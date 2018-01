Fernando Llorente: "Kane es el jugador que más me ha sorprendido"

Voz 0737 00:00 hola buenas noches qué tal mano cómo estás muy buena vida hombre cuánto tiempo sino irte muy bien contento contento todo y a pesar de no haber tenido vacaciones en Navidad contento no

Voz 1 00:11 sí es un poco raro raro después de tantos años pues cuando no español ahí teniendo vocaciones pero igual pero bueno nos hace a todos hoy se viven las de forma diferente si alguien ha visto la familia o árido vaya sí bueno tienes la suerte que ha venido a la familia para aquí a estar conmigo oí Le hemos pasado también muy bien

Voz 1375 00:33 joe que bien es una forma distinta de pasar la Navidad jugando porque es hora que no Panahi el otro día decía Guardiola que que lo del calendario en la Premier que había que mirarlo algo que sonaba sonado en Inglaterra que mantiene bueno que dice Pep cuando esto es tradición en el fútbol inglés que no haya vacaciones navidad ya ya partidos

Voz 0737 00:50 y tú cómo lo ves yo creo que

Voz 1 00:54 no creo que sea viable no ahora mismo de cambien sus tradiciones no se ellos están acostumbrados a vivirlo de esta manera pues habrá que acostumbrarse digo yo no creo que lo que se puede hacer nada

Voz 1375 01:06 ahora es una pasada el calendario eh no ya no ya no solamente porque tengáis jornadas que tenéis cada cada tres días habéis jugado partidos no

Voz 1 01:13 sí sí la verdad que el calendario muy apretado incluso partido lo tuvimos dos días después de que otros la verdad que pues no tengo mucho tiempo para recuperar pero pero bueno hay que hacer las cosas bien descansar a tope para para estar preparado para que a partir

Voz 1375 01:32 la Liga tan bonita e la inglesa que está a todo el mundo nos nos engancha a la Premier pero es que tiene muchas razones no para enganchar la premio

Voz 1 01:41 sí sí es verdad que es una Liga espectacular y juega con muchísima intensidad cualquier equipo te da un susto y te gana bien sí la verdad es que hay que salir cada partido muerte no dormirte ni un segundo

Voz 1375 01:58 la mejor

Voz 1 02:01 bueno y cuando

Voz 0737 02:04 fíjate Mójate incidir porque todas son grandes ligas Roque vez ya lo sabemos

Voz 1375 02:08 pero si tiene una aunque sea por una décima

Voz 2 02:11 dices con contando lo bueno y lo malo de todas

Voz 1 02:14 no sé pues está es el nivel que estoy encontrando ahora mismo la inglesa es muy alto que sí que día

Voz 1375 02:25 oye del Tottenham que que que que que valora cómo está yendo la temporada hasta ahora

Voz 1 02:31 pues bueno empezamos muy bien la temporada y lo hemos demostrado momentos de la temporada a un nivel altísimo por ejemplo como contra el contra el Madrid todo el mundo creo que lo visteis por ahí

Voz 0737 02:44 no

Voz 1 02:48 increíble cuando jugamos nuestro mejor fútbol somos capaces de ganarle a cualquiera a partir de ahí partidos tuvimos un bajón después de perder contra el Manchester Unites

Voz 0643 02:58 y bueno

Voz 1 03:02 Nos nos está costando un poco en premios hemos perdido bastantes puntos tenemos a al al Manchester Chelsea no sacan no sacan unos cuantos puntos si no está siendo fácil no pero bueno íbamos ahí ahí estamos en la pelea Elegy ahora mismo

Voz 1375 03:18 seis quintos a tres puntos del Liverpool que es el que marca la cuarta plaza y no sé si ese es el objetivo que se marca ahora mismo pelear por la zona Champions no

Voz 1 03:27 sí bueno yo creo que todavía queda mucha Liga no oí viendo pues que cualquier equipo te puede ganar y viendo que se pueden perder bastantes puntos pues eso si somos capaces de ser regulares si de seguido un buen ritmo yo creo que podemos conseguirlo

Voz 1375 03:45 oye al City sea está batiendo todos los récords ahora mismo es impensable pensar que alguien le pueda echar el lazo no a este equipo tal y como están ahora mismo

Voz 1 03:55 ahora mismo si es muy complicado porque sacar muchos puntos a los demás y no sólo eso no sino la imagen que queda en cada partido de superioridad que tienen bueno sí están jugando un fútbol increíble no

Voz 1375 04:08 y es que que Cain como está que se habla se habla tanto de Harry Kane tú que tienes ahí todos los días si y que y que ves que a empezar la temporada como terminó la pasada marcando goles no como te te te parece tan bueno como se dice entre los tres mejores delanteros ahora mismo en Europa te parece que está ese nivel Hurricane

Voz 1 04:26 sí sí sí sí totalmente ahora que el jugador que hemos sorprendido de todos ahí bueno pues como tú dices está jugando el nivel increíble empezó la temporada pues en en agosto que suele pasar que que que no Marc quitad pero a partir de ahí está está saliendo tiene muchísimo Gori si yo lo tengo claro está entre

