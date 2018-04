El mapa judicial de la corrupción en 2018

Voz 1 00:00 hola

año nuevo al dos mil dieciocho y cada uno lo hacía su manera eh algunos con la esperanza de encontrar trabajo otros confiando en que estos trescientos sesenta y cinco días traigan salud con la idea de encontrar el amor la que llegue alguien más a la familia o hacer un viaje para recorrer el mundo simplemente seguir aquí a casi todos después de la última campanada de la última uva se nos pasa por la empezamos de esos deseos pero unos cuantos en ese momento tras la campanada ya sabían que este año dos mil dieciocho iba a ser crucial para ellos son los que tendrán que sentarse en los banquillos este año judicial nos va a traer nombres como Iñaki Urdangarin Francisco Correa Pedro Antonio Sánchez Félix Millet o Rodrigo Rato el año judicial dos mil dieciocho llevar a Murcia a Palma de Mallorca a Barcelona a Madrid a Valencia a Sevilla volveremos a escuchar palabras como corrupción nos prevaricación Gürtel malversación ERE sentencia caja B procesamientos púnica imputación Bankia en esta idea es dibujar el mapa judicial de dos mil dieciocho las causas abiertas los juicios a los que tendremos que asistir algunos han comenzado hoy otros empiezan a este mismo lunes Árbitro buenas noches Macarena

Voz 4 01:46 para demostrar mi inocencia mi honor mi actividad propia Canal durante estos años dejación de responsabilidades yo he tomado decisiones de manera correcta con total mi intención en el día de hoy es aclarar la verdad de los hechos yo estoy convencido que la declaración de hoy contribuir a demostrarlo

Voz 0194 02:11 los recuerdan al precinto ya era el veinticinco de febrero de dos mil doce Iñaki Urdangarin en la rampa de los juzgados de Palma se disponía a declarar han pasado seis años este dos mil dieciocho el Tribunal Supremo tendrá que fallar si se confirma la pena Urdangarin deberá entrar en prisión Lucía Bórquez compañera de Radio Mallorca buenas noches

Voz 1315 02:30 qué tal buenas noches caso Nóos muchos esperan

Voz 0194 02:33 pero esa imagen la de Iñaki Urdangarin entrando en prisión pero cómo empieza el marido de la infanta Cristina el año

Voz 1315 02:39 Iñaki Urdangarin empieza este dos mil dieciocho sabiendo que al fin se va a desvelar su futuro de cara a los próximos años el pasado mes de febrero hace once meses la Audiencia Provincial de Palma suspendió su ingreso en prisión hasta conocer el dictamen definitivo del Tribunal Supremo por el caso Nóos Urdangarin fue condenado por el tribunal balear a seis años y tres meses de K Cell por varios delitos en los contratos que el Gobierno de Jaume Matas concedió a la entidad que presidía junto a su socio Diego Torres un dictamen que el marido de la infanta recurrió para pedir de nuevo su absolución el Supremo tiene previsto fijar la vista para revisar la sentencia durante la primera mitad del año y a partir de entonces el reloj corre da para conocer el fallo definitivo sin embargo no sólo Urdangarín recurrió la sentencia la Fiscalía también lo hizo pero para pedir un incremento de la pena hasta los diez años de condena como ya lo había avanzado el fiscal del caso ahora en excedencia Pedro RACC

Voz 5 03:32 en el caso en que se por parte del Tribunal Supremo se admitiese rehusó el delito de falsedad piel delito malversación de caudales públicos por supuesto la pena iría en consonancia con ello

Voz 1315 03:43 junto a Urdangarin están pendientes del fallo su exsocio varios altos cargos de la Comunidad Valenciana y también al ex presidente balear Jaume Matas condenado a tres años y ocho meses de cárcel el por cierto no se libró de pasar por la prisión a pesar de que el Supremo rebajó su primera condena de seis años a nueve meses la Audiencia de Palma ordenó su ingreso durante ese tiempo

Voz 0194 04:08 tal buenas noches qué es lo que tiene que aclarar la sentencia del Tribunal Supremo

Voz 1712 04:11 lo más importante porque ese condena los cinco cargos públicos de Baleares que contrataron con Iñaki Urdangarin y porque ese absolvió a los cinco de Valencia al que firmaron contratos idénticos con el cuñado del Rey los acusados defendieron en el juicio que se trató de un patrocinio

