Play Basket: "Cuenta atrás para la Copa" (08/01/2018)

Voz 1 00:00 ya bueno

Voz 2 00:29 play Basque Cadena Ser punto com

Voz 1509 00:34 hola a todos hola todas qué tal cómo estáis lo primero feliz año esperamos que hayáis tenido unas buenas fiestas que ya eso sí han terminado por lo que volvemos a la normalidad así que bienvenidos al décimo tercer programa de la novena temporada de Play Basket ya os habéis dado cuenta esta semana le hemos dado un descanso a Pacojó para que recarga las pilas y dentro de siete días le volveremos a escuchar por aquí hasta entonces esperamos que no le Chase mucho de menos y que durante los próximos noventa minutos más o menos paséis un buen rato nuestra compañía ya sabéis con el balón naranja como principal protagonista quedan dos jornadas para el corte de la Copa del Rey una cita para la que ya tiene su billete el Real Madrid de momento el único cabeza de serie los de Pablo Laso que ya es el segundo entrenador con más partidos en la historia del Real Madrid siguen con paso firme en la Liga Endesa ACB donde ya suman catorce victorias la última contra la Peña con un gran protagonistas Santi Yusta con el que habla Xavi Saisó

Voz 3 01:28 bueno pues aquí estamos con con Santi felicidades eh muchas gracias eh a partir de eh bien no

Voz 4 01:33 este ya ha estado hasta bien no era partidario también colectiva

Voz 3 01:37 bueno un Real Madrid que está estáis sobreviviendo a todas las lesiones a todos los que estáis muy contento de cómo van las cosas no

Voz 4 01:44 sí desde que tuvimos tantas lesiones no a principio de temporada hemos tenido que dar todo lo jugado es un paso al frente no pone jugadores en otra posición que no era suya sigue bueno hemos ido poco a poco oí de momento bien ha unido más

Voz 3 01:57 sano no al al al grupo no profesión

Voz 4 02:00 sí ya dije que que tenemos un muy buen un muy buen grupo fuera de la pista no sucede dentro ya te digo estamos todos juntos no nos vemos bienes compenetramos hizo también unas claves

Voz 3 02:11 bueno uno cuando tiene minutos hay que aprovecharlos no conversación por casualidad

Voz 4 02:15 estaba siempre que siempre que Pablo me da minutos no intenta aprovecharlos hoy más salió mejor de lo normal así que bueno e muy contento y que siga así lo ilícito ha sido vital el partido de hoy cuando lo dispuesto ya veinte arriba sobre si ha sido de unas claves no hemos tenido mucha ventaja en el primer cuarto oí básicamente hemos conseguido calibrar ese esa diferencia hasta final el partido de hoy bueno y también hace un trabajo muy duro al final no porque yo ha puesto una vez a trece doce entonces ha sido difícil

Voz 3 02:42 en la última objetivo este año crecer en aprender y estar con grandes jugadores y aprovechar todas las oportunidades supongo no si esa es ahora

Voz 4 02:52 dar el máximo en cada entreno en cada partido de los minutos que tenga Hay ya está ahí teorías y muchas gracias Blizzard aquí

Voz 1509 02:58 el Real Madrid gracias Xavi cabeza de serie para la Copa para la que también tiene su billete el Barcelona que parece haber encontrado el camino Ike va recuperando la confianza en las últimas semanas también la gran sensación de la temporada el Montakit Fuenlabrada ganando Inés extremis al UCAM Murcia con Marko Popovic como protagonista al que luego escucharemos icono nombre Néstor García que tendrá que cumplir una promesa que le hizo su equipo dejar de fumar

Voz 5 03:22 bueno eso siempre tenía una ver a velocidades al jugador pues y muy nervioso pero sí que va así que a pesar tratamiento todo cumplir con la gente yo tengo un grupo de trabajo juego casi nada de lo que han hecho te jugadoras

Voz 1509 03:56 pues Real Madrid Barcelona Fuenlabrada Gran Canaria estarán seguro en la Copa del Rey también el Valencia Basket cinco equipos ya clasificados ir tres puestos en el aire que se van a jugar otros ocho equipos uno de los que más opciones tiene el Baskonia que este fin de semana conseguía una victoria importantísima ante el Valencia Basket en el Buesa incómodos los jugadores de la plantilla vitoriana tenemos a Kevin Fernández tu dirás Kevin muy buenas

Voz 1264 04:19 hola Marta muy buenas las aquí estamos en el Buesa Arena con un pedazo de protagonista un hombre que ha sido clave fundamental en la victoria del Baskonia contra Valencia Basket para cortar la racha de más de cuatro derrotas semana consecutiva que enlazaba el equipo baskonista uruguayo Jayson Granger qué tal buenas tardes guarda buenas tardes una victoria contra Valencia que descargan poquito uno después de la última racha

Voz 6 04:41 de después de los últimos partidos unos cinco derrotas en los últimos seis se cree que no da un poquito a un empujoncito a seguir mejorando contra un rival muy muy duro después de haber jugado el viernes un partido de tú a tú contra Fenerbahce y la verdad que una victoria así siempre eso

Voz 1264 04:57 has comentado la racha no sé si lo es mucha importancia a nivel dentro del equipo algo en lo que con el ritmo de calendario que no hay mucho tiempo de pensar

Voz 6 05:05 hola mente no no te puedes alegrar mucho cuando habrá no te puedes hundir mucho cuando perder hay que tener los pies siempre la tierra nosotros somos conscientes que los dos partidos no hemos estado a nivel que buena hemos estado bueno y eso creo que la mayor parte de partido supimos controlar bastante viene verdad que esos minutos de concentración donde nosotros bajamos no lo puede llegar a costar un partido pero bueno ahora tenemos una semana larga para para trabajar que eso creo que este equipo entrenar viene viene muy bien para preparar el partido el viernes

Voz 1264 05:31 sé que no les muy de hablar de optimismo pero Jayson Granger hoy anota dieciocho puntos en la segunda parte y es decisivo para ganar el partido

