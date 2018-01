El Larguero: La situación de Zidane en el Real Madrid, Nani Roma y Fernando Llorente (09/01/2018)

Voz 2 00:00 muy buenas noches bienvenidos al larguero

Voz 1375 00:49 tiempo para el deporte en la Cadena SER hasta la una y media con Copa del Rey acaba de terminar el Valencia cuatro Unión Deportiva Las Palmas cero eh se mete en cuartos de final el Valencia de Marcelino por cierto marcado tres Vietto que no marca un y uno desde que llegó al Atlético de Madrid y que ha conseguido marcar esta noche tres además uno de ellos desde su casa permita Valencia cuatro Las Palmas cero al equipo de Jémez Gmail hecho cuatro el Valencia habían empatado a uno en la ida el otro la marcado máximo Beach clásica al Valencia y en el otro partido que esas juegan del Wanda Metropolitano Atlético de Madrid tres Lleida cero goles de Carrasco Gamec yo Vitolo primer gol que marqué a Vitolo con la camiseta rojiblanca clasificado el Atlético de Madrid que ya había ganado cero cuatro en Lleida para mañana a las siete y media Villarreal Leganés y Alavés Formentera eh ya a las nueve y media Real Madrid Numancia y para el jueves la vuelta de las otras tres eliminatorias a las siete y media Levante Espanyol y Sevilla Cádiz y a las nueve y media El Barça Celta esto en Copa en un día en el que ha habido jornada de reflexión en el Real Madrid

Voz 0749 01:51 reunión en el

Voz 1375 01:54 Vestuario a tener saltará Valdebebas casi una hora del míster con los jugadores donde Zidane ha dejado claro que la decisión y las decisiones que se toman a día de hoy son las que dicta el técnico en todo lo que afecta a la parcela deportiva ya ha vuelto a dejar muy claro Javi

Voz 3 02:12 hola buenas noches qué tal Manu muy buena noche aquí no va a venir nada

Voz 1375 02:15 nadie lo ha dicho más claro que nunca no quiero nadie no quiero nada

Voz 3 02:19 si ahora vamos a escuchar lo que ha dicho Zidane han sido cuarenta y cinco minutos de reunión de Zidane con sus jugadores para reactivar la grupo le hacía falta según Zidane esta reunión es la primera vez que ocurre Fidel jamás hizo ese tipo de reunión quería reforzarse dejando a Kepa parando el fichaje de Kepa ha apellido más trabajo ilusión volver a ser un equipo han hablado también los jugadores Manu te dejo dar algún jugador piensa que no es cierto que el que mejor entrena es el que juega es decir que siempre parece que juegan los mismos estén bien mal o regular aunque Zidane ha sido claro no va a cambiar nada lo dicho más vehementemente pero es el titular en esta jornada como tú comentabas en este Madrid nadie va a llegar en este mercado invernal

Voz 1994 03:06 yo no no existe ahora nadie a nadie ya está para que sea muy claro no no quiero a nadie nada ya está

Voz 1375 03:14 no quiere a nadie ni a nada y esto afecta sobre todo a un nombre propio el de Kepa Arrizabalaga que por cierto

Voz 4 03:24 en Bilbao alucina con lo que

Voz 1375 03:29 sí se cuenta alrededor del jugador en las últimas horas porque en vilo dado los médicos del Athletic Club de Bilbao aseguran que no está lesionado que tiene dolor en el segundo metatarsiano de su pie y que suele provoca dolor el dolor es lo que está haciendo que se pierda algún partido que otro el dolor todo lo que está pasando alrededor es un chaval de veintitrés años eh con con esa edad a su asimilar asimilar bien todo lo que está pasando sabiendo lo que hay en torno a su fichaje o no fichaje por el Real Madrid continuidad a uno continúa con el Athletic no debe ser fácil y probablemente eso a que aumente el dolor pero repito en Bilbao donde ayer sacaron un parte médico con la relación de los jugadores lesionados

Voz 1375 04:14 lo recuerdo ese el otro el propio Kepa esos cuatro jugadores que estaban en el parte de lesiones del Athletic Club de Bilbao y a lo que dice el parte es que tiene molestias Iker Muniain Mikel Balenziaga Óscar de Marcos es el otro el cuarto es Kepa Arrizabalaga lo que descartan desde luego en Bilbao los médicos es que tenga que ser operado lo descartan de manera tajante incluso hasta les sorprende que se pueda contar eso repito en Bilbao es lo que dicen qué le han dicho algo o la Antón

Voz 0231 04:45 hola hola qué tal muy buenas no nadie del Real Madrid le ha comunicado a Kepa que la negociación para en enero esté rota no le gustan al portero las

