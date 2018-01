¿Tiene mejor equipo el Barcelona que el Madrid con la llegada de Coutinho?

Voz 1375 00:00 son las doce y veintiocho una menos en Canarias ya hemos saludado a Santiago y a Álvaro Benito en este tiempo de sanedrín de los lunes donde repasamos siempre las cosas de la jornada penúltima de la Liga quiero empezar por el hala ya hemos hablado con ellos pero avisó a Michel quizá el que no debería haber seguido después de salvar al equipo tenía que haber sido yo acaba de decir Michel en la rueda de prensa

Voz 1 00:22 ah no sea que Osasuna o eso Álvaro tu crees entrenador eh

Voz 1375 00:26 a mí me sonaba joe sin desmantelado el equipo igual que se tenía que haber ido era yo

Voz 1 00:34 estoy estoy es verdad le va bien a través de la ser tú estás perdonado Dios en Sevilla se desconecta el cacharro hacía ya tiempo no da tiempo a Pablo alarga la musiquita que está llegando ya la cota entrenador ese tiempo ella

Voz 1375 00:53 te digo que te ha sonado la frase de Michel de quizá el que se tenía que haber ido después de salvar al equipo fui yo en verano

Voz 0097 01:00 pues no sé no sé la verdad que que lo que sí es de agradecer es que que el club haya aguantado tanto no hay y que y que a pesar de los resultados pues sea ese confía en él se ha confiado en él se ha seguido confiando en él pero no lo sé yo es que lo lo que lo que haya pasado dentro sólo lo sabe él porque si es cierto que desde el principio temporada lo hemos escuchado hacer declaraciones extrañas no para un entrenador que no como que no estaba a gusto con la directiva como se había tratado a a la plantilla lo que él había pedido que no la habían traído eh la habían traído lo que no había pedido etc etc el clima nunca ha sido un buen número exacto y los resultados yo creo que que han hasta acorde con el clima

Voz 1375 01:43 la Bella ahora Cañete no se mueve osea Cañete estaba mirando a Santi Michel no se vamos ya lo menos Michel es un tío que va a estar ahí hasta que la diga no

Voz 2 01:52 pero vamos sabe hacer una persona que estaba está trabajando contra viento y marea cuadro una planificación deportiva con la que no está de acuerdo cuando una venta de jugadores que obviamente nadie quiere vender para decir bueno ahora me voy te lo dejo fácil al club no sea encima me pagas informe pasa esta canallada no entre comillas que qué había pasado porque aquí con el equipo anterior esto ahora otro Málaga El único entraba Busto el estaba también reforzando su carrera y ahora otra vez pues es una involución obviamente pues porque no se ha trabajado correctamente porque los demás trabajan mejor ahora mismo que el Málaga no

Voz 1375 02:28 bueno eso es lo que ha puesto el punto final a esta jornada décimo octava pero nos ha dejado muchas cosas por ejemplo Kiko la vuelta de Costa la Liga que parece que no se hubiera ido sea aquí manera de entrar en el Atlético de Madrid como si no se hubiera marchado la premio

Voz 3 02:40 sí hombre hay una cosa que luego automatismo en la manera de trabajar y cómo se lleva con con los compañero y lo rápido que que la voz de tu sabe que hay Godín Gabi Juanfran Koke y compañía a adoptar a la gente que va trabajando y son solidario rápidamente el adoptan al igual que el que no está currando trabajando luchando incorpora Noa a lo que es la dinámica del grupo pues lo dejan casi casi de lado no lo que puede llamar la atención en el apetito táctico técnico porque físicos está Montoro pero los rápido no y lo ágil que se veían hubiese estado siete mese parado le va a costar muchísimo menos trabajo yo diría que ningún tipo de trabajo a Diego Costa sobre todo jugando arriba porque lo lo movimiento llave de un punta de oye a profundidad aguantar la prolongar la tenerla currar trabajar contagiar le más trabajo que a Vitolo que es oye tener paciencia repliegue un setenta y cinco por posesión del rival Vitolo tiene que tener la tranquilidad de salir de vez en cuando yo creo que le va a costar muchísimo menor acudió consta yo lo del Cholo de ponerlo Manu lo antes posible lo que es un acierto porque a los diez minutos de verlo contra el Getafe a mí me vino la sanción de la FIFA digo madre mía si hubiese venido este es verdad muy cara Champion y todo el rollo porque es que es ideal para llevados rasgos dos goles y lo que de lo que los demás lo que contagia el otro día alguien eh Movistar y Simón de Piece del Info espectacular de siete jugada de prolongar de ella le pase de de aguantar la de hacer le falta que venía Gené él hacía falta el equipo salía de de de de otra el Cholo Simeone si le da una lista de delantero para él evidentemente te daría Messi el primero pero tengo ninguna duda de que el segundo sería Diogo y luego lo que le

