Actualidad (08/01) | “Nuestros ovarios no entienden de revolución social”

Voz 1 00:00 Amparo Ruiz directora del IVI de Valencia buenas tardes hola qué tal buenas doctor qué hacemos con escolares bueno

Voz 2 00:05 cobrar elección de la canción

Voz 1 00:07 lo comparte verdad que es de las más hermosas que se vendieron qué bien qué hacemos con esta medida al aplaudimos con entusiasmo aplaudimos Asimo dos a mente o de hacemos

Voz 2 00:19 pues cuando lo explica yo creo que todos aplaudan iremos con entonces bueno vamos a lo que ocurre es que no entiendo que haya cierta polémica o que haya una cierta suspicacia también porque no somos acostumbrados a ser malpensados y todas las cosas que parecen buenas a priori le buscamos la vuelta

Voz 1 00:38 no hay que su cierto reconocimiento de un fracaso no de las medidas de conciliación que deberían funcionar lo que comentaba Isaías no funciona no eso sí paga siga usted

Voz 2 00:46 a ver yo y nosotros lo que pensamos es que el hecho de que se pueda biológicamente posponer la maternidad que hayas técnicas que lo permitan en principio es una una bondad absoluta es decir es es una una revolución como en su día lo fue la píldora anticonceptiva hoy en día nadie cuestiona que es un beneficios sin más para la mujer sin vuelta

Voz 3 01:14 y también era un

Voz 2 01:17 un método para o posponerlo a evitar tal y lo que no puede ser es que las empresas o los gobiernos utilicen estas esta mentalización de la de la gente de que puede posponer la maternidad lo utilicen para evitar la conciliación es decir una una cosa no quita la otra yo lo que creo es que la conciliación de la vida laboral y profesional con la maternidad tiene que mejorar y tiene que ser una prioridad eso por supuestísimo pero eso no quiere decir que las mujeres por necesidad o porque así lo quieren no solamente por su carrera profesional sino porque hoy en día los cuarenta son los tres épocas decirle la verdad

Voz 1 02:07 eso sí

Voz 2 02:10 que quién quiere o le conviene o lo que sea posponer la maternidad y esto es una realidad el hecho de que de que aumente hemos mejoremos la conciliación no quiere decir que no vaya a ocurrir no son estos acuerdos o estas actitudes las que hacen que se posponga la termina esto es una reacción a una realidad existe desde hace bastantes años

Voz 0827 02:32 en estos momentos entre entre las mujeres que piden congelar sus óvulos digamos que proporción son aquellas que lo hacen por motivos médicos que se van a someter pues a determinados tratamientos deciden congelar los óvulos y quiénes lo hacen por motivos estrictamente personales como los que estamos comentando de decir bueno yo quiero ser madre más tarde a lo mejor no puedo serlo qué proporción sería

Voz 2 02:53 más del ochenta por cien más del ochenta por ciento lo hacen por motivos personales no por motivos de enfermedad si afortunadamente por haber de hecho a mí personalmente este este tipo de de concienciación de las empresas me pone muy contenta porque yo llevo realmente años que ya no sé qué hacer para explicarle a las mujeres que que piensen en esta posibilidad porque después si es como si tú encuentras una un una cosa buenísima no no no no encuentras la manera de hacer a la gente en las bondades que tiene porque esto no es pasaba allá en en reproducción asistida hace treinta y cinco años y entonces incluso los ginecólogos no noten no es no entraba en su cabeza los tocamientos de reproducción asistida no lo pensaban llegaba una mujer con una obstrucción de las trompas y me decían tú no puedes tener hijos que pena punto nos decían hay por cierto que existen ahora clínicas de reproducción asistida no costó mentalizarse hicimos mucho tanto en los medios de comunicación como las penas de reproducción ahora lo tenemos que hacer con esto porque de verdad que da mucha pena cuando una mujer viene a los cuarenta y dos años simplemente porque no se queda embarazada ella no tiene óvulos de buena caridad da pena que no que no supiera a cinco años antes que hubiera podido congelar sus óvulos cuando estaban bien y que ahora necesita óvulos de la donante

Voz 1 04:22 estoy pensando doctora que que que visto lo visto el contexto socio económico en el que estamos y hacia el que nos encaminamos lo de congelar los óvulos casi es ya pues una necesidad social o puede llegar a serlo no los eh