Voz 1375 04:53 excusas sobre su lesión porque no le dije

Voz 0231 04:55 aún nada de ello hasta que Zidane habló el sábado en público Easy la operación no se firma en enero las condiciones de Kepa para junio serían otras

Voz 1375 05:05 y luego lo ampliamos todo eh vamos a tener hoy sesión de sanedrín especial con Meana vamos a escuchar todo lo que ha dicho Zidane vamos a analizar esa rueda de prensa con todo detalle y aquí iban a estar Antonio Romero Jesús Gallego Julio Pulido para escuchar y analizar bien todo lo que ha dicho hoy el técnico del Real Madrid y contaremos esa última hora Kepa del que por cierto en Bilbao siguen esperando a que conteste a esa oferta de renovación porque a ver ahora qué pasa con Kepa Arrizabalaga que termina contrató el mes de junio de ésta la misma campaña luego os contamos como digo todos los detalles de este asunto de del portero todavía del Athletic Club de Bilbao que probablemente lo pueda seguir siendo ahora no va a venir sí veremos si bien en el mercado de verano por cierto eh que para pasar reconocimiento médico con el Real Madrid ha pasado reconocimiento médico con el Real Madrid esas información que os contamos pero en el Real Madrid nadie ha dicho nada llama no tienen porqué decirlo lo digo porque en Bilbao se echan las manos a la cabeza diciendo pero bueno como que sea lesionado y el Madrid a mí que me cuentas porque en el Madrid nadie oficialmente ha dicho que quepa haya pasado reconocimiento médico yo te cuento que la ha pasado que en el Madrid no han dicho nada ni tienen porque decirlo repito pero en Bilbao lo que dicen es pero quién puede decir que quepa está lesionado si no está lesionado así está el culebrón de Kepa a esta hora de la noche para no perderse ni un capítulo que luego te ampliamos todo a esta hora queríamos empezar con el gran protagonista del día nos ha puesto a todos el corazón en un puño cuando hemos visto como su coche daba no sé cuántas vueltas de campana en la arena del desierto del rally de Dakar en Perú y en Chile donde se disputa una nueva edición del rally Dakar está por ahí a esta hora de la noche José Antonio Ponseti hola Ponce qué tal Queta

Voz 1025 06:47 al mando como no noches anoche ya os contamos la última hora

Voz 1375 06:50 hablábamos con el manager de Nani Roma pero hoy nos apetecía escuchar y qué mejor que para tranquilidad de todos que escuchara al propio protagonista que está perfectamente no

Voz 1025 06:59 claro hombre podría estar mejor podría estar mucho mejor puede estar mejor porque quizá en las próximas horas a ver cómo evoluciona todo pero podría salir ya del hospital pero insisto ha sido el gran protagonista del día hemos estado hablando durante todo el día con Nelly vamos a cruzar los dedos y que esperemos que todo vaya bien qué es

Voz 1375 07:17 lo que tiene que pasar a partir de ella pues son unas cuantas horas menos en Perú donde está ingresado en el hospital Nani Roma y nos vamos a ir con él para hablar en seguida Tarragona que va a pasar por aquí en unos minutos Fernando Llorente jugador del Tottenham del que con el que vamos a hablar pues de su momento en la Premier y en el fútbol inglés también de Kepa el sabe muy bien lo que qué puede estar pasando en la cabeza de Kepa como ex jugador del Athletic Club de Bilbao en el fútbol inglés en la Copa de la Liga inglesa ha ganado en la ida de las semifinales el el el City dos uno al Bristol a Marca lo Kun en el noventa y tres a de Brooklyn así que se mete casi casi en la final dos uno en el partido de las semifinales si luego podemos hablar con Claudio Bravo el portero del Manchester City charlamos también con él pero protagonista para abrir este El Larguero Nani Roma vámonos con él y con Ponseti que estalla por ahí

Voz 5 08:04 estás en esa sobremesa eterna con toda la familia donde el café nunca se acaba tu tío con eso de que la clave es jugar con el falso nueve pero tú ya tienes ese poder

Voz 6 08:16 el poder de poder decir yo voy tirando que quedado IS poder sólo te lo da el nuevo polo el poder de vivir tu vida Facsa eh

Voz 1375 08:26 ha corrido no sé cuántos rally Dakar con motos ahora con coches ya a esta hora once y XXXVIII cinco y treinta y ocho en Lima en Perú saludamos a Nani Roma hola Nani muy buenas

Voz 7 08:36 la buena las buenas noches pues

Voz 1670 08:39 pues nos alegramos muy mucho estamos muy bien después de escucharte a ti Ponseti la mejor noticia para echar como está a Nani Roma hito como está con nosotros estamos bien pero tú que te estás nada bueno yo estoy

