Dolores: "A veces los recuerdos más dolorosos surgen de las situaciones más cotidianas"

Voz 1 00:00 hola Dolores buenas noches noche desde Málaga Adela lo escuchamos

Voz 2 00:04 mira iba con todo por encima porque claro lo año son mucho año para contar la historia de de mi vida yo conocía a mi marido cuando lo conocía mi madre este horteras fíjate esto aquí y luego ya cuando tenía yo siete años porque en madres de cazó me tuvo a mí por claro era muy chiquito pero Cordero otra de A que vivíamos KAZ puerta con puerta muy claro me llevaba nueve años yo tenía siete pues tenía no de más edad aún que cuando ya tenía catorce años pero no hicimos novios

Voz 1 00:51 sí sí yo me he montado

Voz 2 00:53 en mayo y otros cincuenta años que no Qasem

Voz 1 00:57 sí

Voz 2 00:57 ir cuatro cinco V tuvimos de de novio me casé con diecinueve años y ahora en noviembre poseída Samuel después de una enfermedad yo digo que todas son malas pero enfermedad más mala parto la tiene para lo que están al lado de todo fría pero tengo la casa está entonces claro a mí me dice tienen tu día yo sé que tengo miserias pero no le deseo a nadie el vacío que como comido digo pero es que lo escuchábamos casi que empezar el programa de no dormía mucho incluso trabajando si hice ponía escucháis bien lo que yo no he escuchado a la otra mañana me decía escucha Tea y ahora estando mal lo precisamente dos noche el que ha muerto en el hospital de no por eso escuchado incluso en el hospital otro día captado aquella noche primera que entró yo tenía la radio muy flojito puesto eso estuve escuchando de sabía que yo pues chao y me decía llama llama una noche Iglesias yo no a mí me da vergüenza de de llama

Voz 1 02:08 fíjese yo hoy está llamando y llamando

Voz 2 02:10 por qué precisamente hoy es el cumpleaños que no fuera cierto el cumpleaños que no que no estalla y me da una a costa de no ya puede porel que vemos hecho hasta a tal la última lo que quería hasta el último día entero

Voz 1 02:30 sí

Voz 2 02:30 quería que lo que nada pero que hemos vida área de la ceniza entonces para mí era muy duro porque yo decía cuando yo salga de la Iglesia que se le da da la caja para que malo yo ahí los respetada pero yo decía que muy duro me decía unos poco días de ellos lo hace conmigo me va a meter dónde está tu madre y tu padre yo creo que que allí no te meto pero cuando ya falleció no encontré Moner el hospital Civil mi niña yo hice han portado de maravilla igual Él me dijo que enfermero que todo tengo una luego fui a Dallas gracias a hacerle un regalo a Perdomo pero cuando ya preguntándome usted que lo que quería era esto pos si decía que la ceniza donde tiene que tan así me enteré pero no Palha ponerle florentina que me olvidara de ella yo sé que es muy duro pero más que da la tranquilidad que le hemos hecho lo que quería entonces te dijo lo la voluntad de ir dijo que sí que no he abandonado la ceniza de hacer lo que quería no he decir Polán quemado y yo no la recoge entonces lo dijimos y yo lo único como yo les decía lo único que que ha hecho que no sé decirlo fuera querido es que yo quería ve la ceniza tuvimos ataques lo que malo que de allí no me entero a la gente que sale hubo muy hice está volviendo a lo están quemando Mi niña la chica dice hay más eso que digo y eso que están quemando ya llamada más papá digo que queremos las tres horas hasta que ya fuimos a la ceniza que yo la quería tocar y tocar a calentita entonces ya le digo digo mire usted ahí que que yo de hablo aquí es porque él no quería hacerlo recoge lo de ahora en los cementerios olvidar a la ceniza que entonces yo donde los Chava Illes están dentro de una valla y hay un sitio que la echan pero no sino queda de citar como si fuera en una fosa o lo que sea pero

Voz 1 04:51 entiendo te Dolores para usted era importante saber dónde iban a terminar esas cenizas estar representen todo el proceso porque

Voz 2 05:04 ya te digo que no que él hace en la que me gusta poderme lo hombre la voz está donde estaba hito en la bolsa estaba todavía calentito y lo único que le dije digo esto no lo quería tú no lo fuera quería pero Mi tranquilidad era sabe dónde estaba allí no se podía pone flores ni ya optar aquellos Charo insertar a día hay mucho se escucha lo pajarillo hay mucho Pino hay claro a mí me dice hoy porque nota la traída a tu casa digo que que no la que di no quería él no quería eso quería que yo me lo vida de la ceniza pero mi casa está hecha por ello vividos tiene en una barriada de Puerto lo Toxo y albañil tengo una casa no bonita planta baja IATA iría ahora mismo hemos venido hasta dos mil yo digo mi niña de son dos mujeres cero hito el recuerdo todo de recuerdo por todos los lados que miro todo ese cuello yeso y una vida muy clara ha trabajado mucho para nosotros no lo ha visto nunca debí salir solo sin mí la estuvo trabajando en un fleco fíjate tú que de su más bonito que claro como me conocía ya te digo que yo tenía siete años

