Hora 25 Deportes: Zidane se rebota (09/01/2018)

Voz 1 00:00 son las ocho y media a las siete y media

Voz 2 00:02 en Canarias

Voz 3 00:06 hora veinticinco Deportes

Voz 4 00:08 con Ángels Barceló hizo Jesús Gallego buenas tardes el año ya de Copa del Rey luego lo cuentas pero cuenta también lo decida

Voz 5 00:16 he visto Zidane alguna eh no tiene ese tono así como tranquila y además toda una bien también te lo voy va bien porque iba bien sí pero yo me empecé

Voz 0919 00:26 pues hoy lo hemos visto cabreado rueda de prensa previa al partido de Copa de mañana ante el Numancia el Madrid está ya prácticamente clasificado con el resultado de la ida pero la situación del equipo en la Liga los fichajes son los fichajes del mercado de invierno las críticas a su falta de recursos cuando las cosas no marchan bien nos están descubriendo a otro Zidane aunque eso sí él no va a echarle la mierda a nadie

Voz 1994 00:55 yo no soy yo uno de cuando hay cosas mal y te voy a echarle la mierda a uno o a dos no aquí estamos todo el mismo barco nadie voy a a decir la culpa la tienes tú la culpa la tenemos todos todos juntos yo el primero eh porque soy el entrenador sabe Si pasas hay cosas que sí son de vez en cuando difícil es la la culpa de todos no de uno de dos

Voz 7 01:23 él Zidane más brevemente en sí

Voz 0919 01:26 su etapa como entrenador del Real Madrid luego lo escuchamos ahora nos vamos en directo a la Copa partidos de vuelta a octavos de final en el Wanda Metropolitano juegan el Atlético de Madrid y el Lleida todo decidido en la ida pero cómo está el partido como ha sido la primera mitad José David Palacio buenas tardes

Voz 8 01:41 hola qué tal muy buenas pero nos jugamos no el marcador ahora mismo llevamos establezca tu portero pero ha tenido un disparo al palo que Caleta Luca del central francés también el buen mano a mano de así lo titular en su primer partido aquí en él cuando Metropolitano también con otra ocasión clara de gol dos doy por lo que cuando correr pero el Atlético de Madrid sale tan sólo Atleti todo yo soy lateral

Voz 0919 02:09 recordemos en la ida ganó cero cuatro el Atlético de Madrid así que la eliminatoria está sentenciada con el paso del Atlético a los cuartos de final luego a las nueve y media se juega en Mestalla Valencia Unión Deportiva Las Palmas empate a uno en la ida aquí todo mucho más igualado enseguida nos damos una vuelta por el coliseo valencianista pero antes como siempre aquí que dar el callo vuestros mensajes en el whatsapp del programa

Voz 6 02:32 buenas tardes Gallego y feliz año pues no entiendo muy bien a Zidane últimamente las declaraciones de que no le hace falta un portero el portero que tienen malos no es pero tampoco gana partidos como Ter Stegen Oblak o algún otro portero por ahí y luego la administración de la plantilla pues también deja que desear en algunos aspectos del sistema de de Benzema ya eh lamentable así como se van a forzar algunos jugadores saben que pase lo que pase en cuanto estén recuperados alguno en cuanto puedan se lo van a quitar del medio el otro día si llegan a estar los tres en Balaídos sin duda de que no iba a jugar con la BBC venga un saludo

Voz 0919 03:14 otro para ti dejad vuestros mensajes bien

Voz 0567 03:50 al mejor portero que puede tener hemos visto

Voz 10 03:53 Putin ya hasta de tendiendo al Liverpool sabiendo que se iba era el Barcelona no puede Speer esperar el Bilbao Ok sun Kepa que quiere ir al Mundial lo hará estupendamente y además podrá tener un portero de garantías no el orgullo por encima la soberbia por encima pues eso queda retratado el Athletic llevó a sus dirigentes no que anteponen su orgullo su soberbia a lo mejor para el club y lo mejor para el culo es lo mejor para el equipo es decir que tengan el mejor portero aunque luego se vayan a Cissé Bayly guapa

