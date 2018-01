Del Molino y Carretero - (09/11/2018) - Alcohol barato, batallas en twitter y el trato en los bancos

Voz 1 00:00 yo creo que se ha despertado se semana pasado voy en problemilla pero ya

Voz 2 00:12 aquí he dicho creo que existe que está aquí Nacho Carretero buenos días qué tal buenos días Sergio

Voz 3 00:18 Molina muy buenos días muy buenos días felices

Voz 2 00:21 cómo estamos Sergio yo estoy yo estoy muy mal

Voz 3 00:24 casi tan mal como estaba Nacho Carretero la semana pasada pero yo a diferencia de otros aquí en lo señalo he venido a la emisora me ha arrastrado hasta la emisora porque creo mucho en este proyecto en este programa

Voz 2 00:34 son dos de los mejores cronistas del país pero no podemos hablar también de su talla moral las defensas media España enferma y además este año el virus es muy duros a la gente lleva semanas y semanas yo creo que siempre lleva meses con el que no se deshace

Voz 4 00:54 yo yo lo arrastra en Ollero presté a quién jefe si sufre los ingleses también según escuche no sé cuánto tendrá de Buretel pero que hubo una mutación del virus de la gripe en el último momento si la vacuna para la gente mayor etcétera no está siendo nada efectivo y a la gente está afectando montó no

Voz 5 01:14 no yo ahí de verdad cuando se ven leyenda pero es que está todo el mundo Cao de las urgencias colapsadas y todo esperas de ocho horas en los hospitales una oralidad lo que pasa estas Navidades

Voz 2 01:23 sí yo sabes qué pasa que ya sólo me informo por Twitter retirase sentado

Voz 4 01:28 lo que sí

Voz 2 01:31 no está ahí la cosa yo no no tengo muy es que estaba eligiendo hace un rato el Twitter el director de la DGT hablando de de Sevilla ha vivido una nevada pero estábamos en Sevilla que es una ciudad preciosa

Voz 4 01:43 hombre cuando alguien tiene razones quedársela era el de raro era el derbi hombre

Voz 2 01:46 era el Sevilla Betis y encima perdió el equipo de ministros bien está

Voz 3 01:51 de Sevilla pues responsabilidad lo tenían escenarios

Voz 2 01:54 en por ciento vosotros qué tenéis esa esa mirada sea abanico multicolor en los ojos que os permite leer y radiografiar la realidad como científicos generada vosotros habéis sido últimamente al banco

Voz 3 02:08 pues procuro evitarlo todo lo que puedo la verdad intento de eso cada vez que tengo que hacer algún trámite que me piden porque como se autónomo de vez en cuando tengo que ir a sellar algún papel o algo intento escaquearme todo lo que puedo de ir al banco porque todas las cosas que más me desagrada nacer en general los trámites no pero ir al banco y demás lo intentó evitarlo

Voz 2 02:28 pues sí el problema sino más nada no no no no te verás afectado lo menos que yo creo que el banco ahora trata de evitarte a ti también si no

Voz 4 02:35 de hecho yo la última vez que fui al banco me dijeron que

Voz 6 02:38 que hasta siempre porque quitan las oficinas donde va

Voz 4 02:43 convertir en digital no hay Babe oficinas y bueno me de unos abrazos con la gente que viene

Voz 2 02:48 es que los últimos datos dicen que la banca español afronta dos mil dieciocho con ochenta y cinco mil empleados menos y dieciocho mil oficinas cerradas y eso nos hace preguntarnos por por cómo puede afectar medidas que van sucediéndose no prestamos demasiada atención más allá de los datos terribles mucha gente que ha perdido su empleo o esa capacidad económica que pierden algunos entornos cuando desaparece la entidad bancaria de de su localidad nos preguntamos cómo afecta la vida pareciera digo pareciera enseguida vamos a hablar con un con un especialista con un experto que el mundo se prepara para un cambio en la economía que tiene que ver con el Bloc Chain que tiene que ver con grandes entidades como Amazon como Well convertidas en grandes bancos que nos van a financiar las compras sobre esas esas plataformas más es que Amazon decida prestarnos dinero para que compremos en Amazon y que vemos películas y que con sumamos un sus cosas parece que mundo se diga hacia eso pero eso no ha llegado todavía mientras que los bancos ya están en esa trinchera

Voz 4 03:50 la retirada en esa retirando estamos como

Voz 2 03:52 en un impasse entre porque ir al bancos está admitiendo un verdadero suplicio sacar dinero

