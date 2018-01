El sueño de David Trigos

Voz 2 00:00 pues aquí está Raúl Ruiz pero esta sintonía está es como como las cambió

Voz 1806 00:14 sí

Voz 3 00:15 estoy seguro que que es bueno que que

Voz 1806 00:19 historia nuestras hoy para abrir dos mil dieciocho emotiva como como siempre es de alguien que quería jugar a fútbol de niño como todos los niños casi todos en el barrio en el equipo de tu bar o en equipo de tu pueblo siempre tenemos una referencia yo tenía el Club Deportivo Logroñés no sé si tú es el Real Valladolid por supuesto hermano jugó en el Real Valladolid por eso el gran medio centro unos añitos habido infantil literal pues es a ver si llevo yo no yo no lo bueno pero tu hermano desistió de blanquivioletas nosotros pues tienen el de el equipo de su cargo cada uno lo suyo este es de David trigos que quería jugar a fútbol en el Móstoles en el Club Deportivo Móstoles pues que era su referente Hay y además se lo llevaba en la sangre y aparte que le gustaba el fútbol pero de niño no tuvo la oportunidad de qué de jugar casi nunca por un problema de visión aquí iba nace de nacimiento salió con con un porcentaje de visión casi mínimo pero él quería jugar a fútbol ir claro nunca Le Le elegían no eso en la infancia es duro pero que te hace duro no es duro es duro pero a la vez te hace fuerte no efectivamente y luego ya se labró un una perspectiva para seguir ligado al fútbol como masajista del mosto al club de fútbol como ya que no del Club Deportivo hemos no porque ese desaparecido pero el que empezó en ese empiezan ese yo está por ahí David

Voz 4 01:43 hola qué tal buenas noches luz hola David trigos buenas noches qué tal muy buenas

Voz 1806 01:47 que hablaba de la infancia que que no creo que que me haya desvía un ápice no que te pasaba eso no cuando nos llamaba

Voz 5 01:54 si bien no no pero si efectivamente lleva llevar razón de pequeñito yo quería jugar en el equipo de mi ciudad no se somete no no lo pude lograr bueno pues porque nunca estuve federado no daba la evidentemente la la talla ni el perfil de la perspectiva ya en el colegio pues tampoco era casi el último elegir me bueno pero como bien has comentado pues nada con el paso de los años yo era aficionado de la equipo de fútbol me iban a a la grada animar con mi hermano raza y bueno pues ahí estábamos los dos en la grada mandando alguna que otra vez salgo un árbitro al once

Voz 1806 02:35 por cierto te he recomendado claro por por qué pared para ampliar a las once para destruirlo que qué visión tienes tú no tenía no

Voz 5 02:43 sí son de un setenta y nueve por ciento perdón dista Maziar capacidad de los setenta y nueve por ciento visión del veintiuno por ciento en global en los dos nosotros en un poquito más gemas

Voz 1806 02:55 a tu hermano

Voz 6 02:56 no es ciego total eras tú el que más merle podía contar si algo me dio otro

Voz 4 03:05 pero ese te metió pero ese te metió entre ceja y ceja que querías dedicarte a esto y estoy igual por lo civil o por lo criminal aquí en el fútbol seguro no

Voz 5 03:13 efectivamente hay ya así fue estudia varios varios cursos de masaje quiero masaje deportivo más y bueno pues me dieron la oportunidad de estar en la cantera en varios equipos de fútbol hasta llegar al Club Deportivo Móstoles hasta que desapareció claro y luego pues varios años en blanco sí decirlo hasta aquella resucitó de sus cenizas el el fútbol

Voz 1806 03:41 es que decía que que eso tuvo que ser un palo no porque tú quería sabías al club deportivo Móstoles te metes ya haces tus pinitos de más ajuste de repente pan desaparece

Voz 5 03:52 la verdad es que que desaparecer lo hicieron desaparecer pero bueno no no nos da tienen hasta ahora la cuestión efectivamente pues sí fui de los muchos que lloramos la muerte de este de este equipo porque lo veíamos que que el presidente por accidente Pedro Muñoz

