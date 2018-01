¿Qué mensaje quería mandar Zidane en la rueda de prensa?

Voz 1375 00:00 esto es lo que ha pasado y lo que nos cuentan Herráez y Antón Meana que se quedan por aquí pero a la que en esta mesa a la que se suma Mario Torrejón está por ahí Jesús Gallego la Gallego hola Manu Julio Pulido la Julio qué tal

Voz 1 00:10 qué tal buenas noches como habéis visto hoy lo de

Voz 1375 00:13 lo de Zidane o punto de inflexión a cambia o algo creéis que va a servir para algo a a partir de ahora cómo ha visto al técnico del Real Madrid parece que es un pulso que hay un pulso detrás de lo que dice de los fichajes a los no fichajes

Voz 2 00:25 bueno yo yo creo que lo voy a hacer una reflexión la la principal conclusión de fichar a Zidane es que ha salido a defender a muerte a su grupo no pero contra quién defiende al grupo contra la directiva que lo ha ofrecido mejorar la plantilla porque el el el fichaje de Kepa que le ha ofrecido el Real Madrid este portero ahora iba a empeorar la plantilla yo creo que no yo yo creo que lo iba a mejorar entonces esa defensa del grupo contra quién era contra las críticas de María está acostumbrado a las críticas y además el Madrid está tiene que estar acostumbrar las críticas entonces salir a decir yo estoy a muerte con este grupo Éstos son los que han ganado voy a seguir siempre con ellos contra quien les estaba defendiendo

Voz 0239 01:10 parece evidente que les estamos pidiendo contra la

Voz 2 01:12 opción de reforzar la plantilla que la ofreció la directiva

Voz 1375 01:15 esa crees que sí que puede haber un cierto pulso con la directiva por parte Zidane corporativo si es que sino no

Voz 2 01:21 entiendo esa defensa a ultranza de su grupo

Voz 1375 01:23 que esto sólo voy a morir con él

Voz 2 01:26 Ellos hasta final de temporada ya veremos qué pasa a final de temporada pero no quiero nada ese mensaje a mí no me lo tenía que decir a los oyentes de Larguero a quién va ese mensaje a la directiva está claro y luego por otra parte eso está muy bien lo hacen todos los entrenadores hacer grupo Isère fuertes unidos en el vestuario contra los demás los que sean pero Zidane tiene la mejor plantilla como decíamos en el mes de septiembre lo que espera la directiva lo que lo que espera una parte de los jugadores es que tome decisiones que haga cambios y que tire de recursos de algún tipo porque si todo va a seguir igual si lo único que va a hacer es persistir en su idea de la charla de una hora sobraban

Voz 1375 02:07 cincuenta y cinco minutos sobre todo como ha hecho Javi cuando el momento en el que a uno de los jugadores le ha dicho al míster mister tenemos la sensación de que no siempre el que mejor entrenas el que juega muchos estarán diciendo vamos a ver si ahora porque él ha tomado nota de esa crítica o de esa manera lo sabe pero vamos a ver si cambia algo o no con las consecuencias que puede tener sentido hoy María yo iba a decir

Voz 1501 02:26 que que yo creo que lo que ha dicho público es para mí el mensaje de lo que habla gallego hacia quienes dirigido esa decirles a los jugadores algo que yo creo que eso ha dicho también en privado hoy la Unión soy los mejores todos es lo mejor es que para mí sois los mejores yo no creo sinceramente elija anoche y lo repito hoy después de toda esta lo contó contra Javi Meana eh yo no creo sinceramente que hay en puso con el club creo que no ha habido ningún momento creo que el mensaje les salió más contundente el otro día de lo que quería porque ya había hablado con el con el club sobre que no iba a venir Pepa y la sensación de que la plantilla creo que les salió el tiro demasiado fuerte cuando lo que cuando lo sabe chutó el balón pero que con demasiada fuerza la mala sensación también te dije anoche que creo que estaba más o menos aclarado y que lo ha creado en público con lo cual yo el pulso no lo veo sí que creo que para mí

Voz 3 03:10 sí ha estado realmente bien en Sudán

Voz 1501 03:13 objetivo que es el de reforzar a la plantilla en en la propia seguridad de que son los mejores y creo que también he aunque gallego tiene dudas y lo entiendo pero yo creo que también con el club y a templó gaitas apaciguado la situación

