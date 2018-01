Ana Oramas: “Tenemos la responsabilidad de saber cuál fue el origen de la crisis”

Voz 0139

00:28

si no es así no es como es cómo es ser mamá ver las comparecencias en el Congreso hay un compareciendo intervienen todos los portavoces se les contestarme mucho en esta comisión tenemos cinco fórmulas de comparecencias iba a haber un debate de cada de cada partido con el propio comparecientes a Rato comparece para explicar por un lado su papel como se presentó el Gobierno en lo que se llama el inicio de la crisis o la posible burbuja inmobiliaria su gestión al frente del Fondo Monetario Internacional y después su gestión Alfredo que entonces el sistema de él deviene primero irá pues todos los que interviene el portavoz del partido socialista tiene entre siete diez minutos para preguntarle contesta a ese portavoz yo ese portavoz le replica vuelve a contestar nosotros hemos tenido solamente hay una persona que el señor Aresti que estuvo la fórmula parecía más de careo que pregunta respuesta pregunta respuesta preguntas respuestas ese día no vive los propios portavoces por unanimidad la dimos cuenta que aparte que duró seis horas y yo y seguramente durará seis horas que esa fórmula en esta comisión que no hay sí o no entiende sino que requiere una explicación es menos práctica a efecto incluso de los portavoces parlamentarios porque esto no nosotros no somos un tribunal de justicia gracias a Dios tanto lo del Banco Popular como uno de Bankia están en vía judicial nosotros muchísimo mayor que saber el origen de la crisis que pasó no sólo los cincuenta mil millones que va a pagar los españoles sino los miles de Puerto de trabajo que se perdieron en el sector financiero miles de personas que perdieron su casa en los desahucios que después se demostró que hubo abuso por parte de las entidades financieras y sobretodo el tener la garantía yo ciudadano hoy diez años después del sí tenemos los órganos que controla hay supervisores las leyes para que no vuelva a suceder porque cuando