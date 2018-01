Tres escenarios, todos malos

Voz 1910

la comparecencias de Rodrigo Rato ayer ante la comisión del Congreso que investiga lo ocurrido durante la crisis financiera planteó tres posibles escenarios primero Rodrigo Rato ex vicepresidente económico del Gobierno de José María Aznar alto cargo del Partido Popular durante décadas expresidente de Bankia fue responsable del desmedido incremento en España de la burbuja inmobiliaria ayudó a que las entidades financieras actuaran de manera descontrolada y convirtió Bankia en un agujero sin fondo que tendremos que pagar todos los españoles según defendió el señor Rato no es responsable de nada de todo esto cien lo que resultó víctima de una conspiración de tu propio partido del Gobierno de Mariano Rajoy tesis a la que te aterra el interesado tercer escenario sea cierto o no el primero o el segundo o las dos cosas al mismo tiempo queda también bastante claro que el sistema financiero en sí mismo era un sistema regulado por amiguetes fallido o podrido de corrupción algo que ocurrió Jorge mantuvo durante todo el tiempo ocho años en que el señor Rato fue máximo responsable de la economía de este país es decir sea cual sea el escenario final pase lo que pase con el señor Rato que ya está condenado en primera instancia a más de cuatro años por la llamada tarjetas black pero que tiene pendientes más juicios pase lo que pase Iggy timos el Partido Popular en tu conjunto hace frente a graves responsabilidades políticas porque o mantuvo durante ocho años como responsable de Economía a un ministro delincuente o conspiró contra él para ocultar otras culpas a todo esto la crisis financiera empezó en dos mil ocho el rescate bancario se produjo en junio de dos mil doce el Parlamento alemán debatió sobre el sistema financiero español Un mes después julio de dos mil doce estamos en enero de dos mil dieciocho y el Parlamento español acaba de iniciar las comparecencias para intentar aclarar qué ocurrió no olviden dice pequeño detalle