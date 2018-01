Resumen del libro Fire And Fury (09/01/2018) - Hoy por Hoy

Voz 0958 00:00 con Toni Garrido mil título es bueno el fuego y la furia ese es el título de libros son los primeros cien días de Donald Trump en la Casa Blanca que ha convertido a Estados Unidos y gran parte del resto del mundo en un gran club de lectura club del que ya forma parte Eva

Voz 1 00:21 sí he leído estos muchas veces se ha leído el libro Por Nosotros Ibon usted sí que expire todo sacrificio es buenísimo el libro es tienes Papa

Voz 2 00:31 lo buenos días libres buenismo soy muy fan del libro hay muy fan de Michael Wolff que lleva el pobre una semana defendiéndose en televisión tenemos un corte suyo sustituto son Juan Concha este es Donald Trump ataque ataque ataque ya ya ha ido a por él empecemos por el primer mensaje del libro Trump no esperaba ganar las elecciones es más confiada en perder alcanzar el punto de máxima fama que es el parámetro que verdaderamente le interesa la fama mucho más que el poder ir montar su propia cadena de televisión lo explicaba la otra noche el cómico Stephen Colbert

Voz 3 01:02 so pues fue gran planeaba fracasar y marcharse con la fama y el dinero o como dice el artículo es una versión real de Los productores de Mel Brooks en cierto sentido todavía lo es mira todos los nazis feliz

Voz 1 01:16 es muy buena muy creíble no es muy creíble

Voz 2 01:22 cuando ganó contra pronóstico su mujer se echó a llorar Él se quedó un buen rato como si hubiera visto un fantasma según su hijo pero enseguida se produjo una extraordinaria transformación magníficamente descrita en menos de una hora un Trump perplejo se transformó en un Trump incrédulo después en un Trump francamente espantado pero aún por llegar estaba la transformación final de repente Donald Trump se convirtió en un hombre que creía Meré

Voz 1 01:42 tercer estar completamente capacitado para ser el presidente de Estados Unidos según ese libro Vivir en la Casa Blanca

Voz 2 01:50 claro que no Donald Trump tiene setenta años está acostumbrada a su rutina si Trump Tower es mucho más lujosa que la Casa Blanca donde hay ratones y hasta cucarachas tener que mudarse allí le puso de muy mal humor si os fijáis en el tono del discurso de investidura en aquel discurso había sitio para mayor alegría

Voz 1 02:07 esta carnicería americana se acaba aquí mismo acaba ahora mismo

Voz 0958 02:13 ese fue el discurso que el ex presidente Bush definió de fenómeno de darle como qué mierda más el ex presidente Bush dijo sobre ese discurso que más rara

Voz 4 02:27 pero tras la publicación de este libro de faena el grande

Voz 0958 02:31 es cierto no está capacitado para ser presidente qué imagen de la salud mental del presidente en duda puesto en duda por muchos nos da el libro Eva

Voz 2 02:41 bueno entre sus virtudes cabe decir que tiene entusiasmo espontaneidad hay muchas veces un sentido incisivo de la debilidad de su oponente pero en el otro lado de la balanza el presidente de Estados Unidos no sabe nada no escucha a nadie apenas sabe leer la intentaron explicar la Constitución a la Cuarta Enmienda ya estaba poniendo los ojos en blanco se fía sólo de su instinto y su instinto es racista machista y está lleno de prejuicios contra la gente bajita la gente fea a los mal vestidos los pobres los hombres con bigote Trump es imprudente no sabe lo que dice no sabe porqué lo que dice ofende y según los pocos que le tienen afecto sólo quiere que le quieran pero especialmente quiere que requieran los ricos de Nueva York que son precisamente los que más le desprecian

Voz 0958 03:18 que claro aparte de Donald Trump Aimar ricos en Nueva York

Voz 2 03:21 claro es que él ni siquiera es de Manhattan es The Queen y entonces y es poco sofisticado es famoso pero no es querido y respetado porque su fama es como de broma ese ese Trump el de los concursos de belleza el de los muebles dorados el que se quedó en los ochenta el libro cuenta que hasta su hija Ivanka se ríe de su peinado las fiestas de copete entretiene a sus amistades describiendo cómo su padre se construye el tupé comentando que es el opine él mismo con sus propias manos con Yuste Carmen no esto lo cuenta Ivanka imagínate que humillación

