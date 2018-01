Noticia SER: El Real Madrid no se plantea fichar a nadie en enero

Voz 1375 00:00 qué le pasa al Real Madrid que se dice dentro del club un día después del empate en Vigo Javi bueno pues depende que preguntes desde luego aquí

Voz 1024 00:07 los focos ahora estaban sobre dos personas no uno Zidane que es el máximo responsable yo otro Marcelo segundo capitán que ayer con esa jugada en la que hace una ruleta no sigue al contrario empata el Celta la verdad es que estuvo mal Marcelo pero malaria el Madrid si piensa que la culpa de que el Madrid esté a dieciséis puntos es de Marcelo es un conjunto de cosas no evidentemente cristiana o no consigue hacer gol ayer hizo un pésimo partido porque iba a decir que lo intentó siempre lo intenta pero ayer Cristiano estuvo pues muy gris y es un cúmulo de cosas cuando está Benzema Benzema tampoco en boca y ayer el ojo del Madrid fue Gareth Bale y Modric no es el de hace un año aunque hiciera una gran final del Mundial de Clubes Cross es intermitente y está un poquito verde faltaba a Sergio Ramos al final son muchísimas cosas

Voz 1 00:51 Marcelo no está bien pero no confía del todo en Theo Hernández incorrecto goles tampoco se lo ha ganado a tampoco es la gana hoy Marco Asensio ha perdido el brillo a Javier Javier está iluso

Voz 1024 00:59 las aparece y lo intenta pero no es lo que salía antes al final son muchas cosas pero hay una teoría no hoy es que el halago debilita y que el equipo en septiembre después de conseguir la Supercopa de Europa y de España pues puso el botón de off talón y conseguir volver a remar a favor e intentar conseguir los puntos que te dejaste con el Betis el Levante pues no lo conseguí estén ni en San Mamés ni en el Metropolitano ni frente al Barça haciendo una buena primera parte y una nefasta segunda segunda parte es Zidane no piensa que sea un problema físico ven más simple mental que un problema físico eso lo que piensa Zidane y el cuerpo técnico

Voz 1375 01:32 habrá quien diga que están cansado empezará en el minuto veinte Marcelo pierde un balón y ya se queda sin recuperarlo no pues en el minuto veinte no puede tener problema físico jugador del Madrid tienes veinte

Voz 1024 01:41 además desconexión mental que lo que piensa Zidane porque claro antes hablamos de que era un problema de que no había problema de puntería ayer ya abrió el abanico es un problema de posesión de que entregamos al contrario es emblema de que el equipo no Sabri por banda es un problema de que falta continuidad y no son capaces de hacer noventa minutos completos bueno Zidane cree que lo que pueda con la tecla de hecho hoy France Football hace un avance de lo que mañana va a publicar ha sido nominado mejor técnico francés France Football buenos curioso esto del fútbol mano porque es que Zidane hace tres meses es decir quién es quién

Voz 1375 02:16 la segundo iba a decir después de Francia y la verdad es que

Voz 1024 02:19 el premio estaba fácil pero en cualquier caso bueno Zidane dado que esto no es así

Voz 1375 02:24 de San José Luis Fernández siempre digo yo

Voz 1024 02:27 creo que mucha gente dice ahora que es una línea Dori que no su entrenador pero yo sigo pensando que a Zidane el traje del Madrid le queda bien dar la barba todos los días mañana sin el más lejos a la una otra vez ahí delante de nosotros para contar los problemas a Marie Isère la bisagra de jugadores cuerpo técnico periodistas directivos y presidente tampoco es fácil inició hace dos años se encontró un club como el encuentro ya consiguió dos Champions y una Liga entre otros trofeos a lo que voy a dicho en France Football Zidane es un avance mañana la entrevista completa no me veo diez años en el Real Madrid los bonos técnicos se demuestran el momentos difíciles son los dos titulares que os ha dejado France Football mañana la entrevista completa pero la verdad es que el primero sabíamos ya no vemos salida Manizales

Voz 1375 03:08 porque yo sinceramente pienso que ojalá

Voz 1024 03:10 que se quede mucho tiempo porque es un técnico con sus errores El caso Morata Isco frente al Barça todos cometemos errores pero Zidane lo ha hecho bien a el modo de ver eximió mi opinión pero evidentemente no va a estar aquí diez años ni tres ni cuatro sea cuando se canse Telemadrid seguirá y la sección francesa y luego a su casa porque le gusta vivir en Madrid y en cuanto al otro pues evidentemente ahora tiene que demostrar que es un técnico que es capaz de levantar a un equipo Manu porque se habla mucho de Morata Se habla mucho de que no James o Pepe Moral buenísimo que tendrá en Madrid cinco puntos más pero el Madrid no está como estaba el pasado año no porque no esté bien el equipo B sino porque el equipo ha