Voz 3 04:29 exprésate

Voz 0919 04:32 hoy no empezamos con Queens Of The Stone empezamos con

Voz 11 04:37 Irán ha

Voz 1994 04:43 para que sea muy claro no no quiero nadie nada yo no es echar a nadie a nadie ya estamos nosotros estamos aquí tenemos una plantilla empezamos con una plantilla yo creo en mi plantilla Mis jugadores tenemos todo por delante todo vamos a ver lo que pasa al final de temporada porque al final Prada es ahí que ese que se analiza las cosas y que y que Si debe haber cambio ahora cambio lo que me molesta más es que con los comentario que hacéis es pensar que yo voy echar el pulso al presidente y a mi club eso la verdad es que la gente no me conoce diciendo eso yo no echarle el pulso yo soy uno más aquí y nada más yo soy de voy a pasar aquí yo lo sé perfectamente nadie está por encima del del del Real Madrid ser gay nunca voy a echar un pulso al club a la afición y a mi presidente que más pues también lo que lo que tú me está diciendo ahora es lo que lo que piensa mucha gente que hay algunos que están mal y que tengo que sacar del equipo yo es todo contrato como jugador está mal voy a buscar soluciones voy a buscarlos con él voy a ayudarle porque al final es a mí me interesa más más esto más unida yo no soy yo uno de cuando hay cosas mal eh voy a echarle la mierda a uno o a dos son no aquí estamos todo el mismo barco inane del barco nadie se va nadie voy a a decir la culpa la tienes tú la culpa la tenemos todos juntos yo el primero

Voz 0919 06:41 no va a haber fichajes en el mercado de invierno

Voz 7 06:44 si Florentino tenía alguna duda aquí

Voz 0919 06:48 que su solución es el grupo El Vestuario y la Unión Javier Herráez ha estado concitan esta mañana en Valdebebas hola Javi buenas tardes hola qué tal Gallego muy buenas después de haberse reunido con la plantilla al menos una hora antes de entrenar sí señor cuarenta y cinco minutos ha estado reunido Zidane con los jugadores bueno Zidane quería reactiva la grupo no gallego quería

Voz 0567 07:09 la fase ante sus jugadores por ejemplo parando el fichaje de Kepa diciendo yo voy a defender sois mis jugadores siguió con vosotros al mes de hasta el mes de junio pero también hay también de los jugadores en esa charla ya ha dicho que no el que mejor se entrena es el que finalmente juega usar bueno algún jugador educadamente ha sido charla E iba a decir cariñosa bueno educativa para todos para Zidane para los futbolistas para arrimar el hombro para trabajar más para ser más solidario pero los futbolistas entienden que por mucho que entrenen alguno de ellos pues luego no las

Voz 0919 07:39 a los de siempre los de siempre pero él ha dicho ha dicho ahora lo acabamos de escuchar que no no se alguno está mal no me lo voy a cargar lo intentaré arreglar y además pero que no es no es de tomar esa

Voz 0567 07:49 decisiones drásticas que se le reclama efectivamente porque lo que ha dicho hoy Zidane no ha cambiado el discurso de cosas mismo ha enfatizado no ha sido más vehemente más contundente claro directo Le he visto muy serio hasta si me apuran un poquito enfadado con lo que ha dicho por ejemplo en torno a a su bueno pues su relación con el presidente que ha parado lo de Kepa que se ha enfrentado a él no es verdad efectivamente es que tiene razón Zidane Zidane se enfrenta con nadie Zidane dice lo que piensa y lo lleva a efecto no quería un portero lo dijo públicamente el Madrid no lo va a fichar en este mercado invernal además CIDE ciudad sabe que lo ha dicho públicamente que Florentino fue el que le trajo a al club y tiene una relación de amistad con con él y además hace dos años llegó todo Champions una Liga dos Intercontinentales en fin hay currículum ha ganado todo menos una Copa del Rey pero sí ha se ha visto obligado Zidane a salir a hablar con los futbolistas a decir lo que ha dicho en la rueda de prensa algo que no había ocurrido no había ocurrido jamás en dos años es un tercero donde él se siente incómodo ciudad ahí se siente incómodo aunque ha dicho públicamente veremos lo que pasa pero no tiene excesiva buena pinta porque una cosa es querer y otra cosa es poder lo mismo el Madrid no puede terapia

