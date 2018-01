El papel de los representantes en el fútol con Ramón Fuentes (08/01/2018) - Hoy por Hoy

Voz 1 00:00 la SER

Voz 1995 00:05 ciento sesenta millones este mismo fin de semana el Fútbol Club Barcelona acaba de hacerse con los servicios de Coutinho por ciento sesenta millones de euros el fichaje más caro jamás realizado en nuestro país por eso sigues Ramón Fuentes es buen conocedor de este asunto y presentador del fin de semana deportes en Telemadrid muy buenos días qué tal van Leao de salvar a éste con nosotros

Voz 3 00:34 durante ciento sesenta millones eso son golazo

Voz 1995 00:39 en toda regla más en el mercado invernal es el fichaje más caro en ese país

Voz 0928 00:42 el más claro sí si el más caro bueno el de este de este país y el segundo más caro en la historia del fútbol mundial porque sólo está presidido el de Mar del pasado pero el Paris Saint Germain que pagó doscientos veinte millones al Fútbol Club Barcelona pero como tú bien dices no es habitual que en el mercado de invierno se produzca fichaje de tal calibre lo cual bueno el Barcelona tenía mucho dinero en caja precisamente por esa operación de Neymar se ha lanzado a la contratación de Coutinho pero eso nada a mi me parece una salvajada

Voz 1995 01:09 pero sale las cuentas

Voz 0928 01:11 pues eso tendrá que decirlo el Fútbol Club Barcelona

Voz 1995 01:14 doscientos veinte por Neymar si le quitamos

Voz 3 01:16 me Le quitamos Coutinho y le quitamos los demás sale las cuentas

Voz 0928 01:21 hombre es verdad que el Fútbol Club Barcelona llamar la semana pasado lo hizo público en la Liga de Fútbol Profesional es el equipo que más dinero ingresado en derechos de televisión incluso por encima del Real Madrid en los últimos informes de la Liga nuevo cerca de ciento cuarenta millones de euros si no me equivoco bueno al final siempre se dice que cuando un club sobre todo con el control financiero que impone tanto la UEFA como la propia Liga Profesional cuando se mete en esas operaciones no olvidemos que ese tipo de el montante de los jugadores de la plantilla nunca puede superar el setenta por ciento el presupuesto total concluye si el Barcelona lo ha hecho es porque tiene forma de justificarlo si eres y sobre todo lo a repetir cuando tiene dinero encaja bien es verdad que son ciento veinte fijos hiló cuarenta son variables que es una forma de decir que tengo que pagar pero pagando de manera demorada en los próximos años porque no te voy a pagar los ciento sesenta de una manera directa no pero cuando el Barcelona lo ha hecho es porque tiene dinero para poder acometer la tasación

Voz 1995 02:14 quién es el representante de de Coutinho

Voz 0928 02:17 pues es sequía llora habían que es un ex presidente una sociedad de estas de inversión deportiva que se hizo cargo de hace pues más monos año y medio que representaba otros jugadores como Tévez que ha representado a Mascherano al jugador del Barcelona Hay que fíjate

Voz 4 02:35 a la una inversión de un año y medio mirar el resultado que ha tenido si se pero nombres como el de lloró

Voz 1995 02:43 que es el representante de Coutinho o el de Jorge Mendes que conocimos hace poco más que fruto de los problemas fiscales de algunos de sus representados o incluso el de alguien más conocido que es Mino Raiola serían algunos de los representantes más importantes del mundo no forman parte de la conversación cuando hablamos de deportes cuando hablamos de fútbol hagamos en Madrid hablamos en los presidentes ganamos paso pues todos los jugadores pero nunca hablamos de los representantes y por fin también tienen un peso específico mucho más importante de que puede parecer no solamente del mercado sino la incidencia de los clubes los resultados decir los representantes individuos poderosos en este mundo

Voz 0928 03:18 muy poderosos pero la han sido siempre es decir yo creo que la figura el representante lo que pasa es que claro ahora toma tal Cari las cantidades económicas que se están barajando las operaciones pero el representante siempre una una figura muy importante y además es verdad que ha habido una variación y es que de un tiempo a esta parte antiguamente te tú para ser representante por ejemplo el España uno ser representante FIFA tienes que hacer un curso FIFA tenías que además avalar una cierta cantidad de que quedaba depositada para poder hacerlo desde hace a me parece que no llega al año se modificó se modificó la normativa FIFA cualquier persona puede ser representante FIFA es decir tú vas vas a la federación

Voz 1995 03:58 hay un examen tipo test como lo sí

Voz 0928 04:00 que antiguamente existía Guiral el es el paso previo con ese garante económico que tú dabas tenías que hacer un curso de formación un examen con lo cual si no lo pasamos no podía ser representante FIFA eso ha dejado de ser tú ahora mismo cualquier persona puede ser representantes de un futbolista de hecho tenemos casos es decir René Ramos es el hermano es el representante Sergio Ramos es el representante Marcelo SAR representados jugadores de la plantilla del Real Madrid el padre de Fernando Llorente que ahora está en la liga inglesa es el es el el perdonarle el hermano de Fernando Llorente su representante el padre de Juan Mata es el representante de Juan Mata actualmente en el en el United que por cierto tiene que decidiera su futuro a final de esta temporada

