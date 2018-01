Entrevista a Pilar Urbano - (09/01/2018) - Hoy por Hoy

Voz 1 00:00 en ese hace unos días la Cadena Ser informaba a través de unas imágenes que pusimos además en exclusiva en la página web informamos que Iñaki Urdangarin y su esposa Cristina de Borbón pasaban las vacaciones de Navidad junto a sus hijos en Roma siempre es bonito ver a una familia feliz paseando por la ciudad eterna en Ciudad de Roma que sociedad maravillosa Urdangarín creemos que estaba condenado a seis años y tres meses de cárcel y así de años de inhabilitación especial estamos pendientes todavía de que el Tribunal Supremo en relación al caso Nóos que es una cosa ya juzgada que Tribunal Supremo resuelva el recurso contra la sentencia nacional pero llama la atención por lo menos llama la atención esta mañana que parece que estamos poniendo un pie en el pasado viendo a Rodrigo Rato en el Congreso de los Diputados hemos decidido hablar con Pilar Urbano sobre su nuevo libro que lleva por título La pieza veinticinco operación salvar a la Infanta Pilar muy buenos días siempre es bonito ver a una familia feliz Naciones B senté bonito

Voz 1742 01:04 ir de vacaciones siempre bonito que la Justicia funcione eh a mí vamos a ver parte de una serie estás escuchando quizá tenga algo de esquizofrenia en este momento desde hace unos meses esquizofrenia yo porque de una parte tengo la razón Mi razón me dice que que Urdangarin no tendría que estar libre y tan feliz no quizá la Infanta tampoco pero por otra parte corazón me dice que esos niños esos hijos dan Garín que no sonríen meditan padrino madre claro pues se mezcla deseas lo que es bonito lo lo que es lo deseable y lo justo este es el tema

Voz 1 01:43 pero yo creo que decidieron buen padre y una buena madre si realmente alguien está condenado por esos motivos no demostró no hable demasiado bien sobre su faceta yo por ejemplo creo con buen padre debe ser ejemplar yo tengo dos niños no Pilar claro trato de serlo tanto no estoy condenado por viento cuando yo me voy de vacaciones con mis hijos nadie puede hacer una foto de este señor que está condenado en espera de que el Tribunal Supremo resuelva un recurso señor está de vacaciones por ahí en cualquier caso íbamos a intentar todo lo que es a lo que hemos venido

Voz 1742 02:11 sigo siendo un poco a la sociedad que las vacaciones con menos la sociedad esa libertad de pasaporte de entrada de tránsito por por todo el territorio zanjan que era porque no ha entregado el pasaporte no será pedidos una medida cautelar como muy muy elemental en el por ejemplo este proceso perdón introducción cuando el juez Castro le dice al fiscal Horrach basa pedir que es el que tiene que pedir las medidas cautelares para después de veinte megas un interrogatorio en el que está echando balones fuera sino vales contra contra otros es decir vas a pedir medidas cautelares podría ensombrecer entrar en prisión cosa que el propio Urdangarin pensaba que iba a salir esposado sin corbata y en furgón está muy nervioso y les ha sosegado a pedir medidas cautelares entrar en prisión prisión bajo fianza retirada de pasaporte responde no me dan permiso hay que dar permisos les obedecen hay un orden jerárquico eso por lo tanto su vamos hacia arriba

Voz 1 03:16 bueno el caso Noos del que todos hemos oído hablar es un formidable lío un laberintos una macro causa derivada en otra macro causa con muchísimos acusados abogados testigos chivatos culpables sino entones inocentes en la inopia personajes peculiares es un cuadrilátero judicial es un Hexágono uno Togo no judicial lo que no sé decir si rincón para tanto púgil en ese

Voz 1742 03:42 lista de deportistas no

Voz 1 03:45 estas tontas buenos malos arribistas políticos ladrones ladrones que ni tan siquiera tienen que ser políticos para robar que es algo que también nos enseñó la que la casa caso nos enseñó que tampoco hay que ser político Barral

Voz 2 03:57 la Casa Real a la caza de casa en casa si acaso horrible

Voz 1 04:02 el Real e fines es que vamos pero vamos vamos por orden vamos a empezar con este personaje John pasado

Voz 3 04:11 treinta y tantos años sin imputar a esta señora sólo los últimos creo que me parece

Voz 1 04:19 esta es la voz del juez Castro alguien a quien usted conoce muy bien quiénes el juez Castro quienes este señor qué hace ahí

