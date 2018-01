El Larguero: El futuro de Griezmann, los fichajes del Real Madrid y la tertulia de exfutbolistas (08/01/2017)

Voz 2 00:00 en la Cadena Ser

Voz 1375 00:46 hola muy buenas noches bienvenidos al larguero tiempo para el deporte en la SER con el el último sorbo de la jornada decimoctava de Liga que acaba de terminar en Málaga con otra derrota del Málaga en casa Málaga cero Espanyol uno ahí está por ahí Justo Rodriguez con un Michel me parece que estaba hablando terminando de hablar y con pitos otra vez contra alta ni contra todo lo que se mueve en un Málaga en el que por ejemplo Diego González nada más terminar el partido ha pitado el árbitro el final se ha echado a llorar en el terreno de juego en el mismo césped queda

Voz 1025 01:18 la el equipo de Míchel a cinco puntos

Voz 1375 01:20 la salvación habido lío hay al final incluso con alguna tángana pero repito victoria para los de Quique gol de un ex del Málaga Darder en el minuto seis de partido Málaga cero Espanyol uno hola justo en Málaga muy buenas la buena noche Manu acaba de terminar la rueda

Voz 3 01:33 prensa de Michel que dice Michelle Michelle dice que sólo la pregunta si si cree y piensa que elevan a destituir dice que eso no es una pregunta para responder él que tiene gente por arriba como el presidente que no está ni se la espera como el director deportivo mar visillos y luego bueno pues ha hablado de muchas cosas que no se siente abandonado que que la situación de catastrófica pero que bueno que cree en los jugadores mal hablado de muchísimas cosas y luego bueno las caras son imagínate de de preocupación muchísima preocupación sigue

Voz 1375 02:04 lo penúltimo solamente van hablar dos jugadores

Voz 3 02:07 en zona mixta uno de ellos es Roberto Rosales si te parece haber si podemos hablar con él ahora mismo valer el otro Manuel Iturra ha debutado directo

Voz 1375 02:16 la zona mixta de La Rosaleda espero un momentito

Voz 3 02:18 que ahora vamos a intentar hablar con en Miami

Voz 1375 02:21 mientras tanto justa dame treinta segundos esto se ha escuchado en el estadio con ese cero uno en la rosa queda Michel vete ya gritos contra Al Thani también

Voz 3 02:36 eh estas contra el entrenador por cierto

Voz 1375 02:39 sí vamos cambiando la pregunta a Míchel que no se le puede hacer siempre la misma pregunta de crees que te van a echar es que esa pregunta Mitchell ya todas las semanas la misma pregunta la verdadera habría que preguntárselo al dueño y además creo que es muy difícil que le vayan a echar vamos a ver lo que pasa eh pero tiene una cláusula importante dos temporadas más de contrato he justo estás por ahí vamos a escuchar Roberto Rosales no vale la centrista

Voz 3 03:00 personalizadas o sea que que hay que escucharle que en él

Voz 1375 03:02 Isabel Rosales Roberto buena noche

Voz 3 03:05 bueno esto está muy mal no

Voz 4 03:07 no creo que nosotros somos los primeros afectados obviamente tenemos que bueno que tratarla porque es una situación difícil voy el equipo lo dio todo pero no se dio lo único que no podemos hacer es es perder la confianza en nosotros y obviamente nunca bajar los brazos hasta el final

Voz 3 03:21 tú crees que esto tiene manera de salvarse o lo ve muy difícil después del cero uno

Voz 4 03:27 bueno creo que ya nadie confía en nosotros lo que lo que te dije no podemos perder la confianza en nosotros mismos y obviamente no bajar los brazos la bandera que tenemos es trabajar trabajar y yo creo que el yerno tenemos otra oportunidad de demostrarlo

Voz 3 03:39 qué te ha parecido lo gritó la afición ya ha arremetido contra vosotros como mercenarios contra Al Thani vete ya el presidente contra Michel qué te parece todo esto

Voz 4 03:47 sí como te dije tenemos que tratarnos todos los comentario porque bueno es una decisión difícil sólo tenemos que dar la cara el próximo partido y intentar que conseguir una victoria

Voz 3 03:56 bueno las palabras Roberto Rosales es Manuel Iturra que está teniendo ahora a las cámaras de televisión sólo dos jugadores único Manu que salen a hablar hoy de fue este derrota cero uno que cada vez pone la salvación mucho más complicada podría haber novedades en lo que va de noche bueno se ha hablado es que te tengo que contar porque lo lo que pase en este club no es normal esto bueno jugador del Oporto sabes que lo tuvo Michel en la cantera del Real Madrid que fue al Rayo en una grandísima temporada que lo firmó el Oporto allí no ha triunfado el año pasado estuvo cedido ahora

Voz 1375 04:28 estaba en el segundo equipo del Oporto

Voz 3 04:30 llega el Málaga un acuerdo el directo deportivo en el Oporto y con el jugador lleva aquí desde el treinta tesis del treinta de diciembre incluido el reconocimiento médico pasado el señor propietario de este club en París de vacaciones sin firmar la documentación para que pueda ser inscrito madre mía ha dicho Michel ahora

Voz 5 04:49 mismo que

Voz 3 04:50 cree que el documento ya lo ha remitido el señor presidente una hora antes del partido y esto es todo así ya se tiró cinco días para firmar la documentación de Manoli Torra que haya mutado veremos a ver si

