Actualidad (08/01) | “Pasamos mucho frío, gracias que un señor nos ofreció su casa. Fue terrible”

Voz 0313 00:00 por ejemplo ayer en en Alsasua Se calcula que más de mil personas fueron acogidas de una u otra forma porque los vehículos en los que viajaban se quedarán atrapados colgados por la nieve a causa del temporal Illes reubicar en Primera en el en el albergue en el frontón en el en el polideportivo pero también en en casas particulares porque es que no se da abasto no estamos en contacto con uno de esos vecinos de Alsasua Pablo Jiménez buenas tardes hola qué tal Pablo bienvenido a cuantas sean cuántas personas acogió usted en su casa

Voz 1 00:34 pues bien nunca se acoge a dos familias y ocho personas

Voz 0313 00:37 ocho personas en total de dónde venían sabe

Voz 1 00:41 pues sí cuatro venían de eran marroquíes pero venían de Marruecos a Francia apoyo y otros cuatro eran guipuzcoanos de un pueblo

Voz 0313 00:51 ya y como es cuentes un poquito el detalle como es como el proceso de ofrecer resto usted alojamiento que pasa fue busca resarcir apretón o le pasaron

Voz 1 01:00 eso no cansa como pues yo estaba en casa tranquilamente y apareció misa sobre las doce y media de la noche se dejó hay gente en la calle con coches que están metiéndonos en el polideportivo y demás y hace falta un poco de ayuda hay alguno en la casa porque hay niños pequeños pues venga pues nos vestimos sí vamos al polideportivo fuimos al polideportivo y lo primero que estaba allí ya medio pueblo está mucha gente mucha gente los jóvenes sí este año pueblo de gente que estaban aparcando en estado analizando aparcamientos para que dejarían los coches y demás estaban llevando gente pues tapados con mantas todo hasta entonces había un montón de voluntarios que estaban ya preparando cae tanto eche haciendo Goyo Se poco el café un puerto nosotros dijimos que sea algunos días conmigo mi casa en cama pues que que estamos estamos dispuestos a llevarnos a una familia de cuatro cinco o lo que sea

Voz 0313 02:01 el cuatro

Voz 1 02:03 estos dos niños y si entonces una casa con mi mujer y así en un en un partido el de la Cruz Roja hostigado estaban claro bueno dentro de eso fueron con mi mujer y yo me quedé con mi hija el polideportivo pues ayudando a descargar agua desterradas un poco y me llama mi mujer que admitió dos jamás grande que tenemos que pues hay más gente si hay imagen que quiera pues bueno pues buscamos los cuando estaban allí sentados en las gradas sí sí a casa ahí sí sí sí desea también lo llevamos a casa subimos ahí a los otros

Voz 0313 02:49 que luego levantarse gobierno no que hay que hay que hicieron desayunaron juntos au

Voz 1 02:53 sí pues primero el marroquí Si desayunaron y demás también sabía mi mujer de finales hizo más tortilla poco clave y demás levantaron les vimos a ver pero vamos a ver qué respuesta había sido habían ya el puerto de chocolate y así a que nos dijeron

Voz 2 03:12 ella es así Josele basamos osos que salga a levantarse y a todos pero no lo dirijamos

Voz 1 03:18 no sabe tenía muchas sueña oí se levantaron procesó a las diez de la mañana Pablo

Voz 0313 03:23 Xavier Se han llegado ya tanto los los marroquíes que iban a por como los los de Zumárraga sean llegabas a a su destino ya sino supongo

Voz 1 03:30 sí yo Sharon me mandaron whatsapp diciendo que eso que habían llevado estaban ya en casa con su bata puesta al calorcito y demás que muchas gracias por todo el francés no lo sé no sé si habría llegado seguramente que sí porque tenía tres horas y media más o menos dependía de coche y me parece que son las carreteras tan mal

Voz 3 03:50 Pablo es la primera vez ex que se encuentra una circunstancia así

Voz 2 03:55 no puedo por por surten porque ya no sé cómo llamarlo

Voz 1 03:58 pues no hace veintidós años ocurrió una cosa parecida en Alsasua que se quedaron entonces es la Nacional doscientos cuarenta a la altura de Osasuna