Voz 1742 04:27 me municipio gente dice yo no sé pensé que era un vendedor de verduras se tenga pinta así campechano hombre muy muy campero y muy de pueblo no bueno este hombre para empezar el ganado de juez a la primera línea conoce la ley mejor que sus arterias sí que sus venas eh tiene un nombre de conciencia insobornable cosas que no no no asiste a un sarao mía invita

Voz 1 04:55 lo que yo

Voz 1742 04:58 o al menos yo no me voy porque igual me regalaron un role bueno

Voz 1 05:04 yo soy de Palma déjeme decir que esto no es no no es lo habitual

Voz 1742 05:10 bueno sí que les hicieron intentado tenderle trampas y de todo bueno yo creo que es un hombre sencillo de un de origen familiar sencillo porque su padre tuvo una buena fortuna pero se arruinó tuvo no tuvo dinero para ir a la universidad y que tuvo que estudiar en en la finca donde estábamos los aceituna pero de de de negocios familia hecho asimismo portando un hombre que se hace la compra los perrillo pequeñito no y que no tiene miedo a lo que nos importa no se plancha las camisas o no lo que importa es claro

Voz 1 05:43 ellas son buen hombre

Voz 1742 05:45 es una justo el hombre es hombre de conciencia hay un nombre que no tiene miedo dice Si yo tuviera miedo ya estaría prevaricado tendría que colgar la toga no entonces no hay por eso

Voz 1 05:55 no buena percepción en miedo obligaría tomaría decisiones no lo justifica sino en función de ese miedo claro juez Castro forma ya parte del paisaje y me ese paisaje que habitamos todos los españoles aparece la figura del juez Castro aparece la figura del juez Castro y aparece una larga figura que es la deuda

Voz 4 06:12 Lin en ningún momento se trataba de ningún peaje de ninguna comisión de ningún tipo de nada absolutamente no nunca he sido un comisionista de nada absolutamente no no no me encargaba yo nunca ni encargado dura

Voz 1 06:27 la justicia dice lo contrario y aparece la mujer que da el sobre título libro parece que la Infanta

Voz 5 06:35 los dos en su ocupamos de de nuestros hijos cada uno teníamos nuestro trabajo profesional igual que él se encargaba de las gestiones económicas de la de la Familia yo

Voz 1 06:51 yo podrían ustedes cargaba he lo mío en un momento además más allá de las consideraciones legales Masia el juez Castro yo creo que como hace referencia a esa ejemplaridad el momento en que la mujer se está apoderando el año dos mil diecisiete es un año extraordinario para las mujeres ha cambiado algo lo veíamos ayer en los Globos de Oro si hay una mujer negra que se postule a la Casa Blanca ha sido ya está bien momento en que la la figura de la mujer empieza a tener eso empieza a tener el sitio que debía tener desde hace mucho tiempo y empezar a reclamar lo que por derecho declaraciones como ésta suenan sacadas de

Voz 1742 07:29 no no son creíbles hay ayuda ha habido una puesta de escena muy ensayada poder equipo de abogados vengan mal mal porque claro la Infanta lo que sí que demuestra queriendo demostrar que es tonta demuestra que es listillo muchísimo más lista que su marido

Voz 1 07:41 a yo así toda la vida no me sale no

Voz 1742 07:44 ella no deja ni una sola huella gran ahí escribe cientos y cientos de cientos de emails con copia a ella o directamente a ella y no enviándole besos son obesos lo contándole cosas de los negocios ella no responde a ninguno o ha respondido a través de bebida el cuando un hacker que ese contrato lo retiro pero no hay ninguna prueba no hay ni una huella por eso no hay ninguna huella sin embargo ella es la cooperadora no no es cómplice eso se dice partícipe a título lucrativo que es porque ha salido el aceite es cooperadora no solamente es necesaria según el juez sino imprescindible sin la agenda de la Infanta sin la presión el ser quién era la Infanta el estar donde estaba la Infanta son muy importante voy esta donde entra dinero negro el dinero el dinero ganado dinero ilícito está dónde sale el dinero reciclado Aizoon sin estar donde estaba sentada ocupando unos puestos cincuenta sin ser quién era sea obra suya representativa de de regia de ser la hija del Rey que es lo que abría las puertas Urdangarin no hubiese tenido acceso a ninguna de esas puertas a ninguna de esas bolsas de dinero fácil no hubiese podido delinquir

Voz 1 08:56 con lo cual claro operado hay

Voz 1742 08:59 prescindible es el arma

Voz 1 09:01 pues escribir este libro la pieza XXV Operación Salvar a la Infanta conocíamos otra esos grandes obras que tenía que ver con la madera Infanta con con

Voz 1742 09:11 no en la reina de América

Voz 1 09:13 yo me llamó la atención el otro día escuché la voz de de la Reina me di cuenta que que no conocía la voz de la arena dedicados a las radios hace muchos años me llamó la atención no conoce

