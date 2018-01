Play Fútbol: ¿Cuándo se apagó? (08/01/2018)

Voz 1 00:00 a retrasarlo Juanito pisa la paz el mirlo realiza dos sin no póquer exconcejales militar

Voz 0301 00:25 qué tal muy buenos bienvenidos a Play Fútbol los habla Bruno Alemany en nombre de todo el equipo que hace posible este progre la carrera de Renato Sánchez pidió hace un par de años una progresión meteórica en apenas unos meses pasó de jugar con el filial del Benfica ser titular de eliminatorias de la Champions ganarle la Eurocopa con la absoluta de Portugal y firmar por un gigante europeo como el Bayern de Múnich por una cifra astronómica treinta y cinco millones de euros más variables pagó el conjunto bávaro porel no había dudas con él por aquel entonces iba para Crack absoluto la demostración es que ponía de acuerdo a entrenadores tan diferentes como Guardiola el Cholo Simeone esto decía Guardiola de Renato Sánchez en dos mil diez

Voz 3 01:16 largo uno de los mejores jugadores de Europa en este momento es muy dinámico y tienen una calidad inmensa también muchísima personalidad no para de correr tiene un enorme futuro jugador de calidad toque

Voz 0301 01:30 pero Renato Sánchez llegó al Bayern y la cosa se empezó a torcer Savia Alonso Arturo Vidal Kimi G Thiago Alcántara y compañía le cerraron las puertas su año de debut en Baviera fue muy decepcionante el Bayern decidió cederle no tenía mala pinta si iba a la Premier League donde podría lucir su poderosa opción de balón en la siempre vertiginosa Liga inglesa hice marchaba además alzó Annecy donde a poco que volviera por sus fueros sería el líder podría recuperar la confianza perdida pero su estancia en Gales tampoco está siendo idílica precisamente el equipo es colista hay su rendimiento en el plano individual no está siendo ni mucho menos destacado hoy en Play Fútbol nos vamos a preguntar porqué que le ha pasado y si hay opciones de volver a ver al mejor Renato Sánchez normalmente no es fijo vamos en jugadores Etoo jugadores que están viviendo un gran momento hoy hacemos lo contrario intentar preguntarnos qué le pasa a Renato Sánchez hice alguna vez volveremos a ver al futbolista que apuntaba en dos mil dieciséis hay mucho más en un Play Fútbol que arrancamos ya

Voz 10 04:04 lo que leo narra

Voz 8 04:16 jornada del torneo Clausura dos mil dieciocho en México y con el golazo de Nico Castillo en la victoria de pumas por dos a tres ante Pachuca espectacular jugada definición para que los universitarios comienza en el campeonato de la mejor manera

Voz 0301 04:28 le gracias a Javi Berlanga como siempre tenemos los mejores sonidos de la semana ese pique entre Mourinho y con te vaya tela el lo que han llegado a decir el portugués ya el técnico yo italiano como hemos comentado antes Faber tres grandes protagonistas en el Play Fútbol de esta semana en el primero de dos mil dieciocho uno lo hemos dicho ya Renato Sánchez pero también ve a Valdés que se retira ir Coutinho vamos a analizar también el fichaje de el futbolista brasileño por el Barcelona y que va a suponer en el equipo de de Valverde vamos a analizar ese bajón del rendimiento de Renato Sánchez desde los números y también desde las sensaciones que ha dejado la primera mirada evidentemente la hacemos desde las matemáticas a aquel que controla todo el tema de Big Data es Fermín Suárez que ya anda el estudio qué tal Fermín muy buenas o la Bruno muy buenas bueno no sé qué dicen los números de Renato Sánchez desde que llegó a al al Bayern de Múnich desde que salió de de Portugal seguramente el tú me corregirá si no es así Fermín nos hablan de un rendimiento discreto de el portugués se sí totalmente un rendimiento muy plano que nada tiene que ver con el que parecía que iba a ser una de las cinco promesas mundiales hace un par de años

Voz 14 06:08 dos Renato Sánchez la Premier doce partidos setecientos minutos nueve como titular después el rendimiento muy discreto en facetas como cero Goles cero asistencias cero disparos a portería en doce encuentros en la Premier sólo ha hecho cero coma cinco pasadas clave por partido en lo que respecta generación de ocasiones sí que es un jugador que suele intervenir con bastante volumen porque le da muchos toques a la pelota conduce en demasía a veces setenta veces por partido toca la pelota pero después sólo da entre XXXV Equal cuarenta pases buenos por por encuentro un ochenta y tres por ciento de precisión es una ratio que no es muy elevada pero desciende esta ratio hasta el setenta y uno por ciento cuando se planta en tres cuartos de campo es un jugador que en su propio campo y a la hora de ejecutar la transición bien pero después a la hora de plantarse en área rival de acabar de culminar las jugadas de dar buenos pases esa ratio esa precisión ese tacto con el balón desciende hasta el setenta y uno o por ciento después sigue tenemos alguna estadística que nos habla bien del potencial de de Renato Sánchez no todo van a ser calamidades como por ejemplo el hecho de que recupera seis pelotas por por partido que eso no está nada mal y más en Premier es un jugador que es muy enérgico que es muy vital Ike sólo suele hacer bien tal vez de su parte más fuerza esa junto a la que gana siete duelos por partido dos aéreos por por partido en un jugador que puede ir bien A8 que qué tal al sita bien Ike después claro toda esa vistosidad que tiene con balón ese poderío con con la conducción eso no se puede reflejar numéricamente las en las transiciones pero sí que podemos hablar de que en el tiempo del Bayern su