Voz 1375 04:56 entre los tres mejores delanteros del mundo Jude así de rotundo y tú que le conoces bien que lo tienes ahí al lado y lo que es lo que más destacaría lo que más te gusta de él

Voz 1 05:07 bueno para mí tiene muchísimas cualidades no es un delantero centro que jugamos muy bien de espaldas

Voz 0643 05:15 un fuerte potente y

Voz 1 05:18 con muchísimo muchísimo a la SER el segundo es espectacular

Voz 1375 05:27 y está ahora mismo en un momento en el que tú has estado también y que lo sabes bien cuando cuando sea rifan partí que afortunadamente sigue pasando exactamente por Fernando Llorente pero pero cuando ha pasado que si me voy a Italia que si me voy al Madrid y que si me voy a la Juve que crees que Hurricane encajaría en el fútbol español

Voz 1 05:45 y estaba estaba un nivel el increíble como dices está metido muchísimos goles está una confianza impresionante ahora mismo no yo creo que un jugador como él encajaría en cualquier fútbol no

Voz 1375 05:58 eso está claro echa sal en el Madrid encajaría bien

Voz 1 06:02 en Hardy que integraría en todos los

Voz 2 06:06 el pobre del equipo en el que no encajara Harry James no tendrían un problema no

Voz 0643 06:14 hoy a Londres te has hecho viene lo ya se vive bien ahí en Londres sí

Voz 1 06:20 estoy muy contento la verdad que pues para la Familia también tienes muchas más cosas mucho más divertimento cuando quiere salir ahí bueno estas navidades por ejemplo pues será un espectáculo pues podría Londres están todas las calles iluminadas

Voz 0737 06:37 yo no he estado nunca en Navidad Londres pero tiene ser bonito no pues una época muy bonita para mí sí sí y coincidir algunos jugadores españoles por ahí coincido

Voz 1375 06:46 algunos del Chelsea por ejemplo el Arsenal o en una ciudad tan grande no os encontráis nunca

Voz 1 06:53 no si coincides coincide al final pues bueno

Voz 0737 06:58 vas al cine dices coño Morata o os llamáis aquí cuando queráis con Álvaro

Voz 1 07:03 tengo muy buena relación y normalmente somos que da para pasar un rato juntos contarnos nuestras cosas Si bueno pero también al final vas a parar antes conocidos y tal que normalmente a todo el mundo y te sueles encontrar con con más de uno se sí Morata si no

Voz 0643 07:27 sí está feliz

Voz 0737 07:29 ya feliz comprando pañales ahí palos dos que vienen todos encima

Voz 1375 07:32 la Álvaro Morata y Bilbao lo echas de menos no

Voz 1 07:39 pues sí siempre se echa de menos también ha sido mi caso durante muchísimos años y bueno pues se echa de menos muchos amigos

Voz 0643 07:50 por ahí también

Voz 1375 07:53 están bien ahora eh fíjate que han estado bastante no sé si ver los partidos solo si te da tiempo a verlos allí los pilla pero fíjate que estaban décimo cuartos decimoquinto y ahora llevan un mes y medio se han puesto a octavos ha levantado el vuelo bastante bien

Voz 1 08:05 sí sí que bueno pues no empezado demasiado bien pero está tabla muy apretada hay ganando los tres partidos enseguida te seguían arriba he bueno sin sin ir más lejos las el fin de semana que viene seguramente vaya a verles

Voz 1375 08:24 vamos para allá verlos

Voz 0643 08:25 sí porque vamos todo el equipo hacemos una estoy yo en Barcelona

Voz 1375 08:31 bueno

Voz 0643 08:32 de tres cuatro días si diga coincide el partido de bueno

Voz 1375 08:38 igual te igual le viene bien a Kepa que hables con él que diga algo

Voz 0737 08:44 mira

Voz 1375 08:45 me quiere dirías a Kepa si te está escuchando ahora mismo en el larguero

Voz 1 08:48 Guardo muy buena relación con él cuando estaba en Bilbao pero un montón de tiempo que no hablo con él le deseo lo mejor que decida lo que crea que que es mejor para su futuro y bueno es un portera Zubero increíble yo lo veía venir cuando era joven

Voz 0737 09:05 se veía venir

Voz 0643 09:07 el talento y el portazo que

Voz 1375 09:11 no no lo que pasa es que jugar para para un jugador que está en Bilbao y esto de querer irse al Madrid parece que siempre es una es una decisión difícil no no sé tú lo has vivido que es como que parece que que que no se porque los jugadores de fuera si podrá Atleti pero que un jugador del Athletic quiera mejorar o a un equipo que te llaman de fuera parece que siempre es una es una decisión difícil no

Voz 0643 09:31 si es difícil no el Madrid en este caso no la filosofía del Atleti es muy clara

