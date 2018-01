Cualquier tiempo pasado fue anterior - 'Creacionismo'

Voz 1 00:00 muy cool a un hombre es aún menor

Voz 1626 00:22 mañana del treinta de junio de mil ochocientos sesenta sábado en un salón abarrotado del Museo Universitario de Historia Natural de Oxford un fanático religioso enarbola por encima de su cabeza una inmensa biblia que sujeta con las dos manos en mitad de un apasionado debate entre hombres de fe y hombres de ciencia el fanático se dirige muy alterado a los cientos de espectadores que allí se apelotonan pide a voces sin dejar de agitar la Biblia que crean en Dios no en el hombre ese fanático es Robert Fitz Roy el comandante del Beagle el jefe de la expedición que treinta años antes había llevado al joven científico Charles Darwin alrededor del mundo Fitz Roy un creyente inquebrantable se sintió traicionado por aquel maldito pasajero que acababa de publicar aquel maldito libro que ponía en duda la creación divina y lo peor se sintió culpable de la blasfemia evolucionista por haber llevado a Darwin a bordo de su barco aquella tarde en el Museo de Historia Natural de Oxford se estaba produciendo el primer gran debate entre creacionistas y evolucionistas ha pasado más de siglo y medio todavía los más fervorosos siguen en bronca dos con la ciencia porque los creacionistas tienen mucha fe y los evolucionistas sólo tienen pruebas

Voz 1626 02:10 hoy no toca hablar de Darwin y sus descubrimientos sobre la evolución de las especies porque él y su libro merecen programa en exclusiva hoy toca hablar de la que dejó liada Darwin cuando nos explicó que los humanos venimos del mono porque nos dejó liada una muy gorda pero también muy divertida visto con la distancia del siglo XXI cuando se montó en Oxford aquel debate del que les hablaba hacía siete meses que se había publicado el origen de las especies y en Inglaterra algunos se pusieron de los nervios a los que defienden que Dios creó el mundo en seis días les enfermaban huir que los humanos como todo bicho viviente somos producto de la evolución a los científicos sin embargo lo que les enfermaban es que les contaran pamplinas bíblica sin pies ni cabeza sobre barro y costillas para no correr el riesgo de hablar de oídas conviene recordar lo que dice la Biblia sobre este asunto Génesis capítulo dos versículo siete formó Dios al hombre del polvo de la tierra inspiró en el rostro aliento de vida salto ahora el versículo XXI del mismo capítulo de Génesis hizo Dios caer sobre Adam un profundo sopor dormido tomó una de sus costillas cerrando en su lugar la carne de la costilla formó Dios a la mujer y Adán exclamó esto sí que es ya hueso Demi hueso y carne de mi carne tremenda frase machista Ésta por cierto el caso es que esa era prácticamente la única verdad aceptada así que cuando apareció Darwin con sus teorías evolucionistas a los fanáticos les subió el azúcar y empezó el debate

Voz 1626 04:17 desde principios del siglo XIX antes de que Darwin publicara su teoría ya había un debate extendido entre biólogos se empezaban a plantear lo que llamaban la transmutación de las especies es decir los fósiles empezaban a explicarse mejor que la Biblia y cada vez había más pruebas de que los animalitos de la tierra habían ido evolucionando a lo largo de milenios el obispo de Oxford un tipo muy conquista llamado Samuel will be enseguida sacó las uñas y empezó a soltar sermones dominicales contra esos Papa rechazadas supuestamente científicas en estas andábamos cuando en mil ochocientos cincuenta y nueve después de veinticinco años trabajando en el libro Darwin publica el origen de las especies ahí fue donde salió la pelota surgieron partidarios y detractores unos más apasionados que otros por supuesto el obispo de Oxford se puso fuera de sí y en el otro extremo se situó el científico Thomas Hosley al que llamaban el bulldog de Darwin porque prácticamente lo defendía bocados pero había de todo en los dos bandos Hubo teólogos liberales que se atrevieron a plantear que hombre en este asunto de la creación había cosa que no había que en separar de la misma forma que hubo científicos que defendieron la versión bíblica

