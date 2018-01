María: "Estoy preocupada porque se me acaba la vida y nunca me he sentido amada de verdad"

Voz 1812 00:00 qué les damos las buenas noches a María de Madrid hola lado gracias por llamar María

Voz 1 00:07 gracias por estar ahí

Voz 1812 00:10 qué nos cuenta María

Voz 1 00:12 pues que estoy oyendo vuestro programa

Voz 1812 00:16 sí siempre me emociona no alguna

Voz 1 00:18 ya llamada no por por otros asuntos no pero yo quería proponer pues una puso puso un algo para hablar no mira porque se mujer que ha cumplido setenta años normal físicamente una persona con una inteligencia normal también la sensibilidad pues quizá demasiado sensible que quiera sus amigos que que que se cuando se enamora hasta los huesos no quiere a sus hijos que ha hecho todo lo posible por bueno que lo más importante para para mí en este mundo que me ha gustado de la cultura literatura debemos todo pero pero lo importante para mí desde luego el amor no bueno pues ya estoy pues las postes te verías vivíamos de la vida porque años pues ya no te queda mucho por recorrer no me di cuenta de que por mucho que yo llamado no no sé por mis padres no ha sido tomada por un amor que yo llamado realmente no me siento realmente reconocida ni siquiera por mis hijos no si por mis amigos algunos de mis amigos pero que al menos algunos amigos sabe que miran con sinceridad Dickens quiero desde dentro hasta saber si otra gente con como yo no normales por tienes que no soy un bicho raro no no sabes pero que que no se no yo no entiendo por qué no ha encontrado el amor cuando yo he herido tanto no se ha dado un fracaso con mi amor de digamos en primer amor el amor de siempre no luego tu fracaso se mi matrimonio funde desastre una mentira un ahorrador no todos la decisión todo no entiendo nada no después intentado pues no he encontrado nada es que me que me quedan cuatro días no sesenta años ya te quedan cuatro días de vida

Voz 1812 02:42 bueno María difieran en una larga vida claro

Voz 3 02:45 es un pero pero entiendo que

Voz 1 02:48 no no me he quedado larga vida vidas tuviera veinticinco pero tengo sesenta años cumplidos no

Voz 1812 02:55 está usted bien de salud María muy bien muy

Voz 1 02:57 estupendamente de momento no pero cosas así hay que ser realista yo pero por qué porque los bomberos no no tengo ningún problema de sexo siempre sido heterosexual la adoro a la gente que no lo eh porque cada uno tiene derecho a Bea quiero decir que es que soy una persona que es lo entiendo todo lo que cuando alguien me ha hecho algo hechos is porque sexto porque lo he dado disculpar no que esta persona tiene manos unos cuantos pero siempre me siento al final tan poco querida excepto por los amigos no amigos se siente querida si si tengo algunos amigos y amigas a mi amigo amigos o si hay que ser muy puntuales

Voz 2 03:53 migas y amigos no

Voz 1 03:56 es decir amigas varias amigos gays sea yo no yo ahora me siento más querida por Mis amigos gay porque no no no no tengo amigos heterosexuales no porque los senderos festivales bueno yo no he sido una persona muy pocos amores de mi vida entonces los hombres cabido en mi vida no me querida como yo quería

Voz 1812 04:35 ya yo entiendo claro que se haga esta reflexión e cuando una bueno pues de repente empieza a mirar a su alrededor pero tiene la sensación de que es algo más estructural o personal

Voz 1 04:48 no tengo ni idea sea llamo porque porque estoy tan Sirte descolocada estoy diciendo pero bueno yo yo que tengo qué pienso que ocurre y me invita porque soy una persona normal física me en el normal

Voz 2 05:09 pues no yo yo que hubo una una persona perdió las fotos digo pues no no estoy mal no

Voz 1 05:15 pasadas activa para activar no no te digo físicamente sino ya nada intelectualmente me son portados y muy curiosa no puedo decir que que yo tengo la sensación de que nada se se haya fijado en mí que un hombre nombre señas y no

Voz 4 05:39 mi en él

Voz 2 05:42 el llamado como yo he amado unos hombres honestos no pero bueno no volvimos tú un marido al que a lo mejor no fue el amor de mi vida pero en un momento dado pues llevamos se ahí mi intención Ny a mi me me me se fue muy inquirió si bien y no pero porque yo cien con mi familia iguales

Voz 1812 06:13 el que eso iba a preguntarle Mariemma preguntarle por sus hijos en un momento de la conversación ha dicho que ni siquiera se siente reconocida por sus hijos

Voz 2 06:21 poco

Voz 1812 06:23 por qué qué necesitaría que se lo dijeran que se lo demostrase

Voz 2 06:26 sí quizá una mamá que Choi Min eso no tenía rozó en enero menor son bueno son maravillosos no no tengo nada que ir contra en contra ellos no estoy muy orgullosa de ellos pésimos sí que siento eso de ser piensa sintió pues sí son mucho porque es que yo no que es muy normal que a mí porque quizás lo que es lo que yo he estoy transmitir el amor clavó ha sido más importante bueno pues Dios que hiciera Dream que sean el importante no pero es que el amor se multiplican entonces yo digo yo a mis hijos mis padres amor Mis amigos llevábamos totalmente robado a mis amores que no han sido muchos pero no se malo doce si es que el amor para mí esa multiplicación no división no es no es exclusiva

Voz 1812 07:49 eh

Voz 2 07:51 incluso mejor no he sabido ser buena comunicadora Los

Voz 1812 08:00 María cuando una se da tanto da tanto

Voz 5 08:04 amor

Voz 1812 08:06 no será que el resto se acostumbra a recibir no tiene la necesidad de dar

Voz 2 08:11 medidas si no te preguntes Lootz quieres escondía porque a lo mejor no lo he dado lo he dado que el el no haber sabido tampoco no no es que no lo sé yo ahora mismo te digo que no sé qué ha pasado con mi vida porque estoy en una edad en la que dices es muy no agotadas viendo a gente como muy o pues yo qué sé si te está muriendo cosas gente inventa oye es que cada vía de momento ir realmente cada día te unes a todo miren en la en la hora y el aquí no digo que Suez tengo deben un nuevo amanecer de una tarde en maravilloso de escuchar esta música de poder hacer un lujo ahora hastío además vía estoy pues jubilada y hago lo que no he podido hacer durante mis años jóvenes no entonces pinto escribo hago todo lo que quiero hacer sí pero cada día me levanto y digo gracias Olivar sea porque no se fuera como Carlos este hombre que había habla que ha hablado y tal que cree que tiene

Voz 1812 09:22 sí

Voz 2 09:22 ojalá pudiera yo es decir hay un dios al que yo no no no lo he sentido así hace muchos años no pero sí creo que puedo inmenso y cada día cada día que me vivió la luz digo lo acceso universo porque tengo una nueva oportunidad un nuevo oportunidad sin sin hace diez cosas que me faltan desnudo efectivas en dos no humana los que yo he hecho algo mal