Voz 6 05:38 bueno es verdad que el último mes y medio no no me estoy encontrando de la mejor forma posible tampoco lo quiero usar excusa no estoy al cien por ciento pero bueno por suerte con la suba de de pero sobre todo en el cuarto el cuerpo técnico los compañeros que me están devolviendo esa confianza que que se me ha ido un poquito durante las últimas semanas por suerte las cosas bastante mejor

Voz 1264 05:57 te sientes importante es verdad se nota incluso en el en el juego del equipo no es sólo que cuando hace un partido muy bueno como el de hoy el equipo juega mejor

Voz 6 06:05 sí obviamente no yo creo que se me traen agua una responsabilidad bastante alta a para poder liderar un equipo asumo esa responsabilidad no oí soy yo el que el que está más jodido cuando las cosas no salen bien no cuando no me sale un buen partido cuando el equipo no no funciona cuando pierdes oír primero y esperemos que quede ahora sean sabiendo un poquito mejor cada cada partido y empezamos a ganar

Voz 1264 06:28 el base tobillos que te está dando guerra

Voz 6 06:30 no va depende el día que duele más allá que dure menos pero bueno no peino Gay no como como suelen decir no hay tiempo para parar hay que yo creo que está todo en la cabeza pero bueno hay que hay que seguir trabajando

Voz 1264 06:41 este ritmo de partidos de calendario el jugador lo entiendo llega un momento en el que cual dice toque para un poquito no bueno nosotros nos gusta jugar más que entrar al no entonces claro pero bueno siempre siempre es bonito jugar

Voz 6 06:53 yo creo que a la gente del Basque siempre gusta ver a su equipo sobre todo a esta afición vernos jugar aquí cada dos tres días yo creo que eso es ganar aficionados iba mucho no

Voz 1264 07:03 la última el viernes Olympiacos duelo Jayson Granger contra Vassilis Spanoulis que es lo que crees que tienes que hacer especialmente bien para parar a ese pedazo

Voz 6 07:11 jugador darle hostias como tengo el año pasado enfrentarnos muchas veces lo conozco bastante bien afrontamos con cinco veces eso no Sarandon uno de los mejores jugadores de Europa está claro que no va a hacer sólo mi trabajo va a ser un trabajo defensivo de todo el equipo pero bueno no no es sólo él no hay jugadores de mucha tarea

Voz 1264 07:30 a descansar llegue gracias gracias pues se le tienes Marta te acaba de dar la receta dar hostias como panes a Vassilis Spanoulis lo ha dicho evidentemente con su tono de ironía habitual pero

Voz 1509 07:41 la frase de Jayson Granger

Voz 1264 07:42 es un tipo que siempre nos deja obras en sala de prensa una fantástica persona fuera de la cancha y un excelente jugador dentro de ella como ha demostrado siendo clave en la victoria del Baskonia contra Valencia Basket

Voz 1509 07:52 vaya dos fenómenos que se han juntado para el comienzo de este Play Basket en el que cómo no vamos a analizar toda la jornada de la Liga Endesa ACB en las opciones en la lucha para la Copa hablaremos de las victorias de los de abajo y todo y más en nuestra tertulia con Xavi Saisó Lalo al poeta Miguel Martín Talavera hablaremos de la ACB y hablaremos de todo lo que ha pasado en los últimos días en la NBA con David Sardinero y José Ajero que no es precisamente poco tenemos dentro el TAS las canchas a Stephen Carrie al que parece que el descanso le ha sentado bien cuarenta y cinco puntos en tres cuartos en su último partido ante los Clippers Isaiah Thomas ya es uno más en el nuevo victoria de los Cavaliers y tenemos que hablar del futuro de dos de los nuestros Nikola Mirotic Billy Hernán Gómez que podrían cambiar de aires en el caso del primero cada día que pasa parece más claro que su futuro no va a estar en Chicago en el caso del segundo sin minutos en los Knicks si llega alguna oferta interesante podría darse el caso de que termine saliendo además sin dejar la NBA en esta semana sin programa por las navidades se ha vivido uno de los momentos del año un momento que ya es historia de la NBA el homenaje de los Angeles Lakers a una leyenda Cobi Brian cuyas camisetas con el ocho y el veinticuatro ya han sido retirados

Voz 7 08:59 acá rasca y por e a raíz

Voz 1509 09:19 hablaremos de hayan como lo vamos a hacer de la Euroliga en donde el Real Madrid sigue siendo el único los cinco equipos españoles que permanece entre los ocho mejores con el Barcelona ganando al CSKA con el Valencia llevándose el duelo español frente Unicaja Icon Baskonia plantando cara al actual campeón al Fenerbahce cada semana hueco también para el baloncesto femenino se va a pasar por el programa la gran Laia Palau tras unos meses jugando en Australia regresa a Europa al Burns en Francia equipo de Euroliga hay de primerísimo nivel significa esto que podríamos volver a verla en la selección jugando en el Mundial en un ratito se lo preguntamos cómo le vamos a preguntar a Marta Fernández por el sorteo de la Copa de la Reina que ya a celebrarlo y por si todo eso fuera poco yo os digo que la recta final del programa hemos quedado con un jugador de la Liga Eva se llama Asier de la Iglesia viene de firmar un partido con veintitrés puntos y veintitrés rebotes sumando cuarenta y siete de valoración y tiene esclerosis múltiple su historia merece mucho la pena y seguro que os va a gustar escucharle por cierto que no se me olvide vamos a anunciar el nombre del ganador del concurso que hemos hecho estas Navidades con un dos coma dieciocho como premio es el menú de este primer Play Basket de dos mil dieciocho está servido ya habéis visto que con hambre no creo que os quedéis vamos con el primer protagonista nos vamos esta andorranos está esperando Jaime Fernández hola soy