Voz 1375 05:05 hay más fichajes veremos a ver que yo lo tengo duda

Voz 3 05:08 si Michel va a continuar vamos a ver si se

Voz 1375 05:10 eh cargan a Michel lo no eh pero verdad que esa pregunta Michel ya no hay que hacérsela crees que te van a echar Michel va a decir a mí que me cuentas Michel no va a dimitir otra cosa es que al final venga también se caliente y lo larga pero veremos a ver cero uno gritos de Michel Bt ya lo jugadores alguno llorando al final del partido no esta jornada decimoctava de con el Málaga cero Espanyol uno luego volvemos con justos ya hay noticias allí en La Rosaleda pero además te vamos a contar enseguida novedades en el Real Madrid después de ese empate a dos en Vigo de ayer que le deja a dieciséis puntos del Barça del líder el Fútbol Club perdona te vamos a contar enseguida novedades es dentro del equipo dentro del vestuario en cuanto a Zidane en cuanto a los jugadores y sobre todo en cuanto a lo que no se va a fichar que ese sería el titular que ahora te ampliamos en esta portada de pero el no tiene previsto traer a nadie ya que es está mareando la perdiz con cosas ahora damos todos los detalles y además hoy como contrapartida a esto que está pasando o qué va a pasar en el Real Madrid de lo que ahora te damos todas las novedades todos los detalles en el Barça siguen llegando fichajes va a llegar Jerry miran las próximas horas ya ha llegado Coutinho que ha sido presentado hoy esto información que te damos en esta portada también del Larguero no va a impedir ni a evitar ni a quitarle de la cabeza al Barça fichar a Antoine Griezmann el próximo verano a pesar de que está Messi de que está Suárez de que está de melé de que acaba de llegar Coutinho el Barça tiene previsto fichar en verano Antoine Griezmann los contactos están muy avanzados como ya adelantó sin tener que haber adelantado Guillermo Amor lo que costó el pataleo y con razón en el Fútbol Club Barcelona y con ganas se han quedado de ficharlo ahora en el mercado de invierno no lo han hecho pero en verano el Barça va a ir a por Griezmann repito aunque hayan traído a Coutinho los contactos están muy avanzados pero que ofrecen son cinco años de contrato el Barça a Griezmann cinco temporadas ponerle a un nivel a la altura de Luis Suárez es decir sólo superado por Leo Messi esto que en otros tiempos en el Atlético de Madrid hubiera sido tirar la toalla no va a ser así y el Atlético de Madrid no se lo va a poner fácil al Fútbol Club Barcelona en la dirección general del club sean puesto como de SER mandamiento número uno retener a Griezmann lo de los cien kilos de Klaus a cláusula hoy casi es un regalo es así de triste decirlo pero es así hoy en día cien millones lo va a pagar cualquiera Griezmann pero no todos los clubes están dispuestos a ponerle la ficha el sueldo el salario que sí que estaría dispuesto a ponerle el Fútbol Club Barcelona los cien de cláusula más el sueldo que le promete el Barça algo que estaría dispuesto a hacer el Atlético de Madrid Depor hacer muchos números para que Griezmann se quedara repito a pesar de Gudiño Carlos contar con a todas las novedades sobre la presentación del brasileño hoy el Barça va a ir a Griezmann pero que no piense que el Atlético de Madrid se lo va a poner fácil veremos a ver qué hace al final el francés que sabe que repito le ofrecen cinco temporadas y un nivel salarial sólo superado por Leo Messi en el Barça enseguida todos los detalles de esta historia y también lo que te he dicho del Real Madrid que en no sé si por ciudadano no ahora no lo amplían y Antón Meana Javier Herráez y Mario Torrejón pero ha dicho que no que probablemente no venga a nadie y que no se plantea entrar a nadie ahora te contamos estas dos noticias con las que empezamos en el Larguero también iremos a Valencia donde hoy ha contado Pedro Morata en Radio Valencia que está negociando el equipo de Marcelino con el Arsenal el fichaje del centrocampista Koke leen aquí Aitor Karanka tiene nuevo aquello el que fuera segundo de Mourinho en el Madrid es del Bra entre otros se hace cargo del Nottingham Forest está aquí en España mañana viajará para Inglaterra se va a hacer cargo de este histórico que ayer por cierto se cargó al Arsenal en la FA Cup en la Copa inglesa en relacionado con el fútbol inglés también una jugada a tres bandas que podría producirse en las próximas horas ojo a la posible salida de Bojan Krkic del Alavés con destino al Stoke su actual club que le tiene cedido en Vitoria ya lo que no podría decir que no Boyan si lo quiere recuperar el stock me temo que el Alavés lo perderá tendrá que volver al fútbol inglés Bojan Krkic club en el que está Jesé todo apunta a que Bojan va al Stoke la próxima semana Jesé podrías qué otra vez jugador de la Unión Deportiva Las Palmas ojo a esta operación también bueno esta noticia en la portada de un larguero que arranca ya luego estarán por aquí además Kiko Narváez Álvaro Benito y Santi Cañizares como todos los lunes en el sanedrín de El Larguero sí por supuesto muy pendientes los va a contar enseguida José Antonio Ponseti la última hora de Nani Roma que abandona el rally Dakar después de un accidente tremendo está colgado en nuestra página de la SER ha dado varias vueltas de campana el coche de Nani Roma que con un traumatismo cara encefálico ha tenido que ser evacuado y trasladado a un hospital donde se mantiene en observación Ike evidentemente abandona el rally Dakar luego nos cuenta los detalles Ponseti son las once y cuarenta una menos en Canarias así arrancamos este Larguero del lunes Nos estés en ese sobremesa eterno

Voz 6 10:39 la con toda la familia donde el café nunca se acaba tu tío con eso de que la clave es jugar con el falso nueve pero tú ya tienes ese poder el poder de poder decir yo voy tirando

Voz 1375 10:52 que dada siguiese poder sólo te lo da el no

Voz 6 10:55 Popolo el poder de vivir tu vida Facsa

Voz 1375 11:04 pues queda una jornada para que termine la primera vuelta de la Liga y así están las cosas con los grandes no solamente los modestos los grandes reforzándose el Barça con lo que ha traído y lo que falta venir que es Jerry mina para que se marchen