Voz 1 03:25 yo sin embargo sí que veo claramente un pulso entre el discurso y decidan el discurso del club que en las últimas semanas ha intentado reforzar la plantilla fichando a Kepa eso es una realidad por un lado ha ido el club creo todos los que estamos aquí hablando sabemos que el Real Madrid ha negociado con qué paso incorporación el club iban un camino intentando reforzar y hoy Zidane ha dejado claro que no quiere a nadie en la plantilla ha dicho no vamos a fichar a nadie ya está ya está nominada como decía déjame llamado así que quiero nada

Voz 1375 04:00 te media pero pero yo sinceramente

Voz 1501 05:40 ya dudando de todo eso pero que en principio estaba previsto para junio y que la presión del propio Kepa ha hecho replantearse al Real Madrid Hinault le han convencido para que venga es es una cosa que tiene bastante menos tensión

Voz 1375 05:51 pero que que por otra parte que por otra parte que preguntarse qué mal que mal Leiva causara el Madrid tener a Kepa en la plantilla bueno hombre al entrenador le puede pasar un mal al entrenador hay que entender que les pueda molestar al muy molesta es que tienes que ser un entrenador profesional para decirle al club si ya ya lo gestos

Voz 5 06:09 pero a lo mejor no soy a Casillas estarán hoy trae otros esas cosas de Zidane es de de futbolista y de no haber dejado ser futbolista

Voz 1375 06:18 claro sí me molestaba yo voy a hacer nada que te espera que está ya por hay Romario que se incorpora Antonio Antonio muy buenas qué tal muy buenas a ti te parece que hay las opiniones para todos los gustos a ti te parece que hay pulso decidan al club en el tema de no quiero fichajes no quiere a nadie nada ya está

Voz 0239 06:36 yo creo que es muy fácil interpretar a Zidane porque es trasparente otra cosa es que te guste o no lo que te puedo decir Zidane pero a mi me parece que Zidane cuando se pone delante de un micrófono que no suele engañar yo no creo que haya pulso estoy con con Mario sí creo que hay un entrenador que está muy respaldado por los resultados hasta ahora es el primero que yo recuerdo que el Real Madrid o que el presidente del Real Madrid está en la obligación de hacerle caso repito porque tienen el crédito y en su mochila un montón de decir

Voz 6 07:02 lo que antes el Real Madrid no tenía a mi me parece que la rueda

Voz 0239 07:04 a través decidan es para guardar en vídeo creo que ha estado antológico me parece que es una rueda de prensa fantástica de un entrenador en un momento de crisis creo como dice Mario que es su mensaje para reforzarse ante la plantilla yo creo que no lo necesitaba pero creo que es un mensaje para reforzarse ante la plantilla

Voz 1 07:22 sí porque realmente él cree

Voz 0239 07:24 que lo que puede venir en enero no mejora lo que tiene a mi me parece que esta es la clave dice Gallego quema le puede hacer quepa en la plantilla ninguno ya espero la la no pero la pregunta que se hace Zidane o el planteamiento que esa Feder zidanes diferente que me puede mejorar Kepa ahora mismo a mi plantilla responde zidanes en nada y como Zidane ser responden nada el considera que estos jugadores han ganado el crédito suficiente en dos Copa de Europa la Liga tratada ocho títulos mal los que ya Traian como para morir con ellos si tiene que morir de aquí a final de temporada así

Voz 1375 07:57 sí pero a Zidane le hace más bien digamos delante del Vestuario su declaración del sábado contra antes de jugar en en Vigo diciendo públicamente no quiero un portero no lo necesito que lo de hoy

Voz 0239 08:09 por cierto Mena Vidal yo creo que cuando dice eso Zidane ya maneja la información que desde ayer

Voz 1375 08:15 si lo dices desde el sábado tú ser a que esto es el Tour

Voz 0239 08:18 yo ya no creo que lo digan yo yo no creo que Zidane diga voy a hacer esto para con perdón joder al club no yo creo todo lo contrario creo que Zidane que desde el principio no quiere a Kepa en enero sabe lo qué ha pasado con Kepa a mi me parece que el Madrid deja tirado de manera lamentable a Kepa Zidane sabe lo qué ha pasado con Kepa dice ahora lo voy a decir públicamente me parece que Zidane ya tenía esa información y por eso no lo toma como un poco

