Mijatovic: "Hay veces que es necesario fichar para despertar a los que están"

Voz 1 00:00 Pedja Mijatovic buenas noches hola buenas noches feliz año hombre igualmente feliz año a todos cómo han ido las navidades y eso bien no muy bien con la familia como como hito dos años como siempre en tu tierra oye algo aquí en mi tierra buen cierto tierra hasta tu tierra hasta aquí extradita

Voz 1375 00:19 bueno dile dile a los madridistas cómo se sale de aquí Pedja

Voz 1699 00:24 si que pregunta no bueno vamos a ver primero y modo Real Madrid está está en todas las competiciones la Liga pues la situación es bastante complicada porque hay desventaja Un total con todos los puntos con con el Barça pero está vivo en todas las competiciones en la Champions está en la Copa así que hay que hay que tranquilizarse un poquito no hay que hay que analizarlas cosas porque ya no se han dado cuenta todos que desde el principio de temporada errar Real Madrid notas la sensación es que estás iniciando pasara lo pues yo por por la gente de fuera puede ver que que incluso los jugadores no tienen la misma hambre que haya pasado la misma ambición que año pasado pero hay que hay que confiar en esos chavales porque el año pasado ha sido un excelente se han conseguido muchísimos títulos ha dado muchas alegrías a sus aficionados y a todos nosotros y ahora pues están atravesando H complicadísimo no pero tampoco hay que que decir que hay una crisis que puede arreglarse puede arreglar bien quién lo tiene que analizar lo tienen que hacer ellos los mismos porque nosotros de fuera podemos tener nuestra opinión leer algunas informaciones puedes tener alguna información leer algunas entrevistas con información de dentro pero los que de verdad tienen que que que resolver esta situación motores el entrenador staff técnico y todos ellos no temer los directivos evidentemente porque hay que hacer una pinta

Voz 1375 01:55 lo que no se puede entiendo que tú has estado ahí en ese vestuario y sabes lo que es ponerte las botas y la camiseta blanca y lo que pese a esa camiseta para lo bueno y para lo malo lo que no se puede es decir bueno en la Liga esto ya está complicado nos centramos en la Champions eso sí que es imposible jugar de una manera los domingos de otra los miércoles eso se puede hacer o no

Voz 1699 02:16 no se debe hacer se puede hacer Dios me acuerde noventa y ocho pues vamos muy mal en la en la Liga

Voz 1375 02:25 Ana la séptima semana no

Voz 1699 02:27 en la Champions pues el equipo tenía otro Espirito oí a nosotros mismos nos damos cuenta que flipado ambos con con nosotros mismos

Voz 1 02:36 con el cambio no con el cambio en tres días

Voz 1699 02:39 pero eso ha sido hace mucho tiempo ha cambiado también ahora sí que no se debería no se debería poner todo en una en una en una competición no por qué porque la Champions es una competición complicada y muy peligrosa si no tienes una dinámica ganadora sino tienes un ritmo con bueno de competición pues difícilmente ahora en la Champions puede esperar andar muy mal en campeonatos lo Bernardo Atxaga

Voz 1 03:05 eso es complicado es que por muy mal

Voz 1375 03:07 que el Madrid que ahora en el pero momento cuando se acerque la fecha Paris Saint Germaine Liga de Campeones todos estamos convencidos de que el Madrid va a ser otro no sé cómo va a estar el diga entonces pero que eso le va a cambiar el equipo lo sabe todo el mundo incluyó el Paris Saint Germain

Voz 1699 03:21 permiso termina este año por lo tanto las dos Supercopas española pues Madrid cuando tenía la necesidad de hacer buenos partidos lo hizo ahora la final del Mundialito también primer partido pues estábamos todos como preocupados madre mía quemaban jugado pero han conseguido ganar la final pues han hecho un partidazo así que esta es la capacidad que tiene el Real Madrid yo vengo de esta plantilla por eso digo que hay que resolver algunos ciertos problemas que tienen eso sí pero lo tienen que hacer ellos nosotros es confiar en ella

Voz 1 03:55 no llegaran ellos

Voz 1699 03:56 a ver qué pasa de en cuanto yo creo que en los octavos la el partido contra el PSG pues ese partido sí que va a ser clave saber dónde puede llegar si si puede algo

Voz 1375 04:08 a ti te parece Pet ya era más mental que físico crees que en este momento a un jugador le pesa más el tema mental que las piernas

Voz 1699 04:15 yo creo que son ambas cosas hay una mezcla de de de de de físico y también de las cosas me están tan pues muchas lecciones que ha tenido ha tenido alma de este año casi casi todos los jugadores han pasado por poner enfermería así que hay un conjunto de las cosas que ellos tienen que analizar yo cuando estaba de todo el tú pues muchísimas muchísimas veces resolviendo algunos problemas que nadie se enteraba de fuera no muchas veces estás estás obligado filtrado algunas cosas que no eran ciertas para que los periodistas de la agencia cubre el problema