Voz 7 08:48 bien yo estoy bien aquí como se hizo aguantando ocho Parrot después de la desilusión porque ha sido la tener que abandonar pues bueno aquí a esto es parte del juego Parker aunque porque ahí las carreras son así y ya está no digo veintitrés de Cares me he pasado de todos por tanto ya no es nuevo

Voz 1670 09:08 dónde estás ahora mismo para que sepan todos los oyentes El Larguero dónde estás y cómo estás

Voz 7 09:12 si miras tenía una clínica aquí anglo americana quién Lima que realmente nos tratan nuestros supervisión y exquisita esta muy actualmente lo hemos sentido desde los organizadores Dakar dos Nikos que era un trabajo estupendo porque la etapa podría me cogieron del balón directo aquí al hospital osea que realmente es es un placer saber que estamos bien criados que estamos pues a tenemos gente que se preocupa cuando accidente cuando hay un problema ahí están no es todo asegura mucho el poder correr rápido por el desierto

Voz 1025 09:51 te voy a hacer quizá la pregunta más difícil de tu vida que te acuerdas de ayer osea eres consciente de

Voz 1375 09:56 de algo de del momento de del primer golpe de o no te acuerdas

Voz 1800 10:00 nada no no no no te has querido lo que lo último que me acuerdo es

Voz 7 10:05 la Aleix que me dice que teníamos que hubiera buscar un cuerpo técnico dirigirá la derecha y a trescientos metros quinientos metros teníamos la Meca lo próximo y ya me acuerdo que Alex me estaba gritando hay tirándome y con la mano para para despertarme pues con todo coche roto sin saber qué qué caray había pasado no yo realmente fue a ver también también te digo

Voz 8 10:32 no te dan una a lo mejor no acordar crea porque sino coge quiero disfrutar hasta ahora tengo que pues cero cero me miro

Voz 1670 10:40 desde el impacto de lo que es el impacto no te acuerdas de nada

Voz 7 10:43 comprensión no no no pero es que a Asia que vídeo cuando con Primo abajo ahí metido confidente me quedo con el pie acelerando a fondo por eso me habéis ahí estuve estuve seis segundos y pico a fondo salté a ciento veinte en patea Ziani seguía cien afrontó sin conciencia y Alex intentó sacar piedras freno pero al final no quedarme sin forzar las manos de de girar girar el volante y altas

Voz 1670 11:11 madre mía estamos hablando con Nani Roma en la habitación

Voz 1375 11:14 John del hotel en el hotel

Voz 1670 11:17 el hospital donde está esperando que pase el médico veremos que en las próximas horas que te dicen antes de volver a España tranquilidad que lo importante es que está bien y que está en buenas manos pero por si algo no lo recuerda Nani Roma sí que lo recuerda todo porque lo vio todo Alex Haro el copiloto de Nani Roma también por ahí hola Alex

Voz 1025 11:33 Alex hola muy buenas buenas noches

Voz 1670 11:36 tú sí que recuerdas todo noto iba sale

Voz 1375 11:38 la de de de Nani Roma que paso exactamente porque se han contado tantas versiones que si una duna

Voz 1670 11:43 lo que la cabeza Nani pierde el conocimiento

Voz 1375 11:45 si el freno de mano al final frena

Voz 1025 11:48 fue cuando sea luchó qué pasó exactamente en el en el

Voz 1375 11:50 momento del accidente Álex

Voz 7 11:52 bueno como contábamos estamos obteniendo por pues hacia el último hay pueden quedar pretenda hacer jarrón a dan una luna ahí pues ya bajar hacia la derecha ya meta hay comenzó muy alto a día a día está compareciendo recuerda de hecho en este día que está todo bastante grande ahora lo he podido ver nada más

Voz 1025 12:17 se daba

Voz 7 12:19 es que yo era como una como se ha cortado variada como había quitado

Voz 1800 12:26 si operamos que

Voz 7 12:28 Mi hija al cabo de poco tiempo porque corriendo para ver como normal normales preguntan lo estoy te acostumbras a todo el mundo el impacto está bien yo que no me responde no de va a tocar pero está bien que que no está del todo sus capacidades no y ha destacar tocar cualquier madre de tirar de la pieza para quitar sí ya que que en dos vueltas hiciera totalmente yo no empiezo a hablarle le digo te encuentras además avanzamos todo preparado tenido y ya ya que no que los acordonada que dónde estábamos y tal un poco un poco duro pero no contento dentro del todo lo que pasó que estamos

Voz 1670 13:29 esto no tengo nada

Voz 7 13:32 serio de de que tiene esa

Voz 1025 13:36 tiras del freno de mano como os he dicho pero cuando estáis llegando a la meta no porque luego cambiar ruedas subir al coche seis conduciendo porque estáis muy cerca de la meta

