¿Cuántas de las cicatrices que ha dejado la crisis se han cerrado?

Voz 2 00:12 estos días se conoce ya como el huracán inmobiliario la última víctima este grupo de inversiones Lehman Brothers está al borde de la bancarrota

Voz 3 00:19 viviendo noventa y cinco por ciento de su bolsa porque estaba excesivamente en el mercado inmobiliario que se ha venido abajo

Voz 5 00:50 pues elegido que en este momento crucial para la economía hay para el futuro de España

Voz 7 01:13 los españoles hemos llegado un punto en que no podemos elegir entre quedarnos como estamos o hacer sacrificios hacemos lo que no nos queda más remedio que hacerlo tanto si nos gusta como si no no

Voz 1727 01:27 en este año dos mil dieciocho se cumplen diez diez años del comienzo de la Gran Recesión la gran crisis que arranca en el dos mil ocho una crisis larga y profunda que azotó al mundo y que castigó mucho a nuestro país a España casi en cuestión de meses pasamos de ser el milagro económico de Europa a formar parte de los farolillos rojos del farolillo de cola de la Unión Europea en Hoy por hoy acompañamos el sufrimiento que esa crisis provocó a los españoles contando noticias pero también abriendo un diario el diario de la crisis para que sus protagonistas pudieran contarla en primera persona

Voz 1322 02:04 en estos años de diaria ha habido muchas historias de apretar los dientes de rabia por ejemplo de policías irrumpiendo en el rellano sana y fue desahuciada en el año dos mil catorce

Voz 8 02:14 pues el mando de mi vida el día veintidós o desahucio si es que no tengo adónde estar yo con mis cuatro hijos

Voz 9 02:21 historias de padres como Teresa lucha muchísimo que el futuro para yo sería perfecto es peor que no es historias de hijos sin poder

Voz 1322 02:30 aprendizaje como Virginia universitaria

Voz 8 02:33 hoy en mi casa de mi padre yo tengo pareja es una frustración e yo nunca imaginé que pasaría hasta los treinta años así que ver con treinta años con las ganas de tomar la madurez para tomar una decisión pero que no puedes

Voz 1322 02:47 hoy historias de hijos independiza dos que han tenido que volver a casa de sus padres como la hija de Francisco

Voz 0559 02:52 que los abuelos están manteniendo prácticamente a la familia

Voz 1322 02:57 historias de jóvenes que han tenido que rebajar su currículum como Ana Belén

Voz 10 03:01 sí solicitar empleo en una multinacional de fabricación de coches que hay aquí en Valladolid soy licenciada para tener alguna posibilidad de que me llamaran puse que sólo tengo bachillerato y poco más

Voz 1322 03:12 vaya mi situación es la de muchos

Voz 11 03:15 los investigadores que nos estamos quedando en el camino tome una decisión drástica desesperada pero meditada decidí que tarde el currículum mi título de doctor

Voz 1322 03:24 historias de los que vuelven como David encuentran un país distinto al que dejaron

Voz 12 03:28 el primer día gente rebuscando

Voz 8 03:31 en en los contenedores de basura

Voz 1322 03:34 historias muchas de los que se fueron Iván como la pareja día One ingeniero

Voz 8 03:38 tiene cincuenta y dos años en estos momentos se ha visto obligado a irse a Inglaterra

Voz 1322 03:42 historias barridas por la precariedad laboral como la de Ana que tuvo que cerrar su negocio

Voz 13 03:46 pues no ahora tengo trabajo éxitos esporádicos limpiando casas o la de José ya cincuenta y dos puedo contaros que estoy ahora mismo pues como decano de cambio yo a mi edad

Voz 1322 03:57 eh historias muchas de parados de larga duración

Voz 8 04:00 el sector de la construcción

Voz 0559 04:02 desde el dos mil once estoy cesen

Voz 8 04:04 dado he tenido durante ese tiempo

Voz 1322 04:07 ahí siguen unos decía José olvidados y lo ha tenido difícil Lucía Taboada para seleccionar tantas y tantas páginas

