Play Ópera: Parsifal (30/12/2017)

Voz 3 00:36 hoy tenemos por delante la ópera más misteriosa de Wagner que ella es decir si la última de todas las óperas que compuso José que imaginamos que puede hacer uno pues después de un gol de Tristán y bueno pues uno Perón algo de verdad increíble

Voz 3 01:00 Parsifal es una ópera ambiciosa religioso crípticos mágica y mística delicada sofisticada oscura Un poema musical sobre la lucha entre el bien el mal sobre la fuerza del remordimiento y la búsqueda desesperada de la redención pero Mariela Parsifal también es un cuento uno medieval y lleno de encanto común

Voz 5 01:28 uno en el que encontraremos pues el Santo Grial y a sus caballeros custodios inmortales un Rey que agoniza una mujer anegada que busca salvarlo un muchacho tan joven ignorante que por ignorar ignora hasta su propio destino yo esto se merecía pues una musical altura

Voz 3 02:05 la ópera comienza en un claro

Voz 5 02:08 en el bosque en las montañas que rodean el monasterio de Mon Salvat un monasterio prácticamente inaccesible que Wagner situó en algún punto Rafa del norte de España si eso Monasterio que pertenece a una hermandad sagrada a un grupo de caballeros que desde hace años cuidan del Santo Grial de la lanza denomina

Voz 3 02:33 la hermandad Rafa fue en su tiempo reunida por el Rey y turismo que debido a su edad ha dado el relevo como jefe de los custodios a su hijo el ahora también Rey pero en él ni ninguno de los dos vemos a uno de los caballeros del Grial el a Bourne más triste taciturno lamentándose por el mal que sufre el Ryan fortunas

Voz 8 03:05 pero que esto que va a contar este caballero es crucial en la historia han Forta portando la lanza de no salió de Mong Salvat cerca del castillo lo vimos perderse

Voz 10 03:30 cautivó una mujer terrible de gran belleza embriagado les

Voz 11 03:51 el mal

Voz 5 03:51 pero kleenex or escapaba riendo con la Sagrada Lanza entre sus manos el Rey escapó pero una herida sangraba en su costado una herida profunda que desde entonces nada ni nadie ha podido cerrar

Voz 8 04:14 vaya historia increíble pero

Voz 1450 04:17 atención que ocurren más no es el único preocupado por la herida del rían Fortes porque en escena entra caballo una joven que lleva meses viajando en busca de una cura para el Rey

Voz 3 04:30 la joven se llama Kudrin

Voz 1450 04:32 pero unas hierbas de Arabia no me de islas gracias Tomaz el remedio rápido

Voz 5 04:46 el resto de Caballeros de la Orden se acercan a Bourne Mans porque ha mencionado a un personaje que siga McClain Sor háblanos de ese malvado el que rompe una lanza ir en foros

Voz 14 04:56 le conociste pregunta

Voz 3 05:09 Gur Numancia dice vaya si le conozco desde luego cuenta que tituló El padre Diane Forta recibió las reliquias sagradas el Grial y la lanza de manos nada menos

Voz 5 05:20 es que de los Ángel creó la orden para proteger las pero rechazó a Klinsmann como caballero porque a pesar del voto de castidad obligado digamos que Clean sor no conseguía controlarse eso es desde entonces Clean Sor utilizando hechizos a crear un G

Voz 1450 05:32 Cardin mágico donde tienta a los caballeros de la Orden los que salen del castillo con bellas mujeres la intención de este malvado es destruir la orden ya pudiera

Voz 8 05:41 darse del cálices

Voz 1450 06:16 bueno Rafa eso que contaba Bourne Mans es precisamente lo que hizo el malvado Clean con el Ryan Fortis

Voz 3 06:21 pero como además le robó la poderosa lanza del Ogino Kings for pueda ahora herir a los caballeros sin problema y apoderarse de Griñán y atención esto que viene ahora porque es importante cada vez que han Fortes reza en busca de respuestas una luz divina sale del Grial

Voz 8 06:55 advirtiendo de que la llegada de un elegido será lo que anticipen la recuperación de la lanza de Cristo eso es