Voz 1375 03:45 dado el rendimiento que se esperaba de este año no hay ni plana ni lo que no sabemos es si Zidane tiene un plan C eso es lo que no sabemos aún plan Z decida vamos cierto los jugadores creen que son capaces de levantar esto pronto veremos una ACN jugadores levantar esto es lo que cree El Vestuario Madrid que son capaces de matar esto ganando la Champions quiero yo no sé si son capaces de no sé si piensan que son capaces de levantar los dieciséis puntos en Liga contra el Barça pero ellos quién creen que esto es trabajo

Voz 1024 04:12 esa Si algo no sé si aguas a un futbolista del Real Madrid dicen todos

Voz 1375 04:17 trabajo trabajo trabajo y trabajo y a todo esto con el mercado de invierno abierto ya hemos oido a Zidane no lo puede decir más claro ni más alto antes del partido contra el Celta dijo no necesito a ningún portero lo podía decir más claro yo era muy difícil es decir más claro ayer después del partido añadió no necesito ahora a ningún jugador vamos por partes como diría Jack el Destripador

Voz 1501 04:41 eh Antón Meana

Voz 1375 04:43 qué pasa con Kepa pues será que no se ha hablado de Kepa que ya está que si no está qué qué pasa con Kepa pues que por

Voz 0231 04:49 primera vez desde que sea aceleró su fichaje Kepa cree que se va a aplazar hasta el mes de junio en lo asume se resigna y entre eso y que la lesión que arrastra desde diciembre no termina de cerrarse pues parece que no les sale nada hoy se lo ha comentado a varios compañeros tanto es así que el entorno del futbolista no tiene noticias del Madrid hace espera a corto plazo pase lo que pase que creo que Torrejón va a contar algo importante ahora Zidane se ha marcado ya un punto a ojos del vestuario porque él a la vuelta de vacaciones le dijo a Keylor ya casilla literalmente cuento con vosotros dos hasta que finalice la temporada pase lo que pase esto aunque al final ocurra cualquier cosa que parece que no ya refuerza a Zidane a ojos de unos jugadores que ven que realmente lo que de puertas para dentro lo repite en los despachos y lo hice en público para sentir al grupo un poco más fuerte

Voz 1375 05:48 desde luego no le va a presionar nadie pero cuando digo nadie es nadie ni dentro ni fuera del club insistirán piensa que no necesita a nadie lo va a decir durante sólo puede tomar alguno como un reto al club o no a lo mejor no ha sido tanto pulso sino que Ciudadanos esconde de nadie ha dicho es que no necesito a nadie que no tiene porqué esconderse no perdona cargo no tiene exactamente no tiene apego al cargo pero sí que es que es un entrenador que habla muy claro es verdad que no habla tan claro así en la rueda de prensa nunca habíamos salido tan claramente pero que a lo mejor no es un pulso al club lo que él dice es lo que piensa ahora sí me lo traen pues pues lo traerán tendrá que aceptar lo que diga el club pero no voy al club no sé si la palabra es en que abonando a Zidane sabiendo que él no lo quiere y que en el Madrid Florentino José Ángel Sánchez sean capaces de decir bueno pues aunque él dice que no yo se lo voy a traer cuando además todos sabemos que en el club hay dos porteros escritos con letras mayúsculas que son De Gea por el que suspira Florentino Pérez de hace dos otros años y Courtois que también gusta mucho en el Real Madrid sobre todo a José Ángel Sánchez tampoco que haya un empeño excesivamente

Voz 0231 06:50 fuerte en la directiva al Real Madrid por traerá que para toda la costa

Voz 1375 06:53 cuando encima ven que su entrenador ha dicho si es que no lo necesito es

Voz 0231 06:55 he de decir que a ocho de enero el Madrid ha hablado con Kepa Zidane ha hablado con Casilla con Keylor pero el club no ha hablado ni con Casilla ni con Keylor ni con el agente de Casilla ningún a la gente de Keylor en mitad de esta negociación el Madrid no notificó a sus porteros ya los agentes busca equipo buscarte la vida que esto se complica de aquí a las próximas horas

Voz 1375 07:19 ojo al papelón de Kepa en Bilbao e ojo al papelón de Kepa ahora en Bilbao que no es fácil el chaval no es fácil si finalmente se queda ahora vamos a ver total que los aficionados de Madrid que nos están escuchando se pregunta entonces alguien o no portero no portero y la respuesta es