Voz 1375 04:31 da lo que le da Costa al Atlético es tanto que podríamos hacer una lista de cosas infinitas motivación bueno están todos con con una con un extra de motivación que les ha metido parece un petardo a todos eh eh Diego Costa pero lo que lo que para mí también pone en valor a costa no sé que pensáis es lo que hace mejorar a Griezmann lo que libera Griezmann de esa que no están nueve de de esta cuando y lo está dando

Voz 2 04:54 lo único que Costa no solamente es el carácter que lo contagia y que ya vimos otro Atlético completamente distinto trabajando todas las jugadas y presionando mucho más solamente por el entusiasmo que el ponen el campo Iker contagia no solamente es el gol la acaba de comentar Kiko la cantidad de jugadas que qué hace los movimientos que hace que desahoga al resto de los compañeros y le ofrece una oportunidad al resto de los compañeros de una solución con la pelota de una solución sin el balón genera un espacio que lo puede aprovechar centrales sigue eh lo que hace es generarlo para el compañero sea es un jugador yo no sé si va a mantener excelentes este entusiasmo es que me parece callado como debe

Voz 1 05:30 yo bien no está claro que claro

Voz 2 05:34 si algo mantenido Costa en su carrera el entusiasmo es que yo te digo que ahora mismo para mí yo lo que estoy viendo está en el mejor momento más maduro mejor de su carrera os así Lima esos problemillas que tiene que muchas veces y sobre todo fíjate más que la tarjeta de Sáenz de la grada la otra la de soltar el codo por qué qué necesidad

Voz 3 05:49 totalmente de Puertochico

Voz 2 05:51 claro porque la segunda un poco pues deja llevar por el momento y bueno pero sí Lima esos detalles que obviamente no no no no no favorece el Atlético todo lo que le da una brutalidad y no sé si es que yo creo que ahora lo yo lo que he visto los dos los ratos que les he visto jugar no poco jugadores le he visto con ese entusiasmo ni siquiera él en la anterior

Voz 1375 06:10 Mendo tremendo y luego es verdad que lo de la amarilla es el reglamento y punto ya está pero que Diego Costa parece que está con un punto más de madurez como decía Santi Cañizares que te echen a la calle porque célebres un gol con los aficionados pues tampoco una cosa que nadie le puede echar en cara es verdad que el reglamento es así hay que echarlo ya está el Atlético ha recurrido esa segunda amarilla no va a prosperar ese va a tener que fastidiar pero es verdad que lo celebraremos juntos aficionado pues tampoco es para tirar sólo encara

Voz 3 06:35 hombre de fíjate que mente no lleva siete meses sin jugar metropolitana de Ciudad Juárez yo tampoco sabía que si le pasa Correa también hay me hubiese ido para la grada Vigo porque tampoco hizo mucho muchos jugadores que desconoce y otro que la euforia la alegría pues te deja llevar culpable si al igual que justa si tiramos lo que establece el reglamento pero es que la prima en él tiene el balón lo está protegiendo con sacar el brazo tipo Fernando Redondo de turno te lo ponen el pecho y no pasa nada pero es que soltó el codo ya te condiciona esa tarjeta para mí fíjate que que es muchísimo peor no que que la que le sacaron en la segunda que se dejó llevar ese fue allí abrazar con el frente

Voz 4 07:18 a la última por terminar con el Athletic

Voz 1375 07:20 a mí lo que me oponía pasta

Voz 3 07:23 la mano por eso verdad que eso es lo que hemos juntado al

Voz 1375 07:25 va a ir a poner seguro pero el Athletic no se va a poner fácil eh

Voz 3 07:29 yo que que te puede costar un jugador de las características del francés sería DAV te al trabajo oye Al Hasan manera del Cholo Simeone que ya hemos visto mucho delantero que han venido no se terminan de adaptar y son ya seis siete lo Love punta yo haría un esfuerzo intentaría pues eso es subirle a un poco lo más la ficha