Voz 3 07:04 Castro e iluminado por la compasión

Voz 3 07:55 los caballeros ven como común bellísimo Cisne cae del cielo ahí abatido por una flecha ON mal agoniza ante la tristeza de los caballeros y de la joven que veíamos aparecer antes la joven Kun Dream pero al final aprisa en el responsable un muchacho sin niños eres tú quién mató al cisne sólo un necio puede matar el joven llamado

Voz 8 08:29 Parsifal responde si yo no maté lo que hace cuando volaba

Voz 3 08:36 te lo hiciste esto dice Bourne sino arrepienten de enseñanza ahí tenemos ese momento Rafa Parsifal se conmueve al ver el animal ensangrentado

Voz 5 09:08 esto hace reflexionar porque dice es un ignorante es un necio será el erigida

Voz 8 09:22 así que lo hizo Bourne ven conmigo es puro el Grial hoy te verá bebida y alimento ebria que es el Grial pregunta Parsifal

Voz 3 09:42 es inútil explicarte lo prefieres puro pronto lo sabe

Voz 8 09:45 más te llevo un lugar donde el espacio se convierte en tiempo muestra Messier es necio

Voz 3 10:38 Lara Méndez ha sido introducido en el castillo ya existe Cousteau junto al resto de la hermandad a una misa con el de Cristo de repente se hace el silencio en el castillo y sí

Voz 5 10:55 escucha la voz del anciano titula El padre de su hijo mío vas a oficiar pudo contener

Voz 10 11:00 dar el Grial revivir o tengo que morir recordamos el Grial da la inmortalidad a quién beber él

Voz 1450 11:18 pero a ofertas rapado a decir que no que no puede oficiar misa no pueden ver el Grial por la vergüenza que le produce eso haber perdido la lanza de de Cristo no

Voz 8 11:27 Padre oficia tú vive y deja que yo muere

Voz 6 11:40 ahora

Voz 3 11:59 qué sufrimiento cortas dice

Voz 5 12:01 yo el pecador en este templo lleno de santas reliquias

Voz 24 12:17 sí no

Voz 8 12:51 impresionantes de momento decantan Forta siento brotar ni Sandrine pura tener un remordimiento un ansia que nada puede calmar esta herida igual aquella que abrió la vía

Voz 1450 13:32 en este momento de la oración de Portas Piedad Piedad Rey de clemencia ten piedad de mí quítame esta herencia cierra mirilla dame la muerte para revivir

Voz 31 15:11 de madre mía son uno de los momentos más increíbles de esta penas

Voz 5 15:17 fantástico y eso que está ahora tienen muchos momentos buenísimos bueno seguimos ahí tenemos han muerto

Voz 1450 15:24 dónde viento pero que finalmente puede oficiar la misa sobreponiéndose y los caballeros reciben su dosis

Voz 31 15:31 es de inmortalidad pero herido cortas

Voz 5 15:34 vuelve a sangrar

Voz 3 15:52 esa música tenebrosa es en ese momento cuando el caballero Gur me Mans pregunta Parsifal que ha estado contemplando todo

Voz 31 15:59 has entendido lo que ha sucedido

Voz 5 16:10 Parsifal no puede articular palabra es da literalmente

Voz 3 16:14 todo por lo que se monta en cólera

Voz 8 16:23 esa dicen no eres más que un pobre tonto saldrá aquí sigue tu camino eso sí deja nuestros cisnes en paz dedica las ocas gansos

Voz 3 16:33 pero

Voz 5 16:43 con estas palabras Parsifal Essex

Voz 3 16:45 el monasterio de Montsalvatge

Voz 3 17:28 bueno en estas fechas en cualquier otra esperará a estas tan señaladas

Voz 36 17:32 no puede faltar nuestra opera prima claro con Carlos Iribarren que ilusión saludar de nuevo es que tal como están muy bien ha empezado a Rafa en estas fechas tan señaladas está haciendo cava bueno yo antes de Papa Noel hoy os traigo ni más ni menos que una obra