Voz 1375 13:44 sí cuando es que está llegando a la meta te das cuenta que no

Voz 1025 13:47 a frenar

Voz 7 13:49 exacto yo de hecho estábamos allí nadie quería continuar el que levanta el coche te pone Acciona los coches Isabel vehículo a cuando ya teníamos todo preparado con la clave está por mí yo entonces me propuse coches tabaco porque la simplemente un poquito hacia atrás esos quinientos pero el techo hacerlo ver de ahí cuando pasamos a unos doscientos metros hasta un esto ya empieza a hablar con él empieza a tener una voz Marcelo hoja más con todo muy muy aquí que estamos en un encuentro que porque veía que está estable pero que ha pasado como y mucho o cuando llegando al control por Si todo por si las moscas estando yo tuviera del motor que el ahí también como medida no

Voz 1670 14:46 joe

Voz 7 14:48 por qué tal pero todo entonces muy difícil tampoco no no recuerdo exactamente todo todas las cosas no

Voz 1025 14:58 a Nani tú tú tú has visto otra vez esas imágenes tu tu tu has visto todo lo que pasó

Voz 7 15:05 sí sí sí sí yo hice lo he visto

Voz 1025 15:07 también te ha dado la sensación de que porque yo también cuando las he vuelto a ver me ha dado la sensación que el que el salto el mote de la compresión es muy gordo eh

Voz 7 15:17 sí sí sí sí no no el cante sobre todo amparo el de caímos estaba contra nosotros ha no caímos en su vida o sea que el impacto es una suerte saber si hubiera sido una caída en bajada pues es menos es verdad pero eran pactamos fuerte luego seguimos pues sí que lo es decir que lo he visto y me la salida desde el tema que estaba detrás mexicana

Voz 1670 15:45 justo encima de nosotros eh oye

Voz 1375 15:47 esa zanja o es lo que hay en el en el en el

Voz 1670 15:52 trazado y que provoca un poco que el coche salga volando eso estaba en el recorrido o o es una especie de trampa que se encontráis de vez en cuando en estos en estos rallies

Voz 7 16:02 primero que el hacer un book para un Dakar Radio Wright es muy complicado porque lo haces para gente como nosotros quedamos a fondo

Voz 1800 16:10 no lo haces para gente que va a mitad

Voz 7 16:12 siente que va muy lenta no por lo tanto es muy complicado también es verdad que en la pista a no se marcan todos los peligros pero pero esta mañana hablando con la gente que ha hecho porque evidentemente los tíos les están interesados en saber qué ha pasado para no para el sido ha se que no cometerlo otra vez pues yo no he dicho que Nerón Valle que eran tres kilómetros de pico que era todo padre sino plano con rasantes pequeñitos y que creo que es que rasante se había tenía que haber marcado no lo que pasa que él es es verdad que se ve que pasaba más por repitieran ahí había menos autovías bueno son cosas de que las que que al final hará ahora tampoco cambies nada lo que ha pasado lo que tenemos que mirar el sistema injusto que le para intentar mejorar pero sí que es verdad que creo que a poner en peligro la anterior a la llegada lo hubiera pasado nada ella amigas y Alex Erice ida frena no quiero el sobre está muy arriba no sería nada no sería relieve está todo plano

Voz 1025 17:13 alguna vez había pasado algo así Dani quiero decir alguna vez en la sala habías perdido conocimiento

Voz 1670 17:19 no

Voz 7 17:20 no no no estén moto me haya pasado Marruecos si bien el año dos mil dos se me caí hice setenta kilómetros si me acuerdo sí sí sí sí es curioso la cabeza desconecta Hay Itu funciona igual porque claro yo terminé setenta kilómetros navegando sino me acuerdo de nada cero

Voz 1800 17:39 sí

Voz 1670 17:39 es tremendo tremendo que que es lo que más te duele ahora mismo

Voz 8 17:45 o que bueno que no te duele nada igual

Voz 7 17:49 sí bueno muchas cosas vamos sobre todo ahora el hecho de tener que abandonar Dakar que había como Alex habíamos trabajado mucho teníamos me ha hecho mucha ilusión me habíamos empezado muy bien pero ayer ya estamos haciendo una etapa muy buena estamos el último putt que estamos cuartos pues ya empezábamos estar diez en carrera no pues la carrera junto a un ex número Larga será muy difícil estamos como muy motivados no por tacto espesura el dolor físico sí pero al ver que abarrotó se curará el dolor de estos de dejar la carrera más sabes hasta la volveremos a estar aquí sí estoy de acuerdo

Voz 1670 18:34 vamos a estar deseando que llegue el Rally del año que viene claro