Voz 7 04:11 y bueno pues

Voz 5 04:14 hacía lo que hacía muy bueno salimos morir el Ayuntamiento no no ayudó para para impedirlo más bien todo lo contrario ayudó baraja para que para que esto para adelante pero bueno pues no hay prueba que eso puede decir así siguieran

Voz 1806 04:28 pero no es es la resucitación resucitó de nuevo con el profundo y tú te engancha este sí de hecho

Voz 5 04:35 no yo creo que fue el primer fichaje de Cerro como ya al cual le tengo que agradecer eternamente

Voz 4 04:43 su cláusula de rescisión

Voz 5 04:45 no pero me lo tomo yo sí no pero que creo que fui su primer fichaje Nerón Eden muy agradecido a Antonio del Cerro el presidente Domingo hacías a director deportivo y bueno a toda la directiva no que que siempre ha confiado en mí

Voz 8 05:06 bueno pues hay ahí estoy haciendo de las miran con los niños Él no

Voz 1806 05:10 el presidente a mí me me comentaba que era una pieza importante que los niños estaban encantados contigo como les atiende es como como les dar masaje como como la intentas pues solucionar

Voz 4 05:21 además los chavales de la cantera de la cantera

Voz 1806 05:24 bueno pero es que hay una cosa que también el míster que cuando le requiere del primer equipo que claro cuando él está en el banquillo hablan con el árbitro para decirle que si tiene que salir a atender a algún futbolista como él no ve igual alguien te tiene que acompañar que no van a entrar solo no entonces entraron dos claro en el en el primer equipo en el resto de Bannon gritando lo jugado le dice a la derecha a la izquierda le van encaminados no es así que te que te te enfilan y te dice tira recto

Voz 4 05:53 efectivamente así es y no te engaña a los rivales a veces no se quedó sorprendido tira para la izquierda título que arriban ese gran sorprendido mucho para quedarse sorprendido oye David Trigo se puede ir desde esto no va a qué te dedicas además

Voz 5 06:12 no yo yo trabajo en eso soy administrativo trabajo para una empresa de agencia de viajes Si y hoteles de intermediaria entre ambos pero no esto no da para ir de hecho yo no cobro nada de del equipo sea no el echar una mano porque quiero que el equipo crezca tanto deportivamente como no con esas torturas si si algún día yo me tengo que ir a colgar un cartel de Se busca jugadores o partido benéfico o tal ahí estoy ya el primero para colgar el cartel o para llevar redes sociales la falta

Voz 1806 06:53 Ander que decía que él es del Móstoles le encanta el fútbol pero también es del Athletic de Bilbao a ver si si les suena esta voz

Voz 9 07:04 bueno segundo pues la suelta labores hola sí

Voz 10 07:15 David por su supuesto vamos

Voz 5 07:18 cuántas tardes de domingo a escuchando al amigo perdón Íñigo y además de la Vuelta Ciclista sea que si soy

Voz 4 07:25 si tienes controlable tienes fichado dicho una que te mola te mola como narrará cómo te cantar goles del Athletic no sí la verdad es que sí que es un lujazo le conoces a Íñigo no

Voz 5 07:34 no en inversión ni por teléfono ni nada no

Voz 4 07:37 no te pierdas no te Pérez nada tampoco son muy buena gente

Voz 5 07:43 tiene bueno tiene unas hace buena gente que es la hora

Voz 4 07:46 ha quedado despierta saludarte Iberdrola

Voz 5 07:48 a la todo Davis muy buenas hombre Iñigo qué tal se me y no igualmente placer conocer que hay Transavia es estuvo menos viejo bueno no Bono no he tenido la suerte de de ir yo me encargo os vais vosotros lo arregló yo pues mira para que respire Si bueno pues sé que sientas lo que es un Campazzo que es espectacular y el ambiente que se respira que habéis yo estuve en el en el Viejo además estuve con mi hermano por cierto no mi hermano y yo no somos ir a muchos sitios a Cádiz a un montón de sitios a Pontevedra

Voz 1806 08:23 tú sabes que tú eres el que le guías que tienes un veinte por ciento de visión no

