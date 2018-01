"Dedico este fallo a todos los enfermos de hepatitis C, a las familias, a los que se han quedado en el camino"

Voz 1

hace algo más de dos años representaba en este diario de de esta guisa llamo Esperanza hay soy de Ponferrada vivo con mi hija Alicia Mi gato Leoncio fue así como dio a conocer nuestra historia una historia compartida ahí sufrida con mis hijos y mi marido Hall salida de pocas palabras entonces no sé qué enfado que se pararía palabras hablar demasiado merecía siempre esta vez Javi es necesario de justicia en no es su virginidad es poner fin a una batalla que ayuda cerrar mi seguidas mi primera navideñas sin él leerá esté todo el proceso de su enfermedad dice desde que fue diagnosticada en una donación de sangre hasta el último día el fallecimiento en la UCI del Hospital Río Hortega de Valladolid lo mató la pérdida de la oportunidad como la justicia denominado que un sistema avenida menos le negó quiero aclara que no fue por falta de medios ni de tratamiento ni siquiera por falta de un hígado compatible sino porque en ese momento alguien decidió que no estaba lo suficientemente enfermo la justicia me ha dado la razón nunca podrá me enmendar su error dos años después la sentencia es firme un montón de razones han sido las que me han llevado seguí pero sobre todo quiero expresar mi gratitud a Emma abogada y amiga a Loli a carne mis mejores psicólogos dedico este fallo indudablemente a los enfermos de hepatitis C a sus familias y a todos los que se han quedado en el camino esperando una oportunidad de vida