Voz 8 11:16 no

Voz 1375 11:17 y alguno más que se va a marchar ojo a los nombres de Deulofeu de Aleix Vidal idear natural que están los tres en la rampa de salida hay que van a salir los tres traspasados ese es el divo del Barça de aquí al treinta y uno de enero ahora damos más dais también en Barcelona el Atlético de Madrid con la llegada de Costa y de Vitolo en el Madrid que Javi Herráez muy buenas hola qué tal mano muy bueno es hola Antón Meana o la mano buenas noches qué tal Mario Torrejón mola no muy buenas bueno los madridistas ansiosos de hoy contar lo que está pasando en el Real Madrid estos días si en estos tiempos turbulentos que que circulan cómo es posible que un equipo que ganado cinco títulos en el año dos mil diecisiete que ha ganado todo lo que se podía ganar menos la Copa que ganó cinco títulos ya termina el año siendo el campeón del mundo de clubes y que hagan no la Supercopa de Europa y de España y que ganó la Champions y la Liga con el mismo senador con dos o tres retoques en la plantilla poco más puede estará ahora dieciséis puntos el Barça hay muchos preguntándose qué le pasa al Real Madrid que se dice dentro del club un día después del empate en Vigo

Voz 9 12:14 bueno pues depende que preguntes desde luego aquí los focos a gastan sobre dos personas no uno Zidane que es el máximo responsable yo otro Marcelo segundo capitán que ayer con esa jugada en la que hace una ruleta no sigue al contrario empata el Celta la verdad es que estuvo mal Marcelo pero malaria el Madrid si piensa que la culpa parece que el Madrid esté a dieciséis puntos es de Marcelo es un conjunto de cosas no evidentemente Cristiano no consigue hacer gol ayer hizo un pésimo partido porque iba a decir que lo intentó siempre lo intenta pero ayer Christian estuvo pues muy gris es un cúmulo de cosas cuando está Benzema Benzema tampoco en boca y ayer el ojo del Madrid fue Gareth Bale y Modric no es el de hace un año aunque hiciera una gran final del Mundial de Clubes Cross es intermitente y está un poquito verde faltaba Sergio Ramos al final son muchísimas cosas

Voz 1375 13:01 Marcelo no está bien pero no confía del todo en Theo Hernández incorrecto gol gallego sólo ha ganado tampoco es la gana hoy Marco Asensio perdido el brillo hasta ahí en una pretemporada dice Bayo está iluso

Voz 9 13:10 las aparece y lo intenta pero no es lo que salía antes al final son muchas cosas pero hay una teoría no y es que el halago debilita y que el equipo en septiembre después de conseguir la Supercopa de Europa y de España pues puso el botón de off Dar talón y conseguir volver a remar a favor e intentar conseguir los puntos que te dejaste con el Betis el Levante pero no lo conseguí este ni en San Mamés ni en el Metropolitano ni frente al Barça haciendo una buena primera parte y una nefasta segunda segunda parte decidan no piensa que sea un problema físico ve más mental que un problema físico eso es lo que piensa Zidane y el cuerpo

Voz 1375 13:42 es que habrá quien diga que es tan cansado porque empezara pero sí en el minuto veinte Marcelo pierde un balón y ya se queda sin recuperarlo no pues en el minuto eh no puede tener un problema físico en jugador del Madrid si tienes veinte

Voz 9 13:52 además desconexión mental que lo que piensa Zidane porque claro antes hablábamos de que era un problema de que no había problema de puntería ayer ya abrió el abanico es un problema de posesión es un problema de que entregamos el uno al contrario es emblema de que el equipo no Sabri por banda es un problema de que falta continuidad y no son capaces de hacer noventa minutos completos bueno Zidane cree que lo que puede dar con la tecla de hecho hoy France Football hace un avance de lo que mañana va a publicar ha sido nominado

Voz 1375 14:18 mejor técnico francés

Voz 9 14:20 France Football buenos curioso esto del fútbol mano porque es que Zidane hace tres meses es decir que que debes

Voz 1375 14:26 ha quedado segundo yo es decir después de Francia digo bueno sí la verdad es que

Voz 9 14:29 el premio estaba fácil pero en cualquier caso bueno Zidane da

Voz 1375 14:33 pues no vamos a Luis Fernández yo siempre digo que yo con que mucha gente dice ahora que

Voz 9 14:38 es una línea Dori quién es su entrenador pero yo sigo pensando que a Zidane el traje del Madrid le queda bien dar la barba todos los días mañana sin el más lejos a la una otra vez ahí delante de nosotros para contar los problemas Mari Isère la bisagra de jugadores cuerpo técnico periodistas directivos y presidente tampoco es fácil inició hace dos años se encontró un club como se lo encontró ya consiguió dos Champions y una Liga entre otros trofeos a lo que voy

Voz 1375 15:02 ha dicho en France Football Zidane es un avance manía

Voz 9 15:04 a la entrevista completa no me veo diez años en el Real Madrid los bonos técnico se demuestran en los momentos difíciles son los dos titulares que ha dejado France Football mañana la entrevista completa pero la verdad es que el primero os habíamos ya no vemos salida quizás yo es porque yo sinceramente pienso que ojalá que se quede mucho tiempo porque es un técnico con sus errores el caso Morata Isco frente al Barça todos cometemos errores pero Zidane lo ha hecho bien a el modo de ver es mío mi opinión pero evidentemente no va a estar aquí diez años ni tres ni cuatro sea cuando se canse Telemadrid seguirá y la sección francesa y luego a su casa porque le gusta vivir en Madrid y en cuanto al otro pues evidentemente ahora tiene que demostrar que es un técnico que es capaz de levantar a un equipo Manu porque se habla mucho de Morata se habla mucho de que nuestra James o Pepe Moral buenísimo que tendrá en Madrid cinco seis puntos más pero el Madrid no está como estaba el pasado año no porque no esté bien el equipo B