Voz 7 18:37 bueno ahora sí ahora sí que es verdad que que ya cuando te pasan cosas de éstas te dejas que das porque realmente es imágenes las horas de trabajo que supone no preparado carrera cómo estás pero también no ha hecho veinte tres veces se aquellas el lo que hay muy una carrera que a veces no te devuelve todo lo que han invertido trabajo con todo aquí no por tanto tenemos que aceptarlo no podemos saber los resultados de podemos manejar nada entre todos vamos a pedir hemos que nada

Voz 1025 19:17 oye ya ya que estáis los dos que nos está escuchando también Alex habéis comentado algo a posteriori de esto o todavía no noise pues entre vosotros dos

Voz 7 19:26 sí sí sí que hemos hablado de pasar el está a quinientos kilómetros al sur de Lima

Voz 1670 19:31 sí la verdad es que hay sí sí

Voz 7 19:34 vamos a porque ayer poco contar un poco todo como cómo fue ahí ya está ahí para ir para la próxima

Voz 1025 19:43 ya Alex a también lo que más te duele ahora mismo porque tú estás físicamente mejor que que que Nani también te duele lo lo haber dejado vamos que que aquí se ha acabado lo que estaba haciendo

Voz 1800 19:54 a ver te no

Voz 7 19:59 lo que es la vida real pero por otro lado puedes estar muy contentos de de que de que dentro de todo lo que que no poder entonces debía en la parte positiva es evidentemente decir cohesionado pero supongo que será un poco más adelante y después para para estar siempre en positivo

Voz 1670 20:27 pues nada Annan y Álex que que gracias por estar en el larguero y Nani hay muchísima gente que lleva muchas horas pendiente de de escuchando muchas versiones de lo más tranquilizadores escuchar tu puedo saber que está bien si quiere mandarle algún mensaje a alguien que sepas que te estoy diciendo aquí ahora mismo

Voz 7 20:40 bueno no sé todas las muestras de cariño no tenemos trabajo que tenemos cuanto pasado cuanto tienes un problema pues hay mucha mucha gente que las redes sobre todo ahora que que que eso más que pues que a gustito y sobre todo este seguimiento hoy estos mensajes de ánimo que nada que dentro de poco estará contrario darle darle otra vez

Voz 1670 21:10 el año que viene tenemos una entrevista pendiente en el Rally Dakar de dos mil diecinueve con Nani Roma Icon alejarla eso está hecha

Voz 8 21:18 un abrazo un abrazo muy fuerte gracias

Voz 1025 21:21 nosotros cuidaros mucho de por favor

Voz 9 21:24 hasta luego adiós adiós que grandes Nani Roma

Voz 1375 21:26 Endesa habitación de el hospital en Lima donde te esperando que pase el médico pero vámonos dice sin prisas se encuentra bien y es la mejor noticia que podíamos contar en esta apertura de Larguero ponche y lo como dice lo que más le duele a pesar del lechazo que se metió los dos lo que es no estar en el rally claro claro claro

Voz 1025 21:42 hoy hoy llevo todo el día hablando con Eli una cosa así que tengo la sensación porque aunque está esperando que la decisión final del médico sí que parece ya o que intuye que quizá mañana por la tarde le dará el alta o sea que vamos a cruzar los dedos a ver si es verdad vamos a ver si de verdad

Voz 1375 21:59 gran noticia en la cuarta etapa

Voz 9 22:02 qué bien Carlos I no que muy bien cero Naos

Voz 1025 22:04 el mundo va tercero en la gente no es perfecto estamos ahí peleando codo con codo los pronto

Voz 0300 22:09 yo los Toyota han quedado más retrasado

Voz 1025 22:12 soy que han tenido problemas así que Al Attiyah sobre todo vamos a ver que qué pasa en motos bueno pues han abandonado hoy era uno de los grandes rivales a batir la ida de los nuestros pues hombre y seguimos mirando a Joan Barrera que hoy ha hecho mejor las cosas le han salido mejor un poco yo creo que era lo que estaba buscando una etapa que les diera confianza mañana a ver qué tal están las cosas para él pero bueno IMS insisto Joan Barrera mucho mejor en cuanto a a los nuestros también pues bueno estamos ahí en estos inicios pero tenemos digamos que en el top diez a Farrés que que están en la novena posición Barrera van en el puesto trece Pedrero está caído en el diecisiete y el diecinueve estoy pendiente a estas horas está mirando a ver si ya me daban la entrada o no de Chris Chris Gutiérrez que es nuestra chica en coches que todavía pero va bien ha pasado por el último o sea que en pendientes

Voz 9 23:09 que de que llegue ella llenaba te saco la cocina Dakar desde la cocina o sea

Voz 1025 23:14 te te cocino estrella Michelin en un periquete pues nada vamos a la cocina a la una y media están