Voz 1375 08:41 eso sino como algo que va a pasar porque él ya no conoce oye una buenas Julio nada más que lo de Kepa

Voz 7 08:48 lo de Kepa que que si es polémico que el Madrid le dijo que lo quería

Voz 6 08:52 ya que el chaval dijo la selección y aquí lo contamos en las

Voz 7 08:55 pero porque eso dijo lo conté yo que que chaval Xavier ya en el Madrid

Voz 6 08:59 es entre comillas un accidente deportivo vendrá o no vendrá que el problema de fondo es que el Madrid según Zidane tiene un problema un problema

Voz 1375 09:07 bueno Gemma si el Madrid está dieciséis puntos porque este equipo no correcto ahí está ahí hay que saca el Barça no porque en este Kepa o porque ahí está

Voz 6 09:14 clave del temor a que la reunión de hoy está muy bien que ha reforzado la plantilla que la parado a Kepa que pero que ese no es el problema del Madrid

Voz 1375 09:21 tal va a arreglar el problema de Madrid y Madrid no es Kepa

Voz 6 09:25 Ari es que no puede que quiere y no puede sea el problema de Madrid no es un problema es prueba estructura osea que lo futbolistas que te han ganado dos Copas de Europa una Liga dos mundialitos ahora mismo no pueden por mucho que quieren porque no es problema de falta de actitud pero es que llegan a un partido en el minuto setenta pum se desploman y ahí está el problema del Real Madrid porque se desploma al Real Madrid Zidane estaba ocupado

Voz 1375 09:49 por esto pero por qué se ha desplomado la plantilla cuando todo el mundo estaba diciendo muchos entrenadores que era la mejor plantilla la historia ha perdido parte de ese respeto inicial jugadores a a Zidane yo creo que no sincero me alegro que no creo que que aunque conscientemente se hayan podido atajar de alguna manera Camino ha perdido algunos ya no es la novedad

Voz 1501 10:05 el camino pero hay algunos apremiado Morata por ejemplo periodo James gente que cree que no ha sido justo con con ellos está eso lo ha dicho en El Vestuario claro está está en visos de de está en una situación delicada con alguno más por ejemplo con

Voz 1375 10:18 el hecho que vino me constan muy enfadado

Voz 1501 10:20 Javi porque creía que tenía que haber jugado más no la semifinal que jugó un ratito solo no puede conseguir el objetivo de marcar en todas los debut que ha hecho en todas las competiciones con el Madrid sino sobre todo que no la rascó en la final vino muy enfadado aquello y me quiero decir que que algunos lo puedes

Voz 0239 10:35 bueno hay que hay que recordarlas Asensio hay que recordar que yo creo que todos los futbolistas están en su derecho de de estar enfadados en su obligación de estar enfadado Juande entrenador le da poca bola hay que recordar las eso que es esta la primera plantilla del Real Madrid porque un tío que se llama conmoción desde abrieron eso está ligado peso pasado Romero yo creo que ácida a lo que es lo que le ha bueno pues gallego en dos que entonces lo que lo que decidan no pero lo que viene a decir ciudades Si no te vale lo que yo quiero echarme a mí pero Zidane Zidane consideraba que en adquieren aquí eso estoy Aldo al club la represalia Fidalgo la rueda de prensa hoy decidan es la rueda prensa hoy decidan es esto lo tengo que sacar yo con lo que hay Si esto nos parece bien el responsable eso yo a fin de temporada

Voz 1501 11:18 sí sí bueno una cosa es que el fútbol no tengan memoria que a mí me parece bien y otra cosa es llevarlo al extremo más exagerado quiero decir ha estado bien Zidane cuando ha dicho yo no tiro lo de los últimos años pero hay gente que lo que nadie pero una cosa es que sea pasado pero que es verdad que cuando Marco Asensio la carne debe de cesión una vez más un año más él es el único que dice yo me lo creo que es la bomba