Voz 1 07:51 en cuanto más duro pero mirando lo que lo que hay por ahí no decírselo a los demás no dije pues es decir a los Delanoë apenas Le hemos subido subirle la cláusula de cómo están los precios

Voz 5 08:04 viendo a Coutinho lo que me parece una broma lógico

Voz 1 08:07 el al igual que lo que quiere Cañete Álvaro lo de cuarenta kilos y eso nadie lo mejor regalo eso es lo que

Voz 2 08:14 mentira eso es lo que es mentira sea eso ha salido una revista L'Equipe Beni en Francia pese lo que es en mentira

Voz 1 08:20 no no a votar sólo porque porque lo compró con treinta tiene que darle si los siete porque en caso de venderlo el Valencia integración

Voz 2 08:29 mente no tiene por qué no se le permitió la negociación el venderá este futurista no tienen ninguna opción de compra lo de los cuarenta millones pues es alguien que la querido publicar nos ha hecho en Valencia pues

Voz 1 08:39 a emocionarse ilusión pero vamos que estoy salvando pero no olvidando clave que son desgraciadamente yo no me lo creo otras cosas y creo que estoy en lo cierto Lucas Moura

Voz 3 08:53 este ya a grabarse van un poco del Paris san Germain que era

Voz 1 08:57 aparte tiene veinte veintiuno año queda tiene veintiuno meses es igual que te digo una cosa que sí me quita saludarte

Voz 2 09:05 si me quitas animar que está obviamente en otro estatus que yo no veo jugadores mejores que Guedes en el PS llegue yo no los veo igual yo estoy cocido pero yo no los veo en al Neymar en papel de acuerdo amiguetes no me sobra en el PS Jenny ningún equipo del mundo ahora mismo

Voz 1375 09:18 bueno están saliendo como decía Álvaro Benito

Voz 1 09:21 ahora pinta tiene mala pinta eso para que siguen ayer Alvarito

Voz 3 09:23 no quiero escuchar tema de los blancos

Voz 1375 09:26 también qué les pasa doctor doctor Benito

Voz 1 09:28 el doctor bonito que le pasa a este ramal

Voz 1375 09:31 hay sobre todo qué esperáis o qué esperan los madridistas que pueda hacer Zidane porque el diagnóstico más menos uno puede decir el físico el fútbol jugadores el hambre no se queda pero qué esperas tú que vaya a hacer Zidane a partir de ahora si es que pasa algo

Voz 0097 09:44 sí yo creo que todo el mundo espera algo así y al final yo creo que se han visto los síntomas se han ido viendo los síntomas Hinault hemos ido al médico a ver qué nos pasaba ese ha sido uno de los de los problemas es cierto que las la primera jornada así que podría coincidir en el análisis donde el Real Madrid esos empates que se dejó esos puntos que ya le empezaron a lastrar sí fueron después de unos partidos donde se generó muchísimo en cuanto al ataque y la verdad que nos acertó jugadores que además suelen ser bastante certeros en en esa faceta del juego pero a partir de ahí se han empezado a caer cosas por el camino oí no se han visto los síntomas de que el equipo se estaba cayendo de que muchos jugadores estaban lejos de su mejor versión de que el equipo no termina de carburar se ha tardado demasiado tiempo en en en coger las riendas de esto cuando ya en la Liga es demasiado tarde osea yo creo yo fíjate que esperaba además después del bofetón del otro día del clásico soy un poquillo yo sí yo para mi igual

Voz 1375 10:47 no te marco si tenéis más cabreo que nunca en Carrusel aquel día pero porque yo pensaba como fíjate que yo creo que he coincidido coincidía

