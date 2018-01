Entrevista a Francisca Verdejo - (08/01/2018) - Hoy por Hoy

Voz 1 00:00 el de Madrid son las diez y veintidós minutos una hora menos en Canarias comenzamos el año comenzamos el año con algunos datos preocupantes el año apenas cumple una semana ya hemos tenido que contarles dos casos de violencia doméstica un padre que intentó secuestrar a sus hijos en Granada y un hombre que retuvo a su pareja armado con un rifle en Requena el contador de mujeres muertas sigue hacer pero no hay nadie en España que no tema que esta cifra empieza a contabilizar víctimas ya durante dos mil diecisiete recuerden la cifra terrible dato cincuenta y cuatro mujeres murieron a manos de sus parejas o exparejas ocho niños fueron asesinados por sus padres o por las parejas esos padres sigue vamos a hablar con Francisca Verdejo que es titular del juzgado número dos de Barcelona contra la violencia de género Francisca muy buenos días buena idea por el momento el año bien no comienza el lo que su cometido se refiere

Voz 2 00:51 sí toquemos madera parece que este año hemos empezado un poco mejor pero no nos podemos confiar no nos podemos relajar

Voz 1 00:58 practica usted que trabaje la primera línea contra el terrorismo machista usted siente que algo ha cambiado porque en los últimos semanas del año dos mil diecisiete hablamos de de de cierto cambio la la posición en la perspectiva sobre la mujer sobre el empleo cierta en cierto interés en solucionar esa brecha salarial pero pase lo mismo con la violencia

Voz 2 01:18 yo creo que que sí que algo ha cambiado si no hubiera cambiado posiblemente usted hoy no estaría hablando conmigo y empieza a cambiar en el año dos mil cuatro debido a la promulgación de la Ley integral pero hemos de cambiar muchas cosas cierto que la ley integral es un hito legislativo desde mi punto de vista un punto de inflexión en el ordenamiento jurídico yo no ha sido suficiente no ha sido suficiente porque no hemos logrado en producir ese cambio social que inspira la ley integral por tanto hasta que no lo logremos estaremos bueno en la situación que que venimos estando en los últimos años con una cantidad enorme de mujeres asesinada a mi me gustaría hacerle una apreciación cuando ha dado el dato del año pasado una de las cosas que ponemos muchísimo interés en en el lenguaje que a veces puede parecer una tontería pero cuando ha dicho cincuenta y cuatro mujeres muerta a manos de su pareja nosotros a nosotras los miembros del poder judicial no no gusta utilizar ese precio no gusta utilizar mujer asesinada por su pareja porque cuando hay un asesinato que no se produce en el ámbito de la familia decimos asesina tú estos son asesinato de género por tanto yo creo que un matiz importante y debemos también empezar a cambiar el lenguaje

Voz 1 02:45 completamente cuatro que lo esté ya decía el filósofo que elegir una palabras elegir el mundo y corregimos entonces dedicamos en cualquier caso para ese gran cambio que necesita la sociedad española casi habría que respete la mentalidad de de de gran parte de de quiénes vivos en este entorno casi necesitamos reservaron no adaptarnos evolucionar sino respetar la cabeza de mucha gente