Voz 1626 06:01 sea como fuere la discusión fue subiendo de tono en tertulias púlpitos y sociedades científicas y alguien planteó organizar una reunión pública para debatir sobre el asunto así fue como se celebró el que ha pasado a la historia como el debate de la evolución en Oxford mil ochocientos sesenta Darwin no acudió porque estaba malito pero estuvo muy bien definido al margen de ese episodio que les contaba al principio de Robert Fitz Roy el comandante del Beagle agitando la Biblia como posesos sobre su cabeza reclamando que se creyera en Dios sino en el hombre la principal batalla dialéctica se dio entre el obispo de Oxford creacionista el biólogo has ley evolucionista en aquella atestada sala del Museo Universitario de Historia Natural cuentan que el momento más violento se produjo cuando el obispo pretendió hacerse el gracias si yo le preguntó al biólogo si el descendía del mono por parte de madre o por parte de padre has ley respondió que prefería descender del mono antes que de un hombre como el obispo insisto en que aquel debate sólo fue el principio los creacionistas siguieron atacando sin pruebas las teorías evolucionistas y los evolucionistas no paraban de disparar pruebas contra las fantasías creacionistas en el transcurrir de los años siempre ha jugado a favor de la evolución sí porque cuanto más tiempo pasaba más afinada la ciencia más avanzaba la tecnología y el conocimiento humanos más se desarrollaban la antropología la biología la paleontología la geología la zoología frente a todas las pruebas acumuladas por las distintas disciplinas científicas estaban los detractores de Darwin que seguían encasquilló dados en su verdad improbable Dios hizo al hombre de barro y a la mujer de una costilla del hombre Punto pelota era inevitable que ya metidos en el siglo XX la teoría evolucionista llegara a las escuelas de la mano de los maestros de Ciencias Naturales fue entrando en las aulas poquito a poco dependiendo del valor que le echara a los profesores para decirles a los niños eso de que los humanos han evolucionado a partir de los primates cuando los defensores de la creación divina se quisieron dar cuenta las teorías evolutivas de Darwin ya eran materia educativa y en algunos lugares hicieron lo único que se les ocurrió lo único que se les ocurre en estos casos prohibirlo

atentos a la orden que se publicó en un es

Voz 1626 09:24 dado de la América profunda en mil novecientos veinticinco en Tennessee se declaró y abro comillas ilegal en todo establecimiento educativo la enseñanza de cualquier teoría que niegue la historia de la divina creación del hombre tal como se encuentra explicada en La Biblia cierro comillas declaraba igualmente ilegal reemplazar eso de la creación por la enseñanza de que el hombre desciende de un orden de animales inferiores bueno bastaría mirar al que redactó la prohibición para comprobar que lo del mono tenía que ser verdad por narices pero hubo un profesor de Dover de un pueblo de Tennessee Un joven maestro de veinticuatro años llamado John Scott que se negó a acatar la prohibición dedicó una clase monográfica a enseñar a sus alumnos la teoría de la evolución el profesor sólo explico en clase que la historia bíblica no debía ser tomada de forma literal porque la vida animal sobre la tierra había evolucionado a través de un largo y complejo proceso de desarrollo celular lo hizo aposta sabiendo que se iba a liar pero tenía que hacerlo para montar un pollo que la historia trascendiera más allá del pueblo de Dover más allá del estado de Tennessee evidentemente ese fondo a por él y lo acusaron de Volvo abrir comillas desmoralizar la paz y la dignidad del Estado cierra los comillas el que redactó esta acusación no descendía del mono descendía de un mosquito boquete aquella rebeldía del profesor desembocó en lo que se llamó el juicio del mono el profesor perdió en primera instancia y tuvo que pagar cien dólares de multa pero la publicidad del caso hizo mucho daño a los creacionistas

Voz 14 11:13 no es bueno

Voz 1626 11:25 alguien de ustedes estará pensando Vale eso fue en mil novecientos veinticinco

Voz 1626 11:32 ya metidos en el siglo XXI en el año dos mil cinco con la evolución de las especies ya más que demostrada hubo otro juicio del mono esta vez en Pensilvania resulta que en una escuela de ese estado los creacionistas estaban volviendo a meter en las esponjosos mentes infantiles el creacionismo pero disfrazado de una cosa que ahora llaman teoría del diseño inteligente un disfraz que le pusieron en los años noventa lo del barro y la costilla porque como eso ya no se lo cree ni el que se lo inventó tienen que justificarlo de otra manera no me entretengo aquí resumiendo qué es eso de que el mundo es producto del diseño inteligente de Dios porque hasta los que se lo han inventado Se han hecho un lío indescifrable con la explicación lo importante es que un juez federal dio la razón a once padres que denunciaron a la escuela de Pensilvania que estaba volviendo a meter el creacionismo el magistrado hecho una tremenda bronca en la sentencia a los creacionistas demandados llamando los poco menos que hipócritas por intentar ocultar sus convicciones religiosas bajó un maquillaje ridículo palabrería moderna el juez fue duro porque sabía que al menos treinta Estados estaban pendientes de que la sentencia fuera favorable a los creacionistas para empezar a entrar a saco en las escuelas

Voz 1626 13:07 aquel plan de dos mil cinco se fastidió pero no se rinden y paran de dar la matraca aunque no pueden evitar la enseñanza de la evolución de las especies hay constantes intentos en distintos lugares de Estados Unidos de colocar la fábula de la creación en la enseñanza al mismo nivel que la evolucionista porque para ellos para los creacionistas la única verdad es que Dios hizo un monigote de barro que luego le arrancó una costilla el monigote salió Eva y luego ya que si una cita que es infinito que sino a Manzanita de postre Ayala ahora somos siete mil quinientos millones de humanos sobre el planeta que se fabricó en menos de una semana así a lo tonto

historias con sonido cara

Voz 1626 14:20 con pinos en cada programa buscamos además de una banda sonora apropiada algunas historias relacionadas con el tema que tratamos empezamos con la cara de hoy hola Inma