Voz 0958 03:49 Donald Trump se tiñe el pelo con jazz formen

Voz 2 03:52 sí y como tiene tiene poca paciencia se lo deja poco rato y de ahí ese color atómico que tiene su melena según Terán Fiore la Casa Blanca de Trump no es un gobierno con una cadena de mando hay una serie de funcionarios generalizados de hecho Trump no entiende la existencia de los funcionarios por qué hacen esto se pregunta cuántos lo máximo que pueden ganar doscientos mil dólares no entiende que alguien quiera ser funcionario la Casa Blanca de Trump es lo más parecido a una corte medieval con un Rey Loco y caprichoso en el centro un lugar donde las distintas facciones se odian o se desprecian y luchan entre ellas por la oreja del Rey

Voz 0958 04:24 realmente nadie tiene influencia sobre todo nadie puede decirle nada nadie es capaz de influir en ese comportamiento extraño del presidente Donald Trump

Voz 2 04:34 vamos a ver desde las seis de la tarde Trump se mete en la cama

Voz 1 04:37 sí es Burger se pone sus tres televisores se cuelga el teléfono

Voz 2 04:42 se pone a filtrar por teléfono información sensible porque nada les gusta más que quejarse de sus íntimos a sus no tan íntimos un hombre tiene influencia sobre el uno sólo la persona a la que más admira Trump en el mundo es este señor

Voz 1 04:56 me encanta el negocio de las noticias y me encanta comunicarme con la gente es Rupert Murdoch Cruz

Voz 2 05:03 cada vez que Murdoch le llama por teléfono a Trump se ponen muy muy contento y probablemente sea la la influencia más sensata de todas las que recibe

Voz 1 05:11 en fin el libro de verdad

Voz 2 05:14 el libro de Michael Wolff describe a la perfección la lucha entre los tres bandos principales de asesores que rodearon al presidente en sus primeros cien días a tres bandas

Voz 0958 05:22 sí

Voz 2 05:22 uno es el de raids previos que representa al Partido Republicano tradicional y que intenta vender un presidente que no es real

Voz 5 05:30 es importante de verdad que todos los americanos entienden que es un presidente para todos quiere que todos estén orgullosos independientemente de la raza condición o género en veinte años queremos que cualquier americano no importa quién sea que mira hacia atrás y que diga que este presidente hizo un trabajo increíble dejó a nuestro país con uno de dignidad eso es lo que quiere el presidente Trump y queremos que todos lo sepan no nos está dando no nos resulta el segundo

Voz 2 05:54 el segundo bandos el de banca Jared Kushner Ivanka Trump también ellos intentan vender a un presidente que no es real Ésta es Ivanka

Voz 6 06:02 has sido un gran defensor de las familias de permitirles crecer en esta no

Voz 2 06:06 en realidad nadie te cree Sony Ivanka Banca representa al mundo demócrata rico de Nueva York son la famosa élite liberal a la que odia la derecha buscan que el presidente sea mainstream que apele a todo el mundo que parezca presidencial pero es que ella tiene la ambición de convertirse en la primera presidenta de Estados Unidos Israel Haret piensa atención que va a traer la paz a Oriente Próximo

Voz 7 06:30 la gasista ruso sin rapada representan

Voz 2 06:33 la reacción de Steve Bannon a las ambiciones de ya arranca pareja de la que se burla contra la que conspira sin parar

Voz 0958 06:39 claro ese nombre es el que estos días apareció a la palestra Steve Bannon la derecha alternativa el creador de Breitbart News era el tercer bando en ese grupo de asesores verdad

Voz 2 06:49 eso es Spinoza once adiós

Voz 8 06:52 la campaña Se suponía que era según los medios la más caótica la más desorganizada la menos profesional no tenía ni idea de lo que hacían y luego los vimos a todos llorando

Voz 1 07:01 yo jugando en la noche del ocho es un populi la razón

Voz 8 07:07 por la que funcionó fue el presidente otra

Voz 2 07:10 es un populista para quién Donald Trump es su hombre rico el que necesita para medrar los Ivanka Trump apela al instinto necesitado de cariño de su padre Steve Bannon apelaba a los más bajos instintos de Donald Trump a su ansia por destruir el establishment que no entiende que le desprecia a su impaciencia con los procedimientos democráticos a su incapacidad para la cortesía al racismo a la antipatía por el nuevo orden liberal de lo políticamente correcto y esta lucha se vio claramente en la reacción de Donald Trump a lo que pasó en charlas Bill este verano os acordáis