Voz 8 10:33 Sito Alonso salvo muy grande a todos los

Voz 9 10:36 Fuentes de Play Basket

Voz 1509 10:41 empezamos este primer programa de dos mil dieciocho con un protagonista que yo creo que está viviendo una de las temporadas más especiales de su carrera después de ocho temporadas en el primer equipo del Movistar Estudiantes con el que por cierto se va a ver las caras esta próxima jornada Jaime Fernández se decidió a dar el paso necesitaba un cambio de aires eso tradujo en su llegada al Mora Banc Andorra en donde estamos viendo una de las mejores versiones sin duda de su carrera es un jugador al que el trabajo le ha ido dando frutos sin ir más lejos hace un par de meses le veíamos jugando sus primeros partidos oficiales con la selección española nos vamos hasta Andorra a Jaime Fernández qué tal muy buenas cómo estás todo bien

Voz 1425 11:17 mira hemos vienen aquí en Andorra tranquilo bueno he contento pero bueno sabiendo que que la Copa saca un poquito lejos así que hay que seguir remando para ver si tenemos aspiraciones ayer a llegar muy bueno ojalá es un sueño pero pensaba complica un poquito

Voz 1509 11:33 cuántas vueltas le habéis dado la derrota de este fin de semana contra el Burgos

Voz 1425 11:37 bueno bastantes la verdad es que era un partido para nosotros muy importante hay no salimos a lo bien que los que nos hubiera gustado así que bueno intentaremos aprender oí darle la vuelta

Voz 11 11:52 de estudiantes estáis a una victoria de

Voz 1509 11:54 Unicaja empatados a siete triunfos con Murcia y Obradoiro nuestros próximos partidos como dices el primero ese contra el Movistar Estudiantes luego contra el Barcelona que eran dos partidos para el corte es posible

Voz 11 12:05 sí

Voz 1640 12:06 sí hombre matemáticamente es posible

Voz 1425 12:09 pero se nos ha complicado mucho y bueno no dependemos de nosotros pero lo que tenemos que hacer es lo que está en nuestra mano está darlo todo muy bueno pues es acabar acabar bien por lo menos esta primera primera fase muy buenos con nueve victorias haría un cúmulo de de victorias así que nada hay que darlo todo oí Bono sino estamos meter en la Copa sería increíble y si no pues nada acabar con nueve está bastante bien

Voz 1509 12:36 la un equipo como el vuestro como el Mora Banc Andorra que el año pasado ya disputó por ejemplo en la Copa del Rey el el meteros esta temporada también es un objetivo es una ilusión es una obligación

Voz 1425 12:47 bueno nosotros nos lo planteamos como un poco objetivo pero pero la verdad es que se nos ha ido escapando a muchos partidos muy igualados se nos ha escapado entonces bueno pues se está se está yendo de las manos no ha hemos tenido oportunidades para meternos pero pero bueno se les está yendo así que hay que seguir remando hay que seguir trabajando está claro que hay buena plantilla para conseguirlo ahora no estamos con mucha fortuna me ha dado bastantes jugadores a pero bueno hay que hay que seguir a creo que el equipo es bueno oí si no nos podemos clasificar para la Copa como te he dicho por lo menos a acabar con con nueve que que está bastante bien

Voz 1509 13:24 la Copa se ha complicado en la Eurocup las cosas tampoco han salido del todo bien las lesiones como dices están pasando factura cuando hacéis un poco de balance dentro del vestuario la temporada está siendo buena mala regular

Voz 1425 13:35 bueno la temporada creo que que a nivel de competir está siendo bastante buena creo que hemos competido casi todos los partidos y creo que bueno pues el nivel del equipo yo creo que es bastante bueno a está claro que a veces es faltan ciertos momentos que bueno perdemos un poco la concentración y y bueno pues nos faltaba mantener la cabeza en los cuarenta minutos de juego pero creo que a nivel de de competición y de juego creo que que está siendo bueno está claro podíamos tener más victorias pero bueno yo creo que de momento un balance

Voz 11 14:08 positivo eso a nivel equipo a nivel personal

Voz 1509 14:10 decía en la presentación yo diría que estamos viendo al al mejor Jaime Fernández

Voz 1425 14:14 bueno a nivel personal pues estoy cómodo jugando al base bueno pues y tuvo un momento un poco mal a principio de temporada Hay el entrenador habló conmigo me dio confianza pues ha para adelante así que espero seguir ayudando al equipo creo que que lo estoy haciendo bien y seguir por esta línea ojalá ojalá que pueda ayudar mucho más

Voz 1509 14:36 leía el otro día unas palabras suyas en las que decías que ahora al estar fuera de casa al estar fuera de tu círculo de amigos al haber tenido que cambiar tu vida como que ahora te sientes más jugador profesional

Voz 1425 14:47 sí es verdad que cuando bueno pues cuando llegas al Estudiantes todo te llega rodado no no te das cuenta de dónde estás estás en cadete luego júnior luego le va a mientras que el ACB lo estás en ACB y bueno a nivel individual no te paras a pensar nunca jugar hasta donde llegado no estarán la ACB ha igual no todo sigue un ciclo pues que que te llega te llega muy de repente y no estas no estás no te das cuenta no y ahora pues bueno y y tras un poco más de cuenta que vamos que soy profesional que vivo de esto que estoy aquí para jugaba esto que bueno pues me siento me siento quizás un poco más profesional eh pues bueno pues pues bueno esta circunstancia que ha

Voz 1509 15:29 dices que todo va muy rápido pero en tu caso en concreto es que fue muy rápido es que con diecisiete años creíamos ya la ACB con veintiún años XXII Heras ya el capitán del equipo también todo eso es mucha presión desde desde que eres muy chaval

Voz 1425 15:43 sí la verdad es que sí que que bueno pues llegué muy muy joven al primer equipo hoy he estado muchos años allí a la gente me esta gala que no me conoce tan cerca me están veintisiete veintiocho años si no la verdad que que bueno llegué muy joven y todo me vino muy muy rápido oí nunca te paras a pensar en dónde estás ahora pues en Andorra es diferente y me siento de de otra manera también es lo que buscaba al hacer este cambio

