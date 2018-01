Manu Carreño: "El Barcelona va a ir a por Griezmann en verano"

Voz 1375

y además hoy como contrapartida a esto que está pasando o qué va a pasar en el Real Madrid de lo que ahora te damos todas las novedades todos los detalles en el Barça siguen llegando fichajes va a llegar Jerry miran las próximas horas ya ha llegado Coutinho que ha sido presentado hoy la información que te damos en esta portada también del Larguero no va a impedir ni a evitar ni a quitarle de la cabeza al Barça fichar a Antoine Griezmann el próximo verano a pesar de que está Messi de que está Suárez de que está de velé de que acaba de llegar Coutinho el Barça tiene previsto fichar en verano Antoine Griezmann los contactos están muy avanzados como ya adelantó sin tener que haber adelantado Guillermo Amor lo que costó el pataleo y con razón en el Fútbol Club Barcelona y con ganas se han quedado de ficharlo ahora en el mercado de invierno no lo han hecho pero en verano el Barça ir a Griezmann repito aunque hayan traído a Coutinho los contactos están muy avanzados lo que le ofrecen son cinco años de contrato el Barça a Griezmann cinco temporadas ponerle a un nivel a la altura de Luis Suárez es decir sólo superado por Leo Messi esto que en otros tiempos en el Atlético de Madrid hubiera sido tirar la toalla no va a ser así y el Atlético de Madrid no se lo va a poner fácil al Fútbol Club Barcelona en la dirección general del club sean puesto como debe SER mandamiento número uno retener a Griezmann lo de los cien kilos de Klaus a cláusula hoy casi es un regalo es así de triste decirlo pero es así hoy en día cien millones lo va a pagar cualquiera Griezmann pero no todos los clubes están dispuestos a ponerle la ficha el sueldo el salario que sí que estaría dispuesta ponerle el Fútbol Club Barcelona los cien de cláusula más el sueldo que le promete el Barça algo que estaría dispuesto a hacer el Atlético de Madrid Depor hacer muchos números para que Griezmann se quedara repito a pesar de Gudiño Carlos contarán en Barcelona todas las novedades sobre la presentación del brasileño hoy el Barça va a ir a Griezmann pero que no piense que el Atlético de Madrid se lo va a poner fácil veremos a ver qué hace al final el francés que sabe que repito le ofrecen cinco temporadas y un nivel salarial sólo superado por Leo Messi en el Barça