Voz 0097 10:57 pensar que que que ese sentimiento tenía el vestuario del Real Madrid en Liga lo hemos tirado a nosotros nos lo hemos dejado nosotros pero seguimos siendo los mejores cuando venga el Barça aquí les vamos a poner en su sitio vamos a remar todos juntos en este partido oí iban a dar cuenta que todavía seguimos siendo los mejores en el cara a cara Hay Nos vamos a reinante a la Liga pero claro es que cuando tú vienes en una dinámica que no que vas al setenta por ciento que no metes quinta velocidad pues te cuesta mucho darle a un botón y de repente que quiere un partido pues te salga todo de cara yo pensaba que ese bofetón de decir UU pues pues va a ser que que a día de hoy no estamos al nivel que pensábamos que podíamos estar para competir contra contra equipos grandes de primer nivel pero el otro día vimos sabe lo mismo no entonces ya es un tema de que de que realmente hay muchos jugadores que están lejos de sí hay varios de los pesos pesados no de los de los sí sí hombre los los que los que el año pasado te dan los grandes títulos que al final es cierto que la unidad hasta que llamábamos o el resto de la plantilla brillo oí estuvo a un gran nivel pero al final los que los que te ganan la Champions en cuartos semis Si la finales el equipo titular que no sabemos casi de memoria con una variante que puede ser un Isco Bale Benzema pues eh que son uno de ellos es el jugador número doce que seguramente será disco

Voz 1375 12:17 pero bueno ahora ahora llega el momento de

Voz 0097 12:19 levantar esto yo lo pienso que igual que que Zidane convenció a la gente de que había que que reinar y que hay que tener espíritu de de conseguir ese trono yo creo que a día de hoy ese espíritu no se tiene cuando se consiguió reinar se ha perdido muchas cosas por el camino que hay que recuperar

Voz 1375 12:39 es verdad que no funcionará el equipo hay que la unidad de este año no funciona hay varios de seis de esos de la unidad B están pensando Si salir por ahí para jugar más han contado y los compañeros de ser en Sevilla Frank banquillos aunque Ortega que el Betis está bien tener en repescar a Ceballos como jugador cedido pero el Madrid no tiene pensado desprenderse del pero habrá que no acaban de probablemente no sé de quién será culpa al banquillo dice Marcelo está mal pero es que TEU Casemiro no está bien pero es que Llorente Ceballos quieren entonces claro al final no no sé tiene en Madrid irreconocible ahora mismo da miedo del Paris Saint Germain

Voz 2 13:14 vamos a ver en cinco semanas juegan en Champions vamos a ver yo creo que el Real Madrid nunca hay que subestimar no porque es un equipo que siempre es capaz de dar todo de jugar heroicamente idea jugar sorprendentemente eso el error subestimar lo que pasa es que yo ahora mismo no puedo tampoco viendo el Real Madrid jugar apostar por el Real Madrid porque no me creo me cuesta creer que un equipo que no esté medianamente viene Liga un setenta y cinco ochenta por ciento en Liga cuando necesite luego un cien por cien en Champions yo me creo que puede dar ese salto en Champions lo que no creo es que pueda pasar pues del cero al cien como si fuera un Fórmula uno sale de jugar todo mal tácticamente mal físicamente mal eh psicológicamente mal sin entusiasmo sin energía sin sin confianza a de momento todas esas piezas que es queden ensambladas perfectamente qué es lo que va a necesitar para el enfrentamiento en Champions a partir de que yo le a reaccionar en Liga incipiente a parecerse en algún concepto al Real Madrid que no que va a ser necesario en ese en esa eliminatoria poder empezar a pensar que es probable es posible que el Real Madrid lo consiga si no sé si se tratara de otro equipo ya te diría que no tiene ninguna opción lo que pasa que subestimar al Real Madrid la historia me dice que no debo hacerlo

Voz 1375 14:25 si esto es bueno para Athletic claro los atléticos de modo que si así el Madrid ha perdido y sin opciones de de la Liga pero desde la óptica tuya Kiko que crees que le ha pasado este Madrid que en enero parece que teníamos a un Madrid que los próximos diez años iba a arrasar con todo una plantilla joven mira cómo os han fichado todos los sub veintiuno y ahora en este punto que ha pasado

Voz 3 14:41 después de la Supercopa de España ya dábamos el trofeo todo no de de

Voz 1 14:46 qué hay después la que había liada en Barcelona con lo que Aimar en un año

