Actualidad (09/01) | El Boalo y su economía circular: Gallinas cerca de escuelas, un rebaño municipal...

Voz 1 00:00 ven ven ven ven ven

Voz 5 00:24 en La Ventana con Carles Francino

Voz 6 00:33 el caso

Voz 3 00:45 sí

Voz 0313 01:06 esta canción que habla de la Madre Tierra eh nos recuerda vamos la canción no pero lo recuerdo yo hubiera economía es noticia y noticia destacada la gran economía la macroeconomía por todo ese follón que ha habido en la comisión del Congreso con la comparecencia de Rodrigo Rato que si saqueo o mercado que si capitalismo de amiguetes cifras que marean miles de millones casi el amor ahora Pedro Sánchez proponía un impuesto dos impuestos especiales para la banca para que ayuden a sufragar las pensiones en el futuro insisto grandes números macro economía qué pasa con la economía de la pequeña escala que además mira a la tierra Quique Intel

Voz 9 01:40 esta preservarla hoy tenemos un ejemplo fantástico

Voz 0313 01:43 la Mancomunidad vuelvo a lo Cerceda Alpino es el primer municipio de la Comunidad de Madrid en cumplir los estándares de residuo cero ID economía circular ahora intentaremos explicar con más atrás y en qué consiste esto esto ha sido posible por la puesta en marcha de varios programas de gestión de residuos como con posters Gallinas cerca de las escuelas que preguntarlo porqué y un rebaño municipal de cabras Javier de los nietos Alcalde buenas tardes muy buenas tardes qué tal alcalde bienvenido cuénteme primero de las gallinas porque lo de la lo del rebaño municipal de que de las cabras lo puedo más o menos entender pero que aportan las gallinas a a cerca de las escuelas a una economía circular a este estándar de residuo cero que que hacen exactamente

Voz 10 02:26 bueno nosotros diseñamos una estar Tejerina de residuo Pedro en la que pretendíamos convertir lo que todos conocen me llaman como residuo y en este caso los residuos orgánicos de los comedores escolares en recursos para optimizar SRS pasará a ser un recurso meditada vamos poner en valor eso una comida que teníamos del comercio hay que además efímera para como recurso educativo didáctico y pedagógico al propio centro a los propios docentes de la escuela para ello diseñamos un gallinero un compost pero próximo al centro en el que retiramos las cuatro toneladas que se generan en cada comedor escolar al año

Voz 0313 03:14 cuatro toneladas

Voz 10 03:15 cuatro toneladas son las que se tiran lo primero que hacen los alumnos y profesores la empresa de comedores ser conscientes del volumen de residuos que se genera en suyo como arresto en su actividad lo segundo que que hacen Nebraska cuenta de que todo eso ya no va ir al vertedero y son conscientes de que pueden aportar mucho en la cadena de gestión de esos residuos para que sea un recurso porque lo hacen de forma voluntaria directamente ellos el otra Artero tipo de actividades trabajo diario con con el proyecto que bueno en los es cultivarse muchas capacidades de de Buenos Aires de realizar actividades no sólo medioambientales sino también de ejercicio matemático de lengua de relación social de alumnos quieran y por último pues devolver eso restos orgánicos ya con Xavi compost estilizados como alimento para orar llenas a los huertos que hay en esos compuestos los huertos escolares como abono para la licitación de fertilización sobre bancales que trabajan las amigas como el voluntarias también participan en el proyecto de que luego pueden probar esos productos

Voz 0313 04:28 los países es cerrar el círculo de una manera realmente realmente notable

Voz 10 04:33 a ver alentaban a para la colaboración entre los docentes y las familias ya que es un espacio que se muy buena por un lado con los plazos y por otro lado por las familias

Voz 0827 04:43 me quedé ya parte de la rentabilidad social y ecológica también ayudarán a rentabilidad económica porque digo el ciclo las gallinas los residuos con eso se abona las gallinas ponen huevos esos huevos se venden en los mercados de de sus pueblos

Voz 10 05:00 se es un modelo en el que todos ganan que por un lado la empresa de comedor puede certificar esta gestión de residuos en su piso de de de actividad por otro lado el centro podría presentar este proyecto como un proyecto de innovación para el aprendizaje en su actividad diaria docente por otro lado las familias son las que reciben el premio final porque cada día la Familia Voluntaria que les corresponde ya derivado de los animales