Voz 0458 04:08 sí montón de autobuses que venía

Voz 1 04:11 que de la zona del Pirineo a Cantabria se quejan pero ahí se quedaron dos días porque en casa tuvimos dos chavala de Cantabria no voy a las sociedades del pueblo que ahí seis sociedades es como al resto de autobuses que si durante dos viales tuvimos que come de escena de bueno desayunos para toda la gente que se quedó en aquella época para qué

Voz 1826 04:34 de ahí la concesionaria de la autopista o la DGT o quien sea porque como siempre apelan a la excusa de no es que como esto no es frecuente no estamos preparados aquí el amigo aunque pase cada veintidós años lo Pérez

Voz 0313 04:47 dado que está bueno Pablo un abrazo muy grande

Voz 1 04:51 porque toda la ayuda de todo el pueblo que al final yo cuando llegué allí había mucha gente que llevaba anoche esa bajando y sin para hay mucha gente joven sobre todo yo me impactó mucho que los chavales jóvenes están ahí todos venga que hago que tengo que hacer ahora limpiando la nieve de la calle saque fue el pueblo se volcó pero lleno

Voz 0313 05:11 que para echar una mano más en mil personas hay que arrimar el hombro unos cuantos Auxerre Pablo de verdad a usted y al resto vecinos felicidades un abrazo muy grande vale venga a vosotros mira oyentes de La Ventana nueve cero dos catorce sesenta sesenta desde Segovia Laura buenas tardes hola hola buenas bienvenida Laura qué tal

Voz 4 05:28 pues bien el codo bueno si miro por la ventana lo veo todo blanca

Voz 0313 05:31 bueno pero eso eso verlo así es bonito también no

Voz 4 05:33 vi desde la ventana

Voz 0313 05:36 te te escuchando la ventana en qué parte de la barreras tuvo este fin de semana en el de los que ayudaran o los que reciben ayuda

Voz 4 05:44 pues mira a mi a mi marido nos tocó ayudar porque la historia empieza de una forma poco graciosa no decidimos por la noche viven más en la sierra en la vertiente segoviana de seguimos por la noche al claro de la luna salir a pasear

Voz 5 05:59 o no con los suscita

Voz 4 06:03 el al estar todo blanco ahí la luna reflejada en la verdad paisajes precioso íbamos caminando a lo lejos las luces intermitentes de un coche funcionando en la carretera nacional que va de Segovia a San Rafael él se entonces de lo último que podría haber algún problema y nos bajamos efectivamente era una familia que se había quedado tirada con el coche

Voz 0313 06:27 ostras tras dos niñas de Mena

Voz 4 06:30 es de cinco años una de ellas con fiebre no estaban para nada preparados no llevaban ropa de abrigo de patitos claro llegamos nosotros con todo nuestro equipamiento nuestros bastones nuestras votar qué qué pasa que llamaron al ciento doce y la respuesta del ciento doce Hasta Familia es que dejas en el coche donde estaba y que intentase guarecerse

Voz 0313 06:52 bueno sí claro guarecerse donde pobres ahora exactamente dónde

Voz 4 06:56 y claro estaban en una plena nacional nuestra nuestro primer pensamiento apartar el coche porque claro no es lógico que si se supone que va a pasar un quitanieves dejes como te dije el ciento doce tu coche en la carretera ahí te Bages todo es intentamos empujar un poquito el coche porque hay un bar en plena carretera que estaba cerrado por supuesto a la una y media dos menos cuarto de la mañana intentamos empujar un poquito el coche y apartarlo de la nacional lo logramos un esfuerzo titánico de tres personas porque el conductor tenía que estar manejando lo logramos pero claro nos quedamos atascados en esa Carretería y no pudimos llegar al parking del bar

Voz 5 07:39 vais a las dos aparece

Voz 4 07:41 la nieve y claro nosotros hemos estamos salvados páramos al señor del quitanieves eso contestación que me imagino que será siguiendo órdenes no quiero cargar contra las personas que hicieron una labor encomiable trabajando durante toda la noche pero la está haciendo este hombre es que al resto debía órdenes de Fomento que no recibe órdenes de particulares

