulloso pues hombre es que como te he dicho cosas es muy difícil pues oye yo quizá me he dado cuenta ahora al final que de verdad me llevo muy bien con todo con todo el estamento sea quiero decirte que yo ahora mismo yo no he estado prevé aún no estoy peleado con toreros ganadero osea que creo que eso es importante creo que tiene buen recuerdo de mi la gente la mayor parte como es lógico y falta por hacer pues siempre te quedan cosas por hacer porque los sueños sueños son aquí yo creo que he hecho casi todo lo que quería hacer

Voz 1395 53:30 que bueno no que bueno

Voz 6 53:33 Nos toca todos los palos en el Tour

Voz 16 53:36 el toro la vida no

Voz 5 53:42 eso por lo que lo que consiguió José Luis no lo consigo casi nada

Voz 1395 53:48 a y Juan Antonio José Antonio sí sí sí que ha soltero

Voz 6 53:55 pero tampoco

Voz 12 53:56 me falta

Voz 5 53:57 no no no no no aficionado se ha sido eh muy bonita pero muy buena no muy muy buen bueno no sigamos

Voz 1395 54:07 eh eh eh lo dejamos

Voz 5 54:09 sí no

Voz 6 54:10 lo he hecho yo Duque se puede sabes

Voz 1395 54:21 eso está bien lo que pasa es que solamente Pablo tiene descendientes no

Voz 6 54:28 Pablo claro si por quemas no lo mando o no no tiene me dijo nosotros los sobrinos de Pablo

Voz 1395 54:37 ya Eduardo y maniquí José Luis como no te escondido por ahí no

Voz 6 54:41 hasta ahora no lo dedicado muy alto porque te pues nada

Voz 12 54:47 en todos

Voz 6 54:49 te abrazo padre

Voz 16 54:53 de despedida

Voz 1395 54:55 o paramos a dar dentro de poco muchas veces te voy a dejar que en nómina en este en este programa el tema antitaurino no te mates político el tema complicado el tema fíjate la misma historia una cosa y la plaza la escuela de Marcial Lalanda no que de repente había la cierran y ahora de pronto te pasan cosa curiosísima el alcaldesa lógicamente ninguna afición y en este caso sus socios de Ganemos Madrid han hecho una nota a vamos a vamos a dar otra vez la la la la

Voz 5 55:33 la escuela para que la manejen