Voz 2 03:07 completamente de acuerdo con usted pero además por eso le comentaba que la ley integral es un instrumento magnífico para intentar erradicar la violencia de género siempre digo cuando hablo de la Ley integral que es una tontería lo que les voy a decir ahora evidente que delante del artículo treinta y tres donde empieza la tutela judicial donde a partir de que se crean los juzgados de Violencia sobre la Mujer hay XXXII magnífico artículo que intentan incidir desarrollando los objetivos de la ley en el plano social en el plano sanitario en el plano laboral en la educación en la familia junto con eso treinta y dos primeros artículos que también inciden de forma directa en los medios de comunicación hay algunos artículos que que afectan a los medios de comunicación están las disposiciones de la ley que sean paralizado yo tengo bastante confianza en el pacto de Estado contra la violencia de género y lo que espero es que no se quede en una declaración de intenciones y lo que espero y deseo es que ese pacto social empiece a atacar la violencia de género por donde hay que atacarla por el origen implicando a la escuela a la familia implicando en definitiva la sociedad que entienda que un problema absolutamente de todos porque hubiera cuando una mujer llega al juzgado que en mucha ocasiones se va frustrada o porque no se ha dado la orden de protección no porque la respuesta penal no en la que se esperaba desgraciadamente Toni El juzgado ha actuado cuando la bofetada se le ha dado esa mujer cuando él empezó muy cuanto el maltrato se ha dado por tanto hemos de trabajar antes en un momento anterior

Voz 1 04:44 lo que cuando cuando ve los nombres no temen muchos casos que esos nuevos casos de cuando se produce un asesinato no teme que si caso haya pasado por su juzgado no hayan sido capaces de de de poder evitar eso que tremendamente ocurre desgraciadamente ocurre nuestro país demasiadas veces

Voz 2 05:01 bueno posiblemente al principio en el año dos mil cinco incluso antes cuando estaba en el Juzgado de Gerona si la reacción automática era pensar o decir a llamar inmediatamente a decir ha pasado ha habido una denuncia en el juzgado ahora no fíjese yo en el lo desde el año dos mil cinco que estoy en esta jugada pronto ahora trece años los cinco hay asesinatos que investigado solamente dos de ellos habían denunciado no tengo ya esa reacción Toni porque los jueces la jueza así que aunque parezca desde fuera que no lo hacemos si que nos preocupamos por la mujer que viene denunciando intentamos poner todos los medios poco escasos desde la crisis y a mí me han amortizado otros funcionario qué podemos lo que sí siento es mucha rabia hay mucha impotencia frustración por no haberlo hecho bien no porque estoy convencida que cualquier compañero compañera cuando amo no implica muy ya hacemos lo mejor que podemos las cosas luego sí nosotros podemos tener en la más Ming el más mínimo presentimiento de que puede pasar algo que es muy difícil casi imposible pedirle a una jueza un juez que que que lo pueda prever no tenga la menor duda de que lo vamos a hacer

Voz 1 06:21 la teología de la nevada que se que estaba en la previsión de todos los meteorólogos que de que nadie sigue la manos a la cabeza por lo que ha nevado ya sabíamos que iba a ocurrir a veces asumimos las cifras las cincuenta y cuatro mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas del año pasado parece como si fuese climatología como si fuese un dato una estadística irremediable que va a ocurrir que es la previsión yp tristemente Nos empeñamos mucho y ponemos todos de nuestra parte no solamente de las instancias de las órdenes de organismos del del Poder judicial sino sino lo explicamos todos lo vamos a competir casi un dato muy parecido a la climatología es algo que va a ocurrir ya sabemos que va a ocurrir

Voz 2 06:58 sí pero desgraciadamente a diferencia otro tipo de terrorismo como usted conoce bien y lo lo conocen también en el que podía haber una la investigación previa en el que se podían prever cierto ataques terroristas aquí es muy muy muy complicado usted recordará como yo y la mayoría de los oyentes la reciente encuesta de hace un par de años tres años que se hizo a nivel europeo y las islas y la cifra eran espeluznantes se ponía el vello de punta cuando de muchísima mujeres en un porcentaje Lehman eleva elevadísimo perdón habían sido víctima de violencia de género sabe lo que ocurre es que no hemos logrado esa implicación de la sociedad que no hemos logrado la implicación de la familia hay que no podemos predecir que el asesino que el presunto asesino vaya

Voz 3 07:47 vaya matar si lo pudiéramos prever desde luego que no estaríamos con esa cinco veinticuatro cifra del año pasado cierto

