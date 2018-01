Estampas de otro tiempo

Voz 1389

00:00

Manuel Jabois buenos días qué tal Pepa buenos días a mí me sugiere un título esto que acabamos de contar Casandra o cuando la realidad no consigue penetrar en las togas y en las puñetas bueno es que tú recuerdas cuando supimos que la Audiencia Nacional si iba a ocupar de unos tuits de Casandra Vera en su momento ya se pensaba que estábamos en otro tiempo en el tiempo en el que los tribunales de justicia se ocupaban del mal gusto para empezar pero es que este escrito de la Fiscalía cuando se lee la forma que tiene de dirigirse la Fiscalía Casandra ya no situó exactamente en mil novecientos cuarenta y cinco es decir esa distancia que pone con su nombre como seudónimo y al utilizar su sexualidad como una prueba de cargo de forma involuntaria pero es así es la misma distancia que tiene un ciudadano común con un tribunal clave en su momento para juzgar delitos de terrorismo pero cada vez más pendiente de juzgar delitos de opinión en la justicia no puede decirle a una víctima cuando tiene que sentirse ofendida o no y esto ha ocurrido con la familia Carrero Blanco que ya dijo que no lo estaba lo escribió en El País no sé si lo recuerdas pronto y pidió que este proceso no siguiese adelante es decir los mensajes estúpidos no se condenan judicialmente las miserias particulares de cada uno sin ningún efecto en la sociedad no pueden inhabilitar profesionalmente a una persona durante siete años que es el que se les está pidiendo a esta a esta chica lo dijimos y lo escribimos hace un año y lo volvemos a repetir esto no se entiende sin un contexto institucional de una gravedad casi incontrolada es decir se está persiguiendo y si está denunciando ya se está condenando discriminando se está definiendo el odio a capricho no se está eligiendo el objetivo de forma aleatoria lo que está precediendo a aplastar disidencias yendo a buscar a extremos irresponsables como el humor por ejemplo