Voz 3 14:49 hacer a Paulinho quiénes Paulinho quién este Valverde le hace no se hace muy grande este equipo fíjate ya que posiblemente sea lo mejor de la liga más más fácil y de de seguir así a mí eso tema A B sin quitarle responsabilidad a los jugadores que es obvio evidente pero es un paso más el que tiene queda ahí espero de de Zidane a la hora de gestionar un grupo nos quitamos el sombrero ahora tiene que buscar pues la siguiente página del libro entrenador que buscar la motivación es un equipo al que le veo falta de lo que comentaba ahora Cañete no sin un equipo plano sin chispa indefinido a la hora de presionar de quedarse en tierra de nadie de faltarle ritmo a la hora de aguantar como pudo ser día del Barça más minuto que sólo aguantó ese primer tiempo entonces Paris Saint Germaine que a mí me cuesta un trabajo en Champions apostar en contra de que se tiran de orgullo aprietan ahí te te pueden

Voz 1 15:46 en el que se viene abajo el pero viéndolo a día de hoy

Voz 3 15:51 me me cuesta trabajo yo creo que es un paso adelante en el tema de de Zidane a la hora de hurgar y buscar ahora la la motivación porque en plan gestor de ego de jugadores de todos contento bien pero que ahora hay que dar que ya para mí lo debería haber dado en una muestra de nuevo ayer en el partido está moviendo en el segundo tiempo rebotes rechace toda segunda jugada es superior numérica anularon otro hilo que tarda de nuevo a hacer los cambios que necesita el equipo frescura pero mejor está desde el principio del partido y a mí es una temporada que está muy importante para para Zidane en el tema de no saber sobre lo que solamente gestionar un grupo de Egoi si también motivar a gente que sino va cumpliendo dar la oportunidad

Voz 1375 16:32 digamos que digamos que esa primera cuestión ya la superó lo de lo de manejar el vestuario de egos Italia sólo por el respeto que infunde Zidane eso lo superó con nota pero hará falta

Voz 1 16:40 pero esté jugando jugando ahora hay de verdad es individual y como equipo

Voz 2 16:46 seguramente que Álvaro piensa más en entrenador que nosotros no pues nuestro Globalia Álvaro que si te dedicas el entrenador pues piensa más en lo que la cabeza de los entrenadores yo creo que es muy difícil lo más difícil que tiene entrenador es cambiar una dinámica de un equipo y me parece extraordinariamente difícil porque influyen muchos aspectos no el primero el psicológico el del entusiasmo el de la energía que normalmente llega cuando lo cambias caro se va un entrenador antiguo bien uno nuevo vestuario lo recoge pues con la energía habitual que lo recoge tanto los vestuarios y luego veremos a ver si es capaz de mantener eso o no ya depende de él pero siempre es como un estímulo psicológico fantástico pero que sin marcharse es decir con el mismo entrenador que el equipo vaya tan mal decayendo decayendo decayendo y que seas capaz de darle la vuelta completamente y hacer una curva J así como dice los en la lista

Voz 1375 17:33 eso es lo complicado no eso para mí

Voz 2 17:36 lo más difícil Álvaro no sé si si si a ti te parece lo mismo

Voz 0097 17:38 sin duda sobre sobre todo sin tocar las piezas porque yo creo que que Zidane va a morir con los suyos yo eso lo tengo claro yo no creo que ahora mismo tú cómo puedes cambiar una dinámica pues dando un toque de atención a a tres cuatro jugadores pero no va a ser el caso esa nadie va a dar un toque a algunos indiscutibles de los que están ahí no sé no sé la manera de por ejemplo de convencerá Marcelo de que se responsabilice de ciertas cosas no de en el campo y que y que pueda parecerse al jugador que tiene que

Voz 1 18:08 si hace una ruleta que está bien que lo haga pero pierdes balón tienes que bajar a o intentar recuperarlo todo el mundo pueda hacer una ruleta quedarte protestando en el centro del campo no

Voz 2 18:17 que vaya parece otras cosas a una cosa es querer otras poder padece eso hace falta piernas hemos hecho un seguimiento Marcelo nosotros en El día después sinceramente no sé leve frescura cuando corre no se ve ninguna frescura yo no yo entiendo también que la pretemporada no es la idónea porque cuando tú tienes tres juegue partidos oficiales importantísimos que te juegas títulos en el mes de agosto ya la pretemporada la tienes que ordenar de acuerdo a ganar esos partidos no de acuerdo a tener luego a tener un fondo físico que vaya creciendo y que acabas de menos a la temporada lleno pues pensar en los ocho meses de competición piensas de momento esos tres partidos que son muy importantes que son forman parte de la historia del club porque son dos títulos