Voz 0301 07:50 precisión con la pelota era medio mayor ochenta y ocho

Voz 0301 07:59 sí y con el Bayern doce disparos

Voz 14 08:02 en diecisiete partidos ahora en doce con el Swan si ninguno entre palos

Voz 0301 08:06 a ver si coinciden los datos con la opinión también de lo que han sido su año en Alemania su año en Inglaterra el de Alemania lo vamos a repasar con a Marc Mayol la ya estaba alguna vez en Play Fútbol les analista en la radio y televisión publica catalana en Cataluña Radio las diez por tres también le podemos ver los jueves en gol comentando la jornada de Europa League siempre con Sergi Hernández dos cracks siempre ahí cada jueves por la noche comentando la jornada de la segunda competición europea en importancia Mar mayoría qué tal muy buenas muy buenas bueno

Voz 15 08:41 qué tal magnífica presentación era mejor cara que tu he Renato en en el bar

Voz 0301 08:45 sí la verdad es que sí Renato no no pudo aprovechar demasiado su su primer año en en Alemanía es verdad que tuvo lo podemos ver así seguramente yo lo comentaba en el en el comentario inicial Marc mucha competencia jugadores muy buenos para pocas posiciones Xabi Alonso Arturo Vidal el propio Kimi es que el año pasado sigue tocó bastante o eso al menos al principio del centro del campo Thiago Alcántara que jugó una muy buena temporada al final le cerraron muy rápido en las puertas del Se acabó adapta eh no

Voz 16 09:15 en ningún momento yo creo que el Bayern lo ficha también ha sabiendo de sus características para mí Renato es mayor de transición básicamente en ningún caso cotillón como podía ser Xabi Alonso por ejemplo lo que pasa que como ya había jugadores de este perfil sobre todo Arturo Vidal que todavía está

Voz 17 09:35 en un buen momento de forma y además Renato lentamente pero en en el club

Voz 16 09:42 la ciudad no muchos jóvenes que di cuenta de la aprender alemán

Voz 17 09:47 muchas se esfuerzan natos Sánchez lo era de ese perfil de futbolista

Voz 16 09:52 estación además un punto de vista táctico futbolístico tuvo un no

Voz 18 09:56 para adaptarse al equipo belga

Voz 16 09:59 algún jugador

Voz 0301 10:01 que explota mucho sus mejores condiciones la la conducción y sobre todos seguramente lo que más destaca en él también incluso el el pase en largo y el Bayern viniendo de Guardiola es verdad que Ancelotti ilegal un poquito una vuelta al equipo son un equipo diferente con un comportamiento distinto en el en el centro del campo parecía que con fichajes como sobre todo el de Renato Sánchez si va a cambiar bastante el el equipo pero al final no no entra te pregunto Damián a nivel de de futuro Mart no está jugando tan poco a su mejor nivel en el Xoán si ahora lo lo la sabemos pero qué opciones le das en un futuro inmediato de poseso de triunfar en el en el Bayern sabiendo que siga teniendo competencia todavía podemos decir que seguramente será aumentar más pues con la llegada de Rudy totalizó a firmara para el año que viene casi con total seguridad a León Gore ska el el club bávaro también al final son muchos jugadores para echarle una posición ni iba a ser complicado que que triunfe allí no

Voz 16 11:08 sí en vayan en cuanto se confirme el fichaje de León probablemente lo tengo muy difícil para incrementar sus perspectivas de futuro yo creo que él debe aprender a jugar a fútbol en mi opinión nos

Voz 18 11:23 a quitarlas

Voz 16 11:25 lo que sucede en un partido necesita nato encontrarse con un profesor de fútbol Iker ayude a explotar sus virtudes que las tienes que va bien en la recuperación porque es muy estable

Voz 17 11:39 de cómo es la pelota pero me gusta mejor la toman

Voz 16 11:47 ahí empezaron a minar técnicos y tácticos por ejemplo en interna para dar proyección a las jugadas y eso que además quiere jugar en en grande que es fundamental que va a ir por ejemplo se encontraba muchos rivales cerrados

Voz 18 12:03 sí

Voz 16 12:03 es como trabajar muy bien el fútbol de de posición en Natanz a iban muy perdido en este aspecto por lo tanto necesitaron un profesor que le ayude a moldear virtudes futbolísticas ya a crecer como como jugador en el Bayern francamente

Voz 0301 12:21 ahora mismo lo magnífico análisis como siempre de Mar mayor al que agradecemos que haya estado esta semana en en Play Fútbol Un hasta la próxima un abrazo igual me den un abrazo era tan evidente que la cosa no había funcionado que el Bayern decidió cederlo al Annecy opina ha dejado su opinión también Álvaro de Grado sobre lo que está siendo su año I en la Premier League no era fácil el reto que tenía Renato Sánchez

Voz 14 12:48 en esta temporada porque le tocaba confirmar el potencial que se le intuía en un equipo en el que no estaba acostumbrado a ganar el son si va a estar seguramente en la segunda mitad de la tabla de la Premier League ya desde desde el verano mientras que la temporada pasada en un equipo acostumbrado a ganar como el Bayern tampoco logró demostrar ese ese rendimiento que es el que es el intuía en sus años anteriores en Portugal con lo cual ya de primeras el reto el reto no era sencillo es cierto que empezó siendo titular en el centro del campo el once con Paul Clement los resultados no acompañaron al final si un fichaje que causa tantas expectativas no consigue dar resultados inmediatos pues es un poco más intenso que el equipo ya gana de Porfi como era el baile el año pasado no entonces yo creo que ha sido un inicio de temporada bastante tenso para para Renato que además no ha rendido que perdió la titularidad y ahora parece que tiene otro repunte de de motivación con el nuevo entrenador Carlos Carvajal que es portugués que seguramente tenga más background que pueda entender mejor el primer partido contra el Watford fue titular el primer partido no entrenador lo hizo bastante mejor en el segundo también fue titular de momento dos dos yo creo que a partir de aquí puede haber un ligero repunte en cuanto su rendimiento pero es evidente que que las expectativas eran altas que de momento no se está cumpliendo y que veremos de aquí a final de temporada si si consiguen salir del descenso