Voz 0194 04:24 no de un contrato de prestación de servicios

Voz 1712 04:26 cuál es la diferencia pues que en el primer caso tú das el dinero a cambio de que tu marca ACB a punto en el segundo hay que seguir los trámites de la Ley de Contratos Públicos principios de publicidad y concurrencia para adjudicar el contrato además para esto organización de estos foros de turismo y deporte dennos iluso algo muy importante justificar cada euro de dinero público que se recibe el tribunal uso una vía intermedia dijo que esto era un patrocinio pero para sorpresa de todos en el caso del Govern de Matas sí que había delito en valenciano porque había dudas de que las entidades que se usaron para contratar estuvieran sometidas al derecho público porque además los contratos sirvieron para promocionar la imagen de una comunidad autónoma que peleaba por albergar la Copa América de vela con la proyección internacional que eso supone unos sí y otros no a pesar de reconocer que eran patrocinio un sin sentido que debe aclarar o confirmar el tribunal

Voz 0194 05:18 lo contaba Lucía Urdangarin fue condenado seis años y tres meses pero está en libertad eso qué

Voz 1712 05:24 pues por sus circunstancias personales de sobra conocidas dijo la sala para justificarse es decir que como marido de la Infanta que es se mueve con escolta miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que no van a permitir que huya de la Justicia llama la atención en cualquier caso Ángels que no se les retirara al menos el pasaporte no suele dejar a residir en Suiza pero ese fue el veredicto del tribunal por eso el juez Castro el instructor de este caso dictó su último auto antes de jubilarse hace apenas unos días para devolver a Jaume Matas su pasaporte dijo Matas es el único sobre el que pesa la medida restrictiva de su libertad de deambular y todo ello a pesar de que condenados a penas muy superiores a la suya no sólo no se han visto agravados por similar medida cautelar sino que incluso uno de ellos reside en la actualidad

Voz 0194 06:09 en el extranjero abrirse divinas pena inmensa mensajito veremos en el que entrar en la cárcel o

Voz 1712 06:15 me dejas usar el como Bien de la llamada Supremo o pasa

Voz 7 06:17 paso palabra en cualquier caso cuando sabremos algo

Voz 1712 06:20 yo creo que en dos mil dieciocho lo sabremos habrá juicio seguro lo ha contado muy bien Lucía yo creo que la vista pública podrá estos recursos de casación se celebrará antes de la primera mitad del año la sentencia la la conoceremos después de del verano según es decir que todavía nos quedan unos cuantos meses por delante gracias Pedro gracias a vosotros

Voz 3 06:39 ya

Voz 8 06:41 eso de que el Partido Popular se ha beneficiado de las ideas delictiva e insistimos el Partido Popular volvemos a insistir en sino popular no el grupo municipal

Voz 2 06:55 es la fiscal

Voz 0194 06:56 la corrupción Concepción Sabadell Miguel Ángel Campos buenas noches no dos mil dieciocho judicial año dos mil dieciocho de la Gürtel si vamos cronológicamente este mismo lunes que el lunes que viene el quince de enero comienza el juicio sobre la financiación ilegal de la rama valenciana de la Gürtel

Voz 9 07:12 sí eh va a ser el juez central de lo Penal José María Vázquez Honrubia quién lleve adelante

Voz 1552 07:18 de ese juicio ya hay nueve empresarios que han admitido que financiaron de forma ilegal al PP en las elecciones municipales y autonómicas de dos mil siete y en las generales de dos mil ocho incluidos varios actos de Rajoy en Valencia a cambio de atenuar las penas admiten que abonaron uno coma dos millones de euros de forma irregular por servicios electorales que el PP ha adjudicado a Orange Market la marca valenciana de la Gürtel para ello emitían facturas falsas con las que pagaban a la trama por trabajos inexistentes a cambio las empresas obtenían obra pública en Valencia muy similar a los métodos de financiación ilegal que es están bien en púnica o Lezo y además de lo que hay en la confesión de los empresarios ahora tenemos lo que acabábamos de contar a las nueve

Voz 1712 07:56 según la confesión de Correa el líder

Voz 1552 07:58 de la Gürtel que también ha admitido que además de que todo esto es cierto que también es real que el PP pagara en negro que el PP le pagó dos coma dos millones de euros en negro por esos trabajos bueno en fin que había muchísimo dinero negro en el Partido Popular que parecía que se ataban los perros con longanizas en aquellas elecciones de dos mil cuatro dos mil siete Si es que ya lo decía Ricardo Costa que la fiesta en el PP de Valencia pues no se acababa nunca en el Partido Popular la que está

Voz 0194 08:24 no sacaba nunca Ricardo Costa que se va a sí

Voz 1552 08:27 en el banquillo también junto a Vicente Rambla miembros de la cúpula del PP valenciano de la Generalitat valenciana de Francisco Camps en ese juicio a quién ahora también implica Francisco Correa