Voz 5 08:05 arrancó hizo fue hombres

Voz 4 08:08 la única el único que nosotros le pedíamos será que nos limpia hace veinte metros porque ahí ya podríamos dejar el coche en este Parking que ni siquiera le pedíamos que nos limpiasen Un camino particular porque los veinte metros que había que limpiar era de la carretera de acceso a la estación de tren que al día siguiente esa carretera estaba limpia

Voz 0313 08:30 pues ya lo ya luego yo pero usted Laura pero este señor en fin recibiera órdenes a Fomento como es lógico natural pero no le costaba nada haber hecho eso e hirió mucho no responder de esa forma pero que lo vamos a hacer

Voz 4 08:42 hace exactamente lo logramos La Familia logró dejar el coche en el parking parece ser que tenía algún familiar con una casa cercana que podía a darlos bueno ésa fue lo es nuestro paseo

Voz 0313 08:54 bueno bueno va vaya horitas ahorita a pasear otro día hablamos de eso otro día que hablemos de aficiones hablamos otra vez de eso de salir a pasear con una retractación hala a la una y cuarto de la madrugada aunque saltamos es Segovia Valladolid nueve cero dos catorce sesenta sesenta Luis buenas tardes hola

Voz 6 09:10 hola bola está bien pero es que te lo eso nada feliz año igualmente igualmente que es como es pasamos pasar el fin de semana ver parece estupendo estupendo el fin de semana muy bien para no pasó muy bien fuimos a

Voz 0458 09:24 a ver a la familia de volvíamos el sábado ya se irse a Madrid como hacemos de costumbre no es bueno pues nos encontramos con con el panorama que que todos conocéis osea que tremendo tremendo porque salimos de Valladolid a las cinco de la tarde ver si llegamos a Madrid la fuerte técnicos con mucha suerte a la una con lo cual pues pasamos pasamos ocho horas no osea que bueno pues tremendo

Voz 0313 09:56 Luis una curiosidad porque en fin ya hemos ido recogiendo testimonios en las últimas horas pero avisos advertencias cuando se pusieron en carretera nada nada nada nada nada todo a ninguna

Voz 0458 10:05 eso ninguna visión en mi por Navy Ny ni escrito ni oral Mi presencial Ny nada de ningún tipo eh no había ningún aviso a las cinco de la tarde sabemos de Valladolid llegamos a Adanero podía haber habido algún coche la Policía agua o algún cartel lo alguna eso por Internet no había ningún aviso ninguno y el que diga lo contrario se lo está inventando doy fe de ello entonces fue tremendo fue tremendo e esas cosas que nosotros no solemos ir por San Rafael porque es más barato sale más ocho euros más barato

Voz 0313 10:46 se dijimos bueno vamos por la APS

Voz 0458 10:48 lo que está anunciando estarán anunciando que va a nevar etcétera vamos opongo autopista nos quitamos complicaciones y bueno fue fue penoso como ya sabéis ya está todo el mundo a lo ha comentado Italia hay documentación porque la gente así a fotos decirlo ha mandado pasar nosotros mismos bueno ahí fue penoso fue penoso es que parecía que estábamos cuando llevaba a las diez de la noche en los carteles de las de la AP seis los lo que ponía era mantengan la distancia de seguridad

Voz 0313 11:23 lo que menos ninguno tres informativa

Voz 6 11:25 ya nada llevamos una hora parados

Voz 0313 11:28 no había ninguna información más que eso

Voz 5 11:31 es terrible es terrible dices pero en qué país vivimos

Voz 0458 11:36 cómo es posible que estemos en España que nosotros consideramos un país moderno etcétera Ike Iker toda la información sea esa eh bueno pues a lo mejor el comportamiento de la gente

Voz 0313 11:47 sí es que es lo que estamos destacando esta tarde a mí me me me gusta que aparque hemos por un ratito el bono las críticas están ahí se pueden formular faltaría más que aparque hemos un poquito ruido porque siempre cuando ocurren cosas estas hay dos guiones en paralelo uno que emerge con mucha fuerza que del follón el de la Crítica que tiene que estar faltaría más pero esto

