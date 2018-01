Así fue la reunión entre Zidane y sus jugadores en Valdebebas

Voz 2 00:00 el Larguero con Manu Carreño

Voz 1375 00:14 veremos a atentos a lo que hoy ha dicho Zidane que si te lo has perdido vas a escuchar aquí lo más importante lo que ha hecho el entrenador del Real Madrid en la previa del partido de Copa de mañana contra contra el Numancia en unos tiempos que son convulsos para el Real Madrid si es así vienen de ganar cinco títulos en dos mil diecisiete acaban de ganar hace unos días el Mundial de Clubes título de campeonato el campeonato el mundo de clubes antes ha ganado las dos Supercopas y la Champions en la Liga pero ahora mismo en Madrid hasta dieciséis del Barça y eso escuece de qué manera descolgarse de la liga tan pronto y encima estar dieciséis del Barça cuando vienes de ganar cinco títulos en dos mil diecisiete duele y mucho ocho casi todo el mundo apunta Zidane no señalando el como el culpable sino que todo el mundo mira Zidane porque esperan que saque el conejo de la chistera lo que saque el truco de magia esa que la varita que lo arregle todo si va a poder hacerlo no sólo el tiempo lo dirá yo siempre he dicho que tenía ganas de veracidad cuando Le viniesen mal dadas porque de cara hay cuando el viento sopla a favor y cuando ganas un título tras otro y ha hecho dos años tan espectaculares como los que ha hecho Zidane porque te gustará más o te gustará menos te convencerá más o te convencer a menos pero ganar ocho títulos en dos años entre ellos dos Champions seguidas hay lo ha dejado al que venga luego que aquí todos son muy buenos pero hay que hacerlo ahora siempre he dicho que habría que ver a Zidane cuando viniesen mal dadas

Voz 1375 01:41 están viendo mal dadas aunque es verdad como decía anoche Álvaro Benito aquí en El Larguero está vivo en todas las competiciones la Liga está en chino la Copa a la tiene ve encarrilada de momento a ver qué pasa en el sorteo de cuartos y mañana acaba de encarrilar eliminatoria con el Numancia está vivo en la Champions aunque espera el París Saint Germain pero es verdad que dentro de que eso es así ahora mismo las sensaciones no son buenas y Zidane lo reconoce ya hay malas caras el equipo no juega bien la unidad está irreconocible la ve ni aparece claro no funcionan y el plana ni el plan B todo el mundo espera que tenga un plan C lo que no sabemos es si lo tiene pero hoy a mí Zidane en la sala de prensa me ha encantado a mí porque ha hablado como creo que tiene que hablar un entrenador del Real Madrid con sus narices por no decir otra cosa su personalidad y sus ideas por encima de cualquier otra historia que le puede afectar y es que todos tenemos la sensación de que si hay un entrenador al que esto no le afecta es a Zidane y hoy no lo ha podido decir mostrar lo vamos a escuchar y no lo van a contar ahora Javier Antón Meana hay enseguida lo analizamos con Romero con Gallego con Pulido y con vosotros también os pido vuestra opinión en el número de Larguero seis cuatro ocho cuarenta y siete treinta y siete sesenta crees que lo de Zidane ha sido un pulso al Real Madrid a ti te parece que sí o que no lo de negarse tan tajantemente una y otra vez hasta llegar al día de hoy donde ha dicho que quede bien claro que no quiero a nadie ni a nada te parece que ese es un pulso a la directiva al Real Madrid si o no tú cómo lo has visto me interesa tu opinión tu nota de voz de la escuchamos enseguida en el seis cuatro ocho cuarenta y siete treinta y siete sesenta en El Larguero a mí me ha gustado Zidane ahora les a Romero Gallego hoy pulido pero Javi Herráez hola de nuevo hola qué tal Manu Antón Meana qué tal aquí sigo mano la primera sorpresa del día era cuando el Real Madrid tardaba en salir cincuenta y tres minutos al césped la versión oficial era gimnasio he dicho yo jode van a salir como como Hulk como es lo que pasa es que tres minutos de gimnasio digo van a salir los tíos como Cristiano todos pero no era agendas