Voz 0301 14:11 eso desde Inglaterra como se viendo la progresión del chaval desde su país desde Portugal nuestra analista de cabecera cuando hablamos de fútbol portugueses Luis Cristóbal a compañero analista de fútbol en euros por en Portugal también autor del pocas Liñán lateral que es muy recomendable si entendáis mínimamente el portugués cómo tratan como ven el en el fútbol en este pocas los escucha ya hola Luis qué tal muy buenas y feliz año

Voz 18 14:36 cuando labró vosotros también

Voz 0301 14:39 vamos hablando un poquito de Renato Sánchez me consta que tú tienes una teoría un poco especial pero pero que a la que le doy bastante verosimilitud sobre el fútbol de Renato Sanchis y cuando está más cómodo ha fichado después de un mal inicio de temporada el Swan sí echó a Paul Clement del banquillo ha fichado a Carvalhal entrenador portugués Itu sostiene la teoría de que si el entrenador habla el mismo idioma que Renato Sánchez el el chico juega mejor no

Voz 18 15:12 en los primeros partidos de Chile Ricardo Iscar Valladolid pienso que demuestran que que él que está muy mal eh comprende mucho mejor lo que tiene que en el campo y en el partido es un jugador que ha salido muy muy joven de de Portugal

Voz 20 15:34 y es que mi a Ita

Voz 18 15:37 de de Junior aún cuando cuando salió del Benfica para para el país Él era un juzgados que puedo decir un poco se baje en su manera de jugar un jugador que le

Voz 16 15:48 gusta tener el balón cero es un jugado muy difícil

Voz 18 15:51 algo muy explosivo en su manera de jugar fue para el vayan creo yo los alemanes esperaban poder Transfer Marge nato en un jugador poco más cómodo es la manera de jugar de del país así no ha acontecido el año pasado creo que Renato tuve muchas dificultades de adaptación a a vivir en Alemania a al manera te de juzgar vayan también por las expectativas creadas Alzola a dar porque era un joven de quién se hablaba mucho y que podría ser un jugador decisivo que aún no era ir al salir para para el Franchi las ves Gena tras sentido un poco como una una derrota personal la llegada de Carvalhal lo coloca en un contexto muy favorable por qué no sólo a todas la equipación patética donde está por ejemplo Bruno más que tiene pasado en los equipos de formación cantera del Benfica con de Renato ha crecido aquí yo creo que por un lado caras Vallaure y Bruno vas saben perfectamente cuál es la escalera desde Renato también Caldes cuál es su agilidad en este momento

Voz 0301 17:20 es verdad es verdad Luis perdona que cuando Le firma el el Swansea es una cesión muy cara en los clubes de la Premier están preparados para ese dispendio económico oí hacerlo sin problema pero insisto es una apuesta también siendo una cesión a una apuesta importante de del Swansea el Swan sin les les firma para que sea un poquito líder si te fijas yo estuve viendo de los partidos de de éste tramo navideño por decirlo así del fans he visto completo el de Liverpool donde no fue titular vi también el de Annecy donde estoy de acuerdo contigo ya con Carvalhal en el banquillo Renato Sánchez jugó bastante mejor pero si te fijas la realización de la televisión está siempre muy pendiente de Renato a la mínima que pueden ALE hacen primeros planos es la referencia

Voz 18 18:06 sí es la estrella del equipo desde el jugador de cuál todos esperan algo más algo diferente y al principio tienen tienen jarrones un jugador que es campeón europeo de selecciones yenes Baer el Swan si así que la expectativa sería que el podría de facto sería un jugador más decisivo yo creo que en muchos de dos partidos con paddock lema Clemente y y han pedido a Renato que sea más decidió que aquello que él puede dar a un equipo en este momento no es un comprador que que tenga la capacidad para ser un tripulados con balón en una Premier League donde el nivel es muy muy alto y creo que eso es lo importante de percibir en sus características porque en Benfica era así haces en desde también ellas un jugador explosivo con balón pero no es honrados hizo hace hace para mí una gran diferencia para entender lo que pueda ser o no Renato ir con Carvalhal relatos para va a jugar un poco más atrás un poco más con mal

Voz 16 19:19 la vida desde la organización con el balón

Voz 18 19:22 ves a todo buscando el balón cuando sales de los centrales del Fancy y ahí está es más cómodo siete que tiene un papel más importante en el equipo al final es un jugador que está en este momento estás dos semanas está en un proceso intenso de recuperar confianza

Voz 0301 19:43 ha gustado esa frase comentabas que con Paul Clement Se le pedía que fuera más decisivo de lo que Renato puede llegar a ser porque nunca ha sido ni un goleador ni un grandísimo asistente desde que llegó a la élite no ha sido ese jugador si es más un jugador de condición de mu de conducción de muchísima potencia en el centro campo en teoría Luis condiciones las mejores de Renato Sánchez que se tendrían que adaptar muy bien a la Premier