Voz 1742 09:24 tiene una voz que es la reina misma voz te V Encuentro con ella en los lavabos de los juicios nuestro ese pilar no sabía si era o de ella una voz de contralto como

Voz 6 09:39 si hablase desde dentro de una mitad

Voz 1742 09:42 Prado dentro de León

Voz 1 09:45 te dijo en el lavabo pues me dijo

Voz 1742 09:48 la primera cosa un abrazo y como es muy alta yo soy bajita me sentí envuelta no pensó que yo había ido apoyar apoyarla apoyarle como me me da gracias por estar ahí yo había ido a observar el escenario porque estaba en la idea de escribir este libro entonces dijo es es muy duro dije yo señora es muy duro encontrarnos aquí era que iban a ser en baño poder hasta entonces dijo ya pero pero hay que aguantar hay que ser fuerte que aguantar lo siento mucho por los chavalines es que no me salía decide otra cosa porque tampoco no podía mentir de doscientos por los chavalines es decirle suerte cuando ella me dio un par de avisos muy fuertes suerte no suerte no justicia es decir convencida

Voz 1 10:34 Infanta

Voz 1742 10:35 convencida de que es inocente convencida de que todo esto que está ocurriendo era una infamia para hay una injusticia

Voz 1 10:42 después de después de escribir este libro Pilar T ha sido muy monárquica no sé si sigue siéndolo después esto

Voz 1742 10:49 no es eso porque es una cosa sobre la reina pero no puedo escribir un libro sobre la hazaña he escrito sobre Felipe González

Voz 1 10:56 no era monárquica constitucional

Voz 1742 10:59 esto pero así totalmente qué imagen tiene

Voz 1 11:02 ahora de la monarquía después de escribir este libro

Voz 1742 11:04 Nuestros ciudadanos tengan confianza en Felipe VI me importa mucho lo que en cuanto que me representa eh lo que exige estabilidad exijo un prestigio no honorabilidad no soy exigente con una monarquía porque no la El Ejido me representan a mí exijo además que no metan las manos en los poderes del Estado aquí en esta operación se llama operación salvar a la Infanta en este libro realmente es complot de Estado para salvar a la Infanta entonces hay ese complot no se ha ocurrido abajo se ha venido arriba muy arriba lo más arriba pero este nuevo Rey Felipe VI ya le dijo al Ciudad General del Estado

Voz 6 11:44 no se vayan a favor de la monarquía

Voz 1742 11:47 cuál dijo a la Infanta que se le trate como a cualquier justiciable como cualquier ciudadano señor no podemos en esto hacerle caso porque porque ya nos hemos metido con el Rey y bueno pues ahí soy yo

Voz 1 12:01 eh bueno nuestra vida y la gente nos está viendo ahora mismo y seguirá concebida de cómo las preocupaciones no hay más remedio pero vuelve a la idea de que debemos a Rodrigo Rato explicando no hoy en el Congreso lo de la crisis hablando de que él ya sabía por ejemplo que lo de las cajas no era viable ya avisándonos eh yo ya avisé yo estoy bien no voy a contarnos que después de escribir investigar y conocer bien la figura del juez Castro que es un tipo ser protagonista a todo esto se ahora sobre la toma en este que hay un complot para salvar al aire y no pasa nada hay dos otros después de haber hecho esto es lo más terrible

Voz 2 12:38 es que no haya pasado nada yo esperaba que hubiese uno bueno

Voz 1742 12:41 te daba que todavía lo espero porque como has dicho al principio y ahora sólo abrirles juicio en los del recurso en el Supremo pues la justicia no puede ni la justicia ni la sociedad española que haya un complot para salvar a nadie ni aunque Khimki a una princesa Infanta ningún

Voz 1 12:59 pero cuando usted dice cuando usted dice que es constitucionalista y me parece bien la mayoría todos los es difícil no no queremos decir algún traje

Voz 1742 13:08 por España pero bueno pero es que esa Constitución

Voz 1 13:11 Nos protege a que yo puedo decir que tal políticos son corruptos sin que pase nada al político tampoco desmerece que empezar a cierta eficacia al sistema para para evitar no se avergüenza de soportar algo como lo que usted describe en el libro de una ovación para sabrán animal

Voz 1742 13:29 tendríamos sentencia transparencia yo antes que transparencia iría más a igualdad de ejemplos fuera fuera los fueros nada de fueros esta señora infanta se ha salvado porque tiene un DNI que empieza por cero cero cero cero cero seis cero luego catorce Z que no ha pasado registros