Voz 4 03:38 por qué le gusta hacer deporte sabe que si está en el gimnasio cincuenta y cuatro minutos con alta tasa al césped salta con otro brío no que en con el brío que nadie me malinterprete pues era un apuntador por ahí que que no que saltaron con ganas pero no es lo mismo sale del gimnasio con otro brío pero bueno esto es el fútbol no Zidane quería hablar con los jugadores no lo ha hecho habitualmente porque Zidane no es un nombre de muchos verbo no muy buen tío es una persona que si alguien acude a su puerta le recibe pero que no es un hombre que que se ponga hablar con los futbolistas habitualmente él dijo que te motiva con su presencia con una palabra intereses del gran charlado que te come la oreja pero la primera charla que da Zidane sí en dos años la gente dirá no lo habrá hecho falta bueno a lo mejor algún momento sí que ha venido a una curvita pero es que Zidane no es un hombre de de grande charlas pero claro el momento es como es como cabría decir un momento delicado el Madrid ha cumplido su mejor temporada en la Historia Liga Champions el Mundialito todo lo que ha ganado al Madrid lo ha ganado todo Zidane todo osea menos la Copa del Rey que cayó el pasado año la Liga que le dejó Benítez un buen técnico ha

Voz 1375 04:42 exacto jornada más aprieta llegó con vida a Riazor

Voz 4 04:44 no pues entonces eh números está claro que Zidane los ha cumplido con creces pero la Liga está a dieciséis que pueden ser trece si gana al Leganés por eso Zidane quería reactivar al grupo no Zidane quería reforzar reforzarse ante sus jugadores porque fue el que paró el fichaje de Kepa que el club tenía ya ya hecho Zidane les ha pedido a los futbolistas pues un poco más más trabajo más ilusión volver a ser un equipo no y una charla de mal rollo nunca es que Zidane el que coja Zidane sabe que no es un tío que genere mal rollo es que tú lo que ahora decir es que Zidane el el el no se va a pegar a la silla osea el de encanta dirigir al Real Madrid está súper contento de hacerlo pero que aún así podía haber cabreado o la podía haber

Voz 1375 05:26 podía haber sido una charla tensa total para nada para no

Voz 4 05:28 es más el quería una charla como te contaba antes interactiva que la gente hablara que contará sus cosas que es como si hablamos otros hacemos charla del programa Hey decimos oye pues mira ayer hicimos esto mal claro autocrítica yo creo que eso es bueno no para grupo porque va a crecer ya han hablado los españoles fundamentalmente porque bueno tienen son gente ya con peso y al lado Sergio Ramos y hablado Cristiano pero los chavales uno ha hablado oí alguno la comentado en buen tono oye no no es cierto que el que mejor entrena es el que juega es decir que es un equipo algo inamovible no pues si es verdad juegan siempre los mismos esa es la primera vez que en el

Voz 1375 06:02 esto el Real Madrid con muy buenas palabras sigo muy mal

Voz 4 06:05 dos solamente alguien la ha dicho no está siendo justo efectivamente porque que es lo que yo decía

Voz 1375 06:10 domingo yo me parece que es la primera vez que en El Vestuario Madrid ha calado eso de que tú que siempre ha alardeado de ser un entrenador justo perdona nos y con toda la humildad el respeto y todo el buen tono te lo decimos pero creemos que no está siendo justo

Voz 4 06:21 sí yo me mato en los entrenamientos hiel el que está jugando no está jugando bien por muy bueno que sea dando una oportunidad Zidane por ejemplo el año pasado tuvo plana plan B ideó a todo el mundo bola pero este año lo dio más tarde más tarde evidentemente no lo dio en el mes de octubre en pero este año cuando lo ha hecho el que has salido no ha estado brillante y lo suyo son los suyos osea que Zidane entre comillas va a morir o vivir con los suyos los hijos no solamente son los que juegan de inicio pero así los Modric los Klose y compañía sigue que una cosa antes de escuchar el corte ni Zidane hoy no ha cambiado en nada su discurso ha enfatizado

Voz 1375 06:58 sí sí sí más más contundente serio

Voz 4 07:01 decirlo como lo ha hecho su manera ha sido técnicos y a mí me ha encantado a mí me encanta siempre Zidane lo digo siempre porque creo que el traje del Madrid le queda perfecto ya ha hecho muy bien muy bueno con el Madrid en estos dos años es verdad que se ha equivocado con Morata con Isco todos los equivocamos también Zidane al abismo al equipo no lo sabe sacar del atolladero quizá en el futuro sí pero no es fácil de resolver y él lo sabe también los futbolistas idea son hablado que la empresa no es nada fácil porque ahí ya gente con la tripa quizá demasiado llena y esto ha dicho en torno a lo que él ve esto ha dicho en una rueda de prensa donde que se producía en el sur