Voz 1 18:58 yo creo que María Esther de Mourinho y contra el Barça ahí lo más íntimo

Voz 2 19:01 también nada más ya menos que el Manchester y el Barça entonces yo creo que ahí es donde empieza un poco el caos del Real Madrid una nefasta pretemporada sin tiempo para entrenar sin guardar sin tenerle respeto a lo que es la pretemporada y ahuyó veo jugadores el Real Madrid para mí las piernas la tienen o vacías o a mitad no las tienen llenas

Voz 3 19:20 Cañete ex hora entrenador la hora del entrenador a la hora de que estamos en enero y alguno no pueden estar como cómo están se aunque sea haya preparado la pretemporada pero para mí no es excusa hay justificación que hay en enero veamos un equipo viendo jugador por jugador el nivel que que está dando que no tiene control del partido quiere que no tiene frescura llegada que colectivamente hay espacio llegando tarde a la presión en el que no sé es que estamos en enero está bien que se haya preparado para eso tres partido pero que dejó han pasado cinco meses lo que tiene que tener gente a a a la hora de estar físicamente bien y sobre todo saber muchas veces a lo que juega y no tener que jugar sí o sí casi por decreto mucho de los jugadores que el ovetense Costa a nivel limo otro jugador que vinieron ahí no tiene minuto es que estamos en enero

Voz 1375 20:11 bueno en la última para Cañete Kepa

Voz 2 20:16 bueno es que ese es otro problema que vaya como puedas

Voz 1375 20:18 claro claro es que puede ser el principal damnificado de todo esto

Voz 2 20:21 qué buscamos en Seat médula el ese tengo problema de huesos dibujó un médico el corazón no sea yo que lo he contado yo creo que el Real Madrid necesita un recambio para para cuando Keylor no esté que a veces no está pues a lo mejor de más garantías lo que esté menos aburrido que casilla ya en el banquillo que a lo mejor muchas veces cuando pasen los años el banquillo pues no se oxida y no tienen ni la misma el mismo ritmo Ny el mismo de bueno está preparado a lo mejor para para poder porque casilla cuando ha jugado no lo ha hecho bien a lo mejor puede entender que pueden tener un recambio mejor que que que que casilla pues para cuando tenga bajas Keylor pero no un sustituto de Keylor porque ahora mismo es de las pocas cosas que funcionan en el Real Madrid no ir luego para mí es un todo San todo no tiene demasiado sentido esas no tiene sentido comprarlo ahora pagar veinte millones de euros ahora y no esperar a junio que acaba contrato no sé si tiene sentido para que para que es un portero que puede ser extraordinario si continúa con su progresión el ir a un par aún a un equipo como el Real Madrid donde es muy difícil que de entrada apueste por un portero de joven que no tiene experiencia europea por mucho talento que tenga que lo tiene que no tengo duda que algún día puede ser de los que manden en la portería

Voz 1375 21:34 está bien no sé si eso Santi perdona tú sí quiero decir yo yo no he sido jugador atienden momento te llama el Madrid Si ahora tiene y con la edad de que para tú ponte en la cabeza de Kepa no que muchos que no están leyendo dirán joder ya es que eso está muy bien pero yo soy Kepa miles del Real Madrid me dice que promete porque claro tú eres capaz de analizar fríamente desde Bilbao ostras que está Keylor igual trae luego de género o dices pero qué coño me llaman Madrid me tiro en plancha a morder aquí

Voz 2 21:57 exactamente eso es lo que pasa es que te llame el Madrid Barcelona dices yo tengo esta oportunidad pasa

Voz 1 22:03 ese es un tren que me pasa y lo voy a intentar

Voz 2 22:05 bueno sino valgo para estos equipos pues siempre iré a otros equipos pero es verdad que la lo que primero necesita Kepa es continuar con su progresión si continúa su progresión no tengo duda que en un futuro será un magnífico portero si ahora mismo llega al Real Madrid ya este año lo uno Copa del Rey y la temporada a qué viene si no tiene un bajón tremendo Keylor tampoco va a jugar porque Keylor es un magnífico portero para el Real Madrid entonces estamos hablando ya de que de que no habrá elegido bien el riesgo de que la operación no la veo por ningún lado