Voz 1375 11:35 tal pues bueno pero pero no dejar yo os días pero lo voy a manejar hasta los treinta años va a estar así no acaba de cambio va jugar más es una evidencia que va rompió en septiembre era titular con el Real Madrid con España porque España que entiende que habiendo empezado a empezar puede estar equivocado puede que luego a lo mejor no haya aprovechar todas las oportunidades que Leandro ya verás lo que fuera Asensio lo que dice es coño empezado como empezar la temporada y ahora que me pones titular en el Numancia con todos los niños en Copa y en los partidos grandes dejase en el banquillo eso es lo que pasa por la cabeza Asensio que no digo que tenga razón o no pero que sí está claro es que hay algunos jugadores que están cabreados coincidan como hoy dice Javier Rey que sólo han contra el vestuario porque le han dicho creemos que no es justo

Voz 2 12:14 normal con todo el respeto que se le puede decir porque porque no no aplicado la meritocracia que que es lo que hay que aplicar cuando tú tienes a un jugador que está en mal momento se llame Benzema sea familia tuya o lo que sea Iturbe mantienes en el once dejas en el banquillo una y otra vez a gente que cuando ha salido que ha demostrado que está para jugar un partido de aguantan pero el tercer partido de dice mete a Benzema por donde te quepa Zidane y eso pasa en el Real Madrid y eso ha pasado el Vestuario y eso ha hecho que mucha gente no rinda con el cuchillo entre los dientes como hay que rendir en un equipo de nivel porque hay otros entrenadores que han tenido en otros equipos me estoy acordando la mismo por ejemplo el Cholo Simeone con Carrasco titular y tal llega se narices fuera fuera y entra otro Ícaro el mes y medio está como enfilado en la ciudad

Voz 5 13:05 eso eso no les llovió un roast o al menos muchos sólo han podido ciudad julio hace que el año pasado llegaron a Europa el año pasado Zidane mantuvo a Karim Benzema sin darle una patada a un bote hasta el mes de febrero estaba Luis veintidós todos enchufados en toda la temporada a veintidós durante toda la temporada no hacerme caso a las rotaciones empiezan a partir de enero hombre no nos van a empezar en pretemporada

Voz 0239 13:28 siempre pero la diferencia la diferencia que el año pasado termina ganando claro que dura como una diga la Liga este año ya no la va a ganar pues entonces pero es que Zidane lo que ha hecho hoy qué es lo que a mí me gana decidan es asumir la consecuencia es decir cuando acabe la temporada así con estos voy a morir eso está sale a mí tiene van más allá de de una extraordinaria rueda

Voz 1 13:48 prensa que la dado o más que reuniera a la plantilla un ahora para una charla motivador algo del tipo que erais lo que tiene que hacer es buscar soluciones deportivas al problema que tiene esta plantilla claramente eso es lo que tiene que hacer Zidane o sea que me parece muy bien que dé una rueda de prensa hoy ISE gana la plantilla hay esté extraordinario y todo lo a la vemos cree que está intentando me parece note dejaba que termine tú me parece fenomenal

Voz 0239 14:13 que hoy es amor a la charla quiero eso nada más

Voz 1 14:15 yo lo que quiero es verlo ya sé que lo estará él cantando sólo faltaba lo que quiero es verlo lo que quiero es ver la mano de Zidane en esta crisis deportiva del Real Madrid lo que quiere es ver que arregle el problema físico que tiene el equipo y lo que quiero ver es que sea justo con algunos jugadores que no deben de ser titulares injusto con otros que a lo mejor lo deben de ser

Voz 5 14:35 pero déjame que sí a uno que haga lo que le dice diez en rueda de prensa yo quiero a nadie porque aunque es cierto

Voz 1 14:43 lo que no Madrid tiene un problema deportivo o no tiene el Madrigal hablaba de Babel pues eso es lo que tiene que hacer Zidane arreglar el problema deportivo

Voz 1375 14:50 pero el Real Madrid en la preocupación de los de ahora hay una antológica rueda de prensa la preocupación