Voz 1375 15:54 sino porque el equipo ha negado al rendimiento era este año no hay ni plana ni lo que no sabemos es si Zidane tiene un plan C eso es lo que no se cumplan Z vamos cierto los jugadores creen que son capaces

Voz 9 16:05 de levantar esto hizo tonto veremos una cena

Voz 1375 16:08 a jugadores levantar esto es lo que cree El Vestuario madres que son capaces de matar esto ganando la Champions quiero decir no sé si son capaces de no sé si piensan que son capaces de levantar los dieciséis puntos en Liga contra el Barça pero es que creen que sí

Voz 9 16:22 que esto es trabajosa Si algo no sé si aguas a con futbolista del Real Madrid

Voz 1375 16:27 dicen todos trabajo trabajo trabajo y trabajo ah y a todo esto con el mercado de invierno harto ya hemos oído a Zidane no lo puede decir más claro ni más alto antes del partido contra el Celta dijo no necesito a ningún portero lo podía decir más claro pero era muy difícil es decir más claro ayer después del partido añadió no necesito ahora a ningún jugador vamos por partes pues como diría Jack el Destripador no Meana

Voz 0231 16:53 qué pasa con Kepa pues será que no sea

Voz 1375 16:56 lado de Kepa que ya está que sino hasta qué qué pasa con Kepa

Voz 0231 16:58 pues que por primera vez desde que se aceleró su fichaje Kepa cree que se va a aplazar hasta el mes de junio en lo asume se resigna y entre eso y que la lesión que arrastra desde diciembre no termina de cerrarse pues parece que no les sale nada hoy se lo ha comentado a varios compañeros tanto es así que el entorno del futbolista no tiene noticias del Madrid mirad espera a corto plazo pase lo que pase que creo que Torrejón va a contar lo importante ahora es Zidane Se ha marcado ya un punto a ojos del vestuario porque él a la vuelta de vacaciones le dijo a Keylor ya casilla literalmente cuento con vosotros dos hasta que finalice la temporada pase lo que pase y esto aunque al final ocurra cualquier cosa que parece que no ya refuerza a Zidane a ojos de unos jugadores que ven que realmente lo que dice de puertas para dentro lo repite en los despachos

Voz 1375 17:54 en hilo dicen público para sentir

Voz 0231 17:56 al grupo un poco más fuerte

Voz 1375 17:59 no le va a presionar nadie pero cuando digo nadie es nadie ni dentro ni fuera del club insistirán piensa que no necesita a nadie lo va a decir durante puede tomar alguno como un reto al club o no a lo mejor no ha sido tanto pulsar sino que Ciudadanos esconde de nadie ha dicho es que no necesito a nadie que no tiene porqué esconderse tengo perdón a cargo no tiene como hay actualmente no tiene apego al cargo pero es que su entrenador que habla muy claro es verdad que no habla tan claro así en la rueda de prensa nunca habíamos salido tan claramente pero que a lo mejor no es un pulso al club lo que él dice es lo que piensa ahora sí me lo traen pues pues lo traerán tendrá que aceptar lo que diga el club pero no voy al club no sé si la palabra es en que abonando a Zidane sabiendo que él no lo quiere y que en el Madrid Florentino José Ángel Sanchis sean capaces de decir bueno pues aunque él dice que no yo se lo voy a traer ando además todos sabemos que en el club Aida los porteros escritos con letras mayúsculas que son De Gea por el que suspira Florentino Pérez de hace dos otros años y Courtois que también gusta mucho en el Real Madrid sobre todo a José Ángel Sánchez tampoco parece que haya un empeño excesivamente

Voz 0231 19:01 fuerte en la directiva al Real Madrid por traerá que para toda la costa

Voz 1375 19:03 cuando encima ven que su entrenador ha dicho es que no lo necesito si es

Voz 0231 19:06 importante decir que a ocho de enero el Madrid ha hablado con Kepa Zidane ha hablado con Casilla con Keylor pero el club no ha hablado ni con Casilla ni con Keylor ni con la gente de Casilla ningún a la gente de Keylor en mitad de esta negociación el Madrid no notificó a sus porteros ya los agentes busca este equipo buscarte la vida que esto se complica de aquí a las próximas horas

Voz 1375 19:29 ojo al papelón de Kepa en Bilbao e ojo al papelón de Kepa ahora en Bilbao que no es fácil chavala no es fácil si finalmente se queda ahora vamos a ver total que los aficionados de Madrid que nos están escuchando se pregunta entonces alguien o no portero no portero y la respuesta es

Voz 1501 19:44 la respuesta no mano haber esto es ocho de enero hay muchos partidos por delante hasta el XXXI muchas hecatombe muchos posible pero también puede haber mucha felicidad muchas victorias y que todo vaya bien la idea del Real Madrid ahora mismo hoy es firme que ahora mismo podemos apostar cien por cien a que el Real Madrid no va a fichar

Voz 1375 20:00 nadie además de Kepa como decía Antón

Voz 1501 20:03 es que es verdad que él mismo lo sabe es muy consciente de que su fichaje Él ha puesto mucho de su parte para que fueran a enero el ha presionado todo lo que ha podido para que fueran enero pero en todo momento el Real Madrid lo había pensado para junio y así se lo dijeron a Zinedine Zidane después cuando eligen hoy el chaval necesita salir de Bilbao antes importaría que trajeados en enero y que y que él no le han terminado de convencer

Voz 1375 20:24 que se lesionó y Casillas no entonces no creo que hubo una especie de calentón de todo es decir venga venga ya