Voz 7 12:06 de esta retahíla de historias de historias personales de de

Voz 0313 12:09 de de de testimonios de de gesto se queda por ahí siempre medio oculta por eso intentaba que esta tarde salir a flote Luis muchísimas gracias por llamarnos por cierto una de las personas que se vieron atrapadas en en la carretera por el temporal concretamente la Nacional VI lo tenemos también al teléfono es Mónica Menéndez ya viajaba el sábado de de Asturias a Madrid con su marido y sus hijos Mónica buenas tardes

Voz 8 12:30 hola buenas comunicado iremos hechos pero en un ratito

Voz 0313 12:32 a ver cuéntenos cómo se ven atrapados y quién les ayudo porque eso ocurrió en Villacastín no

Voz 8 12:37 si nosotros sí que vamos viendo avisos de de que se estaba cortada espero por un accidente eso será a las seis de la tarde y no ponía en ningún caso que fue la nieve

Voz 0313 12:48 ya

Voz 8 12:49 ponía al desvía por la Nacional VI había un nada un guardia civil Nos desviaron bueno pues nada tranquilos abrimos para la Nacional VI ya a las siete y media ya estábamos completamente parado los coches que se iban saliendo de la vía llegó un momento en que quedó toda la carretera colapsada y hasta las once de la noche no vino nadie a decirnos lo que pasaba yo estamos parados completamente hay bueno pues el pazo un quitanieves consiguieron quitar coches de la calzada que estaban interrumpiendo el paso el quitanieves sólo lo que hizo fue llevar a todos los coches a lo había servicio de Villacastín ya no digamos que no seguía adelante dio la vuelta y no ya no se podía seguir entonces nosotros intentamos no queremos parar en la vía de servicio en el área servicio porque estaba también colapsada de coches Ivonne estaba a tope

Voz 0313 13:44 al final quién les ayudó mueca

Voz 8 13:46 pues el conseguimos aparcar en el pueblo mismo de Villacastín digamos el primer sitio donde vimos ahí llegaron gente de pueblo diciendo que no íbamos a no iban a poder dar dar alojado en el hostal hicieron habían habilitado para la gente que se llama La Panera

Voz 5 14:04 sí que que el Ayuntamiento pues es una especie de

Voz 8 14:07 me he de polideportivo nos llevaron allí estábamos ahí como refugiados rociaron la verdad no bastante bueno muy triste esto a las doce y media de la noche

Voz 0313 14:19 creo que en Villacastín muchos vecinos se movilizaron también no

Voz 8 14:22 sí estaban todos los chavales jóvenes del pueblo nos llevaron hacia este sitio bueno aún con un nivel estará rodillas no se podía casi caminar por el pueblo bueno horrible ideólogo llegó ayer iba llegando gente al locales se ofreciendo sus casa pues un señor claro al ver que yo he estado con una niña pequeña hay esto pues

Voz 0313 14:43 iba al igual que en el caso de Alsasua ese exactamente igual

Voz 8 14:48 sí igual no estábamos la gente de pueblo ahí no durmió estaban en los bares los mantuvieron abiertos

Voz 0313 14:53 muy bien porque es que no ha parado de llegar gente

Voz 8 14:56 atrapada bueno una situación la verdad que alguno al fin y al cabo dormimos pasamos mucho frío porque estábamos empapados por la nieve borró los diez íbamos vestido normal claro Ilíada hasta la mañana siguiente que tampoco parecía que íbamos a poder salir los coches totalmente cubiertos de nieve con un metro o dos metros de bueno será terrible fin había hablado de policía militar vimos camiones que pasar oponernos

Voz 0313 15:23 pues sí sí sí

Voz 8 15:25 ya pues sus dijeron que habían abierto la AP seis en San Rafael conseguimos a eso de la una y media de la tarde así ya llegamos a Madrid

Voz 0313 15:34 muy bien enteramos vaya vaya vaya experiencia Mónica muchísimas gracias por compartir la La Ventana pero fíjate otro pueblo entero Villacastín con los bares abiertos de noche los chavales jóvenes de noche de fin de semana también eh gente vecinos acogiendo personas en sus casas estos fantástico