Voz 11 16:09 necesitaba un cambio de aires no

Voz 1425 16:12 es bueno llevaba mucho tiempo ahí Si bueno no tengo ninguna queja con el club porque me han tratado muy bien el Estudiantes a la gente el club todo el mundo no me siento muy querido allí pero pero bueno a nivel individual necesitaba probar otra experiencia vivir otra ambiente pero otras caras Si bueno pues Andorra mediada posibilidad hay estoy encantado de estar aquí para mi ha sido de comentó

Voz 11 16:34 algo muy positivo así que es así que muy contento cuanto de difícil fue tomar la decisión

Voz 1509 16:39 no sólo por ya por cambiar el Estudiantes por Mora Banc Andorra sino por cambiar toda tu vida

Voz 1425 16:45 bueno fue muy complicado está claro que que al final estas en un ambiente muy cómodo en Madrid Si bueno pues es muy complicado tomar la decisión pero yo quería probar cosas nuevas Si probara nuevas experiencias entonces bueno una vez pensé hace la temporada y tome la decisión no podía no podía dar marcha atrás a quería salir de ese círculo que tenía de comodidad y buscar a cosas nuevas Si bueno pues fue muy complicado dejar Madrid dejar mi gente también mis amigos El club de los estudiantes pero bueno ahora echó la vista atrás y yo estoy orgulloso de lo que he hecho un movimiento Valiente ahí bueno pues muy contentos

Voz 1509 17:28 pues de todo la salida terminara siendo tan tensa como cómo fue

Voz 1425 17:33 pues sí la verdad que encima de que de que fue algo que para mí es muy complicado tener que hacer más fuerza de la que a mí me hubiera gustado para salir a bueno pues fue fue muy complicado no yo a bueno me he desentendido ya es cierto punto y hablé con el director deportivo con el entrenador y con así con José Asensio y dije que no quería seguir y bueno luego todo lo demás a lo hizo mucha gente no yo intenté mantenerme un poco al margen pero está claro que al final todas las cosas te llegan a hubiera gustado que me hubiera abierto la puerta a un poco más fácil pero al final ha este es el en la ACB lo que hay que entenderlo oí nadie asiste diera las cosas

Voz 1509 18:13 este domingo vuelves a la que fue tu casa no sé si y si se vive esta semana con más nervios con más ganas porque al final es la primera vez que va a experimentar esa sensación de jugar contra tu sex

Voz 1425 18:23 pues sí es es la primera vez desde hace un poco extraña porque no sé cómo me va a recibirlas después de tantos tanto problema en verano a pero pero bueno tengo muchas ganas de jugar allí en el campo de estudiantes a me da la gente que que hay allí a mis amigos a

Voz 12 18:44 ah bueno pues la afición Ny

Voz 11 18:47 bueno pues que también son parte importante para nosotros así que preparar los bien y hacer un buen partido crees que el recibimiento no puede no ser bueno para usted

Voz 1425 18:56 la verdad es que no tengo tengo una incógnita muy grande ahí no sé cómo me recibirán yo sé que bueno la gente que me conoce que me aprecia me recibirá bien pero no se la afición como se ha tomado mi mi salida sí que así que bueno veremos a ver vamos a ver cómo me reciben yo desde luego que la afición la una aprecio espectacular y les estaré siempre muy agradecido por todo lo que me han apoyado

Voz 1509 19:20 sinceramente y en mi humilde opinión ojalá te reciben como merece estime que es eh aplaudiendo y agradeciendo de todos los años que has entregado por ese club pero sobre esa es mi opinión

Voz 1425 19:29 sí sí no lo he dado todo por el estudiante Si yo por mi parte estoy muy tranquilo el de mi etapa de accidentes Si ya que no entenderían sino tampoco puedo hacer mucho más

Voz 1509 19:38 pues sí esa es la verdad es la verdad ahora que estamos empezando el año Jaime I Se suele peor salen en lo que se ha vivido el año que ha terminado y todo el rollo tú el dos mil diecisiete no creo que lo olvide fácilmente no tu a Andorra con el debut oficial con la selección no ha sido un mal año

Voz 1425 19:52 no no ha sido Madani hubiera que empezó mal porque empezó sin entonces sin jugar ese años eh Bono pensaba que iba a ser un baño un año ojo bastante mandos oí y bueno pues empecé muy mal y el oído ha cambiando a través del trabajo oí bueno estoy muy orgulloso de de este año que he hecho oí buenos porque el dos mil dieciocho

Voz 11 20:13 a lo mejor incluso para finales de febrero repetimos con las ventanas

Voz 1425 20:18 bueno ya me gustaría ojalá ojalá pero queda mucho para febrero me encantaría volver a a la selección de la mente que vivimos su espectacular muy hijo de ojalá tenga la oportunidad de vestir esta camiseta otra vez

Voz 1509 20:29 bueno de momento no se han acercado posturas entre la FIBA y la Euroliga además así que veremos qué es lo que pasa también si se da la situación de nuevo como la que vivimos hace apenas unos meses seguramente todo lo que hay alrededor también estará más calmado si finalmente os toca ir porque ya demuestra estéis que tenéis calidad para ganar a cualquiera

Voz 1425 20:45 bueno sí la verdad es que es un poco un tema complejo de las ventanas pero los jugadores que hemos ido hemos hecho un buen trabajo esperemos esperemos seguir con con esta línea así que bueno los que hemos sido o los que vayamos a ir es bueno estaremos preparados para para defender esta camiseta como merece

Voz 1509 21:04 me queda la última que te tienes que ir a entrenar qué tal se vive por Andorra mucha nieve no te veo

Voz 1425 21:09 muy bien la verdad que yo estoy sorprendido para bien a me gusta mucho el país es muy bonito muy bueno con la nieve a esta espectacular ahora que no jugamos Europa tengo más posibilidad de visitar un poco el país Si ver más sitios Si la verdad es que me gusta mucho subir muy tranquilo muy además también estoy muy al baloncesto puede entrena siempre que quiera y hay bueno estoy estoy encantado aquí de momento me trata muy bien