Voz 1995 04:41 el te estás olvidando más conocidos que es el padre DNI vamos a escucharle usted cree que algún día jugará en el rival histórico del Barcelona

Voz 0928 04:52 eso sí

Voz 1995 04:54 esa es la después

Voz 5 04:56 el gustado

Voz 1995 04:59 como representante pensando que su padre además no sé si es de declaraciones como éstas son son beneficiosas para para el futuro de su hijo

Voz 0928 05:09 bueno yo es que en torno a Neymar yo no lo descarto hoy de hecho es verdad que no hay un no categórico por parte de el entorno de el jugador tampoco ha habido un no categórico por parte del Real Madrid porque no hay que olvidar que el Real Madrid dice tenía ya un reconocimiento médico ocho con Neymar previamente que se metieran la operación el Fútbol Club Barcelona lo que enturbió hoy por lo que provocó la salida de Madrid era precisamente por lo que luego ha traido toda la operación de Neymar todas esas comisiones dineros que estaban en la operaciones por lo que el Real Madrid no quiso acometer esa operación pero yo no descarto que Neymar a corto medio plazo pudiera desembarcar en el Real Madrid porque es verdad que están en el Paris Saint Germain que es un gran club pero la Liga francesa es una es una liga que tiene un papel absolutamente secundario

Voz 1995 05:51 y cuánto se lleva el representante por término medio

Voz 0928 05:54 a ver eso depende un poco de lo que tú tengas pactado con con el jugó con el futbolista no pero de acuerdo a lo que establece FIFA suele estar entre el diez y el bien dio el veinte por ciento bruto de cada operación que era otra venta de la operación sea tú te llevas el porque claro tú estar representando todo jugador y estás tramitando no duración luego evidentemente participa yo ya no sé si luego te llevas un pequeño porcentaje de la ficha que tú también acabe logrando con el futbolista pero lo importante es que tú el diez veinte por ciento esa operación bruto te has fíjate yo estoy mirando aquí datos de de de Raiola que este es su pit cero antiguamente no fichero que se metió al mundo de la representación el pasado verano no este no el del diecisiete sino el de dieciséis con lo cual va a Nikita torean que es el jugador que está ahora en el United que estaba antes en el Dortmund lo colocó por cuarenta y dos millones de euros en se llevó ocho en la operación luego Ibrahimovic que lo hizo libre en su momento pero ahí metió el pelotazo va que os acordáis fue el verano donde sólo equipo va poder al Real Madrid fue traspasado de la Juve al United por ciento veinte millones de euros los pies Raiola se llevó un tornado los veinte billones esa operación

Voz 3 07:03 creo que claro viendo una

Voz 1995 07:06 es más como van las cosas aquí lo interesante es hacerse representante Tom la carga el futbolista se puede ir bien te puedo ir mal pero bueno tiene unos años lo interesante si representante

Voz 4 07:16 el trabajo de campo tiene que ser como futbolista tú tiene que ver tantos partidos conocer tanta gente estar en todos los sitios de información

Voz 1995 07:26 digamos los representantes intervienen porque en jugadores son casos muy pequeño porque realmente básicamente Messi Cristiano pero son muy notables quizá un jugador por término medio no renueve su contrato a lo largo de su carrera veinte veces no sé cuántas veces lo ha renovado a Messi no

Voz 0928 07:41 Messi son ocho veces con la última hora no

Voz 1995 07:44 yo creo que no es habitual para renovar ocho veces su mismo contrato con la misma compañía pero cada vez que renueva el contrato pasa por caja del representante seguro porque

Voz 0928 07:56 evidentemente está metido la operación tiene esa renovación al que ha renovado y el que ha luchado por una mejora de las condiciones en este caso no olvidemos que es el padre de Messi representante Leo Messi quién ha negociado con el Fútbol Club Barcelona las mejoras del contrato dentro del cual iba a esa esa cláusula de independencia en caso de independencia sólo negocia el padre de Leo Messi como representante forma jugador entonces en esa mejora hombre aquí es verdad que es la figura el padre que es un poco más eh no es habitual no que pero pero aseguró que como representante se ha llevado un porcentaje de esa operación de la renovación del contrato no te para la Rúa como sala llevaría Jorge Mendes en cualquier operación de futuro de renovación del contrato de de Cristiano Ronaldo