Voz 1501 07:33 la respuesta no mano a ver esto es ocho de enero hay muchos partidos por delante hasta el XXXI muchas hecatombe muchos posible pero también puede haber mucha felicidad muchas victorias y que todo vaya bien la idea del Real Madrid ahora mismo y es firme saque ahora mismo podemos apostar cien por cien a que el Real Madrid no va a fichar a nadie además de Kepa como decía Antón sí que es verdad que él mismo lo sabe es muy consciente de que su fichaje Él ha puesto mucho de su parte para que fuera enero era presionado todo lo que ha podido para que fueran enero pero en todo momento el Real Madrid lo había pensado para junio y así se lo dijeron a Zinedine Zidane después cuando aligerar oye chaval

Voz 1375 08:08 necesita salir de Bilbao antes

Voz 1501 08:10 te importaría que otra de enero y que y que los Ramos le han terminado de convencer

Voz 1375 08:13 que se lesionó y Casillas no estoy entonces yo creo que sí

Voz 0231 08:16 una especie de calentón de todos decir venga venga ya la operación

Voz 1501 08:19 Luca Zidane será basta sin tercer portero subieron a moja moja tuvo unas molestias hubo un momento en el que parecía que no había porteros y en ese momento con la presión que estaba haciendo Kepa decidieron preguntarle a Zidane si no le importaba que viniera enero y en esa confusión las informaciones han ido sucediendo y parecía que quepa venía ya pero la realidad es que está cerrado que quepa va a venir al Real Madrid va a venir en junio y que ahora mismo bueno yo estoy convencido que el XXXI las doce vamos a a decir exactamente lo mismo no va a venir nadie en el Real Madrid porque creen que nadie puede completar la plantilla en el Real Madrid al contrario de lo que decía Javi de Zidane sí que creen que es un problema físico por lo tanto creen que recuperable también es decir que los pueblos futbolistas que no están rindiendo que van a rendir en algún momento lo que pasa aquí estamos a cinco semanas de que no Jermaine por haber empezado como empezaron la temporada

Voz 1375 09:02 pronto tanto monta metidos para ganar las Supercopas y tal

Voz 1501 09:04 es solamente un dato más respecto a lo de Zidane il a las palabras en en rueda de prensa como te dije ayer el en el Real Madrid saben son conscientes porque examen ni tienen datos de que eso ya estaba hablado que no es una frase decían al aire que decide y hay un arrebato de pasión ahí de que venga

Voz 1375 09:21 me da plantas los encima la mesa no sea lo que haya

Voz 1501 09:23 lado cuando dice que no es delito porteros porque ya lo había hablado dentro del club y se sabía ya sabía Zidane cuando salió a la sala de prensa que no se iba a traer a nadie que yo creo que está aclarado dentro del club que no que no hay ningún desafío vamos que que Zidane es sobretodo aparte de un buen entrenador y tal es un tipo de club

Voz 1 09:40 de club que no hay no hay ningún minero muchos sean lo ha parado mucho se pregunta si ciudad ha parado de Kepa dicha para que tiré p'alante veladamente Si hubiera que tengo me dicen que que Zidane diferentes

Voz 1024 09:53 ecosistema y comía ecosistema he conseguido dos Champions una Liga dos Supercopas de Europa dos Mundiales de Clubes lo que pasa

Voz 1501 10:00 cuando excepto ese mensaje del que hablaba que que no son desafiar club es claramente y además ha así ha interpretado en el club un tanto para apuntarse como decía Antón con la plantilla creo con la conseguido como ha hecho Antón Iker creo que sea el objetivo en todo momento de Zidane que ha decidido

Voz 1375 10:14 al morir o triunfar

Voz 1501 10:17 echado en brazos de su plantilla de esta plantilla que es la que va a estar

Voz 1375 10:19 cosa que algún entrenador le costó caro en su momento correcto cosa que algún entrenador Carlo Ancelotti el echarse en brazos nombre jugador exactamente el echarse en brazos de los jugadores así como así a tumba abierta le costó el cargo porque no por nada sino porque consideraba en el club que eso era malo para la plantilla que no era bueno para los jugadores que es

Voz 1024 10:40 ese estaba cómoda Cole creo de alguna manera

Voz 1375 10:42 buen rollo llegó a tal extremo que al final eso perjudicó la plantilla esto es lo que parece una situación parecida Zidane es claramente como dice Mario de los jugadores si no quiere decir que sea contra la directiva ni mucho menos pero Zidane va a morir con sus futbolistas y lo futbolista lo sabe pero

Voz 1501 10:59 oye perdona Manolo la opinión que tiene el el Real Madrid el club Florentino Pérez José Ángel chance de la junta directiva todos respecto a Zidane es radicalmente opuesta a la que tenían