Voz 1 09:38 para seguir siendo grandes y los grandes jugadores que se tienen que hay que intentar que se quede no pero bueno al final yo creo que casi todos los jugadores esto todos los jugadores tienen ambiciones Si bueno porque no no si es capaz de llegar tan alto como para jugar en el Real Madrid pues yo le deseo lo mejor y ojalá que pues extenso decisión

Voz 1375 10:11 si te parece que va a ser el portero de la selección de aquí a unos años

Voz 1 10:16 se el portero de la selección se es puramente lo sea porque tienen futuro espectacular cuando le conozco es bueno

Voz 0737 10:25 ya era ya cuando era un crío allí contigo no sé

Voz 1 10:28 cuando era un crío y ya le apuntaba nos subían subía a entrenar con nosotros

Voz 1375 10:37 ahora ya lo está haciendo se ha servido ácida que no quiere porque no quieren nada que que de momento el el fichaje de que pase se congela vamos a ver si esto le afecta a él o no para dar marcha atrás a esta historia parecía que estaba hecha pero Zidane ha dicho hoy muy clara lo viene diciendo en los últimos días que no quieren ningún fichaje ni ningún portero ni nada no sé si esto les puede afectar o no a un chaval tan joven como él

Voz 1 10:57 que bueno lo escuché con no sé qué manera de de puede afectar igual sí porque igual para él si quieres salir hubiera sido mejor hacerlo ahora y no tener que que estar estos seis meses ahí pero pero bueno al final las cosas vienen como vienen como si quiere ir al Madrid tendrá que esperar no

Voz 1375 11:21 valora quedarte es un marrón allí no

Voz 1 11:25 bueno pues depende defiende la verdad es que para mí fue complicado pero bueno no no por eso tiene que ser para para todo no

Voz 1375 11:37 te imaginas a Urrutia llamando para que vuelvas allí

Voz 1 11:43 pues no no de momento no me imagino

Voz 3 11:46 no hay cosas que te ama

Voz 1375 11:48 giras más fácilmente que esas no bueno de momento está seguir el Tottenham en la Premier que es donde esta Fernando Llorente que si hay que si hay pues eso disfrutando de la premiere del fútbol inglés lo que lo que decíamos al principio que tiene contrato hasta dos mil diecinueve y que todavía queda Llorente para rato no

Voz 1 12:08 esperemos que me encuentro muy bien físicamente y es un número de final hay bueno ojalá que que pueda seguir así como hasta ahora mucho tiempo y disfrutando del fútbol que es lo que me gustan

Voz 1375 12:24 si el fútbol que antes te preguntaba por las tres Ligas pero por lo que respecta a ti y a tu manera de jugar te es más fácil hacerte a la manera de jugar del fútbol inglés te te te has hecho más fácil que por ejemplo a lo que se cómo se juega en Italia

Voz 1 12:38 no no yo creo que en ese sentido a mí tampoco me me afecta tanto no hay tal

Voz 1375 12:43 la diferencia

Voz 1 12:45 sí hay mucha diferencia pero también en Italia aclimatado bien también Mi primera lo creo que ocho goles en las lluvias que tampoco pero yo creo que en todas las diga son complicadas no necesita es también tuvo tiempo de adaptación

Voz 1375 13:03 Llorente te echamos de menos aquí en la Liga española así que no sé el tiempo que estará ahí en la Premier pero ojalá que te volvamos a ver por aquí y si no te vemos que te siga yendo igual de bien igual que te echamos de menos en la selección no sé si esa puerta tú te has cerrado ya para siempre vamos no sino que crees que que se te ha cerrado ya

Voz 1 13:18 bueno pues no sé lo veo complicado la verdad pero mira diciendo que más y más ahora que no estoy jugando tanto como el año pasado pero pero bueno esto nunca se sabe no miradores al final con con treinta y seis años que está ahí ya un nivel espectacular una cosa eh

Voz 1375 13:41 tienes que no sé no sé si está hecho a viviendo es decir que esta hecho insite llegara una oferta para jugar más minutos en otro lado te lo plantearía eso ahora mismo ahora ni te lo planteas

Voz 1 13:52 pues de momento no me planteo eso estoy contento donde estoy me gusta cómo cómo trabajamos y soy feliz cada cada día entrenando oí bueno de momento no pero pero bueno ya se verá no al final si es mucho tiempo y te ves que acabas de pensar

Voz 1375 14:18 no con Pochettino bien no como entrenador tenéis ahí

Voz 1 14:22 sí es espectacular como como todo su cuerpo técnico hacen un trabajo fantástico eh

Voz 1375 14:31 pues nada Fernando a esta hora de la noche veía deberías estar en la cama mañana madrugada pronto

Voz 1 14:36 sí si entendemos como todos los días

Voz 1375 14:39 quiera

Voz 1 14:41 estamos ahí las la mañana desayunamos sí

Voz 1375 14:44 que pronto

Voz 1 14:45 luego ya empezamos

Voz 1375 14:48 nada que vaya bien el entreno muchas gracias por sacar este ratito para para hablar contigo en El Larguero y toda la suerte en lo que queda de temporada con el Tottenham y que te vaya muy bien Fernando