Voz 1375 23:19 en la cocina remangados me ponen de Letizia hemos abierto con los cocineros con el copiloto con Nani Roma en este de El Larguero que está afortunadamente sano y salvo un abrazo un placer como siempre está por ahí Pedro Morata en Mestalla donde ya casi no queda nadie después del cuatro cero rotundo y contundente del equipo de Marcelino ante la Unión Deportiva Las Palmas hola Morata qué tal qué tal mano buenas noches buen partido e sobre todo estelar Vietto que ha marcado tres de una tacada buen Vietto si liguilla

Voz 9 23:44 además es es una alegría para Eli

Voz 1716 23:47 es una alegría para el Valencia para Marcelino porque la verdad Nos habían llegado yo lo comentaban Carrusel mano muchísimo comentario de aficionados del Atlético de Madrid poco menos que diciendo que que casi el Atlético de Madrid había metido un pufo que lejos de reforzar a un rival que lo que había hecho en realidad era una jugada de estrategia de meterle un pufo al Valencia de un futbolista que no veía no le metió un gol ni al arco iris no la realidad es que Luciano Vietto hoy ha demostrado que es el futbolista que no será olvida a jugar al fútbol que es el jugador que metió veinte goles por Marcelino en el Villarreal en la temporada catorce quince Moya ha hecho aquí tres goles hilo que necesitó un futbolista es confianza y un entrenador que sepa el jugador que confía en él pues desde hoy Luciano Vietto es un futbolista que los trece millones y medio que le costaría al Valencia comprarlo el treinta de junio pues ahora ya parece una cantidad pequeña a poco que siga con esta progresión

Voz 1375 24:36 algo algo le debe dar Marcelino que se pone como Marcelino sale

Voz 1716 24:40 la verdad mano es que yo que he tenido la oportunidad de hablar con el Atlético de Madrid al respeto de de de esta a mi maestra me extrañó muchísimo que el Atlético de Madrid cediera a Vietto para reforzar a un rival como el Valencia porque una cosa es que lo ceda la temporada pasada que el Valencia estaba por abajo pero el valencianismo está por arriba y es un rival directo pésimo del Atlético de Madrid para esta Champions

Voz 1375 25:00 que viene ya están los dos en el sorteo de cuartos el viernes será el bombo hoy por cierto en caso de un hipotético enfrentamiento ya confirmo Vietto en El Larguero de el sábado que en caso de que hubiera un cruce Valencia Atlético Madrid podría jugar en Mestalla pero no podría jugar en el Wanda Metropolitano es lo que está pactado esa cláusula del miedo que sería a medias si podría jugar en casa pero no fuera

Voz 1716 25:19 si paga el Valencia así osea hay una penalización de doscientos mil euros por los que el jugador podría actuar si los paga el el Valencia

Voz 3 25:30 si no los hay aquí en en Mestalla

Voz 1375 25:32 no hay penalización podría jugar en Mestalla es solo si paga podría jugar en el cuando me toca

Voz 1716 25:36 cientos mil en Ligue doscientos mil en

Voz 1375 25:38 la buena cara del Valencia sobre todo en Vietto que ha marcado de los tres Un golazo que mañana lo veré desde desde su casa en la Unión Deportiva Las Palmas no han empezado muy bien las cosas dedica llega o Paco Jémez tercer entrenador ya lo que llevamos de año que ha dicho el técnico canario hola Ximo más mano muy buenas

Voz 1025 25:53 hola qué tal muy buenas Manu pues que concede el sigue con su discurso de que con esta plantilla con esta actitud va a ser muy difícil con actuaciones como la de hoy que las

Voz 1375 26:04 para unas consiga su verdadero objetivo que no es meterse en cuartos

Voz 1025 26:07 final de la Copa del Rey sino salvar la categoría algo que tiene muy complicado así que Paco por un lado pide refuerzos y por otro Le pide un paso adelante en los que ya tiene

Voz 8 26:16 todos tenemos cambiarlo todo todo porque con

Voz 0239 26:19 lo que tenemos hasta ahora lo único que podemos aspirar es una segunda división eso es lo que dice la clasificación no porque esa clasificación el que hasta ahora lo que tenemos no no vale para competir en esta categoría bueno más allá de las incorporaciones que se puedan hacer que seguramente se harán hay ya ser posible lo más rápido que se pueda pero repetir porque el tiempo apremia los que estamos aquí que somos los que tenemos que sacar esto adelante ahora tenemos que dar mucho más de lo que hemos dado hasta ahora no creo que en ese aspecto nadie puede estar contento en la plantilla de de su rendimiento absolutamente nadie