Voz 0194 08:37 es lunes hasta el juicio de la trama valenciana de la rama valenciana de la Gürtel pero para Semana Santa más o menos que esto es a finales de marzo Se prevé la sentencia de la primera época de la Gürtel que es lo que sea juzgado

Voz 1552 08:49 sí lo que empezó en el año dos mil dieciséis verdad parece que hace tampoco pero ha pasado mucho tiempo hemos tenido casi un año de juicio si como dices en torno a Semana Santa un juicio en el que además de muy serias penas de cárcel para los principales implicados puede ser condenado el PP como partícipe a título lucrativo el Partido Popular ha sido el eje en todo el juicio de la Gürtel sobre él ha votado Francis absolutamente todo Francisco Correa vivían su sede

Voz 10 09:12 yo me pasaba el día en Génova eh yo estaba más tiempo en Génova que mi propio despacho

Voz 11 09:16 queda tanta actividad que eran

Voz 10 09:19 casa vamos

Voz 1552 09:20 allí acudía para el pago de las mordidas el sobre hemos escuchado también ese juicio de la Gürtel escuchará Bárcenas reconocer la existencia de la contabilidad B en el Partido Popular

Voz 12 09:36 yo estaba en la contabilidad era una contabilidad extra contable no aparecía en ningún libro en ninguna cuenta

Voz 1552 09:43 extra contable la caja B la contabilidad extra contable algo que ha quedado definitivamente demostrado para la fiscal anticorrupción Concepción Sabadell

Voz 8 09:51 ha quedado plenamente acreditada la caja B del Partido Popular reflejada en los papeles Bárcenas insistimos hackeado Lena ya es abrumadoramente acreditada esta casa

Voz 1552 10:03 pinta mal en cualquier caso para el Partido Popular y los antiguos responsables encausados en la Gürtel

Voz 0194 10:08 insisto el lunes juicio trama Gürtel por Semana Santa más o menos la sentencia de esta primera época de la Gürtel pero es que queda más la Gürtel no se acaba aquí

Voz 1552 10:16 para era por juzgar pues una decena de piezas más para el resto de la Portell todavía no hay fecha Aena Arganda la caja b del PP cuya instrucción ha reanudado el juez José de la Mata con los cohechos de los empresarios o el saqueo de la visita del Papa a Valencia entre otras hay para la visita del Papa se sentará en el banquillo quién fuera director general de la Policía presidente de Les Corts Valencianes Juan Cotino Cotino siempre ha defendido su inocencia aunque haya cometido algún que otro desliz día del

Voz 1712 10:41 Tico

Voz 13 10:42 yo nunca en ninguna gestión de Mi vida pueda haber metido la mano lo he dicho mil veces pero nunca

Voz 11 10:48 lo he dicho al revés

Voz 1552 10:52 considera Juan Cotino si esto lo dijo a colación del caso e considera a Juan Cotino el elemento nuclear de la Gürtel en el saqueo de la visita del Papa a Valencia aprovecharon la visita del Sumo Pontífice para robar tres coma tres millones de euros del erario público

Voz 0194 11:06 dos formas yo si te pasa lo mismo pero yo cada vez que escucho las declaraciones de Bárcenas de de Correa y pienso en él la impunidad con la que actuaban en este sistema en el mecanismo que tenían articulado sea cada vez que las escucho me sigo sorprendiendo

Voz 1552 11:21 absolutamente viciado y estamos viendo también que ahora en Púnica Lezo eh los los métodos de financiación ilegal es exactamente el mismo estamos viendo que este en casa

Voz 0194 11:29 los más recién que estaba absolutamente

Voz 1552 11:32 estaba totalmente enraizado en en en el Partido Popular ese método de actuar esas formas de primero contratistas con la Administración Si Si me ayudas a sufragar campañas electorales tendrás a una obrita la Administración esto ha salido en la Gürtel de Valencia en Púnica Lezo y también los pagos en B hilos pagos a las cajas B y al final Barcenas ya lo dijo en una declaración ante el juez si es que en el Partido Popular no es que haya una caja b es que había una caja B por cada circunscripción provincial por cada además haría una caja B en cada en cada región si es que en Valencia había cinco cajas b del Partido Popular en fin eso es lo que está acreditando hasta ahora la investigación de la Fiscalía Anticorrupción estamos viendo que que era un mal sistémico la corrupción el Partido Popular y que se está demostrando en los tribunales que de forma lenta pero segura están averiguando todos estos ítems de corrupción y últimamente además estamos viendo pues algunas de las patas más importantes que faltaban por descubrir que son las confesiones de los empresarios de los pagadores ha ocurrido ya en la operación Lezo con Daniel Mercado ha ocurrido con los empresarios en Valencia y puede haber más sorpresas de cara a un futuro inmediato

