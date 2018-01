¿Dónde está el futuro de Mirotic en la NBA?

Voz 0300 00:00 hola Antoni Daimiel qué tal qué tal muy buenas noches Manu Juanma ha empezado dos mil dieciocho bien muy bien muy bien si una semana de vacaciones cargar pilas y nada ya en el trabajo sino por ahí sí estado una semana en Cuba hombre y echamos de menos no sí sí habría que pensar por allí y fin de año además que al fin de año bueno no sé si eso sí sí tiene una cosa muy bien muy bien lo que pasa es que que ya a partir del día uno pues llegaron consecuencias de ese frente frío de todo Estados Unidos si a partir del día uno ya empezó a hacer más frío sabes que Miami por ejemplo han dado la mínima de los últimos tres cuatro años con seis grados y en La Habana creo que bajó a ocho nueve También la ocho grados en La Habana que sí pero me bañé el treinta y uno es una costumbre que siempre ha sido así siempre el treinta y uno cuarenta y uno por la mañana

Voz 1375 01:04 hay que mantener las tradiciones y también allí comen uvas y eso

Voz 0300 01:07 no no no no no no no allí se se se brinda con quién tenga champán quién tenga acaba o quien tenga sidra pero no hay uvas tira agua fuera de casa vuelva por el balcón que me iba un décimo pues desde atrás picar algo el calor que hace igual este año Gracia sí sí sí sí pero bueno es es la tradición pues nada vuelta

Voz 1375 01:28 al Tajo y vuelta a la NBA como cada martes Conde Miguel aquí en El Larguero empezamos por Cleveland que está pasando ahora un desde que ha vuelto Tomas curiosamente un pequeño

Voz 0300 01:38 sí sí sí bueno ya ha perdido seis de los últimos nueve partidos ha dicho Le Bron claramente estamos jugando mal muy mal ha coincidido efectivamente a ver si es verdad que coincide por qué es casi empezar otra vez no es un jugador que tiene que ser importante que es nuevo además en la franquicia que necesita su tiempo para ponerse en forma también el equipo tiene que cambiar en función de Tomás que está saliendo desde el eh salió el primer día desde el banquillo jugó bien a nivel individual en los dos primeros partidos en yo un diecinueve no es en y luego ayer pues metió diez pero le expulsaron por juego de tremendo a Wiggins mamporros y sí sí bueno pues ayer perdieron de paliza contra Minnesota llegaron a estar cuarenta y un puntos abajo y las sensaciones no son buenas están ya cinco partidos y medio de Boston e irme

Voz 1375 02:29 el partido de sanción a Thomas no eso te te echan de la cancha

Voz 2 02:32 pero esta no hay partidos la reunión decidieron que era una flagrante dos acarreará multa seguro pero no no hay un pues nada

Voz 1375 02:40 la verdad que en esta Conferencia Este donde parecía que te iba a ser un pulso Cleveland Boston hay un invitado inesperado no Toronto

Voz 0300 02:47 Toronto está por encima de Cleveland está a dos partidos y medio de Boston está jugando muy bien eh el equipo es un equipo que ha querido cambiar ha querido evolucionar no tanto de jugadores sino en la rotación está contando con muchos suplentes muchos minutos ahora mismo el equipo tiene otro hay jugadores que juegan más de diecisiete minutos once jugadores sí y once jugadores que promedian más de seis puntos y muy al estilo europeo yo diría de del baloncesto de los últimos años y luego tienen aún de Rose Sam pues fantástico que además de impactar en estadísticas cómo ha impactado en los dos últimos años está empezando a anotar desde la línea de tres puntos el nunca fue un tirador era creo que en su carrera tiene un veintiocho por ciento de acierto en triples en los últimos diez partidos mete un cuarenta y siete por ciento de los triples está evolución cuando están entre los cinco máximos anotadores cuarto quinto que está en veinticinco puntos por ahí estará entre los mejores y yo creo que es un equipo que con vistas al play off sobre Eto'o ha mejorado ayer se pegó una costa la tormenta Kyle Lowry pero han dicho que lo van a ir viendo día a día no tiene parece una lesión importante y estructural ir con Ibaka con Balanchine unas consigue y Miles creo que es un equipo a considerar que puede dar más guerra de lo que ha dado en los últimos años empleo el golpe de Lawrence tremenda eh aplomo al suelo soy gay muy mal una lupa y si que sale Ibaka muy bien seis tapones en el último partido y empezó algo lento diría yo en cuanto a rendimiento la temporada pero ya diciembre ha sido muy bueno para él ha ido subiendo sus promedios is si pones seis tapones en un partido Ibaka significa que se encuentra muy bien físicamente es un jugador que depende depende mucho de su físico pero cuando está bien

