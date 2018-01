Arranque de Toni Garrido (08/01/2018) - Hoy por Hoy

Voz 1 00:00 hoy por hoy

Voz 1995 00:06 con Toni Garrido nuevos escuchado en Hoy por hoy y es paradójico que las explicaciones de la concesionaria de la DGT sobre por qué miles de personas se quedaron atrapadas en ninguna parte estén repletas de tantos lugares comunes

Voz 2 00:19 vamos a añadir un poco de viento que les

Voz 3 00:21 la siempre un poco de de la primera vez que yo vine Golf fue mayor la profesora interrumpió la clase para que no vamos a La Ventana caían copos el rueda decía está nevando eran otros tiempos pero desde entonces han pasado ya tres sistemas educativos que es como realmente hay que medir el paso del tiempo en este país eran tiempos tan distintos que la alfombra roja cuando llegaba la temporada de grandes premios a las mujeres se les preguntaba por esto

Voz 4 00:46 no hagamos la manteca porque veo que tienes cositas muy interesantes por ahí gracias mira que diamante

Voz 3 00:53 fíjense si ha pasado tiempo que hace un rato hace unas horas era madrugada en nuestro país a las mujeres en la alfombra roja de los Globos de Oro se le preguntaba por activismo social injusticia salarial

Voz 4 01:04 frases como mira escandalizados

Voz 5 01:06 a ver que el canal eh no cree en pagar lo mismo a las presentadoras mujeres ya los presentadores hombres tengo una sociedad evoluciona

Voz 3 01:14 hemos pasado de preguntara a las mujeres por el tipo de manicura que llevaban a preguntar por la brecha salarial sin apenas un breve periodo de normalidad entre medias el tiempo o pone todo en su sitio que es una fase ex sirve todo para todo menos para la hipoteca el tiempo sólo hablamos del tiempo un sábado de invierno nevó a sesenta kilómetros en Madrid Madrid una de las principales capitales europeas producto de esa nevada miles de coches pasaron anoche metidos miles de personas miles de conductores pasaron la noche metidos en sus coches sin información ni ayuda porque recuerden que la máxima política de este país es que todo lo que nos pasa es culpa nuestra todo salvo alguna cosa

Voz 6 01:51 la carretera está delante no ha pasado nada de gente en el agua y antivirus Tribune quitanieves lo útil

Voz 7 02:03 entonces estoy

Voz 8 02:06 en la autopista de peaje os dais cuenta los que estamos a este lado estamos totalmente parados no se ve

Voz 9 02:14 a las dos menos veinticinco de la mañana y es lo primero que vemos en el quitanieves ahí un parecido trastos está quitan Roland viene del área de descanso viene la violencia

Voz 10 02:26 problemas ya con los niños Mercedes cadenas Polo Golf sin cadenas este tiene Audi sin cadenas

Voz 11 02:40 la carretera Tino y están atrapados y no podemos movernos hacia ningún lado

Voz 7 02:45 a cómo se ve al ejército de ella por lo menos parece que va a todo esto

Voz 3 02:52 lo han oído no lo cierto es que la mayoría de esos imprudentes desoyeron ninguna advertencia lanzada por nadie volvían a casa el sábado y el domingo por la prudencia de evitar el atasco anticipándose a lo previsible ahora sólo quedan algunas cosas por saber será Rafael Hernando quien diga que estamos conduciendo por encima de nuestras posibilidades cuando no subirán la luz porque resulta que ha nevado o habrá que rescatar más autopistas deficitarias en previsión de que la gente no pudiera atascarse en ellas

Voz 1995 03:20 Nacho muy buenos días donde le pilló el atasco el Saba

Voz 0453 03:25 a poco que se particular es que después de las vacaciones salía San Sebastián y bueno me miro lo habitual evidentemente es la es la uno pero en condiciones así un poquito especiales siempre consulto el teléfono cero once y además porque en Somosierra pues a veces problemas ir a la llegando a Burgos en de las llamadas guardaba en el sentido de incidencias en Somosierra

Voz 12 03:59 hice decidí que

Voz 0453 04:01 enviar la ruta en dirección a Valladolid pasa por Palencia pues bueno yo salía desde Cuzco con bastante nieve en Burgos todavía llevaba el Valladolid estaba muy despejado todos volví a llamar el teléfono que informaba que la AP seis se encontraba abierta al tráfico pero con circulación pues es lenta impedían precaución