Voz 13 21:40 yo no puedo tener ninguna queja aquí

Voz 1509 21:41 Jaime Fernández como siempre un auténtico placer compartir estos minutos de charla contigo espero que te vaya igual de bien o mejor que hasta ahora que el domingo a ser posible te reciban con una gran ovación ya veremos si a finales de febrero te volvemos a ver con la camiseta de la selección española Un beso fuerte Jaime

Voz 1425 21:56 bueno muchas gracias hasta luego

Voz 1509 21:59 un fenómeno dentro y fuera de las canchas hemos empezado este Play Basket que ya no para ahora cruzamos el charco porque tenemos mucho que hablar de la NBA vamos al lío

Voz 14 22:06 con las hermanas sol un sábado muy fuerte a todos los aficionados a Play Basket en la Cadena Ser

Voz 1509 22:17 vamos con la NBA porque tenemos muchas cosas que comentar con nuestro Dúo Dinámico que diría Pacojó con unos Warriors que ya tienen de regreso Stephen Carr y con Ginóbili a punto de patentar la pócima de la juventud eterna con ante Eto'o culpo liderando las votaciones para el All Star con el futuro de Emily de Mirotic y Willy Hernangómez en el aire vamos que tenemos mucho de lo que hablar compañero de Movistar Plus José Ajero muy buenas

Voz 11 22:39 hola qué tal feliz año dos mundos igualmente

Voz 1509 22:42 lector de gigantes David Sardinero hola muy buenas

Voz 11 22:45 lo primero habéis visto mucha enemigas estas Navidades

Voz 13 22:48 sí sí pues los horarios más tiempo para levantar un poquito más tarde sí sí yo sí

Voz 11 22:56 tú y yo siempre digo que es que he visto más de lo que me

Voz 16 22:59 Amelia

Voz 17 23:00 o sea que eso creo que es una buena respuesta sí sí

Voz 1509 23:03 Manolo lo deja claro la verdad bueno en esto la semanas que no hemos tenido Play Basket se ha producido con el regreso de Stephen Carrie el otro día nada cuarenta y cinco puntos en tres cuartos contra los Clippers los Warriors no han perdido desde su regreso así que mal lo que se dice mal José no ha vuelto

Voz 13 23:17 no no y además como una especie de energías renovables hemos visto con muy activo el otro día en el primer cuarto que es el refresco sea la la idea más para expectante que Teruel del buscando tomar de muchos muchos lanzamientos no como con ganas de dejar impronta porque además está aprovechando Duran y vuelve a sentirse importante estamos empezando a ver quizás una versión de estas y les culo cuando hace un par de temporadas el el pez gordo junto con Clayton en escenarios y la verdad es que a un nivel tremendo no se quedan incluso un poco atrás esas dudas eh Pequeño Príncipe temporada sobre si esa manchado de óvulos podía estar fastidiado para el tiro evidentemente te bosque

Voz 1509 24:00 no no no no se ve que no les está afectando mucho el susto en ese partido David lo dio Blake Griffin que se lleve un codazo terminó conmocionado oí fue un buen susto

Voz 16 24:09 sí sobre todo porque es un equipo los Clippers que aunque no está haciendo mucho ruido porque han tenido la lesión de endeble Griffin que se perdió un montón de partidos Theodosius parece que siempre está lesionado pero

Voz 1982 24:19 la realidad es que está haciendo buenos buenos números

Voz 16 24:22 los partidos hirió insisto en los Clippers porque con todo este ruido que tiene alrededor están a dos victorias de unos Pelli Camps que tampoco dan una sensación de solvencia bueno pues es de los pocos alicientes que pueden quedar yo creo en el en el oeste para pelear por los playoffs Phoenix Sanz está a tres partidos de peli Cannes tienen buena racha pero no creo que en en esta segunda temporada Utah Jazz vamos a ver si si en algún momento remontado el vuelo pero bueno para no quedarnos sin pelea en en el oeste por esos playoff mal vale que los Clippers estén bien y que Blake Griffin pueda tener continuidad

Voz 1509 24:56 hablábamos José del regreso de Carrie tras unas semanas lesionados otro que por fin está de vuelta después de muchos meses es Isaiah Thomas el nacimiento del nuevo Big Three de los Cavaliers

Voz 13 25:06 vamos a ver no de momento no podemos hacernos una idea global una foto grande en lo que está pasando y de lo que va a pasar en Cleveland Cavaliers lo cierto es que debutó contra Boston de controlar Dios y el equipo pues aunque

Voz 12 25:23 el sorpresiva y poco a poco

Voz 13 25:26 lo con restricciones médicas a llegar a va a llegar al equipo lo que está claro es que ofrece un arma ofensiva muy claro y que ultimamente mejores partidos tanto el año pasado como este de de Cleveland Cavaliers han sido los que han tenido una una demostración increíble de de fuego en ataque no las dudas en defensa pues vamos a tener todas las el mundo no bueno pues también vamos a tener efecto colateral que puede suponer la que puede suponer la ausencia de de José Calderón pero bueno como decíamos la última vez antes de hablar antes de hablar de de legal es que bueno pues que que José está parar

Voz 12 26:04 a falta nada

Voz 1509 26:05 sí hombre lo que está claro es que su presencia en pista se va a reducir tan bien dependerá también de cuando vuelva a Derrick Brown leía hace unos días que que se acerca el regreso otra vez que se ve cerca devolver

Voz 16 26:18 sin hoy parece que está entregando ya que poco a poco quiere volver por lo menos está bien no es bueno leer eso porque la última noticia que habíamos tenido sobre él es que incluso se hiciera a plantear la retirada bueno yo creo que las ha o las esperanzas de Cleveland esta temporada están en sea Thomas no está en Derrick Rose y que todo lo que pueda aportar Debbie Rowe de aquí al final bueno pues era un plus si es que llega pero que la realidad apunta a Tomás y a un rol de Calderón en el que yo creo que va a seis minutos porque tengo la sensación de que sea Thomas al igual que pasa con Carrie o con poca o en Leonard y el divo equipos no necesitan que esté a tope ahora lo que necesitan es que este bien en mayo principalmente contra el vamos a verle muy limitada minutos no creo que le veamos muchos muchos partidos por encima de los treinta y eso va a suponer que Calderón sigue teniendo minutos yo lo de Raúl ya digo todo lo que pueda sumar de aquí a final será positivo porque yo creo que la esperanza es que no mucho