Voz 0239 14:55 danés arreglar el problema

Voz 1375 14:57 esto que me parece muy bien vaya verlo ahora claro seguimos seguimos con con Romero con Gallego con Pulido con Mario con Antoni con Javi y con los oyentes de El Larguero creéis que su impulso de Zidane al club lo que ha dicho hoy lo que viene reiteradamente repitiendo no quiero a nadie no quiero nada punto iba hasta

Voz 8 15:14 privacidad me iba al Real Madrid indio

Voz 6 15:17 porque es que de día

Voz 9 15:20 bien yo respeto lo decidan no creo que en este es dando impulso al presidente ni mucho menos ciudades Nancy Nancy su decepción ante el túmulo decisión y firmeza decisión ella me puede que lleve o las Carlos desde Valladolid

Voz 10 15:36 bueno mi opinión es que yo creo que decidan los que está echando un pulso sino que al final ha tendencia de todo el trabajo que que ve que su trabajo se complica o que no tienen resultados adecuados al final intentas hacerte fuerte buenas noches

Voz 11 15:51 buenas noches a todo del Larguero quería

Voz 1 15:53 hay que en Madrid dediquen manda

Voz 12 15:55 lo para todo dan dime

Voz 13 15:59 ha demostrado que no tiene capacidad para gestionar un grupo que no sabe muy bien físicamente ni jugadores que no tienen puntería de cara al gol jugando

Voz 14 16:09 hola Manu hola oye entonces Larguero eso de mí el de ese Santiago opinó que decidan a tiró un poco de patriotismo francés porque ha tirado de jugadores como Benzema no estando en buena forma pienso que Nacho es mejor que Varane

Voz 15 16:26 buenas noches en primer lugar me parece increíble que se pueda critica

Voz 1375 16:29 pero después de todo lo que ha dado

Voz 15 16:31 los dos Champions incluidas y su señorío Isabel estás

Voz 25 19:32 el fútbol de la Premier del Tottenham de su carrera de Kepa que él seguro que sabe muy bien y entiende muy bien lo que puede haber en la cabeza de Kepa como ex jugador del Athletic de Bilbao el pretendido en su día entre otros por el Real Madrid pero última ronda de opiniones después de la de los oyentes que parecido muy interesantes y muy acertadas como siempre eh sobre las

Voz 1375 19:49 del que yo creo que sin que haya sido pulso Si me parece que hoy ha demostrado que la personalidad de Zidane como jugador la sigue teniendo como entrenador y que a lo mejor tenía que sacar el colmillo muy pocas veces por no decir ninguna que hoy a su manera ha dicho el que manda en lo deportivo soy yo no creo que sea un pulso con la directiva creo que hay una excelente relación y que si alguien e idolatra iba a decir el presidente Florentino Pérez esa Zidane por lo que le dio como jugador por lo que a ser como embajador por adversas por el favor es viceversa la relación no puede ser mejor pero una cosa es eso y otras cosas que Zidane no haya dicho este es mi sitio iraquí no doy ni medio paso atrás y además lo digo públicamente por si alguien en privado tenía alguna duda que quede claro también públicamente Hinault repito mi opinión eh que puede estar equivocado no creo que hayan pulso pero sí que me da la impresión de que hoy Zidane ha ganado su primera batalla en el Real Madrid cuando las primeras curvas todos han dicho tranquilo esta batalla la gana Zidane lo que no sé eso sólo el tiempo lo dirá si va a ganar la guerra Isidre va a servir para que esto se calme con esto o esto es el principio de algo que puede avivarse y a cruzarse algo más eso ya lo veremos Javi no que es toros se calma

Voz 6 21:02 eh con una rueda de prensa de colas de cinco minutos saque esto es fútbol que hay que ganar partidos a estos el Real Madrid que ha hecho su

Voz 26 21:09 tu mejor temporada de la historia

Voz 6 21:11 hace nada ni un mes conseguían Mundial de Clubes se ha conseguido cinco títulos y eso ciudad lo ha conseguido todo creador una rueda de prensa en la que es el principio de otra historia veremos lo qué va a pasar en el Madrid porque esto es un equipo que se va a medir al París Saint Germaine la Copa del Rey y el Madrid puede ser capaz de muchas cosas pero tal y como están jugando no pinta nada bien el Madrid es capaz de revertir todo será otro equipo que juegue contra París Anne Germaine pero no sólo todos años puedes conseguir la Copa de Europa la gente tiene que entender que puede haber años buenos años malos