Voz 1826 15:49 experiencia también la de mi hijo y la novia de Bianca que salieron desde Madrid a las dos menos cuarto llegaron al día siguiente a las once de la mañana fueron más de veinte horas de viaje porque se quedaron atrapados en la nieve por Alsasua precisamente hacia San Sebastián no había ninguna información en la pantalla de la estación de autobús a a la salida bueno Bianca en nombre de ellos también quiere dar las gracias a toda la gente que les ayudó con todo su empeño Juan que escribe en Twitter dice escuchando la ventana te das cuenta de que no hay ningún político a la altura de cualquier sitio

Voz 1546 16:17 ahora no es justo aquí está

Voz 0313 16:19 el mensaje a medio diciendo Viva la gente

Voz 1546 16:22 pero eso crisol quién esos Viva la gente no sólo en este caso sin uno en el caso lo sugiera dos no ha no solamente en España hay muchos lugares de Europa la gente está muy solidaria muchos es etcétera etcétera Sin embargo los gobiernos hace ni ni siquiera la mínimo posible sin embargo la gente posible si tienes y conciencie socio actúen no es un nuevo caso

Voz 0313 16:43 actúa con lo que puede con lo que tiene a mano y ofreciendo lo que en fin lo que es lo que lo que puede aportar

Voz 3 16:48 hombre en este caso también se actuó pero esa actuó a posteriori claro es que para para evitar una situación de estas hay que actuar preventivamente yo creo que es lo que veremos a ver qué es lo que hizo el expediente Iker lo que dice la investigación que es lo que pasó pero claro para que una autopista de peaje se colapse significa que previamente nos han hecho las cosas

Voz 1546 17:06 ahora como entonces finas actuado

Voz 3 17:09 antes por lo menos después tienes que tener otro tipo de actitud a la que ha tenido el director general de Tráfico que por cierto estaba en Sevilla no estaba en Madrid aquí luego él tampoco debería prever que iba a pasar lo que realmente pasó

Voz 0313 17:21 oye déjame que salude al último oyente que tenemos tiempo todavía Vicente desde Cádiz Vicente buenas tardes hola hola buenas bien hombre cuéntanos saber

Voz 5 17:30 Vega no no soy de Cádiz soy de Tarifa que mucha gente aquí está la cadena sí pero vivo en Madrid veníamos desde Galicia en ningún momento bueno como dices bueno nosotros llevábamos repleta la despensa porque llevábamos empanada

Voz 0313 17:43 pero mal

Voz 5 17:45 agua para aburrir zumos o un poquito antes de llegar a todo el mogollón yo me para impedir Villacastín Si bueno hola buenas tardes a todos antes de todos los tiempos cuando acabe la llevo escuchando desde los ocho años yo era lo único que me faltaba en ningún momento decía nada decías prohibidos camiones entonces que ese trayecto lo he hecho muchas veces son cuarenta minutos lo bueno que tardemos tres o cuatro horas pero nunca pensé que fueron diecisiete

Voz 0313 18:15 tras estuviste

Voz 5 18:16 diecisiete horas la gesta así muy bien todo muy bien la verdad todos los chavales de la UME en esos lo mejor de la noche

Voz 0313 18:24 señor fueron los que nos sacaron de allí

Voz 5 18:27 sí bueno no pasó Guardia Civil ni nada pero es que estaba la cosa muy mala eh

Voz 0313 18:32 las reservas empanada hay que eso te pilla dieron abasto para para todos no

Voz 5 18:36 final no había mucha hambre dimos cuatro niño pequeño letrero en una cama atrae bueno dan ahí estábamos un poco nervioso

Voz 0313 18:45 me extraña no paraba de nevar sí era mucho lo que K

Voz 5 18:47 yo ya sabía que no estaríamos de allí cuando ya estábamos dentro ya tapa trata tampoco podíamos ir la gente allí alrededor fenomenal todo el mundo agrupando se sabe que no faltarán a nadie esperara malas la mañana ya sabíamos que no venían con nosotros