Voz 7 08:58 la decidan en Valdebebas Easy habiendo

Voz 0919 09:01 es un entrenador que no va a ver fichajes qué pasa con que el Real Madrid Antón Meana cómo queda la situación pues fíjate Gallego buenas tardes está muy tenso Kepa por primera vez cree que su fichaje

Voz 0231 09:10 no se va a cerrar este mes de enero no entiende las dos excusas que le ha puesto el Madrid ni la de que no quieren hacer una operación hostil con el Athletic ni la de que está lesionado Kepa considera que fue claro con sus molestias desde el minuto uno que la opción de pasar por el quirófano existía y existe igual que podría no pasar y que por tanto es según puede confirmar la Cadena SER la única información que tiene el chico es la que aporta Zidane ante la prensa nadie del Real Madrid le ha comunicado a Kepa que la negociación para enero se ha roto y la situación de Kepa en Bilbao

Voz 0919 09:44 cuál es ahora mismo Diego González buenas tardes pues

Voz 1415 09:47 qué tal Gallego muy buena soy una vida actividad en Lezama desde el club no han tampoco ha dado ninguna noticia Ibaigane espera todavía la respuesta de que para la oferta que tiene encima de la mesa oferta que de momento no tiene fecha de caducidad para el jugador que ahora mismo según ese parte médico último hace menos de veinticuatro horas sigue igual es que hace un mes el último escáner no detecta nada nuevo pero el portero sigue teniendo molestias dice el Athletic en el segundo metatarsiano del pie derecho lo que le hará ser de nuevo baja no jugará contra el español a partir de ahí el Athletic no hace ningún comentario más que no sea estrictamente deportivo

Voz 0919 10:18 ya veremos qué pasa con Kepa pero lo que está claro es que lo del Real Madrid con los porteros tiene que empezar a tratarse en Milenio tres con Iker Jiménez porque desde que se fue Casillas pasan unas cosas extrañísimo más seguimos en Hora veinticinco Deportes

Voz 12 10:36 están ahí ocultos pero hay personas que nunca han dado un parte

Voz 4 10:40 juntan

Voz 15 11:23 no

Voz 0919 11:24 más cosas de la actualidad ayer perdió el Málaga en el último partido de la jornada con el Español cero uno en la grada se gritó Michel vete ya Al Thani vete ya la situación es muy complicada para Michel cuál es el futuro próximo Enrique Aparicio buenas tardes

Voz 16 11:38 hola buenas tardes era absolutamente insostenible en la ciudad Michel ya no tiene ningún crédito ayer todo el campo pidió su marcha allí otra vez más se está haciendo habitual la marcha de Al Thani del presidente oficialmente nadie dice nada el G que sigue fuera y por lo tanto continúa tú en desgobierno según ha podido saber todo va a seguir igual es decir Miquel no va a ser destituido se sentará en principio el viernes en el Coliseum Alfonso Pérez ni él piensa marcharse técnicos se queja de que le desmantelaron el equipo y no ficharon bien por cierto que el último fichaje ya ha sido confirmado Alberto Bueno cedido hasta final de la temporada por parte de la Oporto esta mañana se ha entrenado y mañana tendrá lugar su presentación oficial

Voz 0919 12:18 gracias Enrique en el Barcelona llegó Coutinho Se espera Jerry mina pero hay que empezar a aligerar el Vestuario cómo va la operación salida Adrià Albets buenas tardes ya tal Gallego