Voz 1375 07:35 cuando gran retraso el día porque el entrenamiento comenzaba cincuenta y tres minutos más tarde y la prensa empezado a las dos y XXXV resto que a esa hora estacionan habitualmente haciendo la digestión de o comiendo el postre en casi una hora y cuarto después de lo que estaba previsto ha salido a la rueda

Voz 4 07:49 sí correcto y este es el primer flamenco interesante de esa de esa rueda de prensa ha afirmado que ha habido una reunión que era necesaria que era imprescindible algo que evidentemente no lo ha hecho en estos últimos dos años con lo lleva dirigiendo el Real Madrid este su primer mensaje que quería dar hoy Zidane entorno a los intocables

Voz 1994 08:07 yo no soy uno de cuando hay cosas mal voy a echarle la mierda a uno o a dos no aquí estamos todo el mismo barco nadie voy a a decir la culpa la tienes tú la culpa la tenemos todos todos juntos yo el primero eh porque soy el entrenador se expresar Si paz hay cosas que son de vez en cuando difícil es la culpa de todo non de uno Ab2

Voz 4 08:34 pues es una evidencia aquí están todos en el mismo barco ir cuando ganar la Copa de Europa en la liga en Málaga hicieron todos el corro de la patata mantenía una Zidane ya eran los futbolistas que han conseguido los mismos si no está James no está Pepe no esta Morata o no esta Mariano pero han llegado otros no por esas ausencias el Real Madrid puede estar como está a dieciséis puntos hizo el segundo elemento la segunda idea que Zidane quería dar y hacer público en el día de hoy es que su relación con el presidente y con el club es buena que él noticia ningún pulso nadie un poco sabe que Zidane no es de pulsos Zidane es un hombre de club y es un hombre que bueno está ahí porque a Florentino apostó por él y lo ha hecho francamente bien este es ese fragmento en el que Zidane hablaba de ese bueno es el no fichaje de Kepa ese teórico pulso que no ha sido tal con el Real Madrid

Voz 1994 09:25 lo que me molesta más es que con los comentario que hacéis pensar que yo voy echar el pulso al presidente y a mi club eso la verdad es que la gente no me conoce diciendo eso yo no echar el pulso yo soy uno más aquí y nada más yo soy de voy a pasar aquí yo lo sé perfectamente nadie está por encima del del del Real Madrid ser Garma de no ir nunca voy a echar un pulso Oña al club a la fisio y a mi presidente que me ha puesto aquí

Voz 4 09:59 claro no se puede decir ya que lo piensa hay gente que piensa que eso sí

Voz 1375 10:03 pulso al Real Madrid a mi me parece que no es un pulso al Real Madrid ahora también creo que a Zidane precisamente no le tiembla el pulso ante nadie pero no lo creo o no lo he visto yo como una provocación al bloque de tu fichar pues yo no te voy a decir que no que no a mí no me parece eso pero lo ha querido remarcar el propio cine inicial eh al que repito no le va a temblar el pulso no quiere decir que tiene como siempre hemos dicho muy poco apego al cargo seguirá y punto en ese vestuario Antón Meana

Voz 4 10:35 hola

Voz 1375 10:35 qué frases han resonado como ésta esa esa relación entre los jugadores con el entrenador y el entrenador con los jugadores

Voz 0231 10:42 lo dice Javi es un punto de inflexión es la primera vez que Zidane hace esto ya ha tenido oportunidad de hacerlo muchas veces Zidane nada más llegar perdió ambos Burgo y el Madrid estaba fuera de la Liga de Campeones no hizo esto el año pasado el equipo estuvo varias veces en momentos delicados Zidane no hizo esto esto demuestra que la situación está peor de lo que podíamos pensar algunos desde fuera la frase que utilizado Zidane es que la situación es crítica ese ha sido el primer análisis de Zidane antes de empezar a escuchar la reacción de diferentes como una noticia que Zidane crítica ir después de haber habla

Voz 1375 11:13 durante la tarde vía Whatsapp con un juego

Voz 0231 11:15 los del Madrid yo me atrevería calificarla