Voz 0564 14:30 la Nieves ya sabemos que hay estudios sobre y para todo y hoy nos quedamos con uno publicado en dos mil quince por un grupo de investigadores del Imperial College de Londres que mostraron la evolución de la música popular como si cada estilo musical fuera una especie Aló Darwin aseguran sus autores que la evolución musical guarda profundas similitudes con la evolución de los seres vivos es decir copiando lo anterior mezclando Lodge añadiéndole algo nuevo los ingenieros biólogos autores del estudio analizaron las más de diecisiete mil canciones que entraron en la célebre lista estadounidense Billboard entre los años mil novecientos sesenta y dos mil diez estudiaron los grandes éxitos los agruparon por estilos y llegaron a varias conclusiones una de ellas es que la mayor de las revoluciones musicales del periodo estudiado estuvo protagonizada por el hip hop su poca de oro la firman raperos como Snoop Dogg nos quedamos con su tema han guay

nuevos descubridores con Jesús Pozo

Voz 0151 17:50 esto se le hay

Voz 1626 17:59 Jesús Pozo trae para este programa de creacionistas contra evolucionistas a dos interesantes expertos que conocen el asunto darwiniana desde dos perspectivas distintas

Voz 21 18:09 es Concostrina la técnica y la religiosa he hablado con Alberto Gomis catedrático de Historia de la Ciencia de la Universidad de Alcalá de Henares vicepresidente de la Real Sociedad Española de la ciencia natural la más antigua sociedad científica de España por cierto también he hablado con el amigo y periodista especialista en religiones Jesú bastante como tú ya ha dado un buen repaso la historia con ello do vamos a desentrañar algunas cuestiones actual y otras casi desconocida del papel español en el darwinismo vamos a empezar por recordar por ejemplo con Alberto Gomis la importancia del libro del origen de la especie atentos a los niños y a los mayores

Voz 22 18:48 yo la importancia es que en el libro se trata de un mecanismo en el cual se explica la evolución de las especies por medio de la selección natural la idea no solamente suya hoy en día sabemos que Wallace también llegó a las discusiones cuando se encontraba en el archipiélago malayo y que Darwin que llevaba muchos años dando ideas dando vueltas a la idea se precipitó a publicar el libro una vez que el llega el trabajo de Wallace Darwin dice no a partir trascendente sino de varios y aunque la gente dice que dar fe dice sorprende el creador que ha colocado sobre la faz de la tierra una vallas especies a partir de las al evolucionan todos esto lo dice en el capítulo quince en la recapitulación del origen de las especies

Voz 1626 19:32 pero Wallace no fue el único que se adelantó a Darwin puede que durante su viaje en el Beagle Darwin llevará como libro de cabecera una obra del español Félix de azar

Voz 22 19:42 Azahara era un ingeniero militar aragonés que nace el siglo XVIII de mil setecientos cuarenta y uno en un momento determinado pues el Gobierno de España demanda a América para acordar los límites que debería tener España tiene Portugal cómo se tiró allí veinte años ese periodo pues se aficionó a la Historia Natural algo que él hasta ese momento en la que llamó la atención a Zara no es un naturalista él hace una labor diríamos sin quererla hace una descripción que especies que luego otros autores han renombrado han dedicado muchas veces pero él no sabía que suenan especies nuevos estudios posteriores piensan que más de doscientas especies de que describió Azahara sin darse cuenta me habían sido descritas todavía Azahara estuvo por los lugares que iba a pasar d'Aro voy sesenta setenta años después mi opinión Darwin llevaba en el libro de Azara y entonces en ese libro encontraba datos que no tenían otros libros tienes momentos habían la jaula europea

Voz 1626 20:43 escuchamos ahora una interesante visión del profesor Gomis sobre el asunto evolutivo como el ser humano puede desestabilizarlos y cambiar los patrones

Voz 22 20:52 es ser humano están introduciendo sobre la naturaleza unos elementos que pueden perturbar lo que hubiese sido la aparición lógica de las especies y a lo mejor puede implicar esto cambios que no podemos ahora mismo darnos cuenta nada sobre nuestra propia especie sobre otras primero ya no solamente para actuaciones que a nivel genético que también se pueden hacer sino también por la Liberación de sustancias que pueden actuar sobre la sobre la atmósfera cambiar esta actúa como un factor limitante que maté unas especies y pendiente a cotas se desarrollen y que esas a su vez evolucionen otras especies en un patrón distinto del que iba a la evolución por selección natural Normaa porque no nos damos cuenta de esto bueno pues porque nuestra cultura la científica es escasa no dedicamos practicamente tiempo

Voz 1626 21:38 de la cultura científica escasa cierto bueno no era el caso de Darwin que era pluridisciplinar un tío listillo que público de todo

Voz 22 21:46 pues por ejemplo la formación del suelo la variedad de las orquídeas la la formación de los arrecifes de coral la primera obra en castellano por ejemplo que es como se de comportar un geólogo cuando va a tener de naturalista en un en un buque como el fuere el Beagle esto no está este trabajo lo publica en en una obra conjunta de Herschel que se llama manual de Investigaciones Científica hoy en día claro hasta nos planteamos si lo que hoy decimos que sentar divismo lo había pensado Darwin no recuerdo una portada de la revista la reserva francesa que preguntaba era Darwin Darwin insta porque claro ahora los avances que lo que nosotros conocemos como darwinismo va más allá de las descripciones que hizo