Voz 1501 20:29 la acción de Luca Zidane se quedaba está sin tercer portero subieron a moja moja tuvo unas molestias hubo un momento en el que parecía que no había portero si en ese momento con la presión que están haciendo Kepa decidieron preguntar la Zidane si no le importaba que viniera a enero y en esa confusión las informaciones han ido sucediendo y parecía que quepa venía ya pero la realidad es que está cerrado aunque quepa va a venir al Real Madrid venía en junio y que ahora mismo bueno yo estoy convencido que el XXXI las doce vamos a a decir exactamente lo mismo no va a venir nadie en el Real Madrid porque creen que nadie puede completar la plantilla en el Real Madrid al contrario de lo que decía Javi de Zidane sí que creen que es un problema físico por lo tanto creen que recuperable también es decir que los pueblos futbolistas que no están rindiendo que van a rendir en algún momento lo que pasa aquí estamos a cinco semanas de que no

Voz 1375 21:10 por haber empezado como empezaron la temporada tanto tanto tan metidos para ganar las Supercopas Italia

Voz 1501 21:15 no solamente un dato más respecto a lo de Zidane il a las palabras en rueda de prensa

Voz 1375 21:19 como te dije ayer en el rearme

Voz 1501 21:22 se saben son conscientes porque examen ni tienen datos de que eso ya estaba hablado sacan es una frase decían al aire que decide y hay un arrebato de pasión ahí de que venga vea da plantas los encima de la mesa no salvo que haya hablado cuando dice que no es delito porteros porque ya lo había hablado dentro del club y se sabía ya sabía Zidane cuando salió a la sala de prensa que no se iba a traer a nadie que yo creo que está aclarado dentro del club que no que no hay ningún desafío vamos que que Zidane es sobretodo aparte de un buen entrenador y es un tipo de club

Voz 1375 21:51 lo de Clooney que no hay no hay ningún minero muchos se lo ha parado mucho se pregunta si ciudad de Kepa de la mecha para que tiene totalmente se hubiera atrevido decir que que Zidane dificulta aún

Voz 9 22:04 ecosistema y comía ecosistema he conseguido dos Champions una Liga dos Supercopas de Europa dos Mundiales de Clubes

Voz 1501 22:11 el mensaje del que hablaba que que no es un desafío al club es claramente y además ha así ha interpretado en el club un tanto para apuntarse como decía Antón con la plantilla creo que ha conseguido como ha hecho Antón eh creo que sea el objetivo en todo momento de Zidane que ha decidido

Voz 1375 22:25 morir o triunfar

Voz 1501 22:27 he echado en brazos de su plantilla de esta plantilla que es la que va a estar

Voz 1375 22:30 cosa que algún entrenador le costó caro en su momento correcto cosa que algún entrenador Carlo Ancelotti el echarse en brazos nombre jugador exactamente el echarse en brazos de los jugadores así como así a tumba abierta le costó el cargo por qué no por nada sino porque consideraban en el club que eso era malo para la plantilla que no era bueno para los jugadores y que ese estaba cómoda Cole veo de alguna manera y ese buen rollo llegó a tal extremo que al final eso perjudicó a la plantilla esto es lo que parece una situación parecida Zidane es claramente como dice Mario de los jugadores saben no quiere decir que sea contra la directiva ni mucho menos pero Zidane va a morir con sus futbolistas lo futbolista lo sabe pero la opinión perdona en el el Real Madrid el club

Voz 1501 23:13 Florentino Pérez José Ángel Sánchez de la junta directiva todos respecto a Zidane es radicalmente opuesto a la que tenían sobre Carlo Ancelotti el Pound

Voz 0231 23:20 dato que me parece que refuerza hay mucho la información de Mario

Voz 1501 23:23 es que el Madrid de trabajando más fuerte que él

Voz 0231 23:26 nunca para fichajes del mes de junio sea el Madrid está en el que si De Gea que si Courtois que si Harry Kane que a cazar que sin Aimar que es como contó Torrejón Odriozola que es un jugador que es prioritario aunque eso puedan caber nada Carvajal y aunque él esté viendo media Europa hay equipos grandes de Europa que ayer por ejemplo fueron a Leganés a ver en directo a Odriozola sin ir más lejos han llegado a preguntar hasta por Oyarzábal sea el Madrid en esta en momento de la temporada está planificando tanto los posibles fichajes de junio que para mí refuerza mucho lo que ha dicho Mario acerca de enero Íñigo Marquínez en Bilbao

Voz 1375 24:04 muy buenas hola muy buenas a todo lo que se dice ahí de qué

Voz 0231 24:07 Juan

Voz 0802 24:08 qué preguntas se hacen no sobre todo mucha gente a el la hora porque la verdad es que en caso de confirmarse está noticiable flaco favor se echó el chaval por parte de algunos porque claro ten en cuenta Manu que aquí si él continúa hasta junio la situación puede ser irrespirable hay que tener en cuenta que este chaval bueno primero está lesionado el continúa entrando aparte ayer mismo nada más concluir el partido contra el Deportivo Alavés le cuestionó Ziganda en sala de prensa de San Mamés sin cuando se recupere va a volver a la titularidad de Cuco Ziganda no garantizó que que fuera volver porque además ahora lo está haciendo bien pero os imagínense alguno un partido en San Mamés con Kepa Arrizabalaga defendiendo la portería del Athletic con el público sabiendo que dentro de dos telediarios se va a marchar al Real Madrid yo recuerdo hace unos años ya hay lo hemos comentado alguna vez en esto

Voz 10 24:55 Larguero la situación que siguió con el asunto

Voz 0802 24:57 Fernando Llorente el clima era absolutamente irrespirable cada vez que asomaba la gaita por el banquillo

Voz 1699 25:02 para calentar

Voz 0802 25:03 la la la pitada era monumental hubo no se muchísimos gritos en contra del chaval muchísimos cánticos y la verdad es que yo no sé si la situación podría repetirse o no pero el chaval lo va a pasar muy mal en caso de que continúe hasta junio enorme

Voz 10 25:16 pero con el Athletic

Voz 0802 25:18 San Mames va a ser una caldera vamos con un con Román realmente muy malo