Voz 1 22:38 no pues igual me equivoco llega aquí resulta ser te cambia todo vamos a ver cómo le afectaron a

Voz 1375 22:43 que si finalmente se quedó en Bilbao que es lo que hemos contra esta noche en larguero y lo que hay suciedad que no necesita ningún portero ahora mismo os voy a preguntar por Gutiña pero antes no se habéis leído hoy en la entrevista que la hecho Diego Torres a Xavi Hernández en el país

Voz 4 22:55 que merece la pena que que veáis

Voz 1375 22:58 seis Un ojo entrevista siempre muy interesante a Xavi pero meten palo Isco bien metido dice que le pregunta morisco Diego Torres dice me parece que juega muy bonito pero a veces lo bonito no es bueno lo bueno lo hace Messi lo que hacer una filigrana por hacerla es algo bonito pero no es bueno lo bueno es lo que hace Messi estoy de acuerdo

Voz 2 23:22 el dolor os te parece un juego un jugador

Voz 1375 23:25 la filigrana Isco

Voz 0097 23:27 Isco es un jugador eh que tiene las dos cosas es un jugador bonito de ver es un jugador efectivo eh

Voz 1 23:36 hay muchos jugadores buenos aparte de Messi en el en el mundo del fútbol a tener la eficacia es comprar a cualquiera que compare claro si es que Messi está a otro nivel

Voz 0097 23:48 claro luego está un puñado de buenos jugadores que vienen un escalón a dos escalones por debajo en esto centrocampista estábamos hablando de Isco al principio de temporada que disco si es de las pocas noticias agradables que ha tenido el Madrid esta temporada sus primeros dos meses de competición era el mejor del equipo y se está hablando que era el mejor centrocampista ofensivo de Europa en ese momento no estamos hablando de un grandísimo jugador no no me no me gusta bandas hacen este tipo de de con o por ejemplo eh Ronaldinho proponer dos ejemplos de jugadores de del Barça que que también adorna mucho aquí no leve HB Hernanes diciendo nada de ellos ya que que bueno que son jugadores de de que incluso adornaban a lo mejor más que Isco pero también muy muy buenos y muy efectivos yo creo que a donde tiene su su manera de jugar allí yo comparto lo que dice Xavi por otro lado que me a mí también me gusta a la gente que juega bien al fútbol y que no se adorna demasiado hoy por ejemplo como Cristiano Ronaldo que lo he ido menguando acordarse cuando llega o Cristiano que qué hacía mucha más filigranas de las que de las que luego ha ido haciendo con el tiempo oí siendo un jugador mucho más efectivo yo comparto esa pero pero no me no me parece tampoco muy muy correcto no documental Kiko como lo has visto

Voz 1375 24:59 ah

Voz 3 25:00 a ver en las comparaciones con ya he leído como en gran parte de de la entrevista es que la la verdad que escuchará Xavi Hernández estoy loco porque entrena un equipo eh

Voz 1375 25:10 ya porque es que de verdad me entiende que ha inventado todo

Voz 1 25:12 yo estoy tengo una Sang si hay unas ganas de verlo

Voz 3 25:15 a la hora de hablar también de jugadores como Kroos Modric no son del estilo la filosofía de jugadores del Barça no del Barça París Anne Germaine del Real Madrid el Atlético de cualquier equipo es que juegue también al fútbol que no se puede jugar solo expresamente en el Barça uno que tenga calidad en espacio reducido que se gire que venga que vaya Se puede jugar en mucho sitio no voy a la hora después de alabar una una manera de jugar yo hablo entrenadores que juega no con ese cuatro cuatro dos que juegan bien cerrada

Voz 5 25:45 lo lo Marcelino Mourinho Unai Emery que después cumplen objetivo que ganan título no