Voz 0194 12:45 cuando se le pregunta Mariano Rajoy Él siempre dice que esto son cosas del pasado un pasado en el que Mariano Rajoy tenía cargos de responsabilidad en ese partido popular que tenía cajas B acreditadas según dice la la investigación y además casos judiciales que va a tener abiertos durante todo dos mil dieciocho con todo lo que supone esto desgaste

Voz 1552 13:03 el propio Mariano Rajoy quién aseguró hoy lo ha dicho en sede judicial como testigo que fue él prácticamente como dijo vino a decir Esperanza Aguirre en su día que yo descubrió destape la Gürtel Mariano Rajoy vino a decir que fue él quién hecho a la Gurtel del Partido Popular en dos mil cuatro es falso la Gürtel según también ha quedado acreditado siguió trabajando para el PP nacional lo ha dicho la gente ochenta y un mil sesenta y siete el agente Manuel Moracho y lo ha corroborado la instrucción y lo ha dicho también el propio Bárcenas es que la Gürtel Mariano Rajoy dice que lo echó en dos mil cuatro pero la Gürtel Ziggy organizando el congreso nacional del Partido Popular de dos mil ocho cuatro años después de que supuestamente Mariano Rajoy hubiera echado a la

Voz 0194 13:44 es importante la concesión de según ha quedado acreditado y lo digo porque otro de los argumentos que utiliza el Partido Popular constantemente es que eso eran unos delincuentes que no tenían nada que ver con el partido y que en cualquier caso muchas veces son declaraciones de esos delincuentes que no tiene nada que ver con el partido no

Voz 1552 14:00 aquí tenemos pruebas está acreditado judicial aquella pruebas pruebas de que efectivamente eso sucedió así escuchado la contundencia de la fiscal un fiscal anticorrupción cuando se habla mucho de que la Fiscalía es la herramienta del Gobierno desde luego no se moja ni hace una declaración y con ese de ese calado con esa contundencia si las pruebas no son absolutamente abrumadoras lo son el Partido Popular tuvo una vía legal para el ministerio público para la Fiscalía Anticorrupción y así está quedando demostrado en los diferentes juicios que estamos viendo

Voz 0194 14:34 pues no se extrañen si durante este dos mil dieciocho no siguen escuchando hablar de la Gürtel porque insistimos el lunes empieza el juicio de la rama valenciana de la Gürtel por Semana Santa tendremos sentencia de la primera época ya juzgada durante dos mil dieciséis hace más de un año aproximadamente y quedan todavía muchos flecos de la Gürtel juzgar campo seguiremos hablando sí

Voz 1552 14:54 dos mil dieciocho dos mil diecinueve veinte

Voz 0194 14:57 contarlo estaremos

Voz 3 15:02 yo repudio más

Voz 14 15:04 la estrategia de todo vale del calumnia que algo queda yo repudio lo repudio absolutamente

Voz 0194 15:12 bueno año complicado va a ser también el de Pedro Antonio Sánchez ex presidente de Murcia que tuvo que dimitir tras confirmarse su procesamiento ahora mismo está inmerso en al menos tres procesos judiciales Javier Ruiz Hierro de Murcia buenas noches

Voz 15 15:25 buenas noches hoy he presentado mi renuncia a presidir el Partido Popular en la Región de Murcia y a mí

Voz 0900 15:31 acta de diputado no habrá más oscura de Sánchez el día que presentó su dimisión ya había sido procesado por dos jueces

Voz 0194 15:36 en la Audiencia Nacional por el caso Púnica

Voz 0900 15:39 el TSJ murciana por el caso Auditorio sin embargo tras dejar también el cargo del partido

Voz 15 15:43 sí ha sido una etapa para mí llena de luces muchas más luces que sombras

Voz 0900 15:49 donde intentó útil con la semana de la Navidad les llegó el tercer frente judicial el caso pasarela que además nació tras una sospecha de los fiscales en su declaración durante su declaración ante el juez del caso Auditorio así que este dos mil dieciocho Sánchez que como desveló Radio Murcia abrió recientemente una consultoría llamada conócete a ti mismo va a tener un año judicial bastante hemos

Voz 0194 16:10 Javier de esos tres procesos judiciales el más grave que afronta es el caso Vittorio

