Claudio Bravo: "Estamos en un gran momento pero no tenemos nada en nuestras manos"

Voz 1 00:00 hola Claudio Bravo muy buenas olas más nuevos muy buenas noches enhorabuena portazo eh mucha gracia estáis más cerca de la final no

Voz 0422 00:09 sí estamos un pasito más más cerca pero pero enfrente tenemos un equipo complicado un equipo que juega muy bien ha dejado a grande equipo fuera que creo que no debemos confiarnos va a ser una una final más próximo partido contra ellos y que no nos rajarse

Voz 1 00:25 de la de la misma manera no hay quien pueda con este sitio eh

Voz 0422 00:30 bueno creo que estamos en un gran momento en todos los frentes pero lo comentaba hace un momento no no tenemos nada no a mano sino que sólo buenos resultados hasta hasta el momento seguimos obteniendo victorias pero pero creo que lo lo ideal sería lo con con títulos creo que debemos estar tranquilos seguir trabajando de la misma manera así las cosas sean de de forma natural pero te repito a día de hoy creo que no sólo no no estamos contento en ese sentido porque tengo ahí no

Voz 1 00:56 Nos falta para obtener la pena que te estamos viendo poco estás contento con los minutos que estás teniendo

Voz 0422 01:02 bueno siempre siempre yo soy muy exigente en ese sentido pero pero creo que el equipo está bien mi compañero lo está haciendo bien yo yo sigo tratando hacer las cosas de la mejor manera posible ya no pasa por una decisión mía sino que del técnico ya que estamos todos para sumar yo también soy una persona

Voz 1 01:19 Grande en ese sentido estoy cuando te llevo Guardiola para que todos pensábamos y tú el primero no diría aquí con Guardiola titular fijo pero pero

Voz 0422 01:26 sin tiempo pero pero el fútbol es así creo que ya se tiene sentido hay que estar tranquilo bueno me tocó ir al Barça también de de otra manera creo que el pensamiento todo el mundo era que que que yo de segundo del tercero y la verdad que qué fue de otra manera Hay creo que el fútbol es así creo que hay que estar siempre preparado pero que hay que prepararse lo mejor posible sobre todo en esto en esto equipo que

Voz 2 01:48 qué nivel es muy alto oí

Voz 1 01:51 qué mejor que que al final sacar cuentas cuenta alegre no te abrazaba hoy al final del partido no Pepa no creo que la cosa por ahí creo que no no no tiene que sea me había sentado mal que lo habrás porque había puesto mala cara y tal no no tiene nada que lo mismo pasa con con Sergio ese gesto Boluda o pues sí

Voz 0422 02:12 no sé uno uno tiene día iría creo que no no no siempre Candamo sonrientes la vía quien también somos somos seres humanos hoy no pasa por eso hoy en día también estamos expuesto a todo creo que hay que hay cámaras por todos lados

Voz 2 02:24 hay gente mirando te luna no no no siempre puede actuar

Voz 0422 02:28 de una de una misma manera sí sí somos seres humanos

pero voy a ver si hablamos un día con calma en el larguero eh me alegro mucho de que se muy bien problema un abrazo

en Chester donde acaba de terminar su partido ante el Bristol