Voz 1626 22:32 tras la visión técnica viene la otra perspectiva de la que nos hablaba Jesús Pozo la religiosa Jesús ha hablado con el periodista experto en religiones su tocayo Jesús Bastante Nos nos cuenta lo siguiente sobre la postura actual de la Iglesia católica sobre la evolución de las especies y el creacionismo

Voz 23 22:49 según la iglesia el Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza entonces

Voz 22 22:53 es

Voz 23 22:54 en este sentido el hombre es el único ser racional de Estado o de alma y dotado de una reacción específica con Dios esto se asemeja mucho a una de las últimas teorías del creacionismo que es el de la causalidad divina hay una evolución los el mundo se fue creando a partir del pero todo todo el entramado tienen sobre la base un creador que tiene al hombre como sucede como su criatura preferida entonces la Iglesia cree básicamente en eso no ya no desdeña la la teoría de la evolución como sí se hizo al principio de hecho Darwin estuvo a punto de ser no es cómodo por la Iglesia católica porque da vulnera era Presbiteriano no pero eso pues está dando cuenta como Galileo unos cuantos años antes de que aquello era distinto y que tenía pruebas para demostrarlo pero pero que nadie le iba a entender al Príncipe

Voz 24 23:41 hay que y sin y noni todo lo

Voz 1626 23:43 claro pero bueno sigue ahí la Iglesia haciendo equilibrios por eso Jesús Pozo le insiste a Jesús Bastante el Papa Francisco qué opina el Papa Francisco

Voz 23 23:51 hay un jesuita llama Gabriel Funes que tiene una teoría muy interesante sobre cómo la existencia de seres extraterrestres no tendría que afectar a la Fes y luego te bajas el primero que ha hecho una encíclica que es la laudatio sí sobre sobre el cuidado de la creación basándose en una lectura del Génesis pero una lectura textual sino en una lectura de Al final el ser humano es el garante del cuidado y la creación no el dueño en ese sentido sí que es una revolución porque es la primera encíclica verde ecológica de la ecologista de de la Historia y que no se centra sólo en el cuidado del del de la zona de la flora sino del del ser humano como dentro integrante de este de esta tierra

Voz 1626 24:28 Icono como integrante de esta tierra merecedor de lo mismo

Voz 23 24:30 derechos y obligaciones esté donde esté en ese esa esa encíclica es una aparte de otras muchas cosas es una lucha contra las desigualdades contra el maltrato las poblaciones indígenas etc etc etcétera una lucha también contra aquellos que creen que el que medidas que el cambio climático no existe

Voz 22 24:46 no

Voz 1626 24:47 una encíclica ecologista que anima a cuidar este planeta con sólo seis mil años de antigüedad

cualquier tiempo pasado fue anterior con Nieves Concostrina

Voz 1626 26:10 se han fijado en la etiqueta de Anís del Mono es curiosa es un mono sentado pero en una postura más humana que designio Icon una cara hay una barba también más humanas que con la mano izquierda sujeta una botella con la mano derecha un pergamino donde dice es el mejor la ciencia lo dijo yo no miento no es una casualidad que el Anís del Mono comenzará a fabricarse en Badalona en mil ochocientos setenta once años después de la aparición del libro el origen de las especies tampoco es coincidencia esa referencia a la ciencia en el pergamino que sujeta el mono incluso hay quien mantiene que la cara del mono se parece sospechosamente a la de Darwin es que la polémica Darwin insta también llegó a España en la teoría pudo entrar en los institutos de secundaria cuando enviaron al exilio a la reina Isabel Segunda se aprobó la Ley de Libertad de enseñanza a los creacionistas se les pusieron los pelos de punta pero sí tuvieron que aguantar durante este periodo liberal español al menos pudieron entrar obras extranjeras pudieron traducirse libros científicos publicarse multitud de artículos en periódicos y revistas cuando se fastidió la cosa pues cuando va a ser cuando volvieron los Borbones les vendieron a los españoles que se restauraba en el trono a un Rey jovencito moderno ir progre pero con Alfonso XII la Iglesia cogió fuerzas empezaron a poner trabas al libre pensamiento ese publicaron normativas contra la libre disertación hala los profesores evolucionistas a la calle sin cátedra pero aquí le cabe en la cabeza que un Rey sea progre la evolución no suele ir con ellos

Voz 1626 28:19 llegamos al momentazo histórico artístico y creacionista de la mano de Anna Vall tierra doctora en Historia del Arte porque también la creación está por todas partes en el arte portó pero hay alguna pieza especialmente relevantes sobre el tema Hollande

