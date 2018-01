Pere Navarro: "Una nevada con previsiones claras no es inevitable"

Voz 0194 00:00 Pere Navarro el director de la DGT muy buenas noches

Voz 1 00:03 buenas noches y buena año buen año

Voz 0194 00:05 ha salido el nombre de pera Navarro para bien eh no si nos estaba escuchando pero salió el nombre para bien eh

Voz 1 00:09 bueno eso de que hablen bien de uno si no lo sé

Voz 0194 00:14 era era Berna era Berna González Harbour que recordaba la etapa de Pere Navarro al frente de de la DGT en con todo lo relacionado con el colapso de este fin de semana para en los que un poco claro porque como se van repartiendo responsabilidades pero nadie asume ninguna completamente cuál es la responsabilidad de la DGT en este tipo de situaciones

Voz 1 00:35 bueno lo primero Chile cuando cuando empecé a ver las noticias el colapso en la que se me vinieron un poco una sensación de de Hilla vi de la historia repite una un sentimiento de solidaridad con el director general de Tráfico que lo debe estar pasando mal pero que va en el sueldo no recordaba yo las críticas del partido duras del Partido Popular cuando hubieron las nevadas

Voz 0194 01:00 en dos mil nueve Sin

Voz 1 01:01 sí lo recordaba con una cierta sonrisa porque es verdad que no te lo puedes cargar todo para llegar porque luego te hace falta aquello que te has cargado se te vuelve contra pero culpas bueno vamos a ver que cuando nieva hay dos tipos de problemas en general siempre y en todo los evitables y los inevitables que desde luego si nieva como unos de Bono recuerdo nosotros la Comunidad Valenciana o en Alicante y tampoco un avión parte que largos ya habían problemas inevitables no claro tiene una nevada en la AP seis con unas previsiones claras una absolutamente los problemas inevitables aquí un poco viendo la información quizá no recuerdo dos lecciones de nuestra época la primera era tiene la información tiene que ser contundente es decir salimos intentábamos salir diciendo a ciudadano miren vaya el día antes un día después porque como Saura este día se va a quedar atrapado no va a tardar hinchas muchas muchas horas hay poca información que veo que será él informe se antes de salir caro

Voz 0194 02:15 sí incluso incluso alguno contradictorio la autopista estaba abierta que sí estaba cerrada alguno contradictorio

Voz 1 02:20 exacto yo creo que esto sí que la información tiene que ser muy muy muy contundente muy muy clara hacia el ciudadano hasta donde se pueda también aprendimos nosotros que ante una situación de emergencia más vale pecar por exceso que por defecto es decir que cuando uno recuerdo cuando nos planteamos hoy Mercè Ramos no cerramos cerremos la cartera cuando ya te lo planteas porque si cierras si toma una medida drástica luego no pasa nada pues bueno eh pero como no la todos mis luego hayan problemas estos esté vuelve encontradas

Voz 0194 02:55 desde donde vivió esté esa gran nevada de dos mil nueve desde su despacho o dónde estaba

Voz 1 03:01 bueno esto es verdad es verdad que la función del director general isla esa que lo importante son el guardia civil que está en el terreno en el kilómetro de la carretera la máquina quitanieves los los responsables te dicen es decir a veces la gente se piensa que el director general de Tráfico es Dios y que lo puede hacer todo no es verdad esto ahora bien por una cuestión de imagen cuando hay un problema grave pues en fin es que para el ciudadano al que está atrapado tratado le gusta saber que tú estás atrapado en tu despacho

Voz 0194 03:39 y no sólo en crisis sino la pendiente en las operaciones salida y todas esas cosas también no

Voz 1 03:44 bueno guapo apoyando un poco a los funcionarios que lo llevan les da seguridad y quizás hasta permite es mayor rapidez en las elecciones

Voz 2 03:54 pero insisto del director

Voz 1 03:55 la es imprescindible eh decía que hay todos los protocolos de imagen esto sí que estoy Verona

Voz 0194 04:03 qué responsabilidad tienen los conductores porque también el director de la DGT en su primera reacción fue culpar a los conductores que salieron a la carretera qué responsabilidad tiene

Voz 1 04:12 bueno el menú de crisis lo que no hay que perder de vista hice al ciudadano que está atrapado y al ciudadano a que está atrapado ya estaba atrapado es decir que implicó a él no es correcto e no es correcto ni es como una cuestión de política en general con lo cual no nos equivocamos éramos la culpa al ciudadano es verdad que es una responsabilidad de todos pero no es menos cierto que la Administración el Gobierno tiene algo más de responsabilidad que el conductor que está en la carretera

Voz 3 04:56 cuando usted me decía lo que aprendimos de aquellas nevadas pero se lo quedaron para ustedes porque llega otro Gobierno Hinault han aprendido nada como como

Voz 1 05:07 podemos solucionar es un hombre yo creo que los funcionarios continúan da una cierta continuidad aquí pero es verdad que cambiar a veces este país da la impresión de ese practicamos el adanismo es decir que cuando llega cuando hay un cambio de gobierno sobre todo de color político se desprecia todo lo que el Gobierno anterior como si no hubiera hecho nada o como si no hubiera hecho nada bien y este es un error pero vamos es un tema de cultura política en nuestro país

Voz 0194 05:36 era Navarro muchísimas gracias echaba de menos

Voz 1 05:39 bueno gracias a vosotros