Voz 3 17:47 mayor

Voz 36 18:04 por fin escuchamos lo que ya era un clamor popular por fin llegaba play Opera una ópera checa nuestros oyentes chicos eslovacos checos eslovacos llevaba meses demandando unos una así que aquí tenéis Dimitri del gran Antonin

Voz 3 18:26 así es una agarrar a Rafa

Voz 36 18:29 les adelanto mil Antoni cuando Antoñito no bueno vamos a dejarlo aquí y he dicho toda la vida voraz en fin Dimitri esta opera prima de Parsifal porque ambas estrenaron el mismo año en mil ochocientos ochenta y dos y lo de obra mayor es seguro creerme al menos por duración esta representación de Dimitri dura con un par de descansito ya que tiene cuatro actos al menos cuatro horas Jaques Wagner Style totalmente más cosas Mariela ya verás hoy yo creo que te vas emocional el Barça que es popular sobre todo por Rus ALCA otra ópera no es es la que le hizo célebre creo que tiene diez si no me equivoco el Lusaka es la más popular llegaría veinte años después en mil novecientos uno lo que tiene Dimitris algo poco habitual un libreto escrito por una mujer Marie Cervino Cova ríe Groban lo escribió en principio habrá otro músico un tal Karen se por que era contemporáneo de pero al final se lo quedó el autor de la maravillosa Sinfonía del Nuevo Mundo y a pesar de que tuvo éxito vamos al día siguiente del estreno ya estaba otra vez reescribiendo la música la partitura hasta tal punto que doce años después en mil ochocientos noventa y cuatro ya tenía una segunda versión bastante diferente está Mariela era más wagneriana de la primera decidido es es la mejor sin sin duda para para Mari para Mariela Wagner es como para mí el chocolate osea no se o la horchata es que no no sé decir basta no sé decir que no

Voz 38 19:57 otro

Voz 36 20:07 ah o una carne roja sabes con patatas y pimientos sidra sidra barra libre vamos a lado si perdón pero bueno la la historia empieza con la muerte de Boris Godunov de que sonará a otro protagonista operístico claro y el pueblo que esperas un sucesor bueno pues Dimitri se convierte en favorito al pueblo sobre todo porque es hijo de el difunto Iván el Terrible pero resulta que el pasado de Dimitri esconde un secreto que no se va a desvelar hasta el final

Voz 3 20:30 del tercer acto cuál será bueno con los chupitos en el cuarto y último acto

Voz 36 20:43 llega la violencia desatada hay un par de muertes la versión original pero una de ellas fuese suavizada en la revisión de del libreto Sénia que es hija de Boris Godunov y amante de Dimitri no muere de asesinada esta vez sino que se mete a monja es una transición también compleja pero más suave

Voz 40 21:06 me explico lo que está

Voz 36 21:16 satisfecho está demanda popular de una ópera checa espero haber dado satisfacción tanto a checos como a eslovacos a bohemio si a eslavos a participamos desde totalmente equilibrado además ahora vete preparando una ópera que es el siguiente clamor popular oye pues óperas húngaras cuidado que hay unas cuantas se lo que voy a hacer es brindar por un feliz dos mil dieciocho con vosotros con todo el equipo y con todos los oyentes por supuesto y lo voy a hacer en húngaro que saca el tema un oro

Voz 2 21:53 play Opera con Mariela Rubio y Rafa Bernardo y la colaboración del Liceo de Barcelona en la Cadena Ser el segundo acto de Parsifal Nos llevan esta música tenebrosa Llanos lo indica claramente al castillo del gran malvado de esta ópera El caballero renegado Lindsay

Voz 3 22:28 recapitular por quiso ser uno de los guardianes del Grial tenían problemas Rafa no podía mantener la castidad y entonces decidió tomar un atajo y se auto mutiló pero este truco hizo que el resto de caballeros les rechazaran le expulsaran eso es desde entonces dedica todos sus esfuerzos primero destruirla y luego a tratar de hacerse con el Santo Grial su magia kleenex hora convertido su castillo en un jardín mágico uno

Voz 5 23:01 súper particular habitado por bellas jóvenes que seducen a los caballeros y los ponen al servicio del mago de su gran éxito en todo caso fue conseguirla lanza sagradas en esa que le quitó el reían Fortes y con ella además le produjo una