Voz 1415 12:26 buenas tardes pues sobretodo pendientes de Arda Turan porque el vas a exigir de Istanbul quiere ficharle el presidente del club turco se reunió ayer con el jugador en Barcelona hay cerró un acuerdo con él Arda acepta jugar en Turquía y ahora debe resolver su situación con el Barça porque le quedan dos años de contrato y los dos clubs también tienen que seguir negociando para cerrar el acuerdo pero evidentemente el Barça lo pondrá bastante fácil porque quiere deshacerse de Arda Turan que es el sexto jugador que más cobra de la plantilla también tiene muchas opciones de salir del Barça Rafinha hay hoy podemos dar un paso más en lo que contábamos ayer el brasileño tiene una propuesta del Inter que busca una cesión con opción de compra

Voz 17 13:03 lo feo tiene también cartel en Italia lo quiere el Nápoles como ha reconocido el presidente del club italiano pendientes también de Aleix Vidal el Sevilla quiere una cesión pero

Voz 0919 13:14 el Barça sólo acepta un traspaso para amortizar el fichaje de Aleix Vidal a ver cómo aligera el vestuario del Barça en Sevilla Fran rojillo para que se vaya pasando

Voz 7 13:23 sólo el derbi con el Betis

Voz 18 13:26 los fichajes son un buen remedio llega ya uno importante buenas tardes hola Gallego buenas por fin ha llegado Guillerme a digo por fin porque estaba fichado desde diciembre estaba el hombre y tratando de solventar sus trámites para adquirir el permiso de trabajo y ha aterrizado a las cuatro de la tarde en Sevilla procedente del Corinthians donde ha ganado la Liga en Brasil es lateral izquierdo tiene veinte años pero no debe ser el único deben llegar gallego un central

Voz 0919 13:51 un medio centro que aporte físico y si me apuras un delantero que tenga más Hall que Muriel y también hay movimiento de mercado en el Levante José Manuel Alemán

Voz 8 14:02 dos negociaciones una de salida del guardameta australiano Mitchell Lange Langella que se marchar a la liga japonesa Levante va a hacer un gran negocio porque va a ingresar

Voz 19 14:10 millón trescientos mil euros por un portero que no Juani convocado ni también el Levante está intentando recuperar al delantero costa marfileño Arouna Koné que se encuentran en Turquía el turbio nota ya tiene un acuerdo verbal con Koné pero la parte complicaba llegar a un acuerdo con agresivas Ford que no quiere desprenderse de su jugador franquicia

Voz 0919 14:27 vamos con la copa en directo cómo está la segunda mitad ese Atlético Lleida en el Metropolitano Palacio

Voz 8 14:34 llevamos ante dos minutos de la segunda parte lo sigue intentando el Atlético de Madrid han tenido una todo lo que han sido los dientes Diego Costa y Fernando Torres pero no se muera el marcador lo marca en el Atlético de Madrid pero estaría en cuartos de final cinco en Taiz

Voz 20 14:46 no avalaba tener tiene tiene remataron gozó el balón atrás Carlos Barral marca el partido a partido pero hay que

Voz 0919 15:01 a ver cómo está Diego Costa llevaba dos goles en dos partidos y en este III una asistencia dejándose la Carrasco para que fusible desde el punto de penalti uno cero le gana al Atlético al Lleida todo sentenciado va a haber mucha más emoción seguro desde las nueve y media en Mestalla Valencia Unión Deportiva Las Palmas empate a uno en la ida vamos a ver qué novedades ahí en los equipos cómo salen qué ambiente Pedro Morata buenas tardes

Voz 0579 15:26 hola buenas tardes Gallego va a jugar Luciano Vietto el reciente fichaje del Valencia como titular Jaume en la portería Martín Montoya paulista Gabriel Paulista Rubén la Hato Nacho Gil máxima Beach con dos vía Andreas Pereira y arriba Zaza inquieto por lo tanto descansan entre otros Rodrigo Guedes y también Dani Parejo por parte de la Unión Deportiva Las Palmas van a jugar Raúl hizo David Simón David García Lemos Dani Castellano Javi Castellano Vicente Hernáez Halilovic Jairo ir Calleri y Del Cerro Grande pita a las nueve y media con empate a uno en la ida el Valencia quiere estar en