Voz 11 05:31 los huevos como premio para autoconsumo familiar alcalde cuántos cuántos habitantes tiene la la Mancomunidad el municipio con las localidad somos siete mil trescientos altas tampoco es tan pequeño me gustaba yo no no no es más pequeño

Voz 10 05:46 bueno salimos de madre pequeños y estamos en Madrid pero eso entorno rural de fuera de Madrid se podía participar en grandes poblaciones de Castilla y León los grandes pueblos de Castilla La Mancha

Voz 12 05:59 claro claro porque estamos pensando siempre una gran ciudad claro aunque hay mucha gente que vive en estos entornos

Voz 0313 06:03 el rebaño municipal de cabras el título que municipal implica que hay alguien de contratado para para cuidarlo pregunto eh

Voz 10 06:10 claro nosotros a otro de los objetivos que nos planteamos esta recibos si a nosotros hijos sí son recursos esos recursos quizás pueda generar más empleo que en el que se gestiona use genera tradicionalmente yo soy no que comen cada día una sitios siglo feos a un puesto de trabajo lo diré nosotros tenemos tres mil toneladas de residuos anuales el objetivo era pues bueno a ver si éramos capaces osada pero pocas siempre ha sido si éramos capaces de regenerar treinta puertas retaba a jugar de forma directa o indirecta con ello una banda municipal pues efectivamente contratamos un servicio de gestión del rebaño Pastor una persona joven Javier que se traslada con su familia al municipio para que trabaje con el rebaño que estrenamos también ayuda en el sentido de relacionadas con este proyecto con lo cual podemos formar y contratar durante seis meses a un año lo que creemos así las personas en el proyecto que son programa anterior también las condiciones agropecuario igual bueno que generamos valor alrededor de toda la estrategia de siglos local

Voz 12 07:20 más allá de bueno de la broma que pueda suscitar el nombre de rebaño municipal de cabras que comprenderá que

Voz 0313 07:26 llamaban con ella dice

Voz 9 07:32 mañana trienios rostros salvo Rubalcaba tu nombre no pero es que además yo creo que es muy muy saludable no mucho gusto saludable desengrasan

Voz 12 07:41 un poco con el nunca mejor dicho con con con el nombre no pero pero es verdad que por ejemplo en las ciudades no sólo en las ciudades muchos niños de muchos colegios y muchos institutos van a una granja escuela para una gallina para ver lo que es caso para la subida o para verlo claro Un pollo crudo no por el campo y que los niños sale del Rey los pollos de juego Halo pequeños del Bosque lo tiren en directo no sale también tiene un valor

Voz 10 08:06 el educativo a los niños malo pues los chavales del del Instituto el te hizo pues han visto nacer a muchas de esas cabras de sus chiringuitos incluso son ayudar en algunas partes creían a los mastines que pas coreana viario y forman parte ya casi de de eso grupo pueden participar en los proyectos las familias pueden hacer jornadas de Pastora trashumancia con con el rebaño que al final se convierta en un recurso más para proteger nuestro entorno nuestra tradición nuestra cultura

Voz 0313 08:42 alcalde una tú me preguntas sabe si yo creo que no si hay muchos municipios en España que cumplan esos estándares porque a mí no me suena mucho la verdad

Voz 10 08:49 bueno es un reconocimiento de que no se cayeron en una jornada organizada Prado en marzo de este año la Comunidad de Madrid y somos el único que hay más municipios en toda la zona norte donde por suerte pues la conciencia por la gestión de los residuos es más avanzada que hay muchos ayuntamientos que tomaba nota de estoy hay bueno y los catalanes vascos Navarro son gallegos que que nos han puesto las pilas

Voz 0313 09:18 muy bien pues nos alegramos Javier de los nietos alcalde del pueblo Cerceda alpino gracias por asomarse a la ventana hay felicidades por la idea de verdad eh

Voz 10 09:25 muchísimas gracias a vosotros y nada invitados con aquellos que sientan curiosidad por el proyecto a visitarnos y encantados

Voz 0827 09:33 por sus pueblos que son precioso