Voz 14 04:13 el diario que hablaban de un mundo que se derrumbaba un mundo que como escribió Muñoz Molina creí

Voz 1727 04:20 hemos sólido no lo era

Voz 16 04:27 sí

Voz 17 04:31 ha pasado una década ahora llevamos ya cuatro años seguidos de crecimiento y los datos macro económicos han vuelto a colocar a nuestro país entre las economías más

Voz 18 04:40 pujantes de Europa Press el momento de hacer balance cuántas de las cicatrices que ha dejado la crisis se han cerrado quiénes son los perdedores quiénes los ganadores que los hay que hemos recuperado de lo que la crisis se llevó en este comienzo de año

Voz 1727 04:56 os proponemos intentar responder a estas preguntas comenzamos comenzamos hoy una serie de reportajes que semana a semana nos llevará a los escenarios y sobre todo a los protagonistas de este cambio profundo en nuestras vidas y lo haremos de la mano de María Angela buenos días buenos días por empezar por lo último María Angela lo que llamamos recuperación tiene evidentemente luces y sombras sin luces y sombras que Kempes

Voz 19 05:21 pues a desgranar hoy con la ayuda de tres economistas José Carlos Diez Emilio Ontiveros Moisés Martín a los que hemos preguntado si en la recuperación es todo oro lo que reluce

Voz 0559 05:31 no es todo lo que reluce lo que reduce es un comportamiento macroeconómico bastante bueno que prolonga la fase de expansión

Voz 19 05:41 un buen comportamiento que se percibe en el crecimiento del PIB de las exportaciones del empleo pero

Voz 0559 05:47 cuando entramos un poco en detalle y sobre todo vemos la distribución pero los resultados de ese buen comportamiento macroeconómico lo primero que se observa es que la calidad en el crecimiento del empleo dista mucho de ser óptima porque el empleo que se está creando es un empleo de baja calidad según los indicadores de la OCDE y en definitiva es un empleo que no contribuye a fortalecer suficientemente la confianza de las familias para que éstas aumenten sus decisiones de gasto en particular que sus decisiones de gasto en consumo duradero

Voz 1322 06:23 el resultado de todo esto es la desigual distribución de la renta en España donde los beneficios empresariales crecen más que los salarios

Voz 0559 06:31 en el censo de desigualdad incuba eh tensiones sociales pensiones políticas y no permite en definitiva esa confianza económica que es la base del buen comportamiento a medio plazo de cualquier economía

Voz 1727 06:46 en datos España es el país de la Unión Europea en el que más han crecido las desigualdades y en el dos mil dieciséis en plena recuperación batió récord por población en riesgo de pobreza relativa más

Voz 19 07:00 los hogares que según la última EPA tienen hoy a todos sus miembros activos en paro son casi uno coma dos millones el doble de lo que era al comienzo de la crisis y ahí están los perdedores de esta crisis como explica Moisés Martín

Voz 0559 07:12 digo Candel de la crisis han sido los que ya eran pocos días antes de la crisis de las familias digamos con un adulto de niños con trabajos precarios que estos han sido los grandes perdedores de la crisis no los hemos recuperado están peor que estaban antes del inicio de la crisis y la recuperación no ha servido para resarcir los daños que vivieron durante ese tiempo estamos hablando digamos del treinta por ciento de la tabla estos son los perdedores y ganadores de la crisis sin lugar a duda he sido digamos el cinco por ciento más rico de la población

Voz 19 07:42 una de las heridas que no se está cerrando la recuperación es la dificultad de reintegrar en el mercado laboral a los trabajadores menos cualificados cuyos empleos fueron los que más y más rápidamente se perdieron durante la crisis José Carlos Diez