Voz 29 28:33 hola Nieves cómo estás pendiente de no ya lo veo bueno como

Voz 0151 28:39 bien dices es la creación ya sabes qué arte Iglesias un binomio que van unidos siempre aparece pues por todas partes hemos escogido una que nos ha parecido especialmente relevante que es una obra espectacular he me refiero a la que conocemos con el nombre de tapiz de la creación que es una pieza que se custodia a día de hoy en la Catedral de Gerona es una tela románica datada del siglo XI fíjate ya no este dato tan tan bueno Illa llamamos coloquialmente tapiz pero en realidad es un bordado cuál es la diferencia entre bordado pues que el tapiz tejido con dibujos en el bordado los adornos van sobre la tela es decir los vamos bordando eh con aguja es excepcional porque se conservan muy pocos bordados en tan buen estado de esta época y también porque es enorme mide casi cinco metros de ancho y casi tres de largo pero origen todavía era más Lar más grande porque nos ha llegado fragmentado algunas investigadores incluso han llegado a afirmar que podía medir doce metros bueno solo no haya con la parte superior el tema que se desarrolla es bueno como te habrás imaginado y de acordar la creación

Voz 1626 29:42 a lo suyo precisamente este programa es una barbaridad de tapices y si de verdad tuvo doce metros pero a ver el historial de la de la creación es largo como como lo cuentan

Voz 0151 29:54 pues el tapiz está organizado a base de círculos concéntricos de cuadrados triángulos de formas geométricas si vamos de dentro hacia fuera en el centro nos encontramos a Cristo como creador del cosmos en un círculo está sentado y sostiene con su mano izquierda un libro abierto ir al lado sus brazos podemos leer las palabras Rex Fortis en latín que hace alusión que es el Rey de de de todas las cosas creadas está rodeado de otro círculo estrecho alrededor que contiene una frase en latín que dice traducido entonces Dios dijo sea la luz y fue la luz este es el principio del Génesis es decir lo primero que hizo adiós en la creación fue separar la luz de las tinieblas con esta frase Hypo ese con esta frase Nos inicia en esta creación alrededor tocando justo hay otro círculo que está subir dividido en ocho porciones parece una tarta eh cuando lo vemos es al círculo de la creación eh representa a las diferentes partes de la misma pues vemos por ejemplo la separación de las aguas la creación de las peces en las aves Adán buscando otro hombre entre los animales del paraíso la creación de Eva a escena que es lo curioso llevo la frase en latín que lo explica así por ejemplo podemos leer a Dan no encuentra a nadie similar a él me ha el pobre qué lástima ha perdido oportunidad al TAS m por todo el mundo portal tapiz buscando a alguien bueno fuera están los Cuatrovientos luego hay cuatro rectángulos uno por cada lado arriba está representada hay una representación del año en las bandas laterales los días de la semana en los meses fíjate que curioso todo con un calendario gigante en la parte de abajo que aparte de escondidas en los empieza a fragmentar está Santa Elena encontrando la Veracruz la verdadera cruz Ana

Voz 1626 31:33 la que encontró de todo lo todo

Voz 34 31:36 pero bueno Santa Elena canta una en la primer arqueólogo

Voz 0151 31:39 pues eh para que aparece y se refiere pues como bien conocer la historia como esta señora que era la madre Constantino a que tú siempre cariñosamente ya más tino

Voz 1626 31:48 Tino encontró tres cruces la dejas

Voz 0151 31:50 sus y la de los los dos ladrones bueno desarrollada bajo todo lleno de y con todos los nombres y con todo lo que hago

Voz 1626 31:58 hay mucha frase hay escrita en círculo además por qué hablan tanto en ese tapiz que te tanta charla

Voz 0151 32:03 pues sí la verdad es que es una de las cosas más curiosas que tiene es algo tremendamente simbólico porque en el tapiz Cristo es el verbo creador es la palabra creadora que ordena todos los elementos al ser el que al crear dio la palabra que es como se refleja la Biblia alrededor de la imagen central lo que vamos a ver son las palabras con las que se inicia la creación y que tocan Kurt de manera curiosa todas las escenas representadas en la misma es decir Cristo la frase de inicio la creación que toca cada una de las escenas es la que explosión ha con la creación Si vamos al Evangelio de San Juan de este comienza diciendo que era el principio existía la palabra y la palabra adiós añade además el Evangelio que todos se hizo por ella sin ella no se hizo nada esto es literal lo que se hizo en ella era la vida en realidad si nos vamos al texto antiguo ya sabes que a mí me gustan me lo los textos clásicos un montón utiliza el tercer consta de consta verdad no voy a desaprovechar esta ocasión la palabra que aparece es logos logos es palabra pero en un sentido mucho más amplio mucho más rico en el sentido de razonamiento en el texto de San Juan en original lo que dices en Argel en juegos es decir en origen era el Logos en origen era la palabra esto somos muy curioso que a lo mejor te retrotrae al Instituto porque lo que son términos filosóficos ancestrales el Argés en la antigua Grecia era el primer elemento de todas las cosas muchas filósofos de los que sobre los que conocíamos como preso críticos debatieron sobre cuál sería el principio es decir el elemento que no necesitaba de otra cosa para existir que era el principio de todo lo demás que era este AG tales de mi Leto decía que la al agua Heráclito que al fuego y La Biblia por dijo que la que era este Argés pues que era logos que era de esta palabra este razonamiento cuál es el hilazón pues que en latín vulgar se tradujo logos por Verbum que bueno era la palabra más exacta pero es una palabra que ha perdido mucha fuerza mucha riqueza de su significado es decir bueno hay veces que ya sabes que las traducciones las cargas diablo aquí eh bueno pues lo de Verbum como palabra lo llevaron a sus últimas consecuencias porque la palabra en sí misma es un protagonismo de estas imágenes de este tapiz