Voz 1509 27:13 los Cavaliers Jose que el once de febrero visitan a los Celtics es el día en el que se pensaba retirar la camiseta de Paul Pierce pero claro también se quiere homenajear a Isaiah Thomas pero a Paul Pierce no le gusta que las dos cosas se produzcan el mismo día

Voz 13 27:28 si aliarse al Leganés y salía Un poquito lo comentábamos hoy en la repetición de Iker de de Lakers contra Atlanta no es un poquito también con esta fecha no hay que recordar que ese acto más ya ha visitado el el el antiguo en ha visitado la cancha de los Celtics pero no pudo jugar porque entraba dentro de esa restricción médica el se puso de acuerdo con la franquicia lo que es este subsidio tributo que es una agradecimiento no es casi un homenaje a un agradecimiento y se hará se hará un momento en ese partido porque él espera ya al verte contribuir y claro se puede decir Paul Pierce porque de que si no tiene porque es el día de los demás sobre todo porque en el fondo es esconder o yo creo Wesley propia idea los le en palabras de de de Paul Pierce que incluso él ideas suyas en las que decía que ni siquiera él hablando con boca pequeña tendría que tener su camiseta retirada no qué en sólo tiene un anillo y cuando mira para arriba le da vergüenza que con sólo una Lillo tenga su camiseta retirada al lado de los auténticos monstruos legendarios el baloncesto clásico que si el convenio con casi veinte años de carrera al servicio de los Celtics y un poco raro que se le ha la camiseta qué pensará de un jugador que realmente lo único que ha hecho ha sido ganarse la simpatía de los aficionados durante dos tres temporadas no porque realmente hay si además no ha sido un jugador que vaya a pasar a la historia de los Celtis como sí lo será

Voz 1509 29:02 pues sí penemos veremos cómo se resuelve el tema porque de momento está dando mucho que hablar mirando los partidos de las últimas horas David ganó Portland San Antonio pero el gran protagonista fue Manu Ginóbili veintiséis puntos a sus cuarenta añitos Pau rozando el doble doble y otra vez inca guay Leonard

Voz 16 29:18 si tiene problemas en el hombro da hoy leía un bueno reporte de de la lesión en la que decían que no era muy muy grave y que pues bueno pues como son los siempre con calma sin prisas sin plazos tampoco pero

Voz 11 29:34 bueno pues al final él

Voz 16 29:37 decía antes es importante que vienen en mayo cuando lo hemos visto con minutos a mí las sensaciones me transmite son buenas es verdad que no ha llegado a jugar dos partidos seguidos si no me equivoco en los que ha jugado muy pocos ha superado la barrera de los veinticinco minutos pero cuando está en cancha ve que Sky sabe que es un y bueno pues se rodaje pero que no ha perdido lo que es él entonces hay mucho tiempo todas día yo creo que esto es es el único equipo de la NBA que puede permitirse una baja detrás de otra y que al final siguen sacando resultados no entonces aunque tenga hablaremos ahora en el hombro que es lo último que tiene que Away y yo creo que los dando mucho y que van a esperar lo que haga falta

Voz 1640 30:19 porque no hay ninguna prisa nos equipo José

Voz 11 30:21 mejoran los Grizzlies de Marc Gasol que va

Voz 13 30:24 pero eso es lo que te dé hoy preparando el partido de este es el segundo peor equipo del Oeste

Voz 15 30:32 sobre el segundo peor equipo del Oeste

Voz 17 30:36 vamos a ver pronto una cosa

Voz 13 30:37 es que no lo sé y no quiero poner mucho menos a David para que me diga por pregunta por jugadores que conoce pero yo yo voy diciendo tiempo ya no sólo esta temporada que cuando me voy a preparar un partido para la televisión es el único en el que necesito imprimir el rostro para a los jugadores

Voz 16 30:56 no hay que otros no tienen gente a la que agarrarse

Voz 1425 30:59 no no no no inolvidables los Lakers Yves jugadores que

Voz 16 31:02 eh bueno pues tienen margen de crecimiento y tienen esperanzas puestas pero aquí el panorama es claro

Voz 13 31:07 no hay futuro es que es que el problema es que no hay futuro no no hay nada que decir ha sido ahora de tiro no no no no hay nada no hay nada o sea yo no sé hasta qué punto ahora alguien se tiene que plantear incluso allí un planteamiento a dos bandas no a Marta Gasol que es el que nos interesa a nosotros por nuestra parte que sea capaz de replantear esa situación de les puede llevar la franquicia de Memphis porque un buen ejemplo Chicago Chicago a decir no política de tierra quemada no les importan nada más que trincar al gol en el draft que viene ni da igual que Nikola Mirotic echada XXXV puntos y veinte rebotes por partido setenta les va a dar igual ellos su plan es trincar futuro no presente pero es que los les no tienen esa opción los Grizzlies ahora mismo tienen esta temporada completamente perdida en la que tiene en caso de que que si decidiera tirar por algún lado tiene que empezar

Voz 1509 32:00 pues veremos cómo se resuelve el futuro de de los Memphis Grizzlies y sobre todo de Marc Gasol que como dices a nosotros es el que más nos interesa mencionabas ahora José han Nikola Mirotic estamos viendo único más tirador metiendo muchos puntos liderando a los Bulls desde su regreso pero su futuro pinta en todos lados menos en Chicago