Voz 1995 08:36 los representantes tienen incidencia en las decisiones el el jugador pienso por ejemplo hace un momento vamos con con buen actor con Pablo con Alberto qué que es director de cine y el representante asumiría también la tarea no solamente de negociar económicamente cada una de las renovaciones y se producen cada uno de los de los fichajes sino también la asesorar en la carrera pues yo creo que ahora vamos por aquí demos este paso dábamos esta cosa si el representante tiene la tarea como de de de asesorar Iriarte en la vía si esto fuera así nos hemos dado cuenta que hay muchos muchos jugadores de últimamente hablamos ellos también por sus problemas con Hacienda de forma que si el representante por fin tiene la decisión a la capacidad de influir en el entorno del jugador para que tome buenas decisiones lo que tiene que ver con la fiscalidad pues no han hecho muy bien porque podríamos hacer una una selección internacional pues por ejemplo no

Voz 3 09:28 podíamos poner la portería jugadores Fanlo horas solamente jugadores que han tenido problemas con Hacienda en la portería podemos tener a Iker Casillas en la defensa de tres veremos nos hemos daban un clásico tres cuadros que metemos a Marcela Mascherano y Adriano estamos conservadores en el centro del campo con Xabi Alonso Di María Ciri Luka Modric en la delantera como no Neymar Cristiano León mes entonces y es además tienen el más alto no quedan equipos todos ellos juegan en el Madrid con el Barça con lo cual es hablando de jugadores que no tienen capacidades y alguno de ellos que quienes enfade nadie pero alguno de ellos en sede judicial ha llegado a decir cosas como ésta

Voz 6 10:08 en España porque lo imputa todo el dos mil catorce porque lo dicen sus asesores no exactamente del ex formación quimera Perelló para que en dos mil catorce el Cid señala que yo yo no entiendo mucho de estos yo tengo su edad IV de que sea hacer bien jugar fútbol

Voz 1995 10:25 Cristiano Ronaldo dice yo lo único que hace bien jugar haciendo tiene toda la razón del mundo uno de los mejores de Planeta pero parece que su fama su dimensión no está a la altura de la gente que le asesora

Voz 0928 10:37 bueno yo creo que el tema de la Fiscalía y eso igual daría pie a otro día tener que venir además con un economista porque eso viene motivado que en el caso sobre todo la Hacienda española ha cambiado radicalmente su punto de vista y es verdad que empezó fundamentalmente con Iker Casillas y Xabi Alonso que fueron los primeros investigados todo viene porque tú en una parte de tu contrato tienes un margen donde puede supuestamente atribuirlo a derechos de imagen al ser derechos de imagen tu tributación por esas derechos de imagen no son el cincuenta y dos por ciento que es lo que habitualmente tributan los futbolistas por la cantidad de que que cobran no

Voz 1995 11:10 que no está mal eh de lo que cobra

Voz 0928 11:12 el problema es que hasta hasta el año dos mil catorce esa ese porcentaje que tú podías tributar como derechos de imagen todos los jugadores lo hacían el problema es que desde ese año Hacienda Pública ha puesto el punto de vista a los futbolistas para intentar verbal el tú me estás diciendo que estás creando una empresa porque estás a esa parte derechos de imagen que tú tienes la está llevando a esa empresa para cotizar a tener que pagar menos a Hacienda pero resulta que esa empresa no tiene ninguna actividad es decir lejos de eso no hay ninguna actividad y ahí donde ha venido la mayoría de investigaciones a los futbolistas pero ha sido por un por un cambio radical del del Ciudad de la Hacienda Tributaria yo es porque claro en este caso Cristiano dice a mí lo que me dijeron o sobre todo en el caso de ya te digo que Iker Casillas Xabi Alonso que fue en los primeros investigados David Villa también fue investigado momento ha habido un cambio de criterio de la Hacienda Pública y eso es lo que ha propiciado que hayan de de repente salió tantos casos Salud sobre todo de futbolistas españoles que juegan que juegan en España que tributan en esa parte ver esto sí

Voz 1995 12:10 la ahí el representante debería asumir algún tipo de responsabilidad hombre evidentemente porque Jorge Mendes Sevilla dijo yo no tengo

Voz 0928 12:17 bueno depende porque es verdad es verdad que que hay representantes que tanto apartado legal pero hay otros futbolistas que tienen su representante tienen su departamento legal fiscal era que hay una empresa muy importante en este país que está dirigida por Julio se en que fue exdirectivo del Real Madrid que por ejemplo lleva toda la parte fiscal de un futbolista como Sergio Ramos es Ramos tiene a su hermano René como representante pero en este caso el despacho Ferrero es el que le lleva toda la parte tributaria es el que responde de cada una de las acciones de Sergio curiosamente por ejemplo Sergio no ha tenido ningún problema con la Hacienda pública porque ahí ha estado muy bien asesorado por estés facha

Voz 1995 12:58 quiero complacer hay mucho que ver en ese en ese entorno y es muy interesante porque no se ve nunca meten goles no sacan los banda no toma decisiones tuvieron los representantes muy presentes acaban siendo por fin personajes importantes

Voz 0928 13:10 ahora están en el momento en este ver en este mes de enero cuando están trabajando a tope como en verano porque su temporada alta