Voz 0900 16:14 este caso ha viajado en varias ocasiones entre juzgados de Lorca y Murcia dependiendo de si estaba incluido en la investigación el propio Sánchez cuando todavía era aforado ahora como no lo es la instrucción vuelve a Lorca y allí será el juicio oral aunque todavía no hay fecha de lo que se le acusa de haber cometido múltiples irregularidades para sacar adelante la construcción de un Palacio de Torío millonario que nunca se terminó y que ha quedado en el principio como testigo del frenazo de la bonanza económica que sucedió en Murcia en otras muchas regiones dependientes del ladrillo en su última declaración ante el juez el entonces presidente de Murcia dijo que si hubo errores fueron administrativos y que los pudieron cometer los técnicos negó haberse quedado con dinero publico y aunque a la obra se dispararon los costes todo el dinero de subvenciones dijo está en la obra es probablemente el primer caso para el que se dictará juicio oral

Voz 0194 16:58 además el ex presidente de Murcia tendrá que afrontar también sus imputaciones en la llamada Rahman murciana del caso Púnica

Voz 0900 17:06 en este asunto fue donde el PP nacional puso más muros de contención para defender a Pedro Antonio Sánchez pero saltaron todos el fiscal Maza impuso su criterio de no imputarle al ministro Catalá le grabó una cámara de laSexta Sexta hablando con Sánchez antes de conocerse esa decisión pero al final le imputaron Ilham procesado también está a la espera de juicio oral por este asunto y le piden dos años de prisión por fraude y malversación de este caso en lo que se refiere a Sánchez son estas grabaciones que desveló la Cadena SER

Voz 16 17:32 las cositas hemos cerrado lo de la reputación de Pilar Barreiro vale la de reputación el Pedro Antonio de la educación

Voz 17 17:44 madre mía si no desea tener

Voz 0900 17:49 Murcia a tope forma parte ya del imaginario colectivo de los murcianos cuando hablan de política en esta conversación se escucha a miembros de la trama Púnica hablar de contratos para lavado de imagen en redes sociales pagados con dinero publico para dos murcianos el exconsejero de Educación Pedro Antonio Sánchez Illa

Voz 0194 18:04 es alcaldesa de Cartagena y actual senadora popular

Voz 0900 18:07 Pilar Barreiro ambos tendrán que afrontar este asunto este dos mil dieciocho la senadora declara el próximo quince en el Supremo por su condición de aforada el caso de Sánchez está todavía en la Audiencia Nacional tras su paso por Murcia

Voz 0194 18:20 tercero de los procesos como colofón a toda esta maraña judicial justo antes de Navidad le cayó a Pedro Antonio Sánchez su tercera imputación caso pasarela Javier

Voz 0900 18:29 el caso se había cerrado en falso por un error administrativo no llegó a considerarse causa compleja y a la Fiscalía se le pasó el plazo para seguir investigando un plazo que era una de las novedades que introdujo la Ley de Enjuiciamiento Criminal Ike generó mucha polémica sin embargo la Audiencia Provincial de Murcia ordenó reabrirlo y justo unos días antes de la Navidad Pedro Antonio Sánchez acabó imputado por tercera vez en este caso se investiga la rehabilitación de unos Puentes en el municipio de Puerto Lumbreras en la época en que Sánchez era regidor nació cuando le estaban tomando declaración a él y al arquitecto imputado en el caso Auditorio mientras preguntaban fiscal juez hay abogados apreciaron la existencia de una forma de contratación pública que podría haberse apartado de los principios de publicidad concurrencia objetividad y transparencia dijo la juez es decir que se adjudicaron obras a un arquitecto concreto a dedo sin decírselo a nadie más está por ver en qué acaba este caso si tiene recorrido este dos mil dieciocho pero está claro claro que los abogados de Sánchez desde luego van a tener este año mucho trabajo

Voz 0194 19:24 gracias Javier tres procesos judiciales por delante para Pedro Antonio Sánchez ex presidente de Murcia recuerdan cuánto le costó dimitir

Voz 0194 22:57 nueve y treinta y uno minutos de la noche ocho treinta y uno en Canarias repasando el año judicial que tenemos por delante justo acaba de empezar dos mil dieciocho y será un año lleno de juicios por corrupción de sentencias por corrupción hemos hablado ya del caso Nóos del caso Gürtel de los procesos que va a tener abiertos el ex presidente de la comunidad murciana Pedro Antonio Sánchez pero esto son sólo tres es que hay mucho más

Voz 3 23:24 eh

Voz 29 23:30 donaciones para que Didier fuera Convergencia a cambio de obra pública que Convergència le daba estas donaciones yo esto no lo dije en mi