Voz 31 23:13 herida que no cesa de sangrar y todo porque

Voz 5 23:17 creían fuerzas fue seducido por una bella mujer al servicio del malvado sí y que pinta Parsifal en todo esto Rafa pues es que con su magia Klinsmann está viendo como Parsifal se está dirigiendo a su castillo para tratar de recuperar la lanza de Monforte así que para evitarlo vuelve a conjurar

Voz 31 23:40 a esa misteriosa mujer que otras

Voz 3 23:53 sonido de hechizo no que está lanzando el mago

Voz 1450 23:56 bueno todo se llena de humo mágico y entonces kleenex pronuncia la invocación aparece que convoca Kwame Itu señor fuiste día Blesa lo días en otra vida despierta cunde

Voz 8 24:31 menudo giro Rafa los oyentes la recordarán de

Voz 1450 24:34 primer acto Cuddy la mujer viajera que ayudaba desesperadamente al Rey aportas con una negación sin parangón al principio de Estado pues en realidad está sometida a Klinsmann

Voz 41 24:45 está maldita desde que en otra vida se rió de Cristo crucificado por eso llena que vele cero

Voz 3 24:51 malvado mago

Voz 13 24:54 ver

Voz 3 24:59 pero ahí la escuchamos gritar no es una servidumbre voluntaria esta cumbre Isona

Voz 1450 25:03 ah y tenga que obedecer a Klinsmann ella ellas arrepiente de su pasado y arrepiente de haber sido la causante

Voz 3 25:09 además del mal de amor que suele ayuda desde luego no quiere hacer daño

Voz 1450 25:20 no quiero colaborar contigo lo dice Cumbria Clean y mientras el héroe Parsifal Se acerca derrotando a todos los caballeros corrompidos que ahora defienden el castillo del mago malvado

Voz 3 25:45 sí son está viendo como Parsifal derrota todos sus defensores

Voz 1450 25:48 pero pero a Clint sólo le da igual claro después de todos son antiguos caballeros del Grial ese dice

Voz 3 25:53 ojalá todos estos se destruye entre sí

Voz 8 26:12 bueno sí Fall

Voz 5 26:14 derrota a todos los caballeros renegados tiene que presentar una segunda prueba si son las bellas jóvenes al Servicio de Clínica por la que las que intentan derrotarle en este caso a través de la salud

Voz 3 26:51 decenas de hermosas jóvenes salen al paso de Parsifal diciéndole ven bello joven quiero confortar te Mi amor son las semanas muchachas flor y no por casualidad sino porque va vestida con embestidas con vinos con las flores que toman desee hermoso jardín mágico de crisis bueno Parsifal va a coquetear con las jóvenes se deja querer en sí pero como no parece que ellas terminen

Voz 31 27:37 es decir al gasto muchacho pues o eso parece cundir completamente transfigurado siendo la joven más bella de todas

Voz 47 27:46 hola

Voz 48 27:54 qué era

Voz 3 27:55 por si Fall

Voz 36 27:56 aquí te esperan la felicidad y la alegría lo dice todo

Voz 3 28:16 Pero Venus y referir un momento importantísimo este siempre se acerca con lo que les da su primer beso en ese momento en el joven se besen

Voz 36 28:25 cadena una transformación interior

Voz 5 28:29 insólita radical siente dentro de sí el mismo dolor que le produce al Rey en formas subida

Voz 3 29:27 pero Mariela Parsifal se da cuenta pronto de que no tiene ninguna herida no pero comprende muy bien cómo

Voz 1450 29:32 debió sentirse cortas porque él mismo se siente tentado

Voz 3 29:35 no dice dentro de mi corazón está el dolor seré esclavo del deseo ser siervo del amor desear sin pausa esta es la culpa y el dolor que siente Parsifal que le acercan Ford desde luego entiende no sólo que suponen la tentación sino que es resistirse a ella por cierto Rafa tiene clara la solución si su expresión