Voz 18 20:08 sí creo que es un jugador que ir cuando o Renato a fuese herido al Fancy a mí me pareció una buena opción es es de una liga donde sus características pueden tener tener lugar no creo que sea un jurado decidió y es verdad que al mismo tiempo la temporada del Fancy en estos primeros meses ha sido mal para todos los jugadores del equipo no hay uno jugador en el equipo de Francia que que podemos decir que está haciendo una buena temporada pero da obliga a mí creo que que le conviene y creo que es muy importante para él durante lo que resta de la temporada hacer buenos partidos

Voz 16 20:51 G parar esta confianza se cooperar

Voz 18 20:54 está su manera de jugar y demostrarlo en la Premier League para que pueda pueda quedar allí porque creo que ese acuerdo real vayan volveremos a tener los mismos problemas y lo va la misma cuestión de inadaptación deje nato al contexto del club germánico

Voz 0301 21:14 Dodi también Fermín tú leve recuperables ves alguna posibilidad de que recuperemos aquella versión del relato que enamoró a media Europa primero en la Champions y luego en la Eurocopa dos mil dieciséis

Voz 14 21:25 yo no sé si una versión tan primorosa puede acabar siendo recuperable pero sí que me parece un jugador sensacional y que puede dar

Voz 0301 21:32 muchísimo de si no sé si hasta el punto

Voz 14 21:34 que prometía lo que después se podía convertir que era uno de los jugadores más dominadores del del continente ahí ya tengo un poco más de dudas porque ha entrado

Voz 0301 21:43 en una fase un pelín de declive pero al final tiene

Voz 14 21:45 un talento silvestre que es que es fantástico tiene un poderío físico que me parece que se puede adaptar a cualquier Liga después es un jugador que que no le pesa la presión que es que es atrevido y que yo creo que si encuentra un contexto un ecosistema en el que él se sienta cómodo importante gane confianza y tenga muchos partidos porque al final yo creo que el Bayern ha hecho una gran inversión en este jugador sino recupera para la causa la temporada que viene Ile encuentra acomodo porque yo creo que la Bundesliga mejor que podría encajar a la perfección y no sé si un técnico como por ejemplo yo qué sé si llega Nuggets Man le da ese box to box que necesita esa amplitud esa transición yo creo que es un jugador que puede

Voz 0301 22:25 ver disposición de de estar en

Voz 14 22:27 ediciones de devolver a esa estela de Debón jugador después yo creo también incluso que tiene alguna opción de ir al Mundial porque se acaba haciendo un buen año con el con el Swan si ya hemos hablado Bruno que hay overbooking en el centro del campo de de Portugal pero creo que es un jugador que incluso si va al Mundial después podría revalorizarse ganar en confianza

Voz 0301 22:44 bueno veremos qué es lo que pasa visiones diferentes se habla Fermín de la posibilidad de que vuelva al Bayern dependiendo del entrenador que hay en su caso Luis Cristobal a Cristóbal pero en ve más factible la opción de que triunfe en la Premier League por el estilo de de juego ya para cerrar te pregunto por el último lo último que comentó Ava Fermín el Luis lo lo cierto es que hay una cantidad de jugadores para la zona ancha de de Portugal legal al al Mundial que bueno no hace fácil la presencia de Hernando Sánchez si no mejora su nivel porque claro estamos hablando de Danilo William K Danilo William Carvalho Adrien Silva Así empieza Juan este segundo tramo de de la temporada gente como Bruno Fernandes que ayer comentábamos tuyo por por Twitter la gran temporada que está haciendo Bernardo Silva Gonçalo Guedes que podría entrar en banda a siempre ha tenido mucha fea el jugador del Barcelona André Gomes hay una cantidad de jugadores para pocas plazas Joao Mário también que que no hacen fácil la presencia del jugador del Swansea en el Mundial

Voz 18 23:50 sí es verdad yo creo que Frances estará con competencia a a jugadores como pide el Benfica ir desde del Sporting Il pidió no está tan bien como los años el año pasado Bruno Fernandes de está haciendo una temporada fantástica en el equipo de de de del Sporting que serían que era muy difícil para estar en el Mundial aunque la verdad es que Fernando Santos Pedro

Voz 16 24:19 el dictador muy fiel a los juzgados

Voz 18 24:21 Dolores con quién ha tenido suceso eso creo que por ahí podrá aún mantener ajena fans Sunset en la en la corrida para estar en los veintitrés de Portugal

Voz 0301 24:31 a ver qué es lo que ha acabado pasando Luis obligado como siempre un placer charlar contigo de de fútbol en este gasoil de Renato Sánchez si su futuro futbolístico un abrazo y hasta la próxima

Voz 19 24:42 habrá sobre Sobrón es Armenia

Voz 0301 25:05 hemos hablado ya de Renato Sánchez es el primer nombre propio de del Play Fútbol de esta semana y el segundo es el de Coutinho jugador brasileño que acaba de firmar el Fútbol Club Barcelona por eh un montante total seguramente de unos ciento sesenta millones de euros si se cumplen los variables que han pactado uno y otro club un fichaje estratégico para el Barça podemos decir de un dos por uno porque Coutinho es un jugador que puede ayudar mucho a mejorar la circulación que en el Barcelona no estaba en el Barcelona de Valverde no está brillando especialmente en los últimos meses no es lo que más destacaban ni mucho menos del equipo de Valverde y además es capaz como hemos visto también en la premier de marcar la diferencia arriba o sea con asistencias de gol con esa visión de juego privilegiada que tiene el brasileño sea con su disparo mortífero también desde media distancia tienen un tiro espectacular Philippe Coutinho puede marcar la la diferencia sí que casi lo miremos por donde lo miremos es un ficha Hazel de el Barça veremos si está de acuerdo Fran Alameda con el queremos de analizar este fichaje de Coutinho por el Barça es sin duda el fichaje de esto el mercado de invierno al menos de lo que llevamos del mercado de invierno Fran Alameda qué tal muy buenas o pero bueno vamos a hacer como hacemos habitualmente aquí en en el foco cuando ponemos a los jugadores en el en el foco lo analizamos a nivel técnico nivel táctico al el futbolista e incluso su su evolución en los últimos años y luego vamos a meternos también en el posible encaje como va a hacer jugar o puede hacer jugar Valverde a a Coutinho para arrancar para romper el hielo por decirlo así Fran a ti te gusta el fichaje