Voz 1375 04:31 por determina bueno como tengo mogollón de preguntas todas ellas que si es la última de creo que no pudimos hacer y tal así que vamos con un montón pero antes dos cositas

Voz 2 04:40 hasta cuándo se puede hacer traspasos hasta el día ocho de febrero

Voz 0300 04:44 sí normalmente en los últimos años será el jueves siguiente al All Star de esa manera este año tendría que haber sido pues el veintiuno el veintidós pero no lo han adelantado al ocho de febrero que esta es la fecha vale sí sí se pueden hacer traspasos a nueve de la noche hora española es jueves el ocho de febrero

Voz 1375 05:01 habrá que estar atentos allá Mirotic amargas

Voz 0300 05:04 no si a ver qué pasa con ellos no a ver qué pasa ahí interés yo creo que Mirotic va a salir a Utah Jazz Portland y Detroit son equipos muy interesados en Mirotic Él tiene un una cláusula de veto pero él se quiere ir lo que pasa que a él por contrato no lo pueden traspasar hasta el quince de enero con lo cual tienen tres semanas de enero al ocho de febrero bueno oye vaya lío que hay en los Lakers no el padre Alonso golf ahora contra el entrenador Wall contra Walton iniciaría una buena no se ha liado una buena porque él hizo unas declaraciones ahí es bien diciendo que que los jugadores de los Lakers no quieren jugar para su entrenador para Lugo alto y claro lo dice el padre de un jugador actual que evoca el y además estando en Lituania o sea él dio la dio la entrevista aquí lo que ha habido ha habido una respuesta de los entrenadores de la Liga están Gandhi de Detroit Steve Hooker The Warriors Rick Carlisle que es el entrenador de Dallas y además el presidente de la Asociación de Entrenadores han sido muy duros con la ahí es bien está mangas y ha dicho que es una falta de respeto esa entrevista Álava árbol no por lo que dice lavar Ball que puede decir lo que quiera pero que no debería ser una historia importante para la es piel Steve Kerr se ha referido a los despidos de leyes piden en los últimos tiempos que dice que ha despedido a grandes periodistas a casi cien eh trabajadores y que luego eh con esos despidos son capaces de mandar enviados especiales a Lituania para ver jugar a los hermanos

Voz 2 06:31 por allí se llevaban los otros dos hijos bueno ha dicho exacto ha dicho Steve Hooker que lavar Ball es el Kardashian de la NBA

Voz 0300 06:44 no es un tema complicado Valley que Reggie Miller ha dicho que es Magic Johnson el que tiene que acabar con esto que si su hijo no le manda callar que es Magic Johnson que tiene que decir oye mira o te callas o acabaremos traspasando tú

Voz 1375 06:58 bueno vamos bajo las preguntas de los oyentes dice Mao diez Carvajal cuál en Twitter cuáles son los candidatos más fuertes a día de hoy por el PP

Voz 2 07:08 yo te diría que a los tres primeros nuestros primeros yo creo que Harden Lebron seguro

Voz 0300 07:16 y un jugador de World hay que meter lo que pasa que hasta ahora era Kevin Durant como Carrie ha vuelto tremendo en los cinco últimos partidos después de su lesión de tobillo con lo cual tengo dudas entre uno y otro pero James Harden para mí ahora mismo es el famoso pues

Voz 1375 07:30 que están aflojando ahí los Rockets porque también

Voz 0300 07:32 en sales sonaba Harden han perdido algunos partidos sí es una lucha abierta todavía hay jugadores como ante todo cupo de rehúsan Russell Westbrook Irish Irving no que podrían intervenir también

Voz 1375 07:42 me hablando de rankings dice arroba tupé

Voz 0300 07:45 dos dos dos cuáles son para ti los cinco mejores jugadores NBA de siempre estén en activo o no casi nada bueno yo siempre doy mi quinteto e histórico que es el formado por Magic Johnson Michael Jordan y hace dos años metía Le Bron James Jabbar Tim Duncan Etienne han como mejor cuatro como mejor cinco Bron para mi gusto ha superado en los dos últimos años a la river

Voz 1375 08:11 es decir Larry se queda si la Bird ya esa caótico

Voz 0300 08:14 ahora luego poniéndonos en el segundo en quinteto metería a Kobe Bryan por supuesto quizá John Stockton que es un va a seguir con su siempre Car Malone y luego pues la duda estarían el otro pívot que ha habido grandes pívots dice arroba Iván

Voz 1375 08:27 siete a estas alturas de temporada crees que Boston ha salido ganando con