Voz 0194 23:44 esto es Félix Millet el lunes que viene sabremos la sentencia del caso Palau en el que se ha investigado la supuesta financiación irregular de Convergència atención porque la sentenciaba llegar casi diez años después de que se conociera el saqueo de la institución Barcelona Aitor Álvarez buenas noches

Voz 6 24:03 buenas noches Angels exacto diez años después de que se conociera este saqueo del Palau de la Música y quince años después de que se produjera un saqueo que supuestamente sirvió para financiar ilegalmente el partido de Artur Mas el día quince sabremos las penas para entre otros el ex tesorero de Convergència Daniel Osàcar para los máximos dirigentes del Palau Fèlix Millet Jordi Montull ambos reconocieron haber robado durante años millones de la sala de conciertos insignia de Cataluña junto al Liceo reconocieron haber pagado con dinero del Palau lujosas obras en sus casas obras de arte también las bodas de las dos hijas de Millet champú tabaco bocadillos de fuet libros incluso viajes a destinos tan exóticos como las Maldivas Kenia Dubai Phuket o El Cairo y ante tal escándalo pues empezaron por pedir

Voz 1552 24:50 ante la jueza

Voz 29 24:52 si realmente me equivoque me he dicho

Voz 6 24:56 y sobre todo Millet y Montull llegaron al juicio con ganas de activar el ventilador contra Convergència de cómo el partido explicaron pues cobró comisiones de la constructora Ferrovial usando el Palau de la Música como Caja B lo contaron porque el fiscal se había comprometido si así lo hacían a pedir menos tiempo de prisión para ellos de hecho pasó de los Veintisiete años iniciales a la mitad vamos a recordarán chaus como los saqueadores confesos del Palau contaban en el juicio el modus operandi de la presunta financiación irregular de Convergència ahora escuchábamos a Millet pero vamos a escuchar ahora las la conversación que tuvieron ambos con el fiscal

Voz 29 25:31 del tres por ciento después fue del cuatro por ciento

Voz 30 25:35 ahora el coste de la vida

Voz 29 25:38 no porque Convergència Convergencia quería más dinero querían más no vemos aquí el el dos y medio por ciento para Convergència i en uno y medio por ciento de lo cual un uno para mí y medio para el motores

Voz 6 25:54 el ex tesorero de Convergència Daniel Osàcar negó la mayor

Voz 29 25:57 obra pública Scottie non se res

Voz 31 26:00 la obra pública pues escúchame yo no sé nada ni una palabra Convergència tenía conversaciones con Ferrovial y al decir Convergència era Osàcar que en las tenía yo a estos señores de Ferrovial los he conocido estos días aquí Good

Voz 6 26:13 el fiscal no le creyó de hecho Emilio Sánchez Ulled que así se llama el fiscal que debió vio sacar no es el único responsable de financiar irregularmente a Convergència pero eso sí admite pues que no tienen pruebas contra nadie sostiene

Voz 32 26:24 pero solo no puede organizar todo esto pero lo que es indudable es el papel protagonista principal del tesorero del partido es el gatillo de la pistola

Voz 6 26:36 el fiscal fue más allá y acusó a Millet Montull y también al partido a Convergència de haber tapado esta trama corrupta dijo con la señera

Voz 32 26:44 aquí hay un círculo socio político muy determinado señorías donde parece ser que la bandera justifica casi cualquier atropello con la cartera

Voz 6 26:56 fueron tres meses y medio de un juicio que muchas personas en Cataluña pensaban que nunca llegaría a un juicio que nos dejó pues ahora lo escuchábamos frases memorables lo que es contando al al al minuto aquí en en la SER porque era digamos muy curioso lo que iban lo que iban contando pero acabó llegando en seis días pues sabremos las condenas finalmente para para cada una Isabel sabremos si Fèlix Millet entrar en prisión que es lo que mucha gente se pregunta en Cataluña si algún día este hombre pues pisotear una cárcel

Voz 0194 27:24 así declaraciones llegó basaba con la Gürtel cuando hablábamos con campos bueno pues dibujan exactamente como era el mecanismo de la financiación irregular de otro partido político en este caso Convergència i casualidades o no hoy seis días antes de que conozcamos esta sentencia el presidente de ese partido Artur Mas ha presentado su dimisión luego las lo contaremos Aitor gracias

Voz 9 27:45 gracias buenas noches

Voz 3 27:47 eh

Voz 33 27:51 correctamente en colaboración sintonía bajo el control de los organismos públicos correspondientes y apoyados en la supervisión y el consejo de las firmas auditoras y asesoras