Voz 15 26:49 sí a mi me gusta mucho mucho mucho es sobre todo después de un poco de esta teniendo Coutinho en esto últimos tiempo hacia un poco más de centrocampista que de media punta o extremo una conversión parecida a lo mejor a Isco de Bruni el este perfil de mediapunta que cada vez está un poco más involucrado en el juego a mi me gusta sólo me deja una duda Bruno pero

Voz 22 27:13 pero ya

Voz 15 27:14 sobre dónde puede encajar en el en el Barça después de la temporada que está haciendo Paulinho de lo importante que siempre Iniesta que bueno Suárez Mason intocable Eden velé sea fichado para que juegue me imagino

Voz 0301 27:30 hombre claro el la cantidad de dinero que han gastado en ley Godiño otoños para que jueguen los dos eso es bastante evidente si te parece Fran arrancamos analizó no Coutinho como es Coutinho como jugador me parece también especialmente importante su evolución como ha cambiado desde que Klopp llega al banquillo de Liverpool Fran

Voz 15 27:52 bueno yo creo que todos conocemos ya a Coutinho al menos al y al que viene siendo durante toda su carrera a excepción de los últimos posiblemente en los últimos cuatro meses de verano para acá aunque ya daba pinceladas ya dejó pinceladas la temporada pasada con Klopp en el Liverpool pero quizá desde verano hacía cada ido todavía más allá de ser media punta a menudo es un diez del típico que se cuesta a la banda con un regate corto y un cambio de ritmo muy muy explosivo hacia dentro para para chutar para filtrar el pase es un jugador más o menos intermitente que quizá eso es parte de lo que suele achacado durante toda su carrera ahí eso probablemente no ha dejado ser Tok Tok Tok a nivel mundial pero en los último año y medio incluso la tendencia del último año y medio hasta ahora en las últimas semanas la acción jugador como he dejado caer ya al principio que involucra en la jugada que participa que baja un poco más a la altura de los interiores para ayudar a la circulación del balón que datos dos tres toques antes de levantar la cabeza que puede jugar también al primer toque que no necesita de un regate ya para jugar al fin y al cabo la tendencia es de un Coutinho extremo o mediapunta tipo que hace jugar en las tres jugadas a lo largo del partido 4C incluir desequilibra todas y ese es el peligro que puede llevar para bien por lo desequilibrar equipara mal por lo intermitente hacia ganáis solucionado hacia un tipo de jugador más por decir así más global no exactamente más global al estilo de la reconversión que ya hablamos en su día de Devin probablemente hacia al a un jugador que participa más en el juego que con la edad va conociendo más cómo funciona el fútbol hay se les quiere pues con tocando más el balón pero lo que lo hacía

Voz 0301 29:48 no darse dos tres temporadas es un futbolista a mi me da la sensación que es un jugador que es muy bueno regateando que tiene un disparo que que marca la diferencia es lo ha demostrado con el Liverpool en en los últimos años y lo que dice Frank me parece especialmente importante este en este cambio de Coutinho Se ha demostrado en los último dos meses yo te diría incluso te te metería un poquito más de tiempo que es un jugador que entiende el juego que además de detener esa capacidad técnica que

Voz 23 30:16 no tanto para pasar para mover bien el balón sea para pasar

Voz 0301 30:20 para para disparar ha quedado claro que entiende el el juego oí esa evolución con Klopp es importantísima pero es que también en la selección brasileña a un jugador del perfil de Coutinho que que lo hace tan bien lo que hacía Coutinho antes de arrancar en la Izquierda tirar esa diagonal en disparar desde la frontal lo pones en la derecha en Brasil no es decir que rinde igual de bien porque porque no es lo mismo no no es el líder en Brasil los Neymar y en el Liverpool hasta ahora sí que lo ha sido pero aporta muchísimo y eso es de tú cuando pones un jugador de interior izquierdo de extremo izquierdo ida extremo derecho funciona en las tres posiciones en en equipos como Brasil de la exigencia de Brasil del Liverpool te está demostrando que es un futbolista que que entiende el juego pero bueno ya hemos definido no es el el futbolista ha afirmado el el Barça ya vamos a al meollo de la cuestión cómo podría encajar Coutinho Valverde esas está utilizando más bien un cuatro cuatro dos incluso ayer en el partido contra el Levante no sé si pudiste verla si me da la sensación de que que el Barça juega a sabe que incluya en Belén el en el once siga teniendo a Messi a Luis Suárez arriba Eden velé el funcionamiento cuando ataca es el de un extremo puro y duro pero cuando defiende ese se pone esta remangarse pone de incluso a bajar de tres haciéndola en la cobertura Sergi Roberto jugando casi de de lateral en algún momento saque la el comportamiento es absolutamente de un centrocampista de un cuatro cuatro dos desde en Belén así te da bastantes algo que no lo va a tocar eso Valverde

Voz 15 31:55 no parece porque la temporada va yendo bastar tenía el Barcelona incluso a nivel de juego de de resultando yo te diría que Blair respecto de Cupido que tiene mucho más recorrido que físicamente es