Voz 1375 11:08 Carlo Ancelotti el un dato que me parece

Voz 0231 11:10 que refuerza hay mucho la información de Mario es que el Madrid de trabajando más fuerte que nunca para fichajes del mes de junio sea el Madrid está en el que si De Gea que si Courtois que si Harry Kane que cazar que sin Aimar que sí como contó Torrejón Odriozola que es un jugador que es prioritario aunque eso puedan caber nada a Carvajal y aunque él esté viendo media Europa hay equipos grandes de Europa que ayer por ejemplo fueron a Leganés a ver en directo a Odriozola sin ir más lejos han llegado a preguntar hasta por Oyarzábal sea el Madrid en esta en un momento de la temporada está planificando tanto los posibles fichajes de junio que para mí refuerza mucho lo que ha dicho Mario acerca de enero

Voz 1 11:53 e Íñigo Marquínez en Bilbao muy buenas hola muy buenas a todo lo que se dice ahí de Kepa

Voz 0802 11:57 a qué preguntas se hacen no sobre todo mucha gente se echaba a la hora porque la verdad es que en caso de confirmarse está noticiable flaco favor se le ha hecho al chaval por parte de algunos porque claro ten en cuenta Manu que aquí si él continúa hasta junio la situación puede ser irrespirable hay que tener en cuenta que este chaval bueno primero está lesionado el continúa entrenando aparte ayer mismo nada más concluir el partido contra el Deportivo Alavés se le cuestionó Ziganda en sala de prensa de San Mamés si cuando se recupere va a volver a la titularidad de Cuco Ziganda no garantizó que que fuera volver porque además ahora lo está haciendo bien pero os imagínense alguno un partido en San Mamés con Kepa Arrizabalaga defendiendo la portería del Athletic con el público sabiendo que dentro de dos telediarios se va a marchar al Real Madrid yo recuerdo hace unos años ya lo hemos comentado alguna vez en El Larguero la situación que se vivió con el asunto de Fernando Llorente el clima era absolutamente irrespirable cada vez que asomaba la gaita por el banquillo para calentar la la la pitada era monumental a hubo no se muchísimos gritos en contra del chaval muchísimos cánticos y la verdad es que yo no sé si la situación podría repetirse o no pero el chaval lo va a pasar muy mal en caso de que continúe hasta junio enorme con el Athletic San Mames va a ser una caldera vamos con con un con un aro Man realmente muy malo para el para el equipo y otra cosa que yo creo que que es importante también no claro en el chaval va a estar hasta junio el Athletic le ha presentado una oferta que tiene que responder el jugador es latente es posible que se la quite también que ya ha pasado en otras ocasiones y con algunos jugadores ese la retira de forma unilateral la estación muy extraña mal

Voz 1375 13:31 es casi un callejón sin salida no para que para ahora mismo

Voz 0802 13:34 claro claro no debemos saber la imagen Gemma

Voz 1375 13:37 es visto lo hemos visto en en deporte Juan

Voz 1501 13:39 ahora que para llegando a Lezama

Voz 1375 13:42 pero sin entrenar un día más se metió en las oficinas del club y mientras el equipo ha entrenado el lo ha entrenado esperando un poco a ver qué pasa con el futuro pero no exactamente por primera vez Kepa le he dicho a los más allegados en el vestuario no me voy a ir al Real Madrid ahora luego en verano todo apunta que sí pero para ser suplente de De Gea o de corto ya mundial y con el Mundial jugándose lo como tercer portero APD es una situación difícil a veces las situaciones que a priori se convierte en un caramelo revés han por cosas no oí al final ahora no ahora y ya está hecho ahora parece que no porque es verdad que lo decía Javi para es que tiene ha dicho que no quiero portero coño como lo tengo que decir sin que sea un reto al club lo ha dicho no necesito portero entonces vale te vienes en verano pero es que todos sabemos que el Madrid quiere a Courtois o a De Gea entonces Kepa va a venir al Madrid para jugar la Copa me preguntas que yo me hago a lo mejor tú no te las haces yo me las hago y no sé si Kepa también el Real Madrid

Voz 1501 14:38 pero a veces para jugar la Copa muchos porque lo lo han hecho Kiko Casilla está más lejos vino con sabiendo que nada el portero titular del Real Madrid y ha venido quiero decir que para mucho más joven que de lo que era llegar

Voz 1 14:46 dentro de ciento aún Diego López cuando vienes por total parece que bueno

Voz 1375 14:49 John casilla no bueno veremos a ver cómo evoluciona pero esta es la noticia la información que te damos a esta hora en el larguero y que además sabía que aquí iba a venir a rascar muy pocos minutos con esa premisa

Voz 1 15:02 Zidane confían en caso porteros Keylor Navas portero es clave en el Mundial peligra igual en Bilbao que mal