Voz 0919 16:00 los cuartos de final de la Unión Deportiva Las Palmas también pero más centrado en la Liga va a haber ambiente Se va

Voz 7 16:05 Diana en Mestalla o la hora hay el día hacer que no

Voz 0579 16:09 el gallego no creo yo creo que como mucho habrá media entrada veinticinco veintiocho mil personas de los cincuenta mil que caben aquí en en Mestalla no creo ni que vengan todos los hacia todos los abonados uno treinta y seis mil aproximadamente

Voz 0919 16:21 muy bien y la Copa continuará mañana con otros tres partidos hemos hablado del Real Madrid que recibirá mañana en el Bernabéu al Numancia la eliminatoria está sentenciada desde el partido de ida cuando el Madrid ganó recordemos por cero goles a tres vamos a ver cómo está

Voz 7 16:36 da la del Villarreal Leganés en las

Voz 0919 16:40 la ganó en Leganés uno cero los pepineros llevan un buen marcador para estar en los cuartos de final Xavi Isidro novedades del partido muy buenas tardes

Voz 21 16:50 qué tal Gallego muy buenas bueno pues el Villarreal tratará de remontar mañana ese uno cero como tú decías que lleva al Leganés de la ida iba a intentar precisamente que el equipo madrileño haga historia semana por primera vez en los cuartos de final para ello Javier Calleja va a reducir el número de rotaciones pese a jugar el sábado en el Santiago Bernabéu y no se descarta que haga debutar al colombiano Roger Martínez el último fichaje quién hoy mismo ha recibido el tránsfer internacional que lleva a escasas cuarenta y ocho horas en Vila real no podrá contar con Andrés Fernández tremendo Bruno Roberto Soriano y Sansone por lesión al tiempo que no descansó a Jaume Costa por su parte el Leganés va a apelar a su seguridad defensiva para lograr el plácet y manos que sin dar comprar Sun acceda duda hasta última hora a Rabat el encuentro a las siete y media con arbitraje del catalán Álvarez Izquierdo

Voz 0919 17:39 gracias Xavi mañana en Vitoria la vuelta del Alavés Formentera en la ida ya ganaron los vitorianos del Pitu Abelardo uno tres todo sentenciado y a la Alavés que recordemos es el sub campeón actual de la Copa del Rey muy cerquita de estar de nuevo en los cuartos de final Javier Lekuona novedades buenas tardes

Voz 0889 17:57 qué tal muy buenas tardes bueno al Deportivo Alavés vuelve la Guardia después de siete meses en el dique seco por rotura de ligamento cruzado anterior podrá debutar Guidetti que fue presentado ayer están lesionados Garay Héctor y Burgui en el Formentera lesionados fobia Omar fuera del equipo Liñán le hemos preguntado a Tito García Sanjuán hace una hora el entrenador del Formentera cómo ve el cruce y con qué intenciones llegan a Vitoria

Voz 5 18:20 bueno lo venimos lo primero con espíritu disfrutar eso es el primer mensaje porque la eliminatoria ya empezar era difícil ahora es muchísimo más difícil no desde luego posibilidades pocas pero las hay pero bueno la verdad que nosotros venimos con con el afán de disfrutarlo muchísimo porque el partido mañana a las siete y media en Mendizorroza

Voz 18 18:42 recordemos el juego minuto sesenta de partido el Atlético de Madrid le gana uno cero al Lleida con gol de Carrasco a pase de Diego Costa eliminatoria sentenciada seguimos en Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 12 18:57 oí un motero siente la libertad del viento en su cara

Voz 0919 19:01 te lo mismo pero por menos dinero

Voz 0919 20:21 se parte de la Copa del Rey de Marte es ahí competición internacional otra serie de bajo par de la Liga lo de Inglaterra que tenemos en juego Héctor González buenas qué tal Gallego