Voz 0194 28:01 el Rodrigo Rato está de actualidad por otros motivos también a las diez y lo vamos a ampliar pero durante toda la comisión de investigación de esta mañana sus causas judiciales pendientes han estado presentes este dos mil dieciocho no podrá eludir las varias causas judiciales que tiene pendientes Pilar Velasco buenas noches buenas necesarias en primer lugar caso Bankia este año Rato conocerá la decisión del Supremo a su recurso de la primera sentencia condenatoria por las tarjetas black cuatro años y seis meses de cárcel por el delito de apropiación indebida los directivos de Caja Madrid y Bankia se gastaron casi tres millones de euros y según los jueces no es sostenible la versión de Rato IMAS habiendo ostentado cargos públicos relevantes en materia económica el Supremo ratificará la pena la disminuirá o incluso la podrá aumentar y otro frente la audiencia está pendiente de poner fecha a la celebración del juicio por la salida a Bolsa de Bankia el juez quiere sentarle en el banquillo por falsedad contable el fiscal pide cinco años de cárcel como uno de los principales responsables de estafar a unos doscientos mil inversores que confiaron en la viabilidad de la entidad además de la causó por sus múltiples negocios por esa fortuna personal que fue engordando una investigación que abarca en una década sí es el llamado caso Rato propiamente dicho y es el que investiga su patrimonio múltiples negocios se instruye en los juzgados madrileños de Plaza Castilla la denuncia original recordada Ángels fue la de Hacienda hace ya dos años y medio por delitos de fraude cometidos de dos mil cuatro a dos mil quince que derivó en esa imagen icónica de su detención Rodrigo Rato introducido en el coche policial un agente Carandolet por la nuca mientras registraban sus despachos su domicilio una causa compleja dividida en piezas separadas en la que se le acusa de defraudar seis coma ocho millones de euros en un total de catorce millones de euros amasado en esos más de diez años hacerse de oro con contratos publicitarios la UCO y la Fiscalía dicen que abusó de su poder desde el Gobierno para conseguir contra datos para sus empresas familiares y colocar a personas de confianza e ingresar hasta ochenta y dos millones de euros gracias a las privatizaciones desde el Gobierno de Endesa Repsol o Telefónica entre otras negocios con empresas en paraísos fiscales desde Panamá y Gibraltar que avalaría en el supuesto blanqueo de capitales del ex ministro tras varios archivos y reapertura es de estas piezas este año lo previsto es que esta instrucción avance en paralelo a ese banquillo del caso Bankia que difícilmente va a poder evitar pie dar gracias buenas noches

Voz 34 30:17 para mí que he puesto mi confianza en El Altet altísimos años es un palo duro agradecerle cubre

Voz 35 30:25 la mente la oportunidad que me ha dado de crecer

Voz 21 30:28 a su

Voz 36 30:33 y por tanto para mí sería lo de Ignacio González muy lamenta pocas de presidentes

Voz 0194 30:39 a beber madrileño los cuatro presidentes madrileños que han tenido el PP en su historia han desfilado por la comisión de investigación de la corrupción Ruiz Gallardón Esperanza Aguirre Cristina Cifuentes Ignacio González Javier Bañuelos buenas noches qué tal buenas noches Ángels bueno en ese póquer de presidentes del PP el as de diamantes sin ninguna duda es Ignacio González lo acreditan los cuatro coma seis millones de euros del botín que le localizaron en Colombia dinero que supuestamente amasó gracias a las mordidas que cobraba a través de las comisiones del Canal de Isabel Segunda

Voz 37 31:10 su misión desean presumo también se OHL anual

Voz 0194 31:16 en dos mil diecisiete se comenzó a escribir el escándalo del caso Lezo it dos mil dieciocho aún puede deparar Ángels más capítulos de una el drama un caso con muchos tentáculos que han atrapado de momento al núcleo duro de Gallardón parte de la cúpula de su Gobierno va a tener que declarar en los próximos meses el Audiencia nacional como imputados todos por participar en la operación de de ese marco del Canal Isabel Segunda en América Latina

Voz 38 31:42 la palabra o no no soy perjudicado en absoluto ni un euro perdió la Comunidad de Madrid por esta operación Gallardón defendió

Voz 0194 31:48 la ética y la alegría de aquella operación pero habrá que esperar a ver qué dice el juez la posible decisión de una imputación contra Alberto Ruiz Gallardón queda en el aire a la espera de que Audiencia Nacional analice los informes y otras pruebas que debe aportar la Guardia Civil a las de González de Gallardón pero las presidentas también han tenido su papel en ese póquer tanto Esperanza Aguirre como Cristina Cifuentes si Aguirre y Cifuentes también tienen lo suyo en el caso de Aguirre uno de los responsables de las sospechas que sobrevuelan al ex presidenta madrileña es precisamente el propio González sus confesiones está dando mucho de sí hace muy poco cuando el juez le preguntó por la financiación ilegal de su partido González señaló directamente a Esperanza Aguirre