Voz 4 03:57 son resopla eh si yo vuelvo a decir una cosa yo yo tengo cajero fobia entonces yo voy cada ves al al banco Isaac yo pienso que va a gastar nunca entre muy chulo porque me cuenta siempre está en mal estado

Voz 3 04:13 las mira esa exaltó desea conocer el saldo no jamás no lo

Voz 4 04:17 a pesar sólo pensarse Isabel saldo son dos cosas a ver yo creo que lo que hay que hacer en el banco es que la gente que sigue trabajando es personal como nosotros en todos de tener un buen trato con ellos porque también está atrapado en una situación ellos no son culpables de la logrado tener relación a hay que elegir bien y que hay que es como se pero yo creo que estás obstáculos tendencia que los bancos pinten menos o que ya no sean intermediarios en España no va a ser mal recibida por lo que ha pasado en los últimos años y por la percepción que tiene la gente de los bancos todo lo que sea quítame el Banco de medio no creo que a la gente

Voz 2 04:59 disguste la noticia recuerden que ahora mismo estamos esperando el final de su comparecencia cronológica sobre lo que ocurrió a su juicio en estos momentos en el Congreso está compareciendo Rodrigo Rato precisamente con lo cual hemos creído oportuno hoy precisamente hablar de cómo ha cambiado nuestra relación con el banco porque no creemos que haya ido a mejor y no sabemos cuál va a ser el futuro esa relación y por eso hemos llamado José Ramón Sanchís que es doctor en Economía catedrático de la Universidad de Valencia José Ramón muy buenos días hola buenos días Ramón no José Ramón Joan Ramon perdón mil disculpas bueno no pasa nada estamos en lo cierto ha cambiado nuestra relación con el banco y no necesariamente a mejor

Voz 7 05:36 sí eh aunque es verdad también que históricamente la banca española no se ha caracterizado por dar un buen trato a sus clientes tengamos en cuenta que si hablamos de reputación por ejemplo en la banca española es la segunda de peor repunte que peor reputación tiene en Europa solamente superada por los barcos por los bancos irlandeses pero sí que es verdad que durante estos últimos años especialmente a raíz del comienzo de la crisis financiera en el dos mil ocho sí que ha habido una personalización no decir había una mayor autonomía automatización del del sector bancario una mayor despereza de personalización hablabais de de la reducción de importante del número de empleados de oficinas bancarias y eso evidentemente afecta a las relaciones personales entre el cliente y el y el y la persona que está el empleado de banca no

Voz 2 06:29 creo por poner ejemplos Joan por poner ejemplos concretos porque me muchos bancos muchas entidades sólo se puede sacar dinero hasta las once de la mañana si ahora puesto es un banco sea es como si yo voy a la fruta más normales

Voz 4 06:42 de enero que está en la cuenta es como si voy a la frutería sino no

Voz 2 06:45 aquí melones ahora hasta las ocho y cuarto después ya no ser vivo melones

Voz 7 06:48 sí sí sí y no eres cliente y sin embargo te ves obligado a acudir a una oficina de un banco determinado por una gestión que has hecho con alguna administración pública te encuentras con que no te van a Tendero que es mucho más difícil que te puedan atender eso es cierto sí que es verdad que el trato no no es el más adecuado y luego ya sea habláramos de temas de abusos a los clientes bancarios de las cláusulas suelo de las participaciones preferentes del abuso las comisiones de las hipotecas Muti divisa el tema de los desahucios que hay una gran cantidad de elementos que que sí que nos llevan a una conclusión muy clara no

Voz 2 07:26 sí pero más allá de los grandes escándalos que muchos de ellos están judiciales serán entonces los jueces los jueces lo que temían los que están determinando quién cometió que fueron los bancos hoy hablamos de algo mucho más sencillo de una percepción que supone para mucha gente una redacción que ha tenido una auténtica relación con el director de su banco con el director de la Oficina con el cajero dato muy personal muy cercano basado puramente la confianza parece como si ya no necesitan Amos de la confianza para relacionarnos con la gente que guarda con nuestro dinero

Voz 7 07:59 bueno yo yo creo que sí que hay una cantidad de gente todavía yo creo que este es un tema de cultura no de de la población que que sigue confiando en el director de la directora de su sucursal eso creo que aún sigue existiendo a pesar de todos los procesos de de Internación de interna analizar de de aplicación de la de Internet de las redes sociales etcétera pero por otro lado sí que es verdad que que todo este este cambio en el comportamiento de los bancos está está afectando pensemos que a mí hay una frase que me gusta decir que es que el cliente que acude a la oficina bancaria ya no es rentable para el banco si los bancos prefieren realizar grandes operaciones bancarias en los mercados financieros a nivel internacional que son los que realmente les generan dinero no en su cuenta de resultados el cliente ya no esto la mayor parte del de ese cliente tradicional de la banca ya no es demasiado rentable para el banco por eso cierran tantas oficinas