Voz 0301 32:07 sí Blue por encima y sobre todo a nivel de recorrí

Voz 15 32:10 pero llegaron los sólo de físico es mucho más tiene mucho me acuerdo den Welle que que Coutinho a mí me encaja en la posición de Iniesta me encaja en la versión más reducida digamos de Coutinho más peto capita y en el rol de vele de Paco Alcácer cuando ha jugado este año alguna vez asegurando que es poco a cuatro tres tres

Voz 0301 32:35 sí he ahí

Voz 15 32:37 parece que es donde más casa sea el del rol digamos de Neymar de

Voz 24 32:41 el la temporada pasada

Voz 15 32:43 me lo que pasa que una vez que ocupan la obra de PL por el otro lado sea que hay que ver cómo encaja sino esas Rakitic quizá el sacrificado lo que pasa que a nivel de trabajo le da muchísimo y eso no lleva Coutinho hacia la derecha que yo creo que

Voz 0301 32:59 si volcar obligatoriamente

Voz 15 33:02 siempre de partidas como un poco como pasó con Bale cuando llegó al Real Madrid en los primeros meses parecía un jugador completamente perdido después de jugar toda su vida la izquierda el pasarlo en la derecha ahora ya parece que entre lo que participe me está adaptado pero oye no creo que el Barcelona no se puede permitir el lujo de gastar a seis meses o un año para adaptarlo a a la posición de interior derecha así aunque en Brasil juegue una situación parecido pero no es lo mismo el fútbol de selecciones que a nivel de trabaja a diario cuando a gastar

Voz 0301 33:37 ciento sesenta millones y tiene esa de melé a mí seguramente su mejor posición me parece la de la banda derecha tienes el dueño seguramente suposición mejor es la de la banda izquierda o interior izquierdo Iniesta dando un poquito para que lo así pues al final es blanco y en botella di perdona

Voz 15 33:59 sí puede si puedo lanzar sea un predicción casi claro creo que va a ser el rol entre Iniesta Neymar sea de la necesidad de del Barcelona que por cierto es muy muy útil porque Iniesta se va poco a poco quedando con menos físico jugando con el tiempo que tienen que gestionan Lucchetti es porque no lo pude escribir tres partidos seguido a lo mejor noventa minutos incluso jugando Marte y Domingo de tal manera que

Voz 0301 34:31 que es fundamental es una cosa de Estadística también está durante el año lo que ha ido haciendo Valverde es constantemente en el minuto sesenta de Iniesta

Voz 15 34:40 claro cambiarlo Denis Suárez no ha terminado de romper tampoco tampoco tenido demasiada participación pero no ha funcionado y feo puede tampoco ha hecho prácticamente nada durante el año y así que yo creo que Coutinho va a ocupar ese rol sea ya sea de titular desde el principio ya sea un poco más suplente ya sea ayudando un poco es restar minutos a Iniesta y aliviar también porque no ha desvelado cómo juegue cuatro cinco seis partidos seguidos pues imagino como todo lo demás salvo si necesitará descanso incluso el propio Luis he y lanzar a Messi un poco de nueve hojas o cualquier nave en fin yo creo que teniendo cuatro jugadores el Barcelona para las tres posiciones de ataque fundamental siento Coutinho además tampoco como comentar ahora en esta en esta evolución como jugador a mí se me antoja que es un fichaje diferencial sobretodo en vista Bruno a lo que todavía no hemos tocado que por ejemplo de la temporada que viene ser cotilla es un jugador joven que tiene cinco seis siete años de máximo nivel en función de lo que se cuide y le permitan las lesiones e Iniesta pensando por ejemplo en él no va a tener tanto incluso si me apuran Messi lo que pasa es que bueno que y nunca se puede adivinar nada pero yo creo que es un fichaje que el Barcelona Si se le ha puesto a tiro como parece

Voz 20 36:04 y tenía que hacer

Voz 0301 36:07 dos rápidas Massey cerramos Fran la primera la química la relación con con este nuevo Leo Messi dio podríamos decir Leo Messi no sé si estamos en trece punto cero ó doce docena no sé cuántas temporadas es la de que debutó en el cine el equipo de del Barça pero vemos a Messi que ya casi nunca está en la banda derecha sólo va allí cuando cremallera o ayudar o cuando cree que puede hacer más daño desde esa posición cuando le sí sí igual en la sangre y ve que la sangre está ahí en esa banda derecha es un Leo Messi que participa mucho más desde el centro yeso abre muchas más vías a que si Coutinho parte desde la izquierda o de una posición cercana al volante izquierdo se pueda asociar con Messi y ahí el Barça vamos puede generar una sociedad de casi sin techo sin límite diría yo

Voz 15 36:57 claro teniendo en cuenta que Coutinho por ejemplo sea cuesta mucho menos que Neymar a mí eso me parece positivo a la hora de circular teniendo en cuenta que Coutinho puede hacer un poco de Neymar con el famoso Ali Lluc es soltaba a Messi animar a la espalda de la defensa la espalda del central derecho normalmente el equipo contrario pues hay Coutinho es tiene menos vuelos

Voz 0301 37:19 este acuerdo te iba a decir que que en si hay que buscarlo algún déficit evidentemente los duelos aéreos lo remates de cabeza lo suyo y el desmarque al espacio tampoco lo puede hacer porque no tiene mal físico pero pero no es no es su fuerte