Voz 1025 26:50 rostro de preocupación evidente de Paco Jémez que contrasta con el rostro de satisfacción una vez más del Rey Midas del Valencia esta temporada todo lo que toca lo convierte en oro lo último ha sido su gran valedor quiso traer a Vietto hoy primera titularidad hat Eric no la encuentra mucha explicación pero así ha dicho Marcelino ha explicado el porque después de un año sin marcar hoy va el argentino marca tres

Voz 3 27:14 yo creo que esto es fútbol y a veces

Voz 10 27:16 pues dentro de este maravilloso deporte hay situaciones que tienen poca explicación au que no sabes el porqué un futbolista es capaz de no encontrar el gol ahí de repente pues lo hace con con tres muy buenos

Voz 0239 27:32 goles sobre todo el segundo

Voz 10 27:34 cómo no el tercero que es muy difícil que se ve uno cada mucho tiempo estamos tremendamente satisfechos por poner porque creo que le va a dar mucha confianza

Voz 1025 27:45 hay por el equipo pues nada chavales Rubén forma como a Marcelino un abrazo Ximo otro para Morata hasta luego adiós mano otra muy fuerte

Voz 1375 27:53 eh logra juntar a Talavera que ha hecho el Atlético que ganó cero cuatro en la ida yo he ganado tres cero ya decíamos en la portada al Lleida así que también está en los cuartos de final en el fútbol inglés en la Copa de la Liga Álvaro de Grado muy buenas en Manchester buenas noches qué tal mano el City ha ganado al Bristol en la ida de las semifinales no

Voz 1025 28:10 ha ganado dos uno en el tiempo de descuento ha marcado Agüero hoy el portero titular ha sido Claudio Bravo que está jugando en las copas y ahora mismo te escuchan

Voz 1375 28:19 Vargasvil hombre ganas tenía el ex portero del Barça al que felicitó el otro día Pep Guardiola y que está en sintonía de El Larguero hola Claudio

Voz 1670 28:26 muy buenas olas has no muy buenas noches enhorabuena portazo eh mucha gracia estáis más cerca de la final no

Voz 0422 28:35 sí estamos un pasito más más cerca pero pero enfrente tenemos un equipo complicado un equipo que juega muy bien ha dejado a grande equipo fuera que creo que no debemos confiarnos va a ser una una final más próximo partido contra ellos y que no nos rajarse a seguir de la de la misma manera

Voz 1375 28:52 no hay quien pueda con este sitio

Voz 0422 28:55 bueno creo que estamos en un gran momento en todos los frentes pero lo comentaba hace un momento no no tenemos nada norte a mano sino que sólo buenos resultados hasta hasta el momento seguimos obteniendo victorias pero pero creo que lo lo ideal sería lo con con títulos creo que debemos estar tranquilos seguir trabajando de la misma manera y las cosas eran de de forma natural pero te repito a día de hoy creo que no sólo no no estamos contento en ese sentido porque tengo no

Voz 1375 29:21 Nos falta para obtener la pena que te estamos viendo poco estás contento con los minutos estás poniendo

Voz 0422 29:28 bueno siempre siempre yo soy muy exigente en ese sentido pero pero creo que el equipo está bien mi compañero lo está haciendo bien yo yo sigo tratando a hacer las cosas de la mejor manera posible ya no pasa por una decisión mía sino que del técnico ya que estamos todos para sumar yo también soy una persona

Voz 1375 29:44 claro Grande en ese sentido estoy cuando te llevo Guardiola para que todos pensábamos y tú el primero no diría aquí con Guardiola titular fijo pero pero

Voz 0422 29:52 sin tiempo pero pero el fútbol es así creo que ya se tiene sentido hay que estar tranquilo bueno me tocó ir al Barça también de de otra manera creo que el pensamiento todo el mundo era que que que ayuda de segundo del tercero y la verdad que qué fue de otra manera Hay creo que el fútbol es así creo que hay que estar siempre preparado pero que hay que prepararse lo mejor posible sobre todo en esto en esto equipo que qué nivel es muy alto oí y qué mejor que que al final sacar cuentas cuenta alegre

Voz 1670 30:19 no te abrazaba hoy al final del partido no Pep

Voz 0422 30:23 no creo que las cosas por ahí creo que no no no

Voz 1375 30:28 pese a que me había sentado mal que le había puesto mala

Voz 0422 30:31 para tal no no tiene nada que lo mismo pasa con con Sergio S que cruje esto si no se uno uno tiene día iría creo que no no no siempre Candamo sonrientes la quien también somos somos seres humano y no pasa por eso hoy en día también estamos expuesto a todo creo que hay que hay cámaras por todos lados hay gente mirando Tey Baghlan uno no no no siempre puede actuar de una de una misma manera sí sí somos seres humanos

Voz 1670 30:57 pero voy a ver si hablamos un día con calma en el larguero eh me alegro mucho