Voz 0605 08:57 eso se traduce también en en en

Voz 7 08:59 el trato ha hacia el cliente no y cada vez nos ponen más dificultades para acudir a la oficina realizar cualquier tipo de operación me busque la vida utilice el cajero automático o venga en unas horas determinará porque el resto del tiempo me voy a tener que dedicar a otro tipo de actividades que sí que realmente son rentables

Voz 2 09:17 el Joan hay una gran parte de ellos son conscientes hay una gran grandísima parte este país que o bien no está preparada para tener una relación digital con su banco ahora es el teléfono móvil lo pone daba por conocimientos o porque no le da la gana y con esa tiene un banco precisamente y hay una gran parte que no tienen acceso es decir que no tiene Internet en casa o no tienen teléfono inteligente parece que esa gente va a estar fuera de la sociedad porque el banco no va a permitir que esa gente tenga acceso a su propia cuenta

Voz 7 09:42 sí eso es lo que estaba diciendo antes que la cultura financiera todavía está muy arraigada en ese trato directo es verdad que el lo que llamamos la exclusión financiera no el hecho de que hay gente que se queda fuera de de los de los circuitos bancarios del funcionamiento de la banca se ha incrementado sobretodo durante estos últimos años yo creo a creo que hay un elemento muy importante que deberíamos tener en cuenta es que la la transformación del sector bancario y las medidas que se han tomado a raíz de la crisis financiera especialmente de concentración del sector a través de fusiones lo que ha hecho ha sido la desaparición de una parte importante de lo que llamábamos la banca de proximidad para que no para que lo entiendan bien las cajas de ahorros las cajas de ahorros han desaparecido solamente quedan dos cajas de ahorros en todo el Estado español en la Comunidad Valenciana Caixa Ontinyent y Caixa Pollença en las Islas Baleares el resto de cajas de ahorros las que tenían problemas financieros pero también las que las que no tenían problemas financieros en diciembre del dos mil trece Se aprobó una ley de Cajas de Ahorros fundaciones bancarias privadas que obligó ha obligado a que las cajas de ahorro se transformen en bancos privados las cajas de ahorros realizaba en una función muy importante de banca de proximidad Easy que ahí se veía ese trato muy directo con con el con el cliente la persona que acudía a la Caja de Ahorros está muy muy a gusto conocía personalmente al al al director o la directora es esta desaparición de las cajas de ahorros creo que es un elemento muy importante que explica en gran medida este este hecho que estamos analizando

Voz 2 11:16 Joan ganaban Sanchís doctoró en economía de catedrático en el vestido muchísimas gracias gracias a ustedes la noticia el día una de las noticias del día está en el Congreso desde las nueve y media comparece ahí Rodrigo Rato así que hasta allí nos vamos iba Adega buenos días

Voz 0605 11:28 hola qué tal bueno viajan ni está haciendo una siempre

Voz 2 11:30 oiga pero ya está respondiendo algunas de las preguntas Rodin

Voz 0605 11:33 pero rato verdad si comienza ahora mismo el turno de preguntas con la diputada de ERC y podemos resumir de momento lo lo que a lo que ha contado Rato está echando muchos balones fuera incluso ha culpado al ministro Luis de Guindos Él dice que que la instrucción aportado incluso más luces que sombras lo escuchamos

Voz 1832 11:53 desde convocado ante el Congreso en julio del dos mil doce para hablar del tema BFA Bankia se han producido nuevos hechos que en mi opinión introducen más sombras que luces sobre lo sucedido me refiero desde luego la instrucción penal llevada a cabo en el Juzgado de la Audiencia Nacional ha actuado cuatro de la Audiencia Nacional

Voz 0605 12:11 incluso Tony el rato estoy diciendo que España cogió el rescate que lo ofrecieron el rescate bancario insinuando este modo que España hubiera pedido el rescate completo

Voz 1832 12:22 en junio del dos mil doce España solicitó el único rescate que le ofrecieron un rescate bancario de cien mil millones de euros a cambio de un programa autorizado por la Comisión