Voz 1375 25:23 para para el equipo y otra cosa que yo

Voz 0802 25:26 creo que que es importante también no claro en el chaval va a estar hasta junio el Athletic le ha presentado una oferta que tiene que responder el jugador latente es posible que será quite también que ya ha pasado en otras ocasiones

Voz 10 25:38 sí sí con algunos jugadores ese la retira de forma unilateral

Voz 0802 25:40 la situación es muy extraña mano es casi un gallego

Voz 1375 25:43 la Liga no para Kepa ahora mismo pero pero veremos

Voz 1501 25:47 aquí hemos visto lo hemos visto en en

Voz 1375 25:49 Dg4 cuatro ahora Kepa llegando a Lezama pero sin entrenar un día más se metió en las oficinas del club mientras el equipo entrenado en lo ha entrenado esperando un poco a ver qué pasa con su futuro pero no exactamente por primera vez Kepa le he dicho a los más allegados en el Vestuario no me voy a ir al Real Madrid ahora

Voz 11 26:06 luego en verano todo apunta que sí pero para

Voz 1375 26:09 ser suplente de De Gea o de Curto ya mundial y con el Mundial jugando lo como tercer portero pedir es una situación difícil a veces las situaciones que a priori se convierte en un caramelo revés han por cosas no oí al final ahora no ahora ya está hecho ahora parece que no porque es verdad que lo decía Javi para Zidane que tiene ha dicho que no quiero portero coño como lo tengo que decir sin que sea un reto al club lo ha dicho no necesito portero ya entonces vale te vienes en verano pero es que todos sabemos que el Madrid quiere a Courtois o a De Gea entonces Kepa va a venir al Madrid para jugar la Copa son preguntas que yo me hago a lo mejor tú no te las haces yo me las hago y no sé si Kepa también

Voz 1501 26:47 no hay que hace que venía el Madrid incluso a veces para jugar la Copa muchos porque lo lo han hecho Kiko Casilla está más lejos vino con sabiendo que nada el portero titular del Real Madrid y ha venido quiero decir que es mucho más joven que de lo que era llegar a ese debate

Voz 1375 26:57 a Diego López cuando Bieito a todo parece que bueno de acuerdo acción bueno Casilla no bueno he veremos a ver cómo evoluciona pero esta es la noticia la información que te damos a esta hora en el larguero y que además sabía que aquí iba a venir a rascar muy pocos minutos

Voz 1501 27:12 esa premisa de que Zidane confían en que así

Voz 1375 27:14 porteros Keylor Navas nada porteros Xavi y el Mundial peligra igual en Bilbao que en Madrid va con todo esto cómo se gestiona lo que queda de temporada estando a dieciséis puntos del Barça y a punto de empezar la segunda vuelta bajar los brazos en la Liga para centrarse en la Champions se puede hacer eso cómo se vive en un vestuario esta situación a dieciséis puntos del Barça está Eye Pet ya Mijatovic a esta hora de la noche y a él le vamos a preguntar a todo esto en El Larguero después de la pausa

Voz 12 27:40 el cariño que es equipos y nunca ganan si te haces el nuestro verás los partidos con los tifosi conmigo súper dime tú si somos los mejores además a te comprando la camiseta de la bufanda

Voz 6 27:50 la te gustan pero que cada vez otra han lo que quieras cada día somos más coma entre en general óptica tenemos un plan para cada tirada

Voz 12 28:02 para mí que me gusta tener unas gafas para cada ocasión el blando

Voz 13 28:06 en una en general explica cine estufas las gafas de todas las marcas al treinta por ciento exigirles dos tienes las segundas al cincuenta por ciento aprovecha el dúo Itu dime cómo miras General Óptica tu mirada

Voz 14 28:19 esto

Voz 15 28:28 ya está de moda ahora en rebajas neumáticos a Hitchens calidad premium al cincuenta por ciento la segunda unidad por ejemplo neumático doscientos cinco cincuenta y cinco dieciséis la segunda unidad por solo veintinueve euros a urgir siempre es más

Voz 12 28:45 es la agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento Él tranquilo servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres además de administrar los idea ofrecer gratis el certificado energético practiquen traen killer con la agencia negociadora del alquiler teléfono gratis novecientos veinte veinte once agencia negociadora del alquiler punto com

Voz 16 29:19 y si lo que te gusta es el baloncesto todas las semanas tienes una cita

Voz 2 29:25 o más bien

Voz 16 29:28 motivos no faltan porque por el programa se pasan los mejores protagonistas porque hablaremos de tu equipo hay de todas las competiciones tanto nacionales como internacionales ti porque en definitiva encontrarás un programa que trata sobre todo lo que tiene que ver con el balón naranja todo el baloncesto que busque es lo encuentras cada semana Play Basket en Cadena Ser punto com con Francisco José Delgado todo el equipo

Voz 1375 29:59 en la vida a veces llega el momento de sentar en la cara

Voz 16 30:01 Deza ser responsable trabajar duro cuidados modales y otras veces llega el momento de tener un Mercedes Clase A AMG Style lleva te lo ahora con cambio automático de siete velocidades Diana Mix le cámara de marcha atrás e integración para smartphone descubre lo en tu confesionario informe de las ofertas de financiación en motor mecha concesionario oficial Mercedes Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes

Voz 6 30:29 con la vuelta de los octavos de Copa se juega

Voz 17 30:33 no

Voz 2 30:36 es el Deportivo

Voz 18 30:38 Marqués desde las siete y veinte de la tarde una hora menos en Canarias por las aplicaciones de Carrusel y Cadena SER Cadena Ser punto com y la onda media Atlético de Madrid Lleida Valencia la las