Voz 5 30:00 cambia de pronto porque he encontrado el remedio a este mal

Voz 3 30:12 quería al que trae la redención a los pecadores Salvador cómo podré purgar mi culpa en lamenta Parsifal

Voz 3 30:38 así que Parsifal rechaza acusa a pesar de que ella le dice sí ha sido vive solo ha dado fuerza divina Quédate conmigo es que Fundi cree que la transformación de Parsifal puede redimir la ella de sus propias culpas pero a traves de Lamont pero participan le dice que la retención no se puede conseguir así sólo te vas a redimir

Voz 1450 31:16 consigo la lanza de encuentro

Voz 3 31:18 vino devuelta en puertas Lebid

Voz 53 31:20 hola hola

Voz 22 31:24 a mi edad eh

Voz 3 31:30 pero no le interesa nada de eso no hay en fin se siente rechazada así que maldice a Parsifal nunca encontrarás el camino de vuelta al castillo de alegría porque mal digo todos los senderos que te aleja de mí

Voz 8 31:56 en ese momento aparece kleenex por sobre la muralla del Castillo y arroja el adelanto de Portas a Parsifal para matarnos al grito de que el necio muera por la forma de su maestro

Voz 3 32:26 pero el arma que iba volando hacia Parsifal selección en el aire sobre su cabeza

Voz 5 32:32 el muchacho ingenuo el Castro es el llamado vencer el mal

Voz 3 32:45 en el aire Parsifal hace el signo de la cruz con este signo destruyó tu magia Leticia que sólo la lanza que causó la herida también la curará todo este falso esplendor desaparecida hoy estamos Rafa el bien y el mal y el malvado mago cae fulminado al suelo

Voz 5 33:17 también se desploma desmayada en todo el castillo el jardín mágico las muchachas flor todo se desmorona y se convierte en polvo

Voz 55 33:30 en la Cadena Ser bueno esta ópera raza tiene un montón de cosas para profunda trascendental

Voz 3 33:36 yo creo que es una ópera perfecta para nuestro musicólogo de cabecera

Voz 5 33:40 pero y cómo estás muy buenas fuentes

Voz 56 33:42 igualmente bien

Voz 5 33:51 a ver contábamos con que tú unos días es un respiro

Voz 3 33:54 no tienen un poco del tema wagneriano y tal y cual pero oye empezamos con El ocaso de los dioses otra ópera de Wagner rodó no quieres llamar tu una cosa ligerita la hablaremos

Voz 56 34:05 pues de fe religiosa de conversiones

Voz 5 34:07 del sentido profundo de la vida lo típico en estas ocasiones venga cuéntanos porque empiezas con este con este final del ocaso tan buen fin pues al puesto

Voz 57 34:16 me pongo para recordar cómo sonaba aquel Wagner ya remoto amigo de Nietzsche que pone banda sonora a la muerte

Voz 56 34:24 Dios de los dioses este es el momento de final de El ocaso de los dioses

Voz 57 34:28 en que el a se hunde el Rin cubre sus aguas recordemos es el momento que él define como el advenimiento de una nueva

Voz 5 34:39 Plaza humana una nueva especie

Voz 57 34:41 a un nuevo momento de la humanidad en que todo iba a ser mejor sin los dioses pero de ese Wagner ateo pasamos en la última de las óperas que compuso Parsifal un Wagner convertido completamente a la fe cristiana

Voz 13 35:06 bueno

Voz 1450 35:06 que escuchamos es la escena efectivamente del Bautismo en una alusión clarísima San Juan Bautista evangelios pues si es

Voz 57 35:14 este giro tan radical del ateísmo inicia no al cristianismo radical le acarreó ya definitivamente la ruptura absoluta y sonada con Nietzsche seguro que estáis ansiosos de saber qué es lo que motivó en Wagner esa conversión religiosa sí claro por supuesto Aja muy bien que ha quedado creíble sí ah pues bien sabed que Wagner llegó a considerar que el declive de la raza humana a solamente podía repararse con un sistema ético basado en la verdadera religión eso lo expuso en unos llamados escritos de regeneración