Voz 1375 21:44 dicho años desde hoy no sé quien la ha preguntado que ha dicho está bien que lo recuerdes que llevamos dos años ganando ocho títulos que a veces se olvida que ya sabemos que el Madrid lo que es y que el día a día sólo vale el presente pero está bien que lo recordáis ha dicho que está bien que recordáis que llevo aquí dos años una cosa es la primera vez que pecho Zidane que nunca saca pecho ya ha dicho a un periodista no sé quién ha sido repito está bien que lo recuerda así Ángel Díaz Miguel Ángel disponía de la cadena él una pregunta

Voz 6 22:07 eso está bien que lo recuerdes porque lleva aquí dos años y ha ganado ocho títulos que no se nos olvide no te digo que aunque él sabe que eso no vale yo evidentemente Iker porque es porque el Madrid vive al día no aunque tenga la historia que tiene pero a lo que voy que es que es el principio de una nueva historia aquel Madrid tiene por delante un objetivo conseguir títulos y que todos ellos no se consiguen cosas y una frase que se dice en El Vestuario este año

Voz 1375 22:28 eh

Voz 6 22:29 quizás sea un año de transición la gente tiene que entender que puede haber año de transacción años de transición Mari Maeso P

Voz 1375 22:35 pero algo se nos escapa porque no se puede montar este pollo que me fichan a Kepa sabe decir no le trajeron a Pogba no montón pollo no letra Gerona en P no montón pollo he querido en central y se quedó con Vallejo que no le gusta no lo puede demostrar más que no le gusta entonces que monte esto por Kepa que como dice Gallego lo trae sino no lo pones no da para tanto

Voz 5 22:55 quién es importante sí

Voz 1375 22:59 ante el Madrid tenía fichaba Kepa no lo va a fichar porque Zidane lo dijo en público si Zidane no lo dice en público se lo traen mi opinión entonces yo creo que el pollo es enorme es parar un fichaje que cuesta veinte millones de euros simplemente por Kepa no creo que no no no no he dicho que no quiera que Zidane ha dicho que no lo quiere ahora claro que lo iban a traer no estoy yo creo que la única la única

Voz 1501 23:21 tensión que ha vivido en el día de hoy con la o la unidad contundencia que se ha vivido en el día de hoy con Zidane es única y exclusivamente por los dieciséis puntos que la lleva al Barcelona

Voz 1375 23:29 evidente nada por nada más absolutamente

Voz 1501 23:31 va más porque es verdad no tiene a nadie no quien ningún elemento extraño como futbolista le molestaba que lo hicieran esas cosas a su futbolista pero que bueno que si al final el Mary's hubieran empeñado tantísimo entrar a Kepa Junkera traído hubiera pasado nada

Voz 1375 23:43 pido ni lo voy a dejar claro que no ha pasado absolutamente nada por eso por eso que la única tensión me tiene ahora mismo tal es la de los dieciséis puntos porque no está acostumbrado

Voz 1501 23:51 es ni más ni menos ni como jugador no estuvo no está como entrenador porque ha empezado con un éxito brutal y por cierto terminó diciendo que esa guerra de la mano yo creo que ya la tiene ganada desde el día uno solo con los resultados solamente con la

Voz 1375 24:02 la claro pero es que no es lo mismo ganar la cuando los resultados que cuando los resultados son encuentra ganar esas guerras muchas batallitas cuando los resultados no te acompañan tiene más fíjate lo gana

Voz 1501 24:11 no es el tirador más respetado en el club y yo creo que polen o más escuchado en el club por encima hasta yo diría que hasta de Mourinho sin duda encima está de moda

Voz 1375 24:18 más valiente espetó Florentino Pérez

Voz 0239 24:20 yo yo lo que pienso es que ese es es esa frase que dice que se comenta en el vestuario que es totalmente lógica aunque se hable del Real Madrid y todo esto que decimos siempre el Real Madrid está obligado a competir bien bueno pues esa frase el que la tiene que interiorizar muy bien es el que manda en el club sí en el club entienden que no se puede ganar siempre otra cosa es tirar la Liga como están tirando en el mes de enero que eso es muy grave y hay que analizar lo que hay que pedir responsabilidades pero si el club realmente piensa que este entrenador es un entrenador de época en el Real Madrid no un entrenador de paso que se pueden permitir el año sin ganar muchos títulos algún título compitiendo hasta el