Voz 3 25:50 K lo escuchado o mano yo no sé si Álvaro Cañete la escucha decir es que no sé cómo pueden jugar equipos viniendo en el medio campo a recibir abriendo lo central en teniendo dos tío laterales muy abierto en campo contrario que pierde la pelota y le puedo ganar un partido porque tiene mi acumula mucha gente por delante del balón nunca escuchado ese sin embargo el que juegan así siempre se están quejando de equipo que le encantaría ello que jugasen a la carta no no a mi me gusta cómo lo equipo que vienen a casa al Camp Nou a jugar como decía Xavi Hernández claro el metió Xabi claro normal que quiero a tu jugador mida también esto ejemplo Quique Setién acoge ahí aclaró shabiha normal crisis también yo también quiero que fue atendida

Voz 1375 26:30 a la pregunta exacta para digo para leerlo literal dice le pregunta de Torres qué opinas de Isco y de Asensio dice Xavi Hernández esta gente tan joven lo que creo que tiene que a ver es lo que me decía Luis Aragonés dice Xavi a usted que le gusta el fútbol bonito o el fútbol bueno yo no entendía dice Xavi y esto qué significa dice usted en el fútbol bueno el bonito sí pero para engañar a cuatro no quieres dice dice dice Xavi no quiero dar nombres pero en la Liga Nos hemos impresionaba mucho por jugadores que han desaparecido sin dejar huella si filigranas pero para que que filigranas hace Messi termina diciendo Messi nunca hace filigranas Messi iba a por la faena Messi es el fútbol bueno que a la vez es tan bueno que se hace bonito

Voz 3 27:15 claro si la comparación Carreño José no hablamos de paso ha socavado Cañete Isco de un par de año para acá podemos hacerlo un reportaje del de cuarenta cincuenta jugada en la que son propiedad de bonito vuelven se dio allí decisivo con la selección española mira contra Italia de compañero

Voz 2 27:33 no voy a decir una cosa estoy de acuerdo lo que dice con Messi porque evidentemente eso no se puede ni discutir el fútbol bueno es el que hace Messi sí pero es que el resto no sabemos hacerlo Messi juega un deporte distinto que es jugar al fútbol extraordinariamente bien todos los días una manera brillante en todos los aspectos todo lo que compares con Messi evidentemente no es tan bueno pues de alguna forma yo me ha recomendado que lea la entrevista yo lo que no me pierdo es un análisis de Kiko y de Álvaro pero si me pierdo el de sabe no me importa tampoco porque estoy muy de acuerdo en la que ha contado Kiko que para mí ha hecho una lectura brillante de la situación en la cual no quiero añadir más cosas para que no nos olvidemos lo que ha hecho Kiko de sabe

Voz 1 28:11 pues yo creo que está claro que me lo podéis mandar Paco Charo cuando me lo he estado leyendo y adicto que ha dicho Cañete hoy por lo que he dicho yo aquí ahora si yo hubiera quedado bastante claro

Voz 1375 28:22 eh la última muy rápida de de casi de sí o no tiene mejor plantilla ahora el Barça que el Madrid Álvaro no a pesar de Coutinho y Guillermina

Voz 0097 28:33 yo sigo pensando que el a día de hoy a diario hay tantos jugadores que que pueden dar un nivel extraordinario que no le están dando pueden que todo todo se de color negro yo sigo pensando que que una plantilla donde el jugador número doce pueda ser disco el jugador número trece pueda ser Asensio de jugador número catorce pueda ser Ceballos y etc etc sigue siendo plantilla al menos tan buena por lo menos tan buena o mejor

Voz 2 28:56 mejor plantilla entrenada la plantilla del Barça por eso parece mejor de lo que es en mi opinión pero efectivamente el problema del Madrid la plantilla en general la plantilla no es el problema lo que pasa es que el Barça es verdad que está muy bien entrenado y cuando hay un magnífico entrenador la plantilla crece crece vale más pero eso ha pasado como la del Valencia el año pasado a éste hay jugadores que que que han pasado de costar nada a acostar pues veinte treinta o cuarenta millones de euros en el mercado por ejemplo Rodrigo RMI es el mismo

Voz 1375 29:26 mejor plantea el Barça o el Madrid por Athletic al alza

Voz 3 29:28 en por cien a mi mejor once del Real Madrid los que no lo están a día de hoy ni mejor plantilla Wass cincuenta por ciento ha mejorado mucho el Barça ha acercado esta temporada parte no ha costado nada ha gastado cuatrocientos kilos