Voz 1 07:54 tiene razón Paquita vivimos en la en la emergencia por ejemplo Le pongo nuevos un testimonio hacemos una pequeña pausa y seguimos hablando con usted pero una de las últimas mujeres asesinadas a finales del año pasado fue Andrea en Benicàssim Andrea tenía veinte años su hermana decía esto en la televisión clamaba porque se mejora la protección

Voz 4 08:12 todo el mundo el sabíamos que era capaz de hacer esto la estaba amenazando durante todo este tiempo tenía una orden de alejamiento Adrián cabe herida por él él no tendría que haber estado suelto el jugando dejó en libertad Si esto no hubiera pasado al

Voz 2 08:30 hermana bien desde el punto de vista familiar moral social estoy completamente de acuerdo con ella pero ver a Tony primero los jueces los miembros del Poder Judicial los fiscales estamos sujeto al imperio de la ley esto que suena muy rimbombante así L el quebrantamiento de condena quebrantamiento de una medida cautelar que haya podido poner un a ver haberse puesto en un procedimiento penal tiene una pena que no permite la entrada en prisión de del sujeto que presuntamente resulta responsable o ha sido condenado previamente por un delito de violencia de género si cualquier juez en un quebrantamiento único hablamos de ese delito acordara la presión claro previa petición de la acusación particular o del ministerio fiscal porque no podemos acordar la de forma unilateral estaríamos prevaricado es decir estoy completamente de acuerdo con la hermana de Andrea porque lo vi sentí el dolor bueno que podía sentir esta chica pero es que no es posible fíjese Toni el otro día daban las cifras los miembros del Cuerpo Nacional de Policía que había un policía para controlar setenta medidas cautelares esto eh

Voz 1 09:48 es imposible bueno vamos a hablar pero no me puedo enseguida vamos a hacer una pausa enseguida sigue dando sobre esa ley enseguida sigo dando con Francisca Verdejo que es titular del juzgado número dos de Barcelona contra la violencia de género dos minutos una hora menos

Voz 1 10:09 pues por el momento parece que va a seguir haciendo frío que la nevada no impide que hoy nadie haya podido llegar a su lugar de trabajo a su casa o dejar a los niños al colegio por el momento este año por el momento todavía no tenemos ningún dato ninguna mujer asesinada por su ex pareja hay muchas muchas aristas de este asunto Francisca recuerdo que la hemos con Francisca Bermejo titular de juzgado número dos de Barcelona contra Renfe género hay muchas aristas que tiene que ver con la ley con el pacto de Estado con con los niños recordemos que Andrea la víctima de la que hablábamos hace unos minutos tenía tan sólo veinte años novio poco más no lo estamos haciendo bien no lo estamos haciendo bien y como sociedad y como con individuos déjeme preguntarle Francisca por los medios de comunicación lo estamos haciendo bien los medios de comunicación

Voz 7 10:57 bueno yo creo que los medios de comunicación y todos los que estamos implicado en la erradicación de la violencia de género debemos de hacer una autocrítica él le voy a poner un ejemplo Toni pero permítanme otro otra matización