Voz 13 04:27 eso sí era era una opción si fue esa segunda llamada

Voz 0453 04:33 bueno no llevaba cada hora que la llamada que me instó a tomar esa decisión fue sobre las siete de la tarde en pesaba siete de la tarde informaban de que está abierto tráfico y sin problemas y por eso no me quedé a dormir en Valladolid porque tengo amigos de podía haber quedado perfectamente porque era una buena solución decidí tirar Poor con la autovía de las inscritos uno Valladolid Segovia que por cierto también estaba la aplicaron Kemal inicie toda la circulación algas que cuenta pero va donde rastros de quitanieves llenas pero vamos hablando de la Te6 sobre las veinte veintiuno gracias a un punto en el que ya nos quedamos

Voz 13 05:14 sacas claro cuánto tiempo está atascado

Voz 14 05:18 pues esto es desde las desde las veinte

Voz 0453 05:20 el horas del sábado hasta las tiene a lo he hecho en tú

Voz 1995 05:26 el acto el añadirán una una voz que es un testimonio en este caso es el testimonio del director de la DGT que dice esto

Voz 15 05:34 no de manera reiterada de que no se circule por desafía Sevilla señalizado en todos los paneles de información a pesar de ello muchos vehículo iban sin cadena ha habido accidentes relacionados con el hielo y con la nieve ya haber accidentes se colapsan las autopistas las quitanieve no pueden acceder por lo tanto se complica todo mucho

Voz 1995 05:52 coincide el testimonio de la DGT

Voz 0453 05:55 escuchaba señor Gregorio Serrano esta mañana

Voz 1995 05:58 coincide con Thurman coincide con lo que tú has vivido

Voz 0453 06:01 esa es totalmente mentira ya que es que yo soy una a un usuario habitual del cero once llamo siempre porque tengo mucha experiencia carreteras españolas de las conozco intenta evitar siempre el problemas ético muy bien los viajes siempre entonces eso expulsado este señor la mañana esas declaraciones realmente es que es una auténtica vergüenza toda su planificación y protocolos su totalmente deficientes en este caso

Voz 12 06:33 muy por supuesto que nadie tiene

Voz 0453 06:35 llevar las cadenas en el coche para circular por una carretera de peaje como la Te6 insinuó ir yo recomiendo de con sus compañeros de Aragón o de Navarra donde sí que nieva habitualmente inhábil hace uso de cadenas porque sus protocolos y planificación son impecables así que este señor no tengo una vergüenza donde señora directora de de Iberpistas nitrógeno pistas que también estarían declaraciones esta mañana también de variadas hubiera resuelto dormido porque o consultar coge tengo una experiencia porque luego que sabiendo hace una semana lo que iba a pasar yo incluso el mismo viernes el sábado en previsión de que venía muy mal tiempo ya con encima así habiendo ve preparado pues bien el problema que tuve no me puedo que fue mucho porque porque yo iba con una amiga y no teníamos ningún problema al final teníamos algo de comer algo de agua aunque bueno pues pues aguantas pero claro se habían gente por ahí con niños con poco a poco poco gasoil y con problemas que se tuvieron que abandonar los coches irse a localidades cercanas

Voz 1995 07:50 y cómo lo hicieron cómo cómo llegaron esas localidades cercanas

Voz 0453 07:53 pues nada andando dándose veían gente andando por las autovías pues la autovía autopista la gente se iba moviendo iba pidiendo ayuda a un despropósito total íbamos por la por la penséis cuando yo entré en a perseguir que yo insisto tengo bastante Sprins nuestras de españolas yo soy prácticamente cuando ha pasado quitanieves rastro que deja el quitanieves con con toda la nieve apartará si pasa una vez se pasa diez veces porque va acumulando la nieve hizo una especie como de Canal ahí no había pasado nada en ocho de alerta de alerta seria para que la gente tome una reproducción pero salir o de o de cambiar su plan de ruta

Voz 1995 08:38 pues están escuchando la experiencia de Nacho grieta que ha querido compartir con nosotros esta mañana después de esas horas atascado de después de ir lo que dio hace unas horas que no coincide demasiado con lo que hemos escuchado tanto por parte de la DGT como por parte de la concesionaria Nacho gracias por atendernos talla