Voz 60 35:57 sí bueno pero las campanas de perros el anuncian el final de tu sección que te parece que quedan quieres contar sobre estas campanas este final Pascual

Voz 57 36:13 no no no os voy a hacer spoiler ya hemos dicho que en la ópera hay un bautismo ahora si os explicó que pintan las campanas pues tampoco querría yo a

Voz 56 36:22 la puse pues pues al hacer el típico spoiler pero sí que sí que es verdad que Vagner estableció un periodo de veto a las representaciones de Parsifal en cualquier otro lugar que no fuera Bayreuth durante treinta años después de su muerte esto hizo que la ópera pues no se pudiera representar fuera de Bayreuth yo creo que fue seguramente una de las mejores estrategias de marketing de la historia de la música porque eso hizo que hubiera mucha expectación aún quedes tranquila alguna representación se que se hizo el caso es que llegado el treinta y uno de diciembre de mil novecientos trece que es cuando caducaba ese veto a las doce de la noche exactamente en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona se organizó una representación de Parsifal precisamente para ser los primeros del mundo

Voz 57 37:09 en representarlo fuera de Bayreuth para ello se utilizaron

Voz 56 37:14 las campanas tubulares que se hicieron expresamente para esa función pero lo mejor es que un par de años después Antoni Gaudí que estaba construyendo la Sagrada Familia pidió esas campanas que se habían utilizado en el Parsifal de Eliseu para hacer pruebas acústicas en los campanarios de la Sagrada Fa Emilia para ver cómo iban a resonar como rebotaba el sonido de las campanas que preveía poner hay las campanas quedaron por cierto en el almacén del Palau de la Música donde todavía hoy se conservan eh

Voz 3 37:48 pues muchísimas gracias por todas estas historias que nos cuentas sobrepase iban vamos a seguir con el relato vamos a ver cómo acaba

Voz 36 38:22 bueno Mariela para el final de Parsifal volvemos al bosque que hay a las afueras de El Castillo de los grial pero han pasado eso sí muchos años si todo ha cambiado

Voz 5 38:29 desde la última vez que nuestro protagonista estuvo allí todo ha cambiado nuestros oyentes recordarán Rafa que reían Forta resaltó su voto de castidad mientras le arrebataba la lanza de si sufría por la vergüenza cada vez que tenía que oficiar la ceremonia misa con el Grial bueno pues ahora ya ni siquiera tiene fuerzas para hacerla

Voz 61 38:57 caballeros por ello ya no tienen la vida eterna y como no bebé en el Grial envejecen hice debilitar

Voz 5 39:03 envejece ni se debilitan y esto ha sucedido al Rey anterior que ya era anciano titula El el padre transportas

Voz 3 39:10 Iturbe El sin beber del Grial ha muerto

Voz 5 39:22 pues nos encontramos con este panorama pues precisamente en la mañana de Viernes Santo es el día más sagrado del año para los caballeros nos encontramos como decías con el entierro con el entierro del padre de aportas el Rey titulares exponer el bosque vemos andar al viejo caballero Gur Nemanja en Bagdad a distinto de como lo vimos en el primer acto hasta un ermitaño no túnica reía rota Igor remate pronto escucha un gemido entre los árboles

Voz 3 39:53 atención Rafa que ese sonido proviene de

Voz 55 39:55 nuestra cumbre cumbre casi sin vida ya el caballero

Voz 5 40:00 verla solo consigue que abra los ojos y diga dos planes

Voz 1450 40:15 esta servir servir es lo que dice

Voz 5 40:17 bueno más está desconcertado no no sabe qué les sucede

Voz 1450 40:21 pero en ese instante ambos ven llegar

Voz 31 40:24 una figura humana que avanza bosque

Voz 5 40:35 es un caballero con armadura negra con Yelmo con escudo Icon lanza Bourne Matt Le dice que no puede entrar en el bosque sagrado con armas pero

Voz 3 40:43 ajada en la lanza la reconoce

Voz 36 40:54 es la lancha en la que le arrebataran aun Forta Curran será cuenta de que está ante Parsifal ante el casto ingenuo al que bueno hecho del casting literal o por las malas el ignorante el puro el que ha conseguido Rafa lo que todos ansían recuperar la lata