Voz 4 12:33 el BCE y el Fondo Monetario Internacional

Voz 0605 12:35 sobre la burbuja inmobiliaria se ha referido a sólo a que la relación crédito PIB pasó del ciento veinte por cien al doscientos por cien Toni

Voz 2 12:45 pues se pareciera muchísimas gracias a toda la economía pendientes de lo que está ocurriendo hoy en el Congreso y todo lo que ocurra lo trascendentes los Orán lo conocerán a través la Cadena SER parece no lo sé Sergio Nacho cuál es esa impresión pero que Rodrigo le ha dado al pone en el ventilador está empezando esparcir Kaká por todas partes

Voz 5 13:04 no y además va a parecer que va a haber que darle las gracias al flor de la intervención

Voz 3 13:08 quién es una cosa alucinante no yo creo que nos falta también es pues una buena noticia eh

Voz 2 13:17 pero a mí me encanta no perdona es una extraordinaria noticia vamos a ese barro el escarnio público esto que se ha perdido el escarnio es una cosa buenísima es que se rebozo en ellos sin su propia eso ese ese entre ellos claro que sí

Voz 4 13:35 de todas formas el ser estará llevando a su terreno que es el terreno económico porque indudablemente este hombre sabe muchísimo de economía porque se está viendo a la gente diciendo este tipo ahora nos va a dar lecciones de economía bueno si alguna puede darlas porque saben muchísimo y precisamente ese conocimiento es el que le permitió presuntamente saquear lo que saqueó pero esto es como negar el arte de unos atracadores de bancos está mal lo que hacen pero son buenísimos haciéndolo pues no me parece que se lo está llevando a ese terreno

Voz 2 14:02 sí hoy la comparecencia fuese sobre moral pues si Gallas dudas sobre la eficacia de las palabras de Rodrigo Rato pero evidentemente evidentemente en economía bueno vamos a estar pendientes esa comparecencia comienza el turno de preguntas recuerden que además sea alterado lo habitual en esta esta comisión no va a haber careo simplemente alguien hace una pregunta al señor Rato va a contestar siguiente pregunta al señor no haber capacidad de poder hacer una una pregunta dice treinta minutos una hora menos en Canarias escuchan hoy por hoy poco te acuerdas yo llego siempre tarde al trabajo pero lo compensó saliendo pronto sabes eso yo sabía yo creo que podemos aplicar la misma es la misma regla de tres que tener el alcohol más caro sea más barato y la luz más cara de Europa más amenos sería lo mismo que mensajes apaga la luz

Voz 4 14:56 de cómo vuelves que es un mensaje preocupante

Voz 2 14:59 bueno vamos a conocer unos datos que son pero menos inquietantes no es decir desde preocupar vamos a darnos por ellos según el último informe de Eurostat España es uno de los países la Unión Europea que comprar bebidas alcohólicas y es más

Voz 4 15:13 barato

Voz 2 15:14 Laura Marcos redactora de la sección de Sociedad de esta casa la habrá muy buenos días

Voz 0605 15:18 qué tal buenos días

Voz 2 15:20 Cole nuestro país si los datos avalan la cultura

Voz 0605 15:23 de vales de bares de nuestro país somos el país más barato para comprar alcohol en la eurozona el quinto más económico de toda la Unión Europea lo verán nuestros oyentes iban a supermercado por menos de un euro pueden comprar bastantes marcas de cerveza desde los cinco seis Se pueden hacer con una botella de ron Si son viajeros ya habrán comprobado que esos precios

Voz 2 15:40 no se parece en nada a los de otros país

Voz 0605 15:43 es es como Francia o como Reino Unido y en cuanto al gasto con los últimos datos de Eurostat en la mano Tony en dos mil dieciséis las familias españolas destinaron el cero coma ocho por ciento de todo su presupuesto alcohol frente al uno coma seis por ciento de media en Europa un gasto que es bastante inferior a otros países de nuestro entorno donde también es muy barato comprar alcohol como precia

Voz 2 16:04 tal ahí los datos machos Sergio son son confusas porque parece que comentó que consumimos menos no lo que pasa es que comparativamente a ser mucho más barato nuestro gasto porcentual es bastante menor que en otros lugares lo que no quiero decir es que con sumamos menos en cualquier caso ese precio facilitaría por ejemplo que los jóvenes se inicien mucho antes en alcohol porque es muy accesible porque muy barato

Voz 0605 16:27 sí de hecho según el propio Ministerio de Sanidad los trece años es la edad a la que los preadolescentes se inician en el consumo de alcohol seis de cada diez menores sean emborrachado alguna vez y uno de cada tres lo ha hecho en el último mes el precio está muy relacionado como decías porque comprar una botella