Voz 1626 34:16 hace interesante oye otra cosa que porque ponen a Cristo en el centro y no adiós que fue el creador

Voz 29 34:22 pues esa es una

Voz 0151 34:25 imagen muy bien vista a una idea muy bien vista porque como te habrás imaginado Cristo como tal no había nacido en el momento de la creación o por lo menos no se había hecho carne en el siglo XI no se podía representar a Dios como persona física completa estamos en época muy muy temprano Mahoma como más menos errar hace bastantes similitudes entre un pensamiento pero por qué las imágenes como tal estuvieron prohibidas durante mucho tiempo bueno es sin embargo sí se podía figurar a Dios hecho carne es Jesús además lo que va a hacer reflejaron fundamento a la teología de la época en la que todo el cosmos es una imagen de Cristo Cristo hasta en el centro del universo ahora piensa en el tapiz Cristo están en el centro del tapiz igual que está en el centro del cosmos es decir es una manera simbólica de pasar de una manera de pensamiento a otro Dios aparece como tal o al menos su espíritu en forma de paloma sobrevolando el agua es decir que sí que tenemos otras simbología del mismo encima de la cabeza del AVE de esta Paloma aparece una inscripción como no seguro que ya no te extraña que nos aclara todo diciendo el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas es decir que andaba por ahí la paloma que estaba controlando todo bueno en general toda la iconografía y la simbología de tapiz es muy muy curiosa tiene mucha base de la cultura clásica porque el mundo cristiano recuperó Se construyó sobre la cultura clásica y también muchas implicaciones políticas por ejemplo me a explicar la figura que lleva la cruz gigantesca en la parte abajo me parece que es el emperador vino Cristo cobre pensado que es Cristo Camino del Calvario en este sentido pues las interpretaciones son variadas y complejas porque pasan desde verlo como Uma de la historia la salvación es decir que sería Cristo aquí hasta la exaltación del gobernante como mediador entre Dios y los hombres ya sabes que durante muchos años el gobernante era el que al que Dios le había dado el poder con lo cual tú no podías discutir con el de quitárselo porque

Voz 34 36:14 claro porque era Divina adivina efectivamente mi poder es bonita se que te tienes tú para ver

Voz 1626 36:21 qué sabemos del bordado que saben sabemos quién lo hizo oí para que se hizo pues sabemos

Voz 0151 36:26 de poco pero cada vez más cosas a sabemos que está hecho sobre una saga o tela de lana con una aguja la técnica en concreto que usaron se conoce como Waco él o pintura de aguja consistía en bordar siguiendo la silueta de los dibujos hasta cubrir por completo estas Arga este tejido base creando en efecto como si fuera un tapón es decir que al al hacer una un bordado tan sumamente preciso Leire por eso se llama pintura de aguja daba la sensación con el bordado que estás viendo una pintura en vez de un bordado que es una maravilla de esta obra no sabemos que lo hizo pero desde hace unos años se plantea que fuera elaborado en un monasterio femenino bajo las nada más noble es una teoría preciosa se habla de manera concreta que a las monjas del monasterio de San Daniel de Gerona que todavía a día de hoy se dedican a tejer pues ornamentos litúrgicos ese haría por encargo de la condesa Mafalda de apuro

Voz 1626 37:20 a más

Voz 15 37:24 es bueno

Voz 0151 37:25 era la mujer en este caso de Ramon Berenguer II Conde de Barcelona este Conde era conocido esto lo cuento Word va dedicada a ti que sé que te encantan estas cosillas con el sobrenombre de cabeza de Estopa ya sabes que aquí hemos tenido mucha imaginación para los nombres de los reyes buenos Le llamaban así porque tenía mucho pelo y de color amarillo tieso como la paja que parece una Estopa ya pues se quedó con ese sobrenombre bueno parece que Matilda falleció en este monasterio fue enterrada la catedral de Gerona pues al lado de su esposo en la función que tuvo la tela en origen también plantea muchas dudas siempre se había pensado pues por similitud con los tapices quería colgada del muro o como cubierta de un dosel pero Manuel Castiñeira Se hace poco publicó Un que iría colocado en el suelo a modo de alfombra imagínate está según este historiador se usaría para la celebración de la Pascua en las fiestas de la invención y Exaltación de la Cruz incluso todo apunta que se colocó en la catedral de Gerona en el año mil noventa y siete como alfombra de lujo sería con motivo del Concilio para resolver los conflictos internos de la Iglesia catalana y ya firmar el poder del conde Ramón Berenguer III el hijo de ésta la de Apulia Matilda o Mafalda claro que que es a la llamada de dos maneras efectivamente está señora pues como habíamos dicho antes fue la benefactora la tela lo que está claro es que daría pena pisarla desde luego vamos a mi semen cogería el corazón sólo de pensar en manchar semejante maravilla