Voz 5 41:09 a que hirió a Cristo

Voz 1450 41:23 pero bueno a lo mejor nuestros oyentes ese preguntan por qué Parsifal ha tardado tanto tiempo en llegar al castillo de hace bueno era claves

Voz 5 41:31 en la maldición de Hungría que vivimos en el acto anterior pues cuando cuando Parsifal rechazó lo recordamos dijo mal digo todos los caminos que te elijan de mí pero como ahora es la que ha venido al castillo que no sepamos muy bien cómo ha llegado y entonces Parsifal ha podido llegar a su destino que perseguía desde hacía eso sí ha llegado atormentado porque cree que llega tarde

Voz 50 42:09 que lo hubo

Voz 5 42:14 dice habiendo sido elegido para la redención te día el camino recto y no encontré la llena de Guaita

Voz 5 42:29 el baile tenemos es Parsifal atormentado bueno tanto

Voz 36 42:31 que que hasta se desmayo pero Burnett iban a protagonizar una escena llena de simbolismo llevan a Parsifal hasta el arroyo sagrado lavan un gesto con el que le consagran como Rey

Voz 5 42:43 es decir como el elegido el llamado a sustituir a ofertas al frente de la hermandad

Voz 1450 42:58 ahí tenemos a Bourne además diciendo Parsifal consagra tu cabeza salvando te como Rey

Voz 3 43:30 hay que reconocer Rapa Rafa que Wagner

Voz 5 43:33 hace muy bien lo veo Reyes si los momentos intensos pero espera porque después de esta bendición y en este momento hay más todavía los tres parten hacia el castillo del Grial

Voz 1450 43:54 bueno como a principio de la ópera es de viaje es más una transformación que que un desplazamiento

Voz 5 43:59 la grabación un poco como la del propio Parsifal no que ha dejado atrás a ese jovencito ignorante que era que mataba a los cisnes sea y ahora tiene la iluminación Viena ahora el espacio y el tiempo se confunde si los árboles altos Del Bosque serán convirtiendo en Columbia y finalmente Parsifal Gur Demand se encuentran en la Gran Sala del caso

Voz 1450 44:38 no se puede denegar Rafa nos encontramos en un momento fúnebre

Voz 5 44:41 hemos esos toques de campana no y es que además encontramos no a uno sino a dos cortejos de caballeros

Voz 61 44:47 cruza uno el Rey herido han Fortes con el Grial metido en el cofre que lo protege

Voz 4 44:52 el otro incierto con su féretro

Voz 5 44:56 llevado a hombros por un grupo de caballeros

Voz 4 44:59 y no

Voz 3 45:16 Nos llegan a en Portas

Voz 5 45:30 ahí está está ante el féretro de su padre ante la exigencia de los caballeros de que oficio el grito del Grial está yo no quiero oficiar más quiero la muerte vosotros queréis traérmela vida entonces se quita la túnica ahí sin ser

Voz 3 45:42 a esa herida sangrante y les dice deseo vuestras espadas matarle

Voz 21 45:54 un mundo es todo eres

Voz 5 46:07 pero entonces acerca Parsifal y con la lanza sagrada toca es allí la sangran sólo un arma te sirve la que abrió la herida es la que puede cerrar

Voz 67 46:21 ah sí

Voz 5 46:36 y mientras se cierra esa llaga sangrante cortas cambia su expresión de dolor extremo por una de entusiasmo entonces le dije redime de Isabel bate gracias a tus sufrimientos yo adquirí la puerta de la compasión de la sabiduría ya como nuevo Rey como quien dice Parsifal se dirige a los caballeros y les pide que traigan el Grial abrir el cohete

Voz 1450 47:22 música para a la altura del momento si entonces va a oficiar el rito

Voz 5 47:26 el TS que aportas sentía ya demasiada vergüenza para oficiar toma el Grial entre sus manos y no levanta por encima de su cadena y que momento Mariela porque mientras Parsifal sujetado Grial una luz mana de la Copa los caballeros Demand sean puertas