Voz 24 20:34 os está jugando la ida de la Copa de la Liga de las semifinales perdón la ida en el Etihad Manchester City Bristol es a doble partido ha salido con seis siete suplentes Guardiola pero es un equipazo igualmente están Bravo Stones de breve Sterling Silva actuando como falso nueve cuidado con este Bristol porque aunque juega en Segunda División se ha cargado a cuatro equipos de la Premier en esta competición el último el United en este momento minuto cuatro cero cero mañana partidazo la otra semifinal Chelsea Arsenal en la Copa de la Liga francesa a partido único a las nueve empieza el inicio Mónaco de con dos grandes ausencias Balotelli Falcao mañana turno para el pesaje de los nuevos galácticos en campo del Amiens precisamente un ex del PSG Zlatan Ibrahimovic ha concedido una entrevista es decir sinónimo de reparto de Estopa diestro y siniestro les ha tocado esta vez a franceses ya suecos ha dicho en Canal Plus Francia sobre los galos tú ve problemas con vuestra actitud por lo que decís y hacéis vosotros me llame a mí me llamáis arrogante y los franceses e sois conocidos por ser arrogantes así que exactamente soy como vosotros deberíais darme sobre sus compatriotas

Voz 1025 21:37 periodistas suecos ha dicho es otro jugador sueco cometió

Voz 24 21:40 mimos errores que yo cometo ellos lo defendería en hay un racismo encubierto

Voz 25 21:45 la ciudad crear eh

Voz 0919 21:47 con Ibrahimovic no nos ha dicho nada de los españoles no no bueno a ver si en el momento nada a ver si la oferta será que nos ha salvado No somos importante para él NBA Javi Blanco buenas tardes Gallego uno a ver vamos a hablar de de lo de esta madrugada de Cleveland que tiene muchas noticias el partido de los de Logroño

Voz 26 22:05 sí sobre todo en imagen la imagen de la noche que fue un mamporros que le metió Isaiah Thomas Andrew Wiggins a los Cavaliers perdían de treinta contra el tercer cuarto y en una entrada a canasta de Wiggins pues de repente pero vamos sin sin balón de por medio y nada le pega un manotazo en la nuez Isaiah Thomas te evidentemente le costó la expulsión

Voz 0919 22:26 no todavía queda lo deja KO al otro que yo creo que fue más

Voz 24 22:28 el fruto de la impotencia de la frustración porque iban perdiendo de treinta habían ido perdiendo de cuarenta y uno será un partido que tenía totalmente perdido Cleveland bueno les dejamos eso hija tumbar el suelo y evidentemente pues le costó la expulsión lleva tres partidos a Thomas había ganado los otros dos estoy había que lo iba a perder no le debió sentar muy bien así que desde aquí eso por ejemplo yo creo gallego que Calderón no mira ocho nunca por supuesto pues yo creo que Calderón no si también penoso el partido de Le Bron James unos de los peores de su carrera aseguro diez puntos pero sobre todo es que con él en la pista los Wolff sumaron treinta y nueve puntos más que los Cavaliers un dato creo que el peor de su carrera en cuanto a la estadística esta que hacen en la NBA del más menos del resto victoria de los Spurs de Pau Gasol contra los Kings con partidazo de La Marcus tres puntos doce rebotes también ganan a los Raptors a Brooklyn tras una prórroga doble doble de Ibaka seis tapones su mejor marca de la temporada en este aspecto derrotas de los otros dos equipos con españoles de los Bulls de Mirotic ante unos Rockets que les mataron desde el perímetro veinte triples anotó Houston de los Nuggets de Juancho que perdieron

Voz 0919 23:26 The Golden State Warriors para hoy a la una y media Miami Toronto

Voz 24 23:29 con Ibaka ya las dos por la Oklahoma con Abrines gran

Voz 0919 23:31 días Javi balonmano está de viaje ya a la selección española los hispanos que van camino de Croacia al europeo a por medallas Paco Hernández como ha sido buenas tardes

Voz 27 23:40 qué tal muy buenas gallego si España ha viajado hoy a Croacia para disputar el Europeo que empieza este viernes y que va a terminar el próximo domingo día veintiocho de enero los rivales en la fase de grupos serán Dinamarca República Checa y Hungría hoy por Ser Deportivos ha pasado uno de los hispanos miramos