Voz 15 37:34 claro pero quizá la espalda no sé si depende en función teniendo Messi al lado sabiendo que vas a recibir el balón perfecto cinco de cinco veces que tiene que no sé si cuando juegue si jugara claro de extremo casi algo próximo a ser delantero muy muy cerca de del área en el rol de quizá de Neymar o de Paco Alcácer como hemos comentado esta temporada que ha jugado pueda Bengasi ahí quizás sí que puede funcionar a pesar de que es verdad que probablemente sea Zougam subieran debe o quizá incluso no lo hemos podido ver nunca porque jamás ha tenido la la posibilidad de hacerlo siempre ha tenido tanto en Liverpool incluso cuando jugó en el Español con Brasil siempre ha estado mucho más cerca del balón quede

Voz 20 38:19 qué del espacio sí que yo creo que que

Voz 15 38:22 está bien hay mucha más que por por Rosa mucho más con la necesidad de su equipo de siempre a que por su déficit pero bueno lo vamos a ver en breve pero a mí me parece una alternativa importante pero sobre todo como tú comentaba a la hora de de circula el balón me parece un salto cualitativo importante osada yo creo que Coutinho que está empezando es diferenciar el regate en corto está siendo diferencial la asociación barras circulación de el del balón al ahora tener un equipo hay otra paradoja ahí es que yo creo que

Voz 0301 38:55 donde le puede hacer falta de verdad Coutinho a este Barça en en la Champions donde le haría falta en lo que queda de temporada seguramente ya es en la Champions y precisamente en la Champions en no la va a poder jugar digo esto porque es un futbolista que con esa visión de juego ya sea con asistencias o con la pegada que tiene que es importantísima decide partidos si gana le ha ganado puntos él solo en jugadas individuales al al Liverpool y eso en en la Champions ya sabemos lo que es es es sólo absolutamente y al igual de le falta un poquito ese desequilibrio para en partidos así muy muy muy igualados una chispita una pequeña diferencia y eso lo puede hacer botellín no le va a tener en en este segundo tramo de de la temporada de hecho también cómo estás

Voz 15 39:38 diga ahora se ha prácticamente parece que el niño Dan

Voz 25 39:42 da un poco más de razón en la forma que le hemos Daulte

Voz 15 39:45 solamente a lo que acabamos de comentar saca es a largo plazo porque la Liga está decidiera hizo lo va a poder

Voz 0301 39:51 por en Liga

Voz 15 39:52 Copa del Rey por eso mismo yo creo que esta temporada quizás soy sólo podamos ver píldoras sea yo creo que cuando Valverde tenga que trabajar para la Champions en Liga incluso apostara por hacer cosas

Voz 16 40:04 muy muy parecida a la que vaya a hacer en Champions que Cotillo tenga tengamos

Voz 15 40:08 y en específico para para él mismo ciudadano no se da no se ha partícipes es no ser Coutinho en sí sino que agarra del rol que vaya a hacer otro jugador para preparar la Champions y y teniendo en cuenta que el sacar Madrid dieciséis puntos Atlético y Valencia no creo que esté al nivel de de alcanzar al al Barça así que que ahí sí que nos va a faltar un poco de de saber hasta dónde va a dar sea que creo que eso es lo que podemos descubrir la temporada que viene pero es verdad que aún así para dar descanso para ir adaptándose osea

Voz 16 40:43 fichaje es como una entrada muy muy muy muy

Voz 15 40:45 cómoda para Coutinho se hace va a quedar sin excusas desde el principio para para no puede aprendiz

Voz 0301 40:51 Fran como siempre un placer insisto en lo mismo innata emplazamos hasta la próxima volvemos a hablar en en breve un abrazo a mí una de Flandes

Voz 15 41:02 da para cerrar la pagina

Voz 0301 41:04 Coutinho hacemos lo mismo que hemos hecho con el caso de Renato Sánchez vamos a mi dado un poquito a los números al Big Data Fermín Suárez sigue aquí en el estudio Fermín hay algunos datos muy bestias que nos hablan de lo bien que está jugando Coutinho que ha jugado hasta ahora en el Liverpool vaya y lo mucho que le pueda aportar al Barça

Voz 14 41:24 me quedó con cuatro o datos que ejemplifican un poco lo que es Coutinho

Voz 0301 41:29 si realmente le puede dar al equipo de de Valverde

Voz 14 41:31 primeros que hablamos del centrocampista ofensivo más decisivo de de Europa porque Coutinho hace o da un gol cada ochenta y cinco minutos una auténtica

Voz 0301 41:42 Hidalgo Borraz después Coutinho

Voz 14 41:44 jugador que más chuta desde fuera de el área en la Premier por partido es decir sí que hay jugadores que por volumen han acumulado más disparos desde la lejanía por ejemplo Harry Kane o Kevin de Brin pero si nos centramos por partido Coutinho chuta desde fuera del área tres veces por partido que esta faceta le va a venir de genial al al Barça porque es una de las asignaturas pendientes que que tiene después me he fijado y Coutinho da más pases clave por partido que Messi Messi dos coma seis en tres es decir que sí que es la es poco lo es es poca la diferencia es ligera pero genera más peligro real o más ocasiones manifiestas que Messi también en Premier en clave Premier

Voz 0301 42:25 también más que él en la Veronese defiende un poquito en la Liga española ya me merezco puede dar Men me parece me parece importante eh comentarlo pero el dato es brutal Leno no le quito importancia ni ni mucho menos Fermín