Voz 3 16:43 bastante bastante más barato que ir al cine

Voz 0605 16:46 Beira cena algo que deriva en un segundo problema que es el problema de la normalización porque la mitad ojo la mitad de los adolescentes españoles no cree que consumir cuatro o cinco copas los fines de semana vaya ocasionarle ningún problema de salud sobra decir que quienes se inician a edades muy tempranas cuando aún no han completado su desarrollo en en más probabilidad de ser dependientes de adultos pero bueno por verle el lado positivo a esta tendencia sí que es verdad que los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud hablan de que desde los años sesenta sí ha bajado en general el consumo de bebidas alcohólicas en España aunque hay un repunte bastante notable en el consumo de cerveza que representa la mitad de todo el alcohol que beben

Voz 2 17:28 Nuestra estoy pensando no por nada es Sergio cuánto cuesta tu libro la mirada de los peces

Voz 3 17:33 cuesta diecisiete euros

Voz 2 17:36 con esto pues comprar dos botellas de whisky

Voz 5 17:38 sí facilmente fácilmente sí sí sin ningún problema

Voz 3 17:42 ya de copas en los bares en según qué bares ya otra es otra es otra historia pero sí sí es es bastante barato el alcohol en en España y sobre todo además la la cerveza y el vino porque no están tienen un una un régimen impositivo distinto porque esa cocinar alimentos no se consideran y licores entonces no tienen el impuesto sobre el alcohol que tienen las bebidas de más de más graduación que aun así es un impuesto mucho más bajo que el que el que suele ser habitual en otros países de la Unión Europea pero también es cierto que eso yo habría que estudiarlo más más a fondo es verdad que igual la edad de iniciación al alcohol es eh anterior en España pero yo no creo que en países donde el alcohol es muy caro hayan menos problemas de alcoholismo de los que hay en España

Voz 5 18:23 es decir yo creo que que esa barrera de de precio no está demostrado que sea realmente relevante a la hora de de prevenir el alcoholismo no hay ahí

Voz 3 18:33 países donde el alcohol es carísimo y donde hay gravísimos problemas de alcohol por ejemplo o en los países nórdicos no por ponerla ahí muy caro tomando

Voz 2 18:41 no es la guinda al pastel Laura con el tabaco ocurre lo mismo

Voz 0605 18:44 si sucede básicamente lo mismo de hecho según Eurostat nos ahorramos más comprando tabaco en España que comprando alcohol somos el quinto país de la Unión donde es más barato hacerse con una cajetilla aquí es un veintiséis por ciento más económico que en el resto del bloque comunitario principalmente porque como decíamos los impuestos al tabaco son bastante más bajos mientras que en Reino Unido o en Irlanda que también son los países más caros para el consumo de alcohol se duplica el precio de comprar una cajetilla de tabaco el precio medio de la Unión Europea y todo esto repercute en el consumo claro está somos el décimo país del continente que más consume el veintidós por ciento de los españoles fuman eso son cuatro puntos por encima de la media europea aunque este cálculo este cálculo hace Eurostat es bastante más conservador por no decir muchísimo más conservador que el mismo cálculo que hace el Ministerio de Sanidad según el departamento que dirige Montserrat cuatro de cada diez españoles fuma la verdad es que el veintidós por ciento me parecía poco me llamó mucho la atención

Voz 4 19:40 el dato de Eurostat es verdad que baja esa

Voz 0605 19:42 tendencia a fumar en España pero cuatro días

Voz 2 19:45 cuatro fotografía si se parecería más sabe que vimos en nuestro entorno a cuatro de cada diez personas se parecería más llevar a Marcos muchísimas gracias un placer hecho más allá de los casos derivados del consumo sanitario sería interesante que como país nos propusimos en las estadísticas decir tener una una electricidad más barata hay un alcohol más caro es decir deberíamos empezar a revertir algunos datos que no hablan muy bien de nosotros por más que nos guste de la cultura de España lo que supone no habla viéndonos

Voz 8 20:16 lo que pasa es que la ecuación esa de de que el alcohol aquí es más barato y sin embargo los problemas de alcoholismo no son mayores que en otros países de Europa o incluso menores se habla del porqué hay habla de qué es España yo creo que tiene mucho con la cultura del ocio con la cultura de la