Voz 20 07:57 el problema es que esa cicatriz que ha dejado la crisis Yoko que se va a mantener o incluso se puede agravar el gran debate internacional ahora es cómo integrar a esos trabajadores que están con un nivel de cualificación bajo y que pues una vez más afectados pues por ejemplo por todo el avance de la robótica y todo esto que estamos viendo y las nuevas tecnologías que les afecta principalmente a ella es un debate global no sólo pasa que el tema es cómo España tiene un plan para atacar este problema yo que desmontó el plan ni están ni se les pena

Voz 19 08:26 y ahí está uno de los más duros legados de la crisis

Voz 0559 08:30 la principal sombras es el mantenimiento de un nivel de desempleo elevado elevado en términos absolutos elevado en términos relativos dentro de ese desempleo la presunción razonable de que una parte muy significativa de los desempleados para tener muy muy serias dificultades para volverán con

Voz 1727 08:50 se ha clavado entre los perdedores clarísimos de esta crisis los jóvenes el paro juvenil sigue siendo muy abultado en España insoportable hasta el treinta y seis por ciento y el mileurismo del que tanto se habló al comienzo de la crisis como algo terrible bueno pues hoy hoy parece casi un lujo

Voz 0559 09:08 el mercado de trabajo acecha de hoy está entrando entorno a un quince catorce por ciento menos de salario de que si tenía antes de la crisis todo esto es consecuencia de la reforma laboral

Voz 19 09:19 uno de los reflejos de esta devaluación salarial sufrida por los que se incorporan al mercado laboral es la dificultad de emanciparse por ejemplo de acceder a una vivienda no ya en compras sino también en alquiler según José Carlos Díez

Voz 0559 09:32 en el dos mil siete los jóvenes eran mil

Voz 20 09:36 turistas sino problema no ahora son seiscientos turistas constató un salario de entradas les ha caído un cuarenta por ciento no XXXV cuarenta por cien en media bueno ahora en grandes ciudades estamos viendo en donde hay presión de demanda crecimientos del precio de la vivienda en compra de los sobretodo en alquiler está volviendo crecimientos del día eso por encima no es y los salarios de los jóvenes no suben y espeso la viviendas un día pues ya tenían problemas de accesibilidad en dos mil siete yo creo que eso solo agravarán

Voz 1727 10:03 parece increíble verdad pero ya acceso la vivienda vuelve a ser un tema en un momento de recuperación económica y en un momento en el que sector inmobiliario de la construcción se recupera se reactiva los economistas dicen que no está alumbrando otra burbuja como en la que ha decimos es pronto pero que no hay que bajar la guardia sobre todo porque diez años después el cambio de modelo productivo del qué tan junto a hablábamos se acuerdan durante tantos meses bueno pues no se ha producido

Voz 0559 10:29 en realidad el único que hemos hecho ha sido aparcar la construcción durante unos años yo ahora que se han recuperado las condiciones financieras las constructoras vuelven a su negocio y es ahí donde vuelven a Casas por lo tanto el problema que nos encontramos es que este crecimiento económico que realizan los sin haber transformado las bases de nuestra estructura productiva sean No somos más productivo en el año dos mil ocho no tenemos una inversión mayor en innovación no

Voz 19 10:54 recuperar la inversión en I más D es una de las tareas pendientes porque sigue estando entre lo que la crisis se llevó la recuperación no no sale

Voz 1727 11:02 el durante los años del dos mil once

Voz 0559 11:05 dos mil dieciséis quién pues había una percepción por parte de la como político a los economistas no la opinión pública de que había que hacer determinadas reformas para garantizar digamos un nuevo patrón de crecimiento nuevo modelo de crecimiento basado de la innovación la recualificación de los trabajadores digamos en la lucha contra las desigualdades esto estaba en la agenda el crecimiento económico que estamos viviendo está cerrando salen tan oportunidad cada vez se habla menos de las reformas que España necesita La Ventana oportunidad políticas está trasladando y esto es un grave peligro