Voz 36 32:28 se hiciera después de irme yo no puedo hablar de ello pero simplemente lo que quiero decir es que a lo largo de toda mi vida en lo que buscados la mejor utilización del dinero del contribuyente

Voz 0194 32:41 Aguirre estuvo al frente de una charca de ranas pero hasta ahora ha salido indemne de todo habrá que ver hasta dónde está dispuesto a Ignacio González a remover el ventilador de las acusaciones para completar el póker Cifuentes el nuevo juez de la Púnica ha decidido ampliar su investigación sobre la contratación de la cafetería de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández el juez Eloy Velasco dio por acreditadas irregularidades penalmente relevantes en aquella adjudicación pero decidió no imputar a Cifuentes al entender que no hay pruebas de que esté implicada en la presunta financiación ilegal del PP madrileño ante una posible imputación Angers la actual presidenta se mostraba así de categórica hace sólo unos días aquí en la Ser es que no puede ocurrir es que es una hipótesis que yo ni me planteo queda por mucho que algunos les encantaría claro bueno es es que con Granados y con González en libertad bajo fianza en Génova todos aguardan lo que pueda deparar este año judicial aquí Gemma gracias Bañuelos

Voz 3 33:40 el eh

Voz 39 33:42 en la culpa esa trama del iguale es porque sí ha consentido durante mucho tiempo que esa corrupción política exista y además con el conocimiento casi notorio por parte de muchos

Voz 0194 33:56 voz que escuchar es la de la juez Alaya quién elevó al Tribunal Supremo la causa de los ERE que afectaba a los aforados y que fue apartado hoy se ha reanudado el juicio una causa que comenzó hace casi siete años por la que se sienta en el banquillo los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán junto las seis exconsejeros y otros exaltos cargos de la Junta Mercedes Díaz buenas noches

Voz 1541 34:15 buenas noches Angels este dos mil dieciocho todo indica que quedará visto para sentencia el primer juicio de los ERE el que enjuicie a los políticos entre ellos dos ex presidentes de la Junta Chaves y Griñán y otros seis ex consejeros de Presidencia Empleo Hacienda e Innovación la vista acaba de iniciarse y lo primero que tendrá que decir el Tribunal es cuál es exactamente el objeto del proceso anticorrupción así licitado como cuestión previa que diga si los acusados son responsables de la concesión de cada una de las doscientas setenta ayudas que se pagaron con el sistema que se enjuicia O'Shea sólo son responsables de la creación y la gestión de ese procedimiento Anticorrupción exige este pronunciamiento porque la Sección Séptima que ve los recursos del caso de los ERE ha tenido pronuncia lentos contradictorios veremos este año a Chaves y Griñán explicando ante la sala que los juzga el conocimiento que tenían de estas subvenciones el juicio repercutirá también en la agenda política en Andalucía ya hoy el PP ha solicitado que la presidenta Díaz declare como testigo para que tenga foto junto a los veintidós acusados Luis García abogado del PP

Voz 40 35:16 señora día por su amplio conocimiento de los hechos como ha puesto de manifiesto es numerosa comparecencia pública tanto en el Parlamento andaluz como ante medios de comunicación y que además durante su mandato se tramitó y aprobó el decreto ley cuatro barra dos mil doce de dieciséis de octubre de medidas extraordinarias y urgentes en materia de protección social laboral

Voz 38 35:36 trabajadores y trabajadoras Landaluce la sentencia llegará ya en dos mil diecinueve y de ella dependerá en gran medida

Voz 1541 35:42 el futuro del resto de piezas separadas en las que se dividió la macro causa si el modelo presupuestario no era prevaricador puede que se archive en muchas de ellas

Voz 0194 35:51 Sara qué opinan los oyentes de este año judicial que tenemos por delante es mira

Voz 1880 35:55 José Nos escribe a Twitter dice creo que a pocos del Partido Popular deberíamos ver en el banquillo casi todos deberían estar ya en la cárcel pero se repetirá lo de cada año otros quinientos investigados y nadie en la tren dice José I fobia también en Twitter año judicial año de bienes nevará a gusto de todos el premio judicial muy repartido

Voz 0194 36:14 pues yo no sé cómo les ha quedado el cuerpo después de este repaso a lo que nos espera en este dos mil dieciocho En cuanto juicios y sentencias por corrupción pero os puedo asegurar que me El cuervo Macao fatal