Voz 19 30:50 al mayor gota aguantar María del mundo alguna huella esta semana

Voz 6 31:05 Villarreal corren nuevos tiempos vamos a escucharlos Cadena SER

Voz 20 31:13 El Larguero con Manu Carreño

Voz 1375 31:27 son las doce ninguno enseguida está por aquí Santi Cañizares con Kiko Narváez y con Álvaro Benito con el sanedrín de todos los lunes en El Larguero luego vendrá Raúl Ruiz pero antes de irme a Barcelona al preguntarle a Pedja Mijatovic cerramos en La Rosaleda donde habríamos El Larguero diciendo que el española ha ganado cero uno acababa de terminar la rueda de esa de de Michel que ha dejado un mensaje no por encima del resto justo hola de nuevo

Voz 3 31:50 aquí no se ha dicho que entre otras cosas que a lo mejor se tenía que haber ido al final de la pasada temporada cuando cogió el equipo y lo y lo salvó que estaba en una situación no tan crítica como esta pero también bastante complicada y que a lo mejor se tenía que haber ido por todos los acontecimientos que pasaron luego la pretemporada

Voz 21 32:09 yo hago lo que puedo sinceramente hago lo que puedo yo hago lo que puedo en cuanto a dedicación en cuanto ahora yo hay cosas que no puedo hacer igual que no pueden hacer mis jugadores porque insisto dan todo dan todo a lo mejor es que el que no tenía que haber seguido desde principio de temporada al ser después de salvar el equipo tenía ganas yo yo pero ese es un análisis que no pero yo no estoy desanimado es no no me desanima o ni siquiera entendiendo las razones del público de todo lo que hay alrededor del equipo no no me desanimó no me lo puedo permitir a

Voz 3 32:40 el problema que el Calvo el caldo de cultivo es que la gente no quiere a Michel no quiere alta ni tampoco está hoy aquí en La Rosaleda

Voz 1375 32:50 sí ese es el auténtico caldo de cultivo

Voz 3 32:52 a Michel no se va a ir veremos a ver si lo echan uno y esa frase tiene Suu

Voz 1375 32:57 su lectura quizá el que se tenía que haber ido era yo

Voz 3 33:00 después de ver lo que hicieron con el equipo claro después de verlo

Voz 1375 33:02 tengo la plantilla echarle quitarlas seis siete no entrará nadie esa frase entre líneas de Michel de quizá el que no tenía que haber seguido era yo después salva al equipo probablemente haya aquí en la entienda más allá de de un titular

Voz 3 33:13 sin más y espera que pueda haber más novedades en el tema de Al Thani ya sabéis que está a la espera de juicio para el tema de las cuarenta y nueve por ciento de opciones que tiene con

Voz 0097 33:23 ahí parece ser que que lo recurso

Voz 3 33:25 eso que que presentó Al Thani contra la demanda que interpuso contra varios vicepresidentes Si bueno pues ha desestimado mi pasa todo lo civil pudo haber juicio dentro de muy poquito tiempo

Voz 1375 33:38 hoy ha habido juicio al equipo si un abrazo justo otro dialogo cero uno cerramos ahí en La Rosaleda con ese Málaga cero Espanyol uno Bella Mijatovic buenas noches hola buenas noches y feliz año hombre igualmente si estamos estamos cómo han ido las Navidades o bien no muy bien con las familias como como hito dos años como siempre en tu tierra o aquí algo aquí en mi tierra tierra está tu tierra está aquí extradita eh bueno dile dile a los madridistas cómo se sale de sí Pedja

Voz 1699 34:09 sí me pregunta no bueno vamos a ver primero y modo Real Madrid está está llevo en todas las competiciones la Liga pues la situación es bastante complicada porque hay sesenta junto con punto unos puntos con con el Barça pero está vivo en todas las competiciones Champions está en la Copa así que hay que hay que tranquilizarse un poquito no hay que hay que analizarlas cosas porque ya no se ha dado cuenta todos los que que desde el principio de temporada errar Real Madrid notas las sensaciones que transmitían de pasado

Voz 22 34:43 pues yo por lo por por la gente de fuera

Voz 1699 34:46 puede ver que que incluso los jugadores no tienen la misma hambre que año pasado misma ambición que año pasado pero hay que hay que confiar en esos chavales porque el año pasado ha sido un excelente sean consiguieron muchísimos títulos dado muchas alegría a sus aficionados y a todos nosotros y ahora pues están atravesando es complicadísimo no pero tampoco ahora hay que decir que la crisis que esos pueda arreglarse puede arreglar haitiano bien quien lo tiene que garantizar lo tienen que hacer ellos mismos porque nosotros de fuera podemos tener nuestra opinión leer algunas informaciones puedes tener alguna información leer algunas entrevistas Arsenal con información de dentro pero los que de verdad tienen que que que resolver esta situación motor es el entrenador staff técnico y todos ellos no ven los directivos evidentemente porque hay que hacer una pinta lo que no se puede

Voz 1375 35:41 tiendo eh que tú has estado ahí en ese vestuario y sabes lo que es ponerte las botas y la camiseta blanca y lo que pese a esa camiseta para lo bueno y para lo malo

Voz 11 35:49 por lo que no se puede es decir bueno

Voz 1375 35:52 en la Liga esto ya está complicado nos centramos en la Champions eso sí que es imposible jugar de una manera los domingos de otra los miércoles eso se puede hacer o no

Voz 1699 36:01 no se debe hacer se puede hacer Dios me acuerden noventa y ocho pues vamos muy mal en la Liga

Voz 1375 36:10 a la séptima señora no

Voz 1699 36:12 con la Champions pues el equipo tenía otro escrito oí a nosotros mismos nos damos cuenta que flipado ambos con con nosotros mismos

Voz 1375 36:21 con el cambio no en tres días

Voz 1699 36:24 pero eso ha sido hace mucho tiempo fútbol ha cambiado también ahora sí que no se debería no se debería poner todo en una en una en una competición no por qué porque la Champions es una competición muy complicado y muy peligrosa sino tienes una dinámica ganadora sino tienes un ritmo bueno de competición pues difícilmente ahora en la Champions puedes esperar andar muy mal en campeonatos Lobo ganarlas