Voz 4 20:34 anoche no no está claro

Voz 8 20:37 lo que que eso no es ni algo positivo y es algo más que afecta a los menores para mí el dato más impactante que Laura acaba de dar es que uno de cada tres menores emborrachado en el último mes es una bestialidad y de hecho si te fijas tampoco es que haya muchas campañas para prevenir el consumo de alcohol ni muchas preocupaciones familiares porque ve va los menores no sé el alcohol tiene una

Voz 4 21:02 inserción social yo creo que además antes se decía que en España los jóvenes no bebían esta forma estudiar cómo países no alguien cambiado ojo eh pero yo creo que el consumo se ha ido más en aumento y más de estrenado muy parecida de un perfil de esos países

Voz 3 21:19 yo creo que además ha tenido que ver fíjate un efecto rebote de de ciertas medidas puritana es que se han ido imponiendo en las últimas décadas sea expulsado yo creo que tenemos edad todos los

Voz 5 21:30 que estamos para saber qué

Voz 3 21:33 había podíamos entrar en los bares en nuestra adolescencia yo podían

Voz 5 21:36 dar la la la la fecha en la la edad de entrada era

Voz 3 21:39 a los dieciséis años pero del yo desde los catorce entraba en los bares sino ningún problema Isaías todos los fines de semana se puso Se impuso una política de tolerancia para entrar en los bares en puso

Voz 5 21:50 a la al la norma de que no podían entrar a menores de edad de dice

Voz 3 21:54 ocho años luego se prohibió incluso la entrada a los conciertos que eso fue muy polémico porque los chavales menores de dieciocho años no podían ir a casi ningún concierto porque se vendía alcohol en ellos luego eso cambió hace relativamente poco pero creo que eso lo que hizo tuvo un efecto contraproducente en lugar de disminuir el consumo de alcohol dentro de los menores de edad lo que hizo fue Charles a la calle llevarles a comprar en el supermercado hilo pero era un consumo social y lúdico se convirtió en un consumo realmente bestial no hay salvaje que sí

Voz 2 22:26 sí pero cuando ocurre eso Sergio lo que hacemos es implementar medidas para que no se pueda vender alcohol en las calles en las tiendas de los chinos pero

Voz 3 22:35 en esas medidas no se cumplen y el chaval lo diera cualquier Tien a cualquier hora y comprar una ya con lo cual bueno pues seguimos en la misma es decir lejos de mejorar

Voz 2 22:44 problema

Voz 3 22:45 lo hacemos a lo más profundo porque yo creo que el puritanismo en estas cuestiones nunca es la solución creo que hay que abordarlo desde otro punto de vista es decir la siempre estamos ahí va a prohibir que los chavales vayan a los bares que no vayan que que no se diviertan que les pone les ponemos coto a su voz les vamos expulsando cada vez más fuera de nuestra vista que al final es lo que lo lo que hacemos de llevarlos pues primero al parque luego cuando el parque molestan bolas a las afueras de la ciudad a un sitio donde hagan lo que hagan que a nosotros no nos escandalice no no lo podamos ver pues lo que hacemos es agudizar problemas mucho más no quizá lo no lo vemos día de calle no nos molesta no está en nuestro portal ni en los bares de nuestra de de nuestra calle pero se ha agudizado está mucho más presente

Voz 2 23:29 pues que se desde luego eso no tenemos ninguna duda sobre la presencia la normalización señalábamos antes la normalización sobre consumos bueno vamos a ir a un último tema porque más allá de las vicisitudes que es una palabra que que utilizar más de Nacho en Twitter con algún que otro personaje dado cuenta de que las redes sociales han modificado y me temo que no para bien algo tan antiguo como la discusión y la confrontación de ideas en un sector por ejemplo el de los intelectuales que siempre históricamente supo discrepar es gente habituada a llevarse la contraria a discutir por ello generalmente lo hacían con buenos modos insidias bueno eso ha cambiado la vez ha ido a peor como casi todo lo que dijo Kelly sin embargo son sin embargo que bien se insultaba antes me acabo de poner una cantidad de ellos encima Josep qué nivel de insultos en unos segundos hablamos de los insultos en las redes

Voz 9 24:32 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 2 24:35 Toni Garrido encara el insulto por la insidia y eso que los intelectuales deberían ser siempre dominados por la razón y las buenas formas claro que también deberíamos empezar a redefinir intelectual si esto lo siglo bueno yo mismo el problema es que los que estábamos te interesa es que a lo mejor intelectuales ya un insulto en sí mismo es casi peyorativa