Voz 1626 38:50 hoy con el agravante de que hace mil años no podías llevarlo tipo

Voz 0151 38:55 muchas gracias Ana gracias a ti Nieves

Tour historia Un viaje al pasado con Jesús Pozo

Voz 35 39:02 bueno está que antiguo de mí sí

Voz 1626 39:25 ya está aquí de nuevo Jesús Pozo para ilustrarnos sobre algún viaje histórico y hoy el destino vamos es que está meridianamente claro tienen que ser algunos lugares por los que viajó nuestro protagonista de hoy en el Beagle

Voz 21 39:37 dice Concostrina medido en busca del experto en estos temas y conocidísima por la audiencia de la cadena SER por cierto me fui a pedirle a Paco Nadal que no indicar algunos lugares imprescindible de los que visitó Darwin hay que pedir atención debido a que como Paco Nadal ya sabes que se mueve con una cola de lagartija

Voz 1626 39:56 pues tuve que hacerle una entrevista

Voz 21 39:57 a fondo desde algún lugar del planeta bien pues Paco Nadal no va a recomendar como imprescindible en primer lugar ir al Canal Beagle

Voz 36 40:07 no de comer nadie que lo Canal desde viene sellaba así poder está Uxua ya y eso de los cardenales que comunica el el Atlántico con el Pacífico más al sur de de exceso de Magallanes I S T pasos relativamente fácil entonces yo recomendaría para de continuar ya la ciudad de un mundo recomendaría para dar el lujo de Puerto Williams que es la ciudad chilena que está también en ese canal de Beagle es ir está pasan sur pero bueno que dice que no es ciudad de su el pequeño pueblo o destacamento militar impone es usual Ushuaia es ciudad y el autor póngame Bobbio caso es los dos emplazamientos son maravillosos en el canal bebí el I del Parque Nacional de dos así Ares

Voz 1626 40:56 sí por supuesto hay un lugar que no podemos dejar de visitar sobre todo si vamos tras la estela del origen de las especies las islas Galápagos

Voz 36 41:04 sí luego contra pararía es la costa chilena en la isla Siloé para alguien Valparaíso y luego decidieron subir hacia arriba hacia el norte llegan al sitio que todo lo relacionado con Gaudin ICO digo el mediodía que el águila cada pausa Sevilla Ny de otra recomendación para que quisieran seguir la estela de Darwin y envíen por supuesto Galápagos que es uno de los lugares más fascinantes del mundo si te gusta los actuales hice te gusta la naturaleza pago van

Voz 1626 41:37 seguimos de viaje con Paco Nadal resulta que Darwin se salto casi completo uno de los países que ahora tienen más recursos turísticos Darwin no conoció por ejemplo el Machu Picchu porque anduvo por la costa peruana pero no por el interior si quieren viajar a Perú atentos a las recomendaciones de Paco Nadal

Voz 36 41:55 pero un destino turístico e tiene originalidad sólo con eso merecería la pena si cuando alguien pasa por la costa quizás la costa en Perú se menos atractivo de pero de lo que hubo en vieja FEP se interesante conforme va subiendo a Cuzco para que envíen sus eh recorriera de ir a por las selvas de Iquitos poesía pero uno tiene todo el país completísimo ser el tiro en el país más completo de de Sudamérica para una primera aproximación

Voz 1626 42:29 vamos ahora a la otra parte del mundo un lugar al que casi todos queremos ir Nueva Zelanda

Voz 36 42:34 desde es recomendar a la isla en You Tube eh sí degustar naturaleza Si Dios eso es nuevas estampa que son paisajes éxtasis sacados de una película gobernador alguna es bueno entonces yo bebo en el que convive vivir de nuestro de invierno es un grado justo bolso hace bastante frío avisos del todo en la Isla Sur perder yo creo que eso vieja lo vez eh Nueva Zelanda es muy típico alquilaron una autocaravana recordó a ahí después muchos la de recorrer congelarla en autocaravana

Voz 1626 43:10 tenía Darwin dio la vuelta al mundo en poco menos de cinco años nosotros nos hemos dado un paseo en cinco minutos gracias a Paco Nadal ya Jesús

esto era un rato con los pies de trapo y la cabeza al revés quieres que te lo ven de otra

Voz 1626 44:13 es uno de los asuntos que más estrés provoca entre los creacionistas incluso mucho más que cuando les mientas a Darwin es el tema de los dinosaurios no les cuadra cuando les dices verás está demostrado científicamente que los dinosaurios habitaron la Tierra hace ciento y pico millones de años posible dicen ellos porque Dios creó el mundo hace menos de seis mil años hilos velocidad raptores los antes también son criaturas de Dios pero entonces Noe también los subió al arca verdad ya esto responden los creacionistas manzanas traigo en fin como diría Einstein es más fácil desintegrar un átomo que un concepto