Voz 1375 24:56 final de la Liga de Campeones dignamente en la Liga y en la Copa del Rey

Voz 0239 24:58 soy el primero que tiene que interiorizar esa frase de que este puede ser un año de transición ir reforzara su entrenador es el club y el presidente John me apunto

Voz 1375 25:08 yo claro que no hay ninguna duda sobre todo a la teoría de Madrid no va a dudar de ciudad como bueno veremos a final de temporada si no duda de final de temporada estoy incluyendo yo estoy incluyendo a final de temporada

Voz 1501 25:20 es una cosa Romero si si el Madrid no gana nada que no se bueno si acaso para ganar la Supercopa y tal bueno pero si no gana la Copa del Rey y la Copa de Europa porque la Liga será un milagro yo creo que Zidane bueno no es una opinión e una sensación yo creo que Zidane se va mucho antes de que el ente simplemente que piensen en echarle

Voz 0239 25:38 no creo que sólo se va a ir si no se siente respaldado

Voz 1375 25:41 yo

Voz 1 25:42 yo sólo quería decir que me apunto a la teoría de que Zidane ha ganado esta batalla pero también me queda la duda de si va a terminar ganando la guerra y eso lo van a determinar los resultados nada más

Voz 0239 25:53 que no se puede ganar la Copa Europa todos los años

Voz 1 25:57 el respeto que el club les siga teniendo a Zidane lo van a dar los resultados yo eso lo dirá el tiempo

Voz 2 26:03 yo creo que no daba para tanto estoy de acuerdo con la del que ha dicho Meana si hubiera venido Kepa no hubiera pasado nada tu tiene tres porteros luego lo gestionan no creo que es el que viniera a Kepa iba a obligar a Zidane a quitar aquel hornada ni mucho menos tu al ministras lo que tienes detrás un buen portero de tercer portero y no pasa nada is sobre

Voz 1375 26:25 ahora en invierno para poner el tercer portero bueno pero el chaval que tanto Alonso como hay ahora lo vais a hablar

Voz 2 26:32 quedan cinco meses muy difíciles en Bilbao

Voz 1375 26:34 esto es sobre sobre lo de la

Voz 2 26:37 a la excelente rueda de prensa reunió

Voz 27 26:40 on de unirlo y tal

Voz 2 26:42 Zidane tiene que poner las pilas al equipo porque según está Valencia según está el Atlético de Madrid según está el Barcelona como el Madrid no se ponga las pilas se puede ver en marzo con un escenario terrorífico y lo que tiene que hacer Zidane es mucha charla mucha unión lo que quiera pero que el equipo reaccione y se ponga las pilas hoy lo que tiene

Voz 1375 27:03 me han pedido soluciones también la directiva el mismo aspira a sí mismo las soluciones el dice que tiene que dar con la tecla veremos a partir de ahora qué pasa con Zidane por cierto sobre lo que quepa lo que ya apuntaba abriendo el larguero lo que sea vendido en las últimas horas sobre la lesión de Kepa y que por eso el Madrid habría dicho que no porque tendría que operar y estar tres meses de baja

Voz 4 27:24 lo que os he contado en Bilbao alucina pero vamos en Bilbao

Voz 1375 27:30 el jugador ha pasado reconocimiento médico con el Real Madrid evidentemente en el Madrid guardan silencio porque no van a reconocer que eso ha sido así evidentemente más cuando no les van a fichar pero en Bilbao lo que dicen es que hay que parar a quién ayer salió un parte médico de los doctores de los servicios médicos del Athletic Club en el que dicen que sigue con molestias en ese segundo metatarsiano y que siente dolor pero descartan absolutamente que tenga que ser intervenido eso es lo que dicen en Bilbao pero veremos a ver qué pasa con Kepa al que ahora lo voy a preguntar del que ahora voy a preguntar a a a Ferraz lo que estalla por ahí esperándonos en Londres chavales un placer