Voz 3 47:39 se arrodilla milagro de la salvación Gloria redentor

Voz 68 48:12 los es coro Voces

Voz 5 48:14 es esa sindical pero claramente es es sal

Voz 31 48:17 pero en este momento de fervor máximo desde lo alto de la cúpula una paloma baja sobre la cabeza de nuestro protagonista mientras Kun mirando a Parsifal

Voz 3 48:26 Cal lentamente a sus pies

Voz 5 49:08 Brown que ópera La de hoy es una ópera no solamente la música increíbles sino que el envases misteriosa mística

Voz 1450 49:16 tiene todo deja ese final abierto y no sabemos bien qué sucede con aportas que sucede con di sabemos que ese en fin porque existe la retención pero no sabemos si bien si mueren es quizá el personaje más MR

Voz 5 49:28 yo soporte por todo lo que hemos visto Abelardo de la ópera pero este final el que se desploma no se sabe muy bien tenso

Voz 1450 49:32 ayer maldita que a través de Parsifal encuentran la rendición pero sabes que nos puede dar mucho y muy bien de Kubrick incluso a lo mejor del quiénes lo mejor cuando Lorena Jiménez nuestra musicóloga de cabecera como está muy bien chicas lo atrás bueno y quién es tu cunde favorita Lorena

Voz 55 49:47 pues para mí sin duda por su calidad vocal por su interpretación dramática y por su magnetismo a interpretarla la gran dama FAC mediana Juanma

Voz 55 50:08 cuál es el perfil de esta cantante paquetería cómo es ella porque es especial yo creo que para mí es la que mejor canta Kareem más es una de sus señas de identidad ya lo debutó con este rol triunfalmente en valgo desde entonces pues fue la reina del templo de la Colina Verde donde también hizo muchas más cosas no como la de Sol de of course etcétera Si Linde pero es que la dato Maya fuera de de de Alemania bueno pues una gran cantante Paco Ana pero es que en alimaña haya nada más cruzar la puerta de artistas les asustaba chupa es la Reina la llamas

Voz 69 50:50 su belleza

Voz 5 50:54 bueno de esta mítica cantante wagneriana aportando de esta reina qué qué enseñanzas haya cuál es cómo se ha de aproximarse a un a un papel wagneriano o como cuál es el mayor

Voz 55 51:04 el reto no para ella a la hora de de bueno pues de cantar Wagner pues sí mira yo fue una pregunta que por supuesto nada más tener la delante era obligada no hablar de de mayo me decía que no existe una técnica wagneriana que sólo cree en esas cosas pero que para cantar Bach no hay que hacerle muchísimo caso al texto es decir siempre estación MIR texto es fundamental texto y música van a la vez porque para darle forma ese texto hace falta hacerlo conjuntamente con la música no y además se lamentaba de que a veces pues escuchamos esas versiones Delibes de esas cosas solamente con orquesta donde está la palabra dónde esta el texto esto es impensable en Wagner y eso es un gran reto el intelectual no

Voz 3 51:52 y tú que la conoces personal

Voz 1450 51:54 mente Lorena cuéntanos alguna anécdota o algún detalle que te haya llamado la atención de esta gran diva Bagneres

Voz 55 52:00 pues me mucho de atención que siempre canta con caramelo en la boca lo coloca por debajo de la lengua para mantener unida la la garganta y luego te ni me me impresionó porque siendo una viva no así pues que yo aquí ella sola dice que es mucho más rápido y prefiere maquillarse sola cuando no está haciendo en esas está bajando no está haciendo esas cosas nunca ha escuchado pira y prefiere ir al cine es ir al teatro escuchar jazz es muy fan de los conciertos sinfónicos de la radio bávara los domingos eso me sorprendió mucho de ella

Voz 1450 52:34 pues Lorena Jiménez muchísimas gracias por acercarnos a este personaje va de media azulgranas un placer

Voz 3 52:52 pues así hemos llegado al final de este Parsifal este es el final de este programa eh

Voz 5 52:56 final de esta temporada de Play Ópera dos mil diecisiete pero después del dos mil diecisiete dos mil dieciocho no sabrá muchísimo