Voz 2 04:35 bueno ahora mismo creo que no va a ritmo no sé yo creo que si lo si lo definimos como una necesidad social sí que estamos admitiendo que estamos empujando a la gente a posponer la maternidad yo no haría tanto yo creo que es una posibilidad una opción que lo que sí que tenemos que estar es mentalizar de que la tenemos sobre todo que las mujeres antes de los treinta y cinco años deberían hacerse un sencillo análisis de sangre que además por lo menos nosotros lo hacemos gratis para saber cómo va su reserva ovárica ideal y decidir lo que sí que hay que tener en cuenta es que la información es fundamental para poder decidir con criterio y también tenemos que tener en cuenta que nuestros ovarios no entienden nada de revolución social de de de condiciones laborales de todo eso lo entienden nada sólo entienden que tienen que tener hijos entre los quince a los veinte años todos casi como la prehistoria en una mucho así que nosotros tenemos que poner los recursos necesarios para vencer esa limitación

Voz 1 05:41 en el en apelando a esa necesidad de información que usted decía doctora cuánto cuesta congelar los óvulos un proceso así cuanto mira

Voz 2 05:48 pelar los óvulos disponibles en un ciclo en que las mujeres funcionamos por ciclos menstrual es pues los que dispongamos en un ciclo que podrían ser pues se hizo quince o veinte ó tres dependiendo de cada mujer como como a sus ovarios eso cuesta dos mil seiscientos Quijano treinta sea el pico dos mil seiscientos euros e incluye cinco años de mantenimiento

Voz 1 06:12 cinco años

Voz 2 06:13 eso es lo que cuesta es decir bueno y además de la financiación quiero decir

Voz 1 06:20 irascible fragilidades que quedan estas empresas en qué consisten

Voz 2 06:24 claro las habilidades bueno es el acuerdo al que hemos llegado es que lo que hacen las empresas si informar de esta posibilidad a las personas que pertenecen a estas empresas nosotros entonces hacemos este tratamiento con un diez por ciento de descuento si las empresas se comprometen a facilitar que las mujeres puedan venir a las a la consulta a los controles necesarios durante los años

Voz 1 06:55 lo que no es poco dentro de eso

Voz 2 06:57 nuevo horario laboral digamos de facilitarían el venir a hacerse algunos controles que hacen falta para para el ciclo ese de que a lo mejor son tres o cuatro eh

Voz 1 07:07 yo yo yo lo confieso que aplaudo eh que yo no no de verdad voy al comienzo del último a hablado

Voz 1546 07:13 gustó desde en principio pero hecho es cambiar la idea un poco a poco a falta de moral y ética un poco no es sin embargo me ha me has convencido de algunos estos meses

Voz 2 07:25 mira a todas las mujeres en edad que Pestana acercando a cierta edad que son empleadas de aquí de la empresa y que conocen el problemas ni los dudan ellas

Voz 1546 07:34 es que hace poco una montañera italiana de que pues con su marido los dos han hecho del circuito de catorce ochomiles a que no tiene inicie que antes sí con Ciudadanos jóvenes la pareja para era niños eres demasiado tan claro

Voz 2 07:58 muchísimos motivos hay hay mujeres policía que están preparando una oposición que no pueden de momento están viviendo varias veces hablando de casuística que tenido los últimos días eh hay hay personas que son bailarinas profesionales son hay eh no solamente hay veces que la conciliación por mucho que se intente por el tipo de profesión es casi imposible entonces bueno hay que dar otras opciones

Voz 0827 08:22 había lo que más me ha convencido es su postura doctora de que esto es un recurso esto no tenía que ser un objetivo claro de decir que el objetivo el objetivo sería organizar nuestra vida social exacta nuestra vida profesional nuestra vida laboral para que las mujeres y los hombres sean padres y madres cuando razonablemente hay que serlo no

Voz 2 08:40 no es no es congelar como necesidad no es preservar como necesidad ni tampoco el objetivo es ser madres más más jóvenes porque veo lógica estamos preparando el objetivo es tener todos los recursos necesarios para que hagamos lo que realmente queda

Voz 1 08:52 para poder efectivamente doctor Amparo Ruiz directora del IVI de Valencia muchísimas gracias por estar en La Ventana