Voz 5 08:28 bueno ahora ya tiene una perrita una perra que se llamará sí pero bueno que ella evidentemente no te hubieras fútbol por los ruidos y tal no pero cuando fuimos estaba el el San Mamés viejo sí pie todavía

Voz 6 08:41 el nuevo eso estaba construido y no vista Íñigo entonces no no no

Voz 5 08:45 igual de hecho viene partido apenas a sí sí por cierto marcó Aduriz contra el Valencia

Voz 1806 08:53 sí sí sí señor de lejos no ves es imposible no comment

Voz 5 08:57 a ver yo distingo cosas colores pero no no es así es una cara de un chico una chica de niño Si es

Voz 4 09:07 oye y algún gol que recorre de Marquínez especial que Díaz fue como aquel gol fue la leche el escuché Ximo Puig

Voz 5 09:13 yo recuerdo el tú yo he cantado en cuatro en la Europa League en Manchester Max

Voz 4 09:19 pues que se vaya a partido bueno bueno es que hallazgo que allí había ocho mil tíos del Athletic Bilbao eh

Voz 5 09:26 yo yo completamente emocionado hablar al día siguiente a trabajar cómica Mesa del Athletic

Voz 4 09:30 por eso no extraña el teatro de los sueños ahí me allá donde de Marquínez alguno

Voz 5 09:36 sí de Marquínez pues todo todo lo bueno el último Aduriz no pero la verdad es que

Voz 7 09:45 de ahí me digo

Voz 5 09:46 mal puedo recordar pues si no recuerdo mal los el cuatro cero al Barcelona en la Copa en la ida no es así Aduriz

Voz 4 09:58 ON Toquero en la final de la Copa del Rey que luego ahí pero el primero pues bueno también

Voz 5 10:03 sí yo mano varios varios de de Íñigo varios bueno no puedo quedar con ninguno porque todos son de una manera especial

Voz 4 10:10 pues nada ahí ahí te va a arreglar Íñigo Marquínez lo de nuevo San Mamés verdad sería más Mis mañana que la Uni mentido mañana qué haces te vas primero a tu empresa y luego a además todo eso al revés como si mañana

Voz 5 10:23 mañana madrugó a las cinco cuarenta y cinco horas de la Liga

Voz 4 10:27 el ratito así Stipe arriba no

Voz 5 10:29 casi casi para que

Voz 4 10:32 sí voy a trabajar

Voz 5 10:34 desde el pueblo de Madrid si hasta Móstoles un autobús ideado autobús dos trenes hasta Ramón y Cajal hasta las dos luego como siempre trabajo para sus dos

Voz 4 10:46 con mi niño bueno pues nada David trigos que un placer conocerte que no sabe espantado historia que vaya viene ese Móstoles Club de fútbol con

Voz 5 10:54 pues mira vamos líderes hombre va mal en el grupo I de el grupo IV de Primera Regional si quería hacer dos pequeños apuntes muy rápido se puede ser el primero en primero es mandar un cordial saludo a mi amigo Sergio Carlotto que ha salido de una grave lesión la tenido toda la temporada sin poder jugar bien la semana pasada ayer el precisamente debutó en esta Liga estuvo como lo de marcar no me así y luego también quería hacer un pequeño inciso y en recordar el Ayuntamiento de Móstoles que en el campo de fútbol Andrés Torrejón donde juego ahora mismo es el equipo y todas sus categorías inferiores tienen apalabrado desde hace ya este tiempo la reforma del césped que no llega es un terreno que están muy mal estado en pésimo estado si ya lo de Chano Raúl lo vio

Voz 8 11:53 vamos mal no lo siguiente pues te ha dicho no

Voz 5 11:57 con un montón de lesiones un montón de de de Algarra duras de niños al engrosó eh

Voz 4 12:03 cómo lo vas no te como una vas a tener trabajo tú como masajista con ese césped lesionado con ese césped lo hacen Portillo David trigos pues nada dicho queda que a ver si caminar que ya va siendo hora si David te mandamos un abrazo muy grande muy cordial saludo para todos otra para adiós espera espera Íñigo Gemma muy para que mató inmediato que no

Voz 1806 12:28 pero sí llegó iré con él yo a San Mamés y no te importa