Voz 4 25:04 hola muy buenos días y no sé si es intelectual

Voz 2 25:12 yo Assange la mucho que salude

Voz 10 25:14 ya no sé si Julian Assange es un intelectual para vosotros no sé si es hombre sí Pérez Reverte lo cierto es que todos recordaréis cuando utilizando una icónica fotografía del hombre los tanques de Tiananmen dijo escribió en Twitter Hassan España esto no funcionará en Cataluña el pueblo catalán tiene derecho a la autodeterminación los arrestos sólo les unirán Illes fortalecerán esto era del mes en el mes de septiembre Pérez Reverte contestó en la foto de los tanques muestra que además de ser ignorante sobre de España es un perfecto idiota Éste fue el principio de una gran enemistad no te concluyó como todos

Voz 4 25:48 pero me gusta mucho porque tú te era era un perfecto idiota señor Assange sin perder la correción final eso parece lado Éste le contestó por ejemplo los acabe los insultos de los baños públicos señor Pérez Reverte le dijo no todos en nuestras experiencias van más allá de baños y embajadas y lugares cerrados que es donde usted vive bueno y hablamos de Pérez Reverte cuidado tipo que podría con su afilada pluma

Voz 2 26:16 sí

Voz 4 26:16 batir en duelo a a varios inglés con su afilada espada es verdad es que con ese veinte

Voz 2 26:24 bueno más tenemos bastante pues ejemplos en casa pero sí

Voz 10 26:27 y por ejemplo su duelo con nada claro la alcaldesa de Barcelona cuando la definió como mujer inculta de escasa comprensión intelectual a la que le aconsejaba reservar sus demagogias Q3 para Sálvame para sus turbios negocios política

Voz 4 26:37 los hola que hecho tuvo con el amigo de Nacho Carretero

Voz 10 26:40 cero Gabriel Rufián al que te para cerrar una discusión dijo mantengo la teoría de que tu problema que te pegaban en el colegio tenía miedos o tenía miedo de que te pegar

Voz 2 26:50 sí

Voz 10 26:51 esto sólo lo que se refiere a a Pérez Reverte pero podemos hablar de Hermann Tertsch y la política Beatriz Talegón cuando Talegón se preguntó en Twitter si acabaría en prisión popular Granados lo que Hermann Tertsch le contestó eres un gilipollas deje de pasear con los mantras propios de la izquierda a lo que ella contestó el FACE

Voz 4 27:08 mismo campa por sus anchas pisotear

Voz 10 27:10 libertad sólo despliega sodio o cuando la es filóloga Rosa María Miralles tras un debate en Telecinco para mostrar sus discrepancias con Inés Arrimadas después de ese debate dijo ojalá saliera es esta noche fuera violada en grupo o por ejemplo cuando Juan Carlos Monedero y Antonio Camuñas ex presidente de la Cámara de Comercio de España y Estados Unidos tuvieron este rifirrafe monseñor Camuñas escribió refiriéndose a Monedero permite que quede constancia pública de que les un infame miserable y mal nacido indigno de ser español mientras el cofundador de Podemos respondía

Voz 4 27:39 era bastante tóxico tú y toda la

Voz 10 27:42 caverna fin Tony así podríamos seguir porque el último duelo de golpe de injuria insulto puede que se esté produciendo ahora

Voz 2 27:48 sí pero me gusta mucho llamar a alguien infame miserable y mal nacido

Voz 4 27:54 puesta es tóxico capitán de me gusta mucho el dominio psicológico de la situación tóxico yo creo tengo la teoría de que es la pantalla que decir esto cara a cara esta escalada tan raro

Voz 6 28:11 pida cara a cara su bienvenida Dima

Voz 4 28:14 tras el año pasado si era extraño también nadie se ha hecho mejor persona por Twitter al al contrario de hecho yo creo que se han perdido amistades estén esto

Voz 2 28:23 hay momentos perder a veces está en estos momentos Rodrigo Rato sigue compareciendo en el Congreso vamos a escucharle

Voz 1832 28:28 la gente incluso más mucho más conocedora aquellos sobre estos temas la reestructuración bancaria

Voz 2 28:33 lo voy a decir una cosa quizá no esté bien pero yo creo que necesitamos un poco de música que amortigua porque este discurso a lo mejor es un poco duro fue un gravísimo vamos a añadir algo de música para ver si las palabras de Rodrigo Rato entonces si hacer un poquito

Voz 11 28:46 más eso es un error muchos errores tendría inconvenientes eh no era una operación fácil pero en mi personal opinión y lo dije entonces mucho antes ese responsable de Cajamadrid era lo que hacía