Voz 1 06:31 si tenía una hermana pasado también con mi tío

Voz 2 06:34 mi mi suegra no me quería ir el Lucho que decía que que lo único que él había pasado en la vida bonito que vivía era poco yo decía la portado conmigo lo que no ha hecho mi madre aquí El día que iba buscando trabajo llegó a las fábricas de coches de aquí de Málaga la obra me lo encontré por el camino que yo hubiera precisamente patán tu hermana que era mentira digo dónde va a buscar trabajo y digo dice venga que te lleva hasta la parada de la tú de can lo ha de la vida la parada no tuvo ideó bueno porque tengo la suerte ya me quedó de la obra de Fleck quedó en dentro de la obra y la idea ya le digo y me deseó suerte ilumina o todavía está comiendo en de la Fuente que me decía yo todavía está comiendo para mi ha sido muy buen Illán tenía gana de de llama por mí porque eso curso todas no se no duerme yo estoy pendiente del programa aquella terminan a las cuatro y media quito las ha ir dando vuelta en la cama hasta que andante

Voz 1 07:58 estos primeros meses son muy difíciles verdad Dolores

Voz 2 08:01 se modifica

Voz 1 08:03 era un espacio que compartían y si de verdad que nos conmueve que que usted pues pues allá seguido escuchando Louis o yo a mí me llamaba su marido Dolores que

Voz 2 08:13 eh

Voz 1 08:13 cómo se llamaba su marido Pedro García Cuenca Pedro

Voz 2 08:16 ya te voy a decir una cosa no sé cómo escucho porque cambiamos los dos de también de hace mucho tiempo porque le encantaba vía pasa palabra y ahora esta última habitaban el hombre que lleva ahora el premio

Voz 1 08:33 sí sí precisamente

Voz 2 08:36 cuando ganaba Antonio S poníamos contento si decía el otro sabe mucho pero es que yo quiero yo te entonces los dineros donde tiene una cosa en la cara no haya no adscrito porque yo no exhibir mi himno adscrito pero cuando ella falleció que ella misma tarde diseñada madre mía qué te voy a pone digo no me ponga pasa para la dice porque tú lo tiene que vez digo no porque lo habíamos punto y no estoy capaz pero ya cuando pasaron ya muchos día lo puso ahí vi que estaba Antonio todavía Idígoras y comida está todavía Antoni ya le digo ya la tele empezó a decir se van a llevar al premio se lleva el premio cuando te lo llevó Antonio diluido donde este vida estar contento porque se la se la lleva Antonio no soy capaz de verlo sin embargo usted de comida Kutxa

Voz 1 09:29 no lo voy a y mi bien

Voz 2 09:32 que veo la la cabeza de todavía a la pena que tengo es que lo último este último año Mancha si el año la vemos pasado muy tenía mucho dolor mucho ir porque no tengo más tiempo pero mira puedes de que una noche te llame me metí aquí en la cochera de mi casa hay yo vivía que echaba el trato ya después desfallece más común día tenía una libreta con una poesía escrita para Don Vito Baena nosotros vemos a la vemos puesto como en una poza

Voz 1 10:11 si no se la llevaba al médico

Voz 2 10:14 sabe Atarfe quedó con una foto de IS hombre como yo le digo dedo Don Vito es de de lo viví yo no tengo dándole lo pie mientras viva no le agradezco lo que ha hecho por nosotros no veo en una habitación sola quería Amaury viene lo pita porque había nacido allí decía a mí no me importaría morirme aquí Don decía la señorita dice AVE pero Pedro a adquirir la consulta que decía no me gustaría morirme en el hospital que fue donde nace me lo tuve que deban engañado que esa por un lado pero él no quería lo haya ni ni bendito ya hablé con el médico que no le pertenecía ya el hombre ni de Banksy entonces me dijo que que me lo tenía que ir día nueve de noviembre a la consulta que me lo llevara de cómo iba que se fue y no le importó cuando lleguemos tenía el hombre todos los papeles y lo veo en cama los metió en una habitación Zola y vuelve a sábado ya estaba muy mal hipo la noche comidas deportar no pusieron otra habitación terminó con mi niña con Ia al luego cuando ya fui a darle la gracia a médico yo le di me dice Dolores no me parecía que se iba ahí tan pronto digo pues yo estoy dice porque digo porque yo veo la muerte en la casa de este tipo no me mide el no venir m la valla digo no le deseo mucho años el hombre me ha dicho que es lo que me haga falta vaya

Voz 1 12:03 y así se lo ha demostrado Dolores sí ha sido muy bonito hablar con usted llámennos otra noche y seguimos chadiana a otra noche de otra no otra no se prohibió llamar

Voz 2 12:12 it debiera darle la poesía que le te ni escrita Don Vito E

Voz 1 12:17 muy bien pues esperamos de verdad esa llamada Dolores muchísimas gracias

Voz 2 12:21 lo escucha ha sido un platillo yo sé que decía que cuando uno se muere como un pollo cuando ella Atta pero yo me parece a mí que él era que algún algo que yo sé que si algo queda donde tiene que estar orgullosos de creación capaz de de llamarlo porque en tanto años Noma visto nunca va con un ánimo de llama iría ahora no sé cómo has tenido me la da labrado eh

Voz 1 12:50 pues eso es muy bonito homenaje para no no

Voz 2 12:52 siete días debía leer leer las poesías

Voz 1 12:55 la espero Dolores muchísimas gracias por llamar y mucho ánimo mucho