Voz 1375 36:48 claro ahora es complicado porque por muy mal que esté el Madrid que ahora mismo es verdad que está en el pero momento cuando se acerque la fecha París Saint Germaine Liga de Campeones todos estamos convencidos de que el Madrid a el otro no sé cómo va a estar el diga entonces pero que eso les va a cambiar el equipo lo sabe todo el mundo incluido el paro Saint Germain

Voz 1699 37:05 permítame era este año por lo tanto las dos Supercopas española pues Madrid cuando tenía es que la necesidad de hacer buenos partidos lo hizo ahora la final del Mundialito también primer partido pues estábamos todos como preocupados madre mía quemaban jugado pero han conseguido ganar luego en la final pues han hecho impartidas así que esta es la capacidad que tienen Real Madrid W esta plantilla por eso te digo que hay que resolver algunos ciertos problemas que tiene otras eso sí pero lo tienen que hacer ellos nosotros pues confiar en ella veraneos a ver qué pasa en cuanto yo creo que los octavos la el partido contra el PSG pues ese partido sí que va a ser clave a ver dónde puede llegar débil si puede realmente hacer algo

Voz 1375 37:52 a ti te parece Pedja ya hubiera más mental que fije Kiko crees que en este momento aún jugador le pesa más el tema mental que las piernas

Voz 1699 38:00 yo creo que son ambas cosas hay una mezcla de de de de físico y también de que las cosas no están tan bien pues muchas lecciones que ha tenido ha tenido alma de este año casi casi todos los jugadores han pasado por por enfermería así que hay un conjunto de las cosas que ellos tienen que que analizó varios cuando estaba de todo el tú pues muchísimas muchísimas veces resolviendo algunos problemas que nadie se enteraba de fuera no muchas veces estás estás obligado filtrado algunas cosas que no eran ciertas para que los periodistas de la agencia cubre el problema

Voz 1375 38:36 eh verdadero el verdadero talón de aquí sí

Voz 1699 38:38 que nosotros podemos opinar y eso es bueno quizás algunas veces acertamos en algo o no pero yo creo que ellos mismos tienen que hacer un muy buen análisis resolver estos algunos problemas que que evidentemente cristiana

Voz 1375 38:52 y y ahora todos los que señala una Zidane que el año pasado era tan bueno porque hizo que el equipo B estuviera a la altura del equipo a este año ni el agua ni el B es más culpa eso de Zidane o de los futbolistas

Voz 1699 39:06 bueno ni Mi densidad de futbolistas también hay que saber que los equipos contrarias también ahora saben cómo juega el Real Madrid pues analizan también con profundidad poesía conocen muy bien a todos los jugadores y los entrenadores de otros equipos también pueden encontrar soluciones año pasado no podían hacer ver lleva dos años y entonces dándole así que yo creo que es muy conocido digamos no no no no tiene secretos que quizás año pasado hace dos años tenía no algunas algunas cositas que yacía así que todo eso pues la dificultad muchísimo rendimiento por eso el Real Madrid en grandes equipos sobre todo en el fútbol de hoy que no aguantar un entrenador simple diez años imposibles

Voz 10 39:52 bueno que necesitan eso

Voz 1699 39:55 no no no no llegan los resultados pues enseguida ya

Voz 23 39:59 esto se pone lo que más duele a cambios lo que más duele es estar a dieciséis puntos del Barça

Voz 1699 40:04 eso sí eso sí eso sí yo también tengo que decir que nadie ignora no estás obligado a ordenar todos todos los años el campeonato nacional es muy complicado con los equipos como el Barça y el Valencia que años atrás pero tener una desventaja tan importante eso sí que que preocupa no eso sí que preocupa estamos en tres o cuatro puntos

Voz 1375 40:26 la verdad no hablaríamos de esta es exactamente la última ya te parece que ahora tiene mejor plantilla el Barça tú cómo lo ves con la llegada de Coutinho Conde melé que se recupera después de la larga lesión ahora llega Jerry mina no si crees que el Madrid se ha quedado un poco flojo en algún puesto un poco cojo en alguna zona ves con mejor plantilla el Barça o no no

Voz 1699 40:44 bueno yo no hablaría de mejor o peor plantilla o yo como estaba trece años soy haciendo y deshaciendo de haciendo proyecto deportivo creación fichajes son necesarias necesarios no porque tú no cuentas con un jugador quieres cambiarlo por otro sino también va a despertar a un momento determinado algún jugador que todavía puede darte al que cuando un jugador delantero Seat centrase en cualquier otra exposición no tiene otro jugador que él está ahí pues quitando el puesto de una manera no hay empujando para para tener más competitividad entre ellos ya están alhajas no es que es otra cosa pues sabes que vas a jugar si no juegas tampoco pasa nada porque el Michel dentro de tres jornadas se tiene que poner porque no hay otra yo eso es bueno fichar gente nueva sólo para despertar los jugadores que están dentro y darles oportunidad a otros que vienen con unas ganas con más ilusión llenos de alegría por por defender una camiseta desde un club tan importante así que

Voz 1375 41:46 es en el fondo en el fondo yo creo es peor para un jugar como Benzema que no tenga un nueve que Le Pelé el puesto no

Voz 1699 41:52 totalmente además la vimos el año pasado cuando estábamos encantado insinuaciones Benzema pues a lo mejor no jugaba tres partidos lo lo lo lo hacía muy bien Morata pero cuando volví a jugar pues letanías de días con más ganas con más alegría con con muchas más cosas que no puedes dar que puedes ver la hoy no son cosas normales hemos jugado al fútbol y sabemos que cuando tienes un jugador que qué te está preocupando porque todos quieren jugar y de repente ves que no va a ser titular poesía empiezas entrenar más de ver más si es una manera