Voz 12 29:03 alta aparte de la reforma de las cajas de ahorros

Voz 4 29:05 que era

Voz 11 29:08 el Inge

Voz 2 29:13 que ahora claro el tiempo es una frase que me gusta utilizar mucho que ponía todo en su sitio menos a la hipoteca el tiempo escucharán a Rodrigo Rato en el Congreso explicando los motivos de la crisis decir quién yo ya avisé de gente de reformar el sistema de las cajas un hombre que ya está condenado por el uso de las tarjetas black ellas alguien que alzó estas cajas avisándonos todavía de mal uso que estaban utilizó esas cajas precisamente para su lucro personal ya está condenado proyecto de tiene todavía dos dos causas más pendiente es vergonzoso pero aún así es es casi divertido y no sé si no fuese tan triste y tan vergonzoso atendía algo divertido Nacho sí habría

Voz 4 29:54 esta interesante echar un ojo a Twitter esta esta mañana pues estamos hablando de que de la escalada en Twitter bueno pues esta mañana está muy interesante si pones Rodrigo Rato en Twitter la verdad hay un intercambio muy intelectual

Voz 2 30:06 sí verdad

Voz 3 30:08 muy tóxico no pero yo creo yo creo que sigue fíjate en el más más divertido porque está solo ya no le quedan nadie que defienda Rodrigo Rato nadie que que le vaya a sacar la cara en ningún momento entonces bueno es la es la declaración de un hombre que ya está completamente acabado y derrotado que está sufriendo las consecuencias de todo lo que hizo con lo cual bueno realmente bueno pues sólo nos queda divertirnos más que indignados porque ya no tiene ninguna consecuencia

Voz 2 30:34 si tú crees yo yo creo que sí mira fíjate hace unas semanas de José María Aznar estuvo en este en este mismo estudio la pregunta de qué era muy directa sobre Rodrigo Rato conociendo además que hoy debía comparecer ante el Congreso en fíjate lo que decía hace unas semanas Aznar Rato Rodrigo Rato político formidable infunde dice el presidente del Gobierno formidable gracias a eso pues contribuiría una manera muy importante al progreso de España claro hay que escuchábamos como Esperanza Aguirre defendía hay

Voz 3 31:05 no si yo pero pero pero no es el problema sería que no defenderá Rajoy hoy es decir eso sí que sería gravísimo que de que Aznar diga y que defienda su legado o lo que queda de lo que él crea pues también estamos hablando de de con todo lo a decir con todos mis respetos pero no sin respeto está pasando cadáveres políticos entonces bueno pues realmente lo que digan no tiene ninguna consecuencia en el día de hoy

Voz 2 31:29 bueno yo creo que sí yo creo que hay mucha gente que no estoy de acuerdo no voy a elevar el lenguaje como Twitter Sergio pero no veo yo creo que sí yo creo que hay una una parte mucha gente que ha sido estafada engañada que ha sido utilizada por el sistema bancario por por el tipo que tenía al lado y en el que confiaba ahí y lo hacía además a órdenes de otros miserables que ya están condenados además

Voz 8 31:51 es una opinión yo creo que sí yo creo que sí es importante además que que Rato es la representación de una última generación de políticos que se creían que todo valía eres de esperemos uno de los últimos representantes de los saqueadores en España hasta hace poco la tolerancia con la corrupción era absoluta no restaba votos no penalizaba practicamente está bien está bien que este hombre salga a la palestra se exhiba como uno de los representantes de esta última generación que que confiemos en que los políticos jóvenes ya no tolera que Isabel recordar que esto hace no tanto ocurría que que yo

Voz 2 32:28 creo que te escuche y ojalá tenga respuestas

Voz 4 32:31 discrepante

Voz 2 32:33 lo pero yo yo viendo las formas y lo la marea procede de muchos de los que ya están tomando esas nuevas viviendas de la política España mucho me temo que no incide analizamos las palabras que tienen que ver con las excusas que se están poniendo sobre una

Voz 4 32:52 tremenda cagada que produce el fin

Voz 2 32:54 de semana con un señor que está en su casa manejando un dispositivo de alta tecnología del teléfono móvil diciendo no estaba yo mi casa en Sevilla viendo el partido controlando la nevada viendo las formas esa nueva clase política son los dirigentes no están tan acostumbrados como parece no aprendió tanto como parece de de lo de esa vieja clase política

Voz 4 33:13 pero es por discrepar también Sergio del Molino sabes que acaba no podemos replicar te has dejado la última palabra es un poco protesta por el abrazo