Voz 0958 07:36 sí seguro que ustedes una marcha supremacía hasta que allí se saldó acabó con tres muertos cuando Donald Trump compareció ante la prensa para condenar los hechos

Voz 1 07:45 condenó la violencia de muchos lados condenamos en los términos más duros estas espantosas muestras de violencia que salieron de muchos eslavos muchos lado

Voz 2 07:57 es una ilustración perfecta de cómo funcionaba la Casa Blanca de Trump le escriben lo que tiene que decir en los tonos moderados de banca pero luego levanta la mirada de lo que tiene delante sale su instinto que es mucho más cercano a Steve Bannon a la derecha alternativa radical la violencia vino de muchos lados se montó un gran escándalo era imperativos que Trump condenase en supremacía humo blanco así que le volvieron a escribir un discurso en el que condenara explícitamente el racismo impostado

Voz 0958 08:20 claro era

Voz 1 08:23 es malvado quienes causan violencia en su nombre son criminales y bestias clan los neonazis los supremacía estas blancos y otros grupos de odio que todo lo que me has been modélica huy Holt y te lo digo Dios

Voz 2 08:41 tener que decir esto le puso de un humor de perros no paraba de repetir mientras se sube al Air Force One pero si nadie sabe ya lo que representa Kus Klan a mi padre no acusaron de tener vínculos con el Cúcuta ni no era verdad si era verdad ese mal humor por fin encontró su válvula de escape en la siguiente rueda de prensa que iba sobre otro tema completamente distinto pero en la que él volvió a salirse del guión

Voz 1 09:00 y qué pasa con la izquierda alternativa que vino atacando a lo que tú llamas la derecha alternativa acaso y ellos no tienen parte de culpa

Voz 7 09:08 oye

Voz 0958 09:10 bueno Steve Bannon está fuera de la Casa Blanca de hecho creo que aguantó dos meses si no me equivoco poco más de dos meses con como uno de los principales el principal asesor del presidente Trump pero sus declaraciones al autor de femme Fiore le han convertido desde hace dos días en el enemigo mortal del presidente Trump

Voz 2 09:28 eso es ahora Trump se distancia completamente de Bannon dice que no nunca tuvo influencia en la Casa Blanca en fin pero Bannon es el corazón del libro de Wolff muchos atribuyen a Bannon el haber ganado las elecciones para atrás porque fue él quien identificó que el camino a la victoria era enviar un mensaje económico y cultural a la clase blanca trabajadora de Florida Ohio Michigan y Pensilvania y allí fue donde Trump venció a Hillary el libro deja claras también las ambiciones de Bannon quiere destruir el establishment refundar el país desde el nacionalismo la autarquía presentarse él también a las elecciones

Voz 0958 10:00 también pero aquí tomándose la presentadora Oprah Winfrey es de verdad

Voz 4 10:05 hasta el día veintiséis en el otro el de rock también decidieron también podía ser presidente bueno en fin

Voz 9 10:14 el libro Fan Factory que da para mucho para diecisiete páginas más que tiene resumen Eva club a tardar más esté resume cada lectura del propio libro con lo cual no tenía mucho sentido cuando se editarán en España tenemos idea

Voz 1 10:26 pues tal lo que tarde letrado seguro que hay alguien trabajando a destajo

Voz 0958 10:32 este par de meses no

Voz 1 10:35 bueno pues si tienen interés lo más

Voz 0958 10:37 es sustancial de libros lo acaba de resumir las cruces interesante conocer es un tipo de literatura que en España no sea tanto si tenemos hoy hablábamos con Pilar Urbano algún tipo de género que se acerca a las tripas de verdad de el sistema pero es un género en sí mismo en Estados Unidos y luego va a ser una pieza fundamental para entender qué es lo que pasó y está pasando en la Casa Blanca solamente añadir que ayer vimos una foto sorprendente lanzada por el servicio oficial de noticias de Corea del Norte vimos la foto de Kim Jong un con la mandíbula desencajada riéndose con este libro

Voz 1 11:15 en el norte le inglés realmente se lo había pasado casi muy marciano al dictado pasa con el libro que critican definió muchas gracias gracias a ellos