Voz 1 04:51 el verdadero el verdadero talón de aquí

Voz 1699 04:54 que nosotros podemos opinar y eso es bueno algunas veces acertamos en algo no pero yo creo que ellos mismos tienen que hacer un muy buen análisis resolver estos algunos problemas que que evidentemente existe nada

Voz 1375 05:08 y ahora todos los que señala una Zidane que el año pasado era tan bueno porque hizo que el equipo B estuviera a la altura del equipo a este año ni el agua ni el B es más culpa eso de Zidane o de los futbolistas

Voz 1699 05:22 bueno ni Mi densidad de futbolistas también hay que saber que los equipos contrarias también ahora saben cómo juega la Real Madrid pues analizan también con profundidad poesía conocen muy bien a todos los jugadores y los entrenadores de otros equipos también pueden encontrar soluciones el año pasado no no podían hacer lleva dos años aclara entonces dándole así que yo creo que es muy conocido digamos no no no no tiene secretos que quizás año pasado hace dos años tenía no algunas algunas cositas que ya hacía así que todo eso pues dificulta muchísimo el rendimiento del equipo por eso el Real Madrid en grandes equipos esto de todo en el fútbol de hoy que no aguanta nuevo entrenador cinco seis años diez años imposible buenos que no necesitan de de desde resultados no no lo llenan los resultados pues enseguida ya todos se ponen nerviosos lo que más duele ha cambiado

Voz 1 06:16 lo que más duele es estar a dieciséis puntos del Barça

Voz 1699 06:19 eso sí eso sí eso sí yo también tengo que decir que no estás obligado a ganar todos todos los años el campeonato nacional muy complicado con los equipos con el Barça y el Valencia años pero tener una desventaja tan importante eso sí que que preocupa no eso sí que preocupa estamos en tres o cuatro puntos de diferencia no hablaríamos de estas

Voz 1375 06:43 exactamente la última vez ya te parece que ahora tiene mejor plantilla el Barça tú cómo lo ves con la llegada de Coutinho Conde Emelec que se recupera después de la larga lesión ahora llega ayer limina no sé si crees que el Madrid ha quedado un poco flojo en algún puesto un poco cojo en alguna zona ves con mejor plantilla el Barça o no

Voz 1699 07:00 bueno yo no hablaría de mejor o peor plantilla o yo como estaba trece años soy haciendo haciendo haciendo proyecto deportivo creo que no en fichajes son necesarios mercenarios no porque tú no cuentas con un jugador quieres cambiarlo por otro sino también va a despertar algún un momento determinado algún jugador que todavía puede darte cuando un jugador delantero Seat centrase en cualquier otra exposición no tiene otro jugador que él está ahí pues quitando el puesto de una manera no hay empujando para para tener más complicidad entre ellos

Voz 1 07:36 lo dices porque ya está sí sí

Voz 1699 07:38 otra cosa pues sabes que vas a jugar si no juegas tampoco pasa nada porque el míster dentro de tres jornadas se tiene que poner porque no hay otra y eso es bueno fichar traer gente nueva sólo para despertar los jugadores que ya están dentro tan también darles oportunidad a otros que vienen con unas ganas con más ilusión llenos de alegría por defender una camiseta desde un club tan importante así que

Voz 1375 08:02 en el fondo en el fondo yo no es peor para un jugar como Benzema que no tenga un nueve que Le Pelé el puesto no

Voz 1699 08:07 totalmente además la hemos el año pasado cuando estábamos estado insinuaciones Benzema pues a lo mejor no jugaba tres partidos lo lo lo lo hacía muy bien Morata pero cuando él volví a jugar pues letanías de días con más ganas con más alegría con con muchas más cosas que puedes ver que puedes verle hoy no son cosas normales hemos jugado al fútbol y sabemos que cuando tienes un jugador que que te está preocupando porque todos quieren jugar y de repente ves que no va a ser titular pues ya empiezas entrenar más ver más vídeos un defendido de manera

Voz 1375 08:40 estamos aquí escuchando muy atentos a Javi en Valladolid ha aclarado que Bieito diciendo si es que el Madrid en un momento complicado que estaba Capello que se quería marchar que que pese ya tuvo que hacer un trabajo muy bueno yo Marie acabó ganando la Liga ya estaba siete puntos a ellos se pone con el bisturí saca de este es ya de esto es lo que hay que hacer aquí hay que operar aquí hay que habrían Sevilla reloj

Voz 1 09:04 sí y además metió el gol de la séptima menos tiempo todos bueno pues ya fíjate hombre un abrazo fuerte muchas gracias un abrazo y gracias por estar en El Larguero un día más Pedja Mijatovic nuestro comentarista en la que esto que es lo mismo gratis a El Larguero esto es un lujo

Voz 2 09:18 de momento gratis gracias a los oyentes por eso digo que habrá pay per vive dentro querer Capella hoy es dos y un nuevo negocio los gritos a vosotros os lo bueno hay que pagarlo