Voz 2 11:12 precisamente los jugado juzgados de Violencia sobre la Mujer en castellano sí que tiene importancia o la utilización de la preposiciones y no contra la mujer aquí suena como a mí el nombre sobre la violencia que se produce sobre la mujer yo les voy a poner un ejemplo Toni hace uno año en el año dos mil seis y aproximadamente me invitaron a dar la conferencia inaugural de una jornada para celebrar bueno el día para el erradicación de la violencia de género en un ayuntamiento de aquí de una ciudad de Barcelona L'Hospitalet la segunda ciudad más grande de la comunidad en aquella ocasión tuve la oportunidad de empezar a hacerla hacer notar las primeras deficiencias de la ley que desde el Consejo General del Poder Judicial siempre sean valorado y siempre se han hecho propuestas de esta modificación yo dicta con la bueno voy a omitir el nombre pero ahora es bastante amiga mía que criticó el contenido de mi conferencia porque decía que los jueces la jueza éramos escéptica respecto al contenido de la Ley Integral posteriormente minutos después participó en una mesa de debate en la misma en la misma sesión Hey tuve la oportunidad de oir de su boca estoy en una cadena de televisión en un medio público en el que me separan de mis compañeras de deporte un biombo y constantemente tengo que oir comentario machista esto que llamamos los micro máximos que se producen en las casas y que son igualmente reprobable en ese momento bueno pues fue entrecomilla mi venganza y le hablé de los artículos doce y trece de la ley en los que se imponía a los medios de comunicación a todos los medios de comunicación el establecimiento un mecanismo de control precisamente para evitar toda esta actuaciones para que las noticias relacionadas con la violencia de género se dieran de la mejor manera posible yo no sé de la que la mejor manera posible lo que sí se es que la mejor manera no enseñar reiteradamente el coche en el que el presunto asesino de Andre ya se estrelló contra la gasolinera posiblemente esa no sea morbosa pero no sea la mejor manera perdón termino que desde el año dos mil cuatro que se aprueba la ley integral no se ha desarrollado por ningún medio de comunicación y público privada es privado perdón este sistema de control claro que tenemos que hacer una autocrítica tanto ustedes como nosotros

Voz 1 13:49 no yo insisto en la necesidad de matizar cada una de las palabras y vuelvo a insistir en la idea de que elegir una palabras elegir un mundo que lo cual demos elegir muy bien las palabras pero cuando le pregunto por los medios de comunicación que me parece que hacen una labor que no se nos preguntamos en la redacción todos los días el asunto debían Acker yo ahora veo las televisiones de lo que están hablando en este país viven siempre vivimos en unos medios de comunicación en la expectativa de lo que va a pasar o el análisis de lo que ya ocurrido no hablamos ahora de la autopsia sobre el asunto Diana que era un caso con imágenes donde vamos a conocer vida obra y milagros el autor vimos entre en una emergencia constante donde no sé si en el fondo el amarillo que que acaba tomando todos estos casos gracias producto de los medios de comunicación acaba desvirtuando el asunto en sí mismo ciertas final parece que estamos simplemente utilizando casos de violencia de género para llenar horas de programación para utilizar la emoción que es muy fácil además apelar a ella nosotros nos negamos a hacerlo Francisca pero apelará esa emoción a ese espíritu atávico es muy sencillo parece que al final se desvirtúa el verdadero problema que estamos teniendo en esta sociedad no parece que lo importante seguramente que ha ocurrido sino la explicación de cómo ocurrió casi llegando perdón ya no me no me extienda más a un asunto morboso completamente distinto a la realidad de lo que ocurrió

Voz 2 15:06 yo estoy absolutamente de acuerdo no lo podría haber dicho mejor porque hay un derecho fundamental en la Constitución que el derecho de información pero hasta qué punto ese contenido amarillo que no me habría calificado yo mejor es necesario llena hora llora llora de programa yo creo que con la simple excusa de tener audiencia

Voz 1 15:28 sí pero yo estoy viendo una televisión que titula pendientes del testimonio de los padres autopsia Diana que yo no sé si es importante escuchar ahora la voz de los padres todos conocemos además la situación es realmente importante eso llegará

Voz 2 15:42 punto de vista no y además le puedo decir más creo que en determinados supuesto este puede ser uno eh no favorece para nada la investigación del delito yo anoche escuchaba que iba a haber un programa en una cadena de la grande digamos en el que se iba a hacer referencia toda la investigación del caso de Diana aquel en el que iban a participar determinado investigadores de la Guardia Civil que han participado mire yo le voy a decir una cosa Tonys si yo fuera la encargada de la investigación del delito del asesinato de Diana Quer prohibiría ese programa la emisión de ese programa porque no se nos va de la memoria el caso de las niñas de Alcácer usted lo recordará como yo prohibiría esa esa es el programa Hoy por hoy prohibiría determinar comunicación que no favorece y que desde luego no se puede justificar en el artículo veinte de la Constitución en ese derecho fundamental de la información