Voz 0300 08:31 el trueque historia Irving bueno yo lo creía antes de que empezaran a jugar y ahora pues lo sigo pensando creo que caería Irving es un jugador superior es una megaestrella a la Liga un jugador que tiene algo especial Haizea Tomás es bueno una gran demostración de un gran mérito con su tamaño haber sido All Star haber sido un anotador como ha sido en Boston veremos ahora sí recupera la forma pero Irvine es otra cosa

Voz 1375 08:54 se va dice Frank Romero treinta hasta dónde puede llegar Davis Bertans en San Antonio

Voz 0300 09:01 bueno yo creo que es un especialista ha jugado muy bien el último partido en los últimos cuatro no ha estado mal es un tirador de tres en la NBA cuentan mucho con los cuatros abiertos y es lo que es la

Voz 2 09:12 John Cale corresponde pero una especialista no creo que que vaya a ser un jugador de primer debería estar prohibido poner estos nombres en Twitter

Voz 1375 09:19 Dani guión bajo gordo guion bajo M LG manda pelotas dice pero las preguntas bueno el hombre en otros preguntas dice Anthony crees que a los Thunder les iría mejor sin Carmelo

Voz 0300 09:32 bueno depende a quién pongan ponen a Le Bron el eh

Voz 1375 09:35 añade una opinión y dice que añade diciendo parece que es un jugador que rompe la química y la evolución del equino no

Voz 0300 09:41 yo creo que no es un jugador que además es el que más está sacrificando en números particulares porque el equipo funcione el equipo ha ganado catorce de los últimos veinte partidos el ahora en enero está promediando diecinueve puntos pero está lanzando menos a canasta está tratando de ajustar es un jugador eh yo creo que es más de equipo de de la fama que tiene muy buenos que no es fácil que resulte eso no pero tienen mejor pinta ahora los ante la vámonos

Voz 1375 10:07 esta gran allí un montón también dice Christian Tejada venga Anthony el debate ve todos los días quiénes mejor para Giordano Le Bron pues como todos los días

Voz 0300 10:17 lo resolvemos rap Raúl Ortiz de equipo

Voz 1375 10:19 por daría más problemas en playoff a los guardias

Voz 2 10:22 los Cleveland Boston o Houston en la adicional

Voz 0300 10:27 bueno yo diría más es los dos representantes del Este que Houston que justo el nuevo amplios probablemente baje otra vez de Boston y Cleveland tengo dudas eh Cleveland tiene la experiencia enfrentarse gorros en final pero yo tengo mucha fe en Boston

Voz 1375 10:41 vale y cuando vamos a tener Ginóbili pues no hubiera

Voz 0300 10:46 de aquel guiones esas claves hace tal y como ha jugado ya esta temporada si el dice ella

Voz 1375 10:50 se mire jugar el año que viene porque dos años ha sido de Malta mira dice aquí soy Neo en Instagram qué está pasando con Billy Hernangómez nos puede explicar porqué esta drástica bajada de minuto respecto a la temporada pasada

Voz 0300 10:59 bueno porque el entrenador ha querido que sea un equipo Unics aguerrido hoy y con mucha defensa para ganar partidos en esa disputa en los puestos de pívots además de la llegada al turco Counter se ha quedado como tercer pívot Bill la franquicia sigue confiando en él hay de momento no cuenta para el entrenador y a los Knicks ya han ido mejor de lo que es esperaban las cosas

Voz 1375 11:19 Millet el pay AVE en X dice qué opinión tiene sobre esta jornada de rookies como ven Simon hay tú o te lo admite

Voz 0300 11:26 el Valladolid es una jornada una hornada de tremenda una generación mira Donovan Michel Kuzma de los Lakers Simons por supuesto marcaron en el jugador de de Chicago que ha estado muy bien Jason Tate de Boston Dennis Smith de The Dallas Alonso Ball tremenda los jugadores impresionante increíble

Voz 1375 11:43 eh mira te voy a hacer dos que son un poco de baloncesto dice dice Lance V K también consejo para caerle bien suegro

Voz 2 11:53 bien pues

Voz 0300 11:55 nada que que que le invite a no

Voz 1375 11:58 a partir de NBA por ejemplo la Nueva y yo su Idígoras te dice cuáles son los trucos Antoni para ser un verdadero polémica Flor

Voz 0300 12:06 eso se podría escribir una biblia no pero yo creo que lo principal el primer mandamiento sería no parecerlo

Voz 2 12:13 vuestros hijos tú sí que sabes pues nada tienes ahí descansas no si hoy descanso

Voz 0300 12:21 el jueves el jueves se juega el partido de Londres Filadelfia a las nueve de la noche hora española pero luego las dos de la mañana tenemos un tremendo Toronto Cleveland iba ir los dos en Movistar os damos

Voz 1375 12:32 la tarde noche de Antón Meana apuntándose los horarios