Voz 14 42:36 son contextos a lo mejor más abiertos y más dados al

Voz 0301 42:39 yo al tuya mía o contragolpe pillado

Voz 14 42:41 a la ida y vuelta allí pero por ejemplo en Premier sí que es cierto que Coutinho genera más peligro real más ocasiones de gol manifiestas a través de este parámetro que eso los pases clave que Pogba que de Brin y que Eden Hazard lleva un total de ocho asistencias en veinte partidos con el con el Liverpool es el cuarto asistente de la de la Premier que también es cierto que Coutinho jugado menos otros jugadores y por eso las ratios también son son más destacadas ya por último el tema de que es el tercer jugador de la Premier que más regates buenos hace por partido hace un total de tres es un jugador con mucho desequilibrio que sí que es cierto que después la ratio que tiene de acierto en el pase es del ochenta por ciento que son clave Barça es un indicador que no sería notable pero sí que es cierto que claro la contrapartida que te desequilibra tanto y que desborde que busca portería es que después puede arriesgar más y cometer esas imprudencias y fruto de esa calidad que tiene inventiva que que quiere poner al servicio del equipo

Voz 0301 43:31 brutales los números de Godiño brutal también el fichaje que ha hecho el Barça saldrá cómo saldrá pero la la buenísima gracias Fermín hasta la semana que viene

Voz 14 43:39 un abrazo Bruno

Voz 0301 44:20 sin tiempo ya para el análisis mesa de debate esta semana con un nombre propio muy importante el de Víctor Valdés se retira del fútbol a mi juicio uno de los mejores porteros que ha habido en no Vimos veinte años sin ningún tipo de me dudas después de que ese retirar a la gente como es Michael sabido grandísimos porteros poco a poco ya fueron llegando los Buffon Casillas las check in seguramente ahí en tres esos debería estar au al menos a mi juicio cerca de ahí está el gran Víctor Valdés Valdés La Pantera de L'Hospitalet que es verdad que en el tramo final de de su carrera sea afeado un poquito lo que hizo pero que pocos porteros hay que sean tan decisivos en partidos tan importantes como por ejemplo las finales de Champions que disputó con el Barcelona lo vamos a analizar lo vamos a debatir cara a ver es posible también que piensen diferente tanto Aritz Gabilondo como José David López nuestros analistas habituales de ahí que tal David cómo estás muy buenas

Voz 15 45:21 muy buena vas hace buen fin de año volvemos al buen inicio de

Voz 27 45:25 aquí estamos de nuevo para una guerra que fue bueno para él

Voz 0301 45:28 el año feliz año Aritz Gabilondo cuando haya también por ahí cómo estás Ariz hola qué tal muy buenas no los vamos todos en el gran abrimos fuego entre que sí más o menos coincidió su inicio en el de Casillas y es verdad que ahí fue claramente a mi juicio también mejor el de Iker Casillas seguramente ya S cogió el titular de que el portero bueno no tenía el Madrid y el malo el el Barcelona se creo ese cliché Iago costado mucho cambiarlo y cambiar la concepción de que Valdés en muchos momentos han sido uno de los mejores si no el mejor para mí en algún momento portero del mundo

Voz 27 46:05 hombre más de quinientos partidos con el Barcelona no los tiene cualquiera al menos en una portería que es tan exigente menos en áreas donde primero no lo pasó tan bien después el Barcelona encontró un buen momento de forma Hernández resultados todo también empezaba por la portería evidentemente cuando un equipo tenías aquel Xavi tiene

Voz 28 46:23 me en está ahí más difícil

Voz 27 46:26 imaginarse que una gran parte de los éxitos del Barcelona puede estar erradicada en la en la portería pero desde luego Víctor encontró nivel que es muchísimo más alto del que la mayoría de de porteros ha ha tenido en el Barcelona y seguramente en ese momento en el que él estaba en la cúspide yo me atrevo a decir que por momentos sí que llegó a ser el mejor del mundo en algunos momentos yo creo que la la clave fundamental es que el día que se rompe la rodilla diga qué sucede la rotura ligamento cruzado anterior pues verdaderamente ya no sólo es que sea de su carrera deportiva sino que mentalmente porque me da que es una persona que en ese sentido pues ha sido más sensible quizá a todo lo que sé diga alrededor del a todas las sensaciones que sentía que hay realmente se les vino encima todo le hizo vulgar y parece que siendo como era él que tenía hay demás en ese momento verdaderamente bueno no no supo superar la que tampoco por supuesto

Voz 16 47:22 el reconocimiento que hay hacia la figura de Valdés está para mí mi lejos de lo que fue su carrera profesional no porque estamos hablando tú lo has dicho uno de los mejores porteros de la historia del Barça iría que un portero que ha cambiado la mentalidad de los porteros que han venido posteriormente el el el primer ex guardameta de Guardiola con ese estilo de que el portero tiene que ser uno más a la hora de iniciar el juego desde atrás luego hoy estamos viendo una sucesión de otros reporteros que más o menos también tienen ese estilo pero digamos que el primer portero de un equipo que cien por cien Le dio al al portero la la potestad de sacar la pelota con los pies por Víctor Valdés y sin embargo no ha tenido yo creo que hasta muy pasados los años el total reconocimiento de que fue una de las claves también de ese de ese Barça de Guardiola no oí incluso también Feria no sé porqué no eso es el gran digamos problemas ya tenía Valdés que nunca ha terminado de transmitir lo mismo que otros jugadores porque

Voz 15 48:27 en ese propio Barça problema

Voz 16 48:29 de si habláramos de estrellas que tenía que el Barça de Guardiola pues enumerar íbamos a muchas otras antes que a Valdés no no era un tipo que casara muy bien con con la gente incluso el yo creo que se sentía de alguna forma más protegido estando detrás de grandes nombres propios y todo eso ha hecho que bueno no sé si tampoco supieron venderle sus asesores de imagen o lo que fuera pero ya digo que para mí está muy lejos el reconocimiento público que ha tenido de lo que ha hecho como profesionales