Voz 5 23:56 bueno como siempre este grupo creo que tiene que luchar por todo no tiene que estar preparado para para tratar de estar en la lucha por las medallas no no será fácil tenemos unos un grupo muy difícil unos cruces es puedes también muy complicados pero creo que estamos preparados estamos con muchas ganas con mucha ilusión

Voz 27 24:14 Viran Morros que desde ayer es oficialmente nuevo jugador del PSC y que ha reconocido también que le ha dado pena dejar su casa el Fútbol Club Barcelona

Voz 0919 24:21 gracias Paco y ahora el rally Dakar con José Antonio Ponseti hola Ponseti que tal como está el gallego lo primero como estarán y Roma llevas toda la tarde en contacto permanente con el hospital donde sigue todavía ingresado que sí que se ha dicho

Voz 1025 24:34 otros medios que había salido lo explicando es verdad sigue en el hospital está esperando al médico a que el que miren a ver qué exactamente pasta con él sí que es cierto que todas las pruebas que le hicieron ayer todas las placas todo han salido perfectas pero claro tiene mucho dolor porque porque exacto y todo lo que pasó el no recuerdas Nava e él desde el desde el último instante que el copiloto le dice que tiene que girar a un punto ya a partir de ahí cruzar una el impacto vuelca llegada a meta son dos acuerda de Nava total que desde ayer en observación Un tiempo en observa si el cree que hoy segura todo el día en el hospital y mañana probablemente también hospital Alá que pueda salir su intención de está en Lima es subirse al avión de volver a España pero él cree que al menos cuarenta y ocho setenta y dos horas no va a poder tuviera un avión me parece sin is in Nani Roma

Voz 0919 25:25 como la carrera de hoy pues mira muy bien

Voz 1025 25:27 para Carlos Sainz ha terminado segundo por detrás de Loeb ahora mismo la en la historia de coches entre los tres Guillot porque lo es indie Peterhansel están por delante el más cercano a ellos está prácticamente a un ahora sí que me caso que esto de los coches va a estar entre los tres porque Al Attiyah es cuarto ha perdido mucho tiempo y con problemas está casi una hora sea que entre Petar Hansen Loeb Pisani que ha es la posición que ocupa en la general así bastar la historia en coches y en cuanto a motos pues en cuanto a motos hay una noticia importante y es que abandonados Harlan que es uno de los favoritos Ike hombre hay Joan Barrera hoy no ha ido tan mal no nos han mandado este corte cito de voz que vas a escuchar terminada la carrera voy con todas las dificultades que hemos

Voz 28 26:14 sido ha salido un poco lo que queríamos planteábamos porque mañana es el último día de dunas si queríamos salir atrás para intentar hacer un muy buen día de arena mañana así que ha salido perfecto aportaciones buena así que

Voz 1025 26:29 tocarlas van beber en esta líder entre los nuestros el noveno está Farrés yuan está en el puesto número trece así que atentos hoy tienes vídeo a la cocina a la cocina del Dakar pero pero en el vídeo tienes que cocinar algo que no es que no ya sólo me falta empezar a cocinar ahí sale creces Gutiérrez que estoy esperando que termine que todavía no ha terminado por cierto llevan muy pocos coches terminados llevamos catorce coches sólo a estas horas gracias a vosotros estas

Voz 0919 26:56 no cerramos el programa con lo nuevo de Baksi hay que Anhui es este tema adelanto del nuevo disco de las vacunas pedazo de grupo otro añito que lo vamos a disfrutar Toni López buenas tardes

Voz 29 27:17 muy buenas Gallego titular que no rezamos el Movistar Estudiantes que está apurando sus opciones para estar en la siguiente ronda de la Champions League de baloncesto está jugando en Torrejón contra el Estrasburgo va ganando cuarenta veintidós en el segundo cuarto mañana juegan los otros dos españoles de esta competición el UCAM Murcia el Iberostar Tenerife aquí lo dejamos ahora