Voz 16 32:17 claramente porque yo creo que para él es bueno todo lo que les está pasando por qué el panorama no era muy alentador cuando el bueno recibe ese golpe de Bobby por ti si queda fuera de la rotación e inició temporada eh yo creo que en ese momento si alguien le hubiera dicho oye mira tú vas a volver jugando de suplente saliendo del banquillo pero promediando diecisiete puntos siete rebotes que son sus números ahora yo creo que lo hubiera firmado porque su realidad es que su contrato aunque es alto es bastante atractivo para moverlo tiene un límite en y cuando puede ser traspasado hasta febrero si no me equivoco pero a partir de ahí y con tantos atractivo porque sólo tiene un año más bien aunque es un precio caro insisto y bueno él ha demostrado de sobra que es un jugador NBA bueno vamos a ver qué sale yo creo que en una situación de de Nicole no es tan mala porque como digo está haciendo buenos números está demostrando después de adhesión otro carácter que es algo que se echaba o aunque se acusaba de que le faltaba en enero este jugador lo está cambiando lo está demostrando está teniendo más hambre más confianza y los números están llegando entonces yo creo que un cambio de escenario o es buen momento para pensara en que puede salir traspasado y que incluso su valor haya subido algo lo cual se puede beneficiar también a los propios Bull sin haberlo querido aunque aún no está jugando al final de los partidos decía José al final los Bulls no quieren no quieren ganar quieren ganar poco hablando hablando claro no quieren ganar demasiado y Mirotic quiere ganarlo todo y quiero hacerlo bien así que está provocando situaciones tan raras como que después de un partidazo no juega al final pero bueno su situación no está amada íbamos a ver como acaban Zapatero porque puede tener sitio en en muchas franquicias de la NBA

Voz 1509 33:56 empiezan a sonar ya como posibles destinos Minnesota y Toronto así que veremos cómo se resuelve el futuro de Nikola Mirotic hijos es tal futuro débil Hernangómez fuera de los Knicks

Voz 13 34:05 pues eh ahora mismo no siga estando cada vez más cerca no cada vez se pone más en duda la continuidad de elocuentes cuál ha sido muchísimo desarrollo este año y que está encantado a Rajoy por su capacidad de rebote y ese de tiro ha ganado con durante los veranos pero acaba contrato igual que en los cantes no que acaban contrato los dos y hay varios equipos que han preguntaba por Lehman Gómez o al menos eso dicen desde Estados Unidos pero los Knicks se resisten a traspasarle yo creo que sobre todo esperando a ver qué puede pasar el verano que viene porque el verano que viene a lo mejor se conectarán con porque les encanta el cante está haciendo muy buena temporada pero a lo mejor puede pagar veinte millones a Kanter vas por ahí estará pagarle otros quince a a aquellos Queen con los dos no van a poder seguir entonces a lo mejor deciden que deciden que sea Billy pero si es que dar paso a Billy esa situación porque por qué no construyen un jugador y lo que es una situación muy rara porque la franquicia si está con el jugador pero el entrenador no está por ponerle en cancha así que ahora mismo estamos ahí en el que mira de traspasan aceptan ofertas sobre él pero tampoco política

Voz 1509 35:16 no quiero perder la oportunidad de preguntaros por uno de los momentos que nos hemos quedado sin poder comentar en Play Basket por estas vacaciones de Navidad que nos hemos tomado esa retirada de las camisetas de Kobe Bryant

Voz 16 35:26 hizo un momento muy esperado porque nunca han retirado dos dos números de la misma franquicia y que demuestra algo que hemos comentado aquí muchas veces que Cobi sigue teniendo ese punto de magnetismo que siempre ha tenido y que provoca que todo lo que pasa alrededor de él incluso retirado genere mucha atención ese día por ejemplo en Twitter redes sociales y demás fue una locura todo el mundo como recordaba a este jugador y como bueno pues demostrado ese punto de cariño que siempre ha tenido más allá de que te guste más o menos y de que tenga más o menos detractores pero hace ruido y todo lo que va con cómo viven de yeso pase lo que pase yo creo que va a seguir siendo de aquí a unos años

Voz 11 36:05 la primera vez que perdón perdón perdón la primera

Voz 13 36:08 pues yo creo en toda la temporada David Marc que en los Lakers el protagonista fue otra persona diferente a los goles de verdad no no es no existían es tu padre que no sé si me había polar llorón y un plano de ellos era todo Cobi de verdad que es una cosa muy muy muy extraña a estas alturas de la película Lakers

Voz 1509 36:26 el padre lo mismo estaba por Lituania pero bueno aquí para ir terminando ya conocemos los resultados de la primera oleada de las votaciones para el All Star ante todo Kun pues el líder provisional segundo Le Bron tercero Duran cuarto Carrie ahora mismo los capitanes serían ante su hijo Duran David

Voz 16 36:41 en lo que va a provocar que que sean los que elijan porque vamos que queremos recordar que este año el All Star tiene un formato nuevo no es Este contra Oeste aunque las votaciones este siendo bien el rol de titulares también lo sea pero luego vamos a ver yo tengo mucha curiosidad por ver cómo va a hacer esto en la NBA que es capaz de hacer un espectáculo de un sorteo de mil bolas que es el draft al final cabo que es una lotería a lo grande íbamos a ver cómo a esto no se ha públicos y lo harán en a una ceremonia os indirectamente dirán bueno puesto son las elecciones pero bueno por lo menos tiene novedad tiene aliciente yo creo que este año la votación está teniendo menos alicientes por eso luego el plato fuerte batir más adelante

Voz 1509 37:20 te sorprende José que el más votado por el momento se ante tocó un poco

Voz 13 37:24 pues sí claro pesan sobre todo con los dinosaurios mal de embarque evolucionan Liga como Carrie durante pues con unos o no pero bueno

Voz 18 37:34 la nueva la que va a la zona

Voz 13 37:37 los jugadores que están llegan no ya por lo que sea por lo que sea no por todos los factores que tiene humildad de trabajo y supongo también

Voz 12 37:47 convertido pues son un reclamo para las marcas publicista

Voz 13 37:49 ellas evidentemente ahí tienen por ejemplo el respaldo de la gran apuesta que ha hecho Nike con poner en este tipo de cosas que no merece la pena gastar un montón de porque al final está más votado jugador bandera por ejemplo Lenglen