Voz 1626 45:11 si pasan por un cementerio judío verán que el año de muerte reflejado en la lápida nada tiene que ver con nuestro calendario hay pone fulanito fallecido en el año cinco mil seiscientos veinte o en cinco mil setecientos cuarenta y cinco esa es la edad que tienen el mundo y el hombre dos mil diecisiete es el año cinco mil setecientos setenta y siete de la creación bien y cómo han echado estas cuentas pues sumando lo que dice la Biblia porque la Biblia da las edades de todos los protagonistas si hay dice que Adam vivió novecientos treinta años set novecientos doce Matuzalem novecientos sesenta y nueve que de Adán al diluvio pasaron mil seiscientos y pico años otros mil y pico hasta el éxodo y bla bla bla bla sumando sumando los creacionistas han fijado la edad de la tierra a día de hoy en cinco mil setecientos setenta y siete años no estoy haciendo un chiste así está recogido en el Génesis capítulo cinco del versículo uno al treinta y uno pero los creacionistas también aceptan de vez en cuando alguna revisión algunos han consentido en retrasar la antigüedad del planeta Tierra como mucho a diez mil años pero no rebajan ni uno más qué pasó entonces cuando empezaron a encontrar enormes huesos del todo desconocidos dientes enormes vertebras como sandías restos que no encajaban con ningún bicho conocido si esos huesos aparecían en territorios lejos de cristianos y judíos daban por hecho que pertenecían a dragones pero en Europa sólo tú aunque abrir La Biblia para encontrar las respuestas Génesis capítulo seis versículo cuatro hay dice que la tierra había gigantes luego si aparecía un fémur kilométrico no era de ningún bicho desconocido sería de un gigante así que cada vez que en los siglos XVII XVIII sí entraban un fósil muy grande le daban mil vueltas porque sus cabezas no entraban los dinosaurios ni mucho menos los imaginaban sobre la tierra millones de años atrás si la única verdad aceptada todavía hace sólo ciento cincuenta años era que Dios había inventado el mundo hace seis mil en ningún bicho viviente pudo correr sobre la faz de la tierra antes de ese momento sencillamente porque la Tierra no existía y ocurrió que a finales del siglo XVII se hallaron en una cantera de Inglaterra unos testículos fosilizados descomunales enormes e mucho más grandes de lo que se están imaginando más de medio metro vistos de frente el primero que los estudió el reverendo Robert Clot después de dar muchas vueltas y de que aquello no encajara con ningún bicho ni siquiera con los elefantes concluyó apoyándose en el texto sagrado que ese par de testículo sólo pudo llevar los puestos uno de esos gigantes que menciona la Biblia bueno hay quedó la cosa pero pasados cien años otro investigador Richard Brooks documentó gráficamente esas supuestas cría días petrificada dibujando las adjudicando le un nombre científico lo llamó escroto un humanum siguiendo las normas de nomenclatura vino mi al que estableció el naturalista Carlos Linneo así que tenemos el escroto aún como nombre genérico de esa útil envoltura testicular de la especie humanum de la familia de los Gigantes Tom eh está que claro que que esto acabaría borrado del mapa científico porque los gigantes no existen pero Brooks acabó siendo el primer naturalista en poner nombre científico un fósil de dinosaurio aunque aún no sabía que eso era de un dinosaurio que no eran unos testículos y ni mucho menos de un gigante el escroto un humanum era en realidad el extremo inferior del fémur de un bicho muy grande al que después llamaron me galos Xaus

Voz 1626 50:07 ahora bien si se dan una vuelta por Petersburg una ciudad de la América más profunda Honda en el estado de Kentucky iba a decir que vayan al museo del creacionismo pero bueno mejor no ya si no tiran a la basura los treinta dólares que cuesta entrar porque no hay museo en el mundo con más idioteces juntas en la entrada te recuerdan con un cartelito que ingresas en un recinto Cristiano y que guarde es el debido respeto pero la risa se te escapa cuando ves a Adán lleva entre dinosaurios diploma Bocuse tiranosaurio en fin es que lo que Natura no da Salas aunque no presta los creacionistas se han quedado en Los Picapiedra Si ellos tenían en la caseta del jardín un Dino en vez de Un perro eso va a misa hombre ya tanta teoría evolutiva tanta tontería

historias con sonido cara B con Emma Valle Espinós

Voz 1626 51:14 si acabamos este programa con otra historia con sonido por supuesto cuéntanos M

Voz 0564 51:18 pues hablabas hace un momento de dinosaurios un tema que apasiona al cine no no hablaremos de disipar lo haremos de una película de Pixar que aspiró al premio Oscar a la mejor película de animación de dos mil quince en España la titularon el viaje de hoy partía de una premisa muy original si el asteroide que acabó con los dinosaurios no hubiera impactado contra la tierra en la P el asteroide pasa de largo los dinosaurios no se extinguen a es uno de ellos torpón miedoso todo un cero a la izquierda que iniciara el viaje de su vida en compañía de un niño salvaje literalmente nos Armando pollos en los restaurantes están historia de superación con una moraleja los miedos y los prejuicios Secure enfrentando no conviviendo con ellos la banda sonora de la versión española de la peli incluía como tema principal la canción con la que acabamos hoy la aventura de vivir de Manuel Carrasco

Voz 15 52:07 pues vamos a escucharla no sin antes recordar que este programa ha sido posible gracias a Jesús Pozo Anna Vall tierra a Emma Valle Espinós Pepe Rubio han hecho Sánchez en la técnica bueno yo que también he venido Nieves Concostrina