Voz 1 16:38 entonces ahora asumimos pedimos la exigencia también al espectáculos ven chasis realmente lo que estamos viendo es un espectáculo una y otra vez será un hecho terrorífico no los vea no participen en eso digamos que no osea cuando dejemos de permanente obligamos a quién toma esas decisiones a empezar a programar de forma distinta analizar los asuntos una forma das porque no es nada útil la manera en que los medios de comunicación nos aproximamos a asuntos tan tremendas tan terribles como el que mencionábamos ahora de de la que él le voy a poner un último ejemplo de lo que ocurría hace muy pocas horas y muy esperaba así el programa hace hace poco en las alfombras rojas de de los le vamos a poner un poco glamour a la conversación frente del hasta hace poco las alfombras rojas en los los Oscars en los Goya y les preguntaba a las mujeres por el vestido por el diseñador por por bueno pues un poco todo lo que ocurría en la Perifé día del arte cinematográfico no o o la música me de Wert en los Globos de Oro sacaban entrenado hace a entregar hace muy pocas horas os vamos a repasar enseguida con María Guerra María muy buenos días

Voz 3 17:36 hola qué tal muy buenos días y hemos visto Francisco

Voz 1 17:39 si los Globos anoche no se preguntaba a las mujeres pues el tipo de manicura que llevaba en las manos por el diseñador de las joyas pendientes sino parecían preguntas relacionadas con la brecha salarial empezaban a a preguntar por otro tipo de asuntos muy muy lejanos a la banalización sobre la y la mujer que veíamos durante mucho tiempo eso es un paso adelante importante que haya

Voz 2 18:01 el punto de vista si además fíjese estado unido con todos los matices que podamos queramos ponerle una pantalla de proyección al mundo tremenda el que hayan empezado a salir por actrices de una popularidad incuestionable estos presunto acoso que han sufrido por productores y por otro personaje mandos de alguna manera el cine para mí es genial inyectó el lo enlazaría con lo que ha dicho usted antes sustituye amo esa información que se está dando ahora en las cadenas públicas por educación por civismo por decir cómo podemos todo luchar contra la violencia de género iniciativas como la de los Globos de Oro oí otros escaparates internacionales yo creo que pueden hacer muchísimo más desde luego hacen algo que no hace esa información que usted estaba viendo ahora por televisión

Voz 1 18:57 la primera vez que de unos premios Mariano hablamos de los premios que todavía más a menos se quién ha ganado previamente lo importante de ayer no es quién ganó pues si en efecto

Voz 3 19:06 son setenta y cinco ediciones y no ha habido bueno evidentemente de los premios son importantes pero todo el mundo la alfombra roja se suprimieron ese tipo de preguntas sobre sobre los trajes que de hecho las actrices hacía doce ediciones que habían pedido que por favor les preguntaran más sea pregunta me por algo más que por el por el vestido o sea que eso era un run run que que venía sucediendo ID hecho la gala estuvo ha sido una gala muy rara porque claro esto es una gala para vender para venir

Voz 2 19:39 el de moda para vender

Voz 3 19:42 películas ya ha sido una una gala pues con pocas con pocas bromas no bueno empezó al principio con el presentador Seth Meyers que Taro ellos se juegan mucho y la realidad es que hay empezaron a dar cortes toda la gala ya has ido

Voz 1 19:58 es muy interesante vamos a repasar los Globos de Oro ocurría hace pocas horas de hecho Francisca María está sin dormir con lo cual tenemos que darle paso ya antes de de que

Voz 2 20:07 mire yo sólo despedirme decirles que mucha gracia hay que lo resumiría todo viene muy bien para esta gana rompamos el silencio