Voz 11 38:07 David tienes una semana tranquilita por delante no

Voz 16 38:10 estamos en plena pruebas de la gala hoy grabamos el programa

Voz 1982 38:14 lunes

Voz 16 38:15 el miércoles nos llevamos la gala de los Premios gigante propina Excel historia fuera de Madrid lo cual es una aventura que contaremos seguramente

Voz 11 38:24 allí depende cómo quede en Valencia

Voz 16 38:27 ya estaremos en la previa de Valencia Fenerbahce que es un partidazo la verdad Ramón vamos ha aprovechado su visita para para hacer allí los premios y aprovechar también el reconocimiento al Fenerbahce por la gran temporada que ha hecho

Voz 1509 38:40 pues seguro seguro seguro que como todos los años la gala de gigantes será una auténtica pasada una cita imperceptible para todos los seguidores del baloncesto ya la semana que viene en los cuentas un poquito como ha sido por orden

Voz 11 38:50 no vale un abrazo gracias David y Jose un abrazo muy fuerte

Voz 1509 38:56 dejamos al Dúo Dinámico de la NBA para hablar con nuestros tres mosqueteros que ya están preparados para la primera tertulia de este dos mil dieciocho

Voz 19 39:02 hola soy Fernando San Emeterio aquí estamos escuchando Play Basket

Voz 1509 39:09 se han hecho largas a mí estas semanas sin escuchar a los tres mejores analistas del planeta hablando de nuestra Liga Endesa pero la espera ha llegado a su fin eso sí antes de meternos en faena vamos a escuchar a uno de los héroes del Montakit Fuenlabrada con el que en caliente tras la victoria tras meterse en la Copa del Rey hablaba Toni López da letón y muy buenas

Voz 21 39:26 queda el protagonista del partido de ayer en esa victoria que le dio la Copa del Rey Marko Popovic qué tal muy buenas hola muy buenas qué se siente al meter la canasta ganadora como otras ese momento cuando ves que está entrando la pelota que ha sentido desconsuelo

Voz 14 39:40 una al bollo por trabajo que hemos hecho hasta hora de todo hasta ahora de toda el temporada hoy tocaba tierra alguna vez Cavalli en otro pero bueno muy contento de hacerlo sobre todo porque no ha hecho un gran partido y me han defendido

Voz 22 39:59 muy bien eh bueno nada cuando

Voz 14 40:02 voy andando bien dentro de la canasta sólo pensaba por favor que sacaba tiempo porque es un partido muy duro muy físico pero bueno muy contento como he dicho antes ahora mismo disfrutar de este resultado Nos toca jugar dos partidos más muy fuerte contra Madrid Valencia fuera de casa

Voz 21 40:23 pero nada de turismo X ha venido el presi Iraitz que no estaba al un millón que aquí a dar bueno respeto mucho a los nuestros

Voz 14 40:32 y hecho él es uno de los culpable porque estoy aquí hay lo agradezco por todo el tiempo que estoy aquí como me estás cuidando a mi familia hay nada más un tiro de dólares no lo creo pero bueno

Voz 21 40:48 cómo se concentraba un equipo para no pensar en la Copa y seguir pensando la Liga porque os hace mucha ilusión nuestra copa merecía Pablo

Voz 14 40:55 muy merecida porque hemos empezado cinco cero dentro de usuario vemos

Voz 1264 41:01 todo hemos puesto nuestro

Voz 14 41:03 que un un nuevo objetivo que queremos centrar en Copa de Rey ahora estamos ahí dentro del vestuario vamos poner nuevo nuevos límites nuevos objetivos ahí bueno vamos paso a paso porque no somos capaces de pensar Hay que ganar la Liga o Copa de Rey sólo vamos día a día entreno por entrarán hoy cuando lleguen los partidos dar todo lo que tenemos eh por eso estamos aquí con muchas gracias más no

Voz 21 41:37 palabras Marta de Marko Popovic después de la victoria que le da la Copa del Rey el Montakit Fuenlabrada

Voz 1509 41:42 gracias Toni que auténtico lugar lujazo tener a Marko Popovic el gran héroe sin duda del Montakit Fuenlabrada hola Xavi Saisó muy buenas

Voz 11 41:49 hola buenas tardes Miguel Martín Talavera hola qué tal muy buenas tardes cómo estáis qué tal habéis comenzado el año se han portado bien los reyes Dios

Voz 23 41:57 sí la verdad es que no me puedo quejar un poquito de carbón

Voz 11 41:59 o para recordar que las cosas pero

Voz 23 42:02 no

Voz 1576 42:02 pero en general bien hombre si somos bueno lo normal es que no estarían bueno pues ahorrillos que no hay problema

Voz 1509 42:07 ah sí bueno dos jornadas eran para el corte de la Copa del Rey os voy a empezar preguntando por esa gran sensación el Montakit Fuenlabrada ya tiene su billete para la Copa del Rey con Popovic como héroe al que acabamos de escuchar tala

Voz 1576 42:19 sí yo creo que al final cuando normalmente lo suele hacer también yo creo que eso ya es sorpresa no es no es casualidad ni mucho menos yo creo que está haciendo un gran trabajo desde hace años que lo que ha conseguido un bloque creo que ha conseguir esa joya absoluta que es Marko Popovic que tendría sitio en cualquier equipo Euroliga pero que bueno en su día iba a ser padre recaló en Fuenlabrada la han tratado muy bien está muy a gusto está muy contento y al final pues es un refuerzo de lujo que te da un salto de calidad que junto con trabajo el resto de los compañeros hace que ya cada ese menos sorpresa yo me alegro mucho porque es un sitio en una plaza donde se trabaja mucho y bien desde hace muchos años el baloncesto bueno pues hasta sigue disfrutando de recoger esos premios no sé

Voz 1509 43:01 clasificado el Montakit Fuenlabrada Xavi también el Barcelona tercera victoria consecutiva con besen coz de nuevo en la rotación con el debut de Kurt Kurtz con no ser recuperando sensaciones no

Voz 24 43:13 bueno pues si hay que decir que que Sito Alonso