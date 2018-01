'La opinión de Carles Francino' (09/01) | Que Dios les perdone... O no

Voz 0313

buenas tardes bienvenidos a La Ventana meter la porquería debajo de la alfombra no suele ser una decisión ni acertada ni honesta no sólo porque tarde o temprano esa porquería acabar reposando y se descubre sino porque además alguien puede salir perjudicado pero hay manera eh no hay manera la historia se repite ha vuelto a ocurrir ahora en Chile de nuevo con una comunidad religiosa en el centro del escándalo en este caso los Maristas es lo mismo que hace destapó hace un par de años en un colegio de de Barcelona abusos sexuales cometidos por religiosos alguno de origen español por cierto sobre decenas de alumnos y ocultados cuando no amparados por sus superiores un periodista catalán Guillem Sánchez que ya ganó el Premio Ortega y Gasset por esa investigación en Barcelona lleva tres días publicando en el periódico detalles de lo ocurrido en Chile y el relato vuelve a ser estremecedor como utilizaban los abusadores su posición de poder las tretas las argucias que empleaban con los niños con que impunidad actuaban los detalles son terribles el miedo que atenazaba a los chavales y el silencio el silencio vergonzoso y cómplice ante cualquier amago de denuncia vamos como que el principal sospechoso el gran abusador con casi una veintena de víctimas es un hermano Marista que ha estado ejerciendo durante cuarenta años la única diferencia no es poca cosa es que en Chile en los Maristas y no sólo los Maristas se han decidido a investigar a fondo y han creado incluso una comisión de la verdad pero bueno estas historias dan tanta rabia y tanta pena porque es verdad que en cualquier colectivo en cualquier grupo ya sea una orden religiosa una empresa un club deportivo da igual pueda haber gente desprecia Le Lay pero aún pararles protegerles hacer la vista gorda ante los abusos a los más débiles eso ya no es meter la mierda debajo de la alfombra es convertirse directamente mierda yeso la Iglesia cero tendría que hacer mirar