Voz 1375 30:59 que te muy bien problema un abrazo grande luego de Hamás al portero del City Claudio Bravo en China dónde acaba de terminar su partido ante el Bristol un abrazo para Álvaro de Grado también hasta luego al bar buenas noches hasta luego con Nani Roma Icon el copiloto Félix algo hemos abierto El Larguero con Claudio Bravo enseguida pasar por aquí Fernando Llorente para hablarnos de cómo le va en el fútbol es para hablarnos de Kepa pero ahora hay que hablar de Zidane están por ahí a Herráez y Meana y además Romero Gallego Pulido hoy ha hablado el técnico del Madrid más claro que nunca vamos a escuchar ahora a analizar aquí

Voz 3 38:58 Nos el que les guste un poco hacer deporte sabe que si está en el gimnasio cincuenta y cuatro minutos a casa cuando salta al césped salta con otro brío no es que soltara en con más brío que nadie me malinterprete pues era un apuntador por ahí que que no que saltaron con ganas pero no lo mismo sale del gimnasio sales con otro brío pero bueno esto es el fútbol no Zidane quería hablar con los jugadores no lo ha hecho habitualmente porque Ciudadanos en nombre de muchos bonos de muchos muy buen tío es una persona que si alguien acude a su puerta le recibe pero que no es un hombre que que se ponga a hablar con los futbolistas habitualmente él dijo que te motiva con su presencia con una palabra que tres galo gran charla adornó ahora

Voz 1375 39:32 es que tengo al como en la oreja España de la primera charla que

Voz 3 39:35 Zidane si en dos años la gente dirá no lo habrá hecho falta bueno a lo mejor algún momento sí que ha venido a una curvita pero es que Zidane no es un hombre de de grande charlas pero claro el momento es como es como tocaba decir un momento delicado el Madrid ha cumplido su mejor temporada en la historia Liga Champions el Mundialito todo lo que hagan al Madrid lo ha ganado todo Zidane todo osea menos la Copa del Rey que cayó el pasado año la Liga que le dejó Benítez un buen técnico

Voz 1375 40:01 así ha cinco jornada más con vida

Voz 3 40:04 a Riazor fue pues entonces eh números está claro que Zidane los ha cumplido con creces pero la Liga está a dieciséis que pueden ser trece Si gana alegan expreso Zidane quería reactiva la grupo no Zidane quería reforzar reforzada ante sus jugadores porque fue él el que paró el fichaje de Kepa que el club tenía ya ya hecho Zidane les ha pedido a los futbolistas pues un poco más más trabajo más ilusión volver a ser un equipo más y una charla de mal rollo nunca es que Zidane el que coja Zidane sabe que no es un tío que genere mal rollo es que tú lo que ahora decir es que Zidane el el el no se va a pegar a la silla o sea el de encanta dirigir al Real Madrid está súper contento de hacerlo

Voz 1375 40:43 pero que aún así puede haber cabreado o la podía haber había podía haber sido una charla tensa

Voz 3 40:47 para nada para nada es más él quería una charla como te contaba antes interactiva que la gente hablara que contará sus cosas que es como si hablamos otros hacemos en del programa ahí decimos oye pues mira ayer hicimos esto mal

Voz 1375 40:58 claro nombrar a nadie la autocrítica yo creo que eso es bueno no para

Voz 3 41:01 grupo porque va a crecer ya han hablado los españoles fundamentalmente porque bueno te tienen son gente ya con peso y al lado Sergio Ramos y hablado Cristiano pero los chavales uno hablado oí y alguno la comentado en buen tono oye no

Voz 1375 41:13 no es cierto que el que mejor entrena es el que

Voz 3 41:16 juega es decir que es un equipo algo inamovible no pues si es verdad juegan siempre los mismos

Voz 1375 41:21 esta es la primera vez que en el vestuario del Real Madrid con muy buenas palabras sigo muy modo solamente alguien le ha dicho no está siendo justo efectuó

Voz 3 41:28 la mente porque que es lo que yo decía el domingo yo me parece que es

Voz 1375 41:31 la primera vez que en El Vestuario Madrid Alcalá o eso de que tú que siempre ha alardeado de ser un entrenador justo perdona nos y con toda la humildad el respeto y el buen tono otro lo decimos pero creemos que no está siendo justo

Voz 3 41:41 sí yo me mato en los entrenamientos el que está jugando no está jugando bien por muy bueno que sea dando una oportunidad Zidane por ejemplo el año pasado soy tu plana plan B idiota todo el mundo bola pero este año lo más tarde más tarde evidentemente no lo dio en el mes de octubre pero este año cuando lo ha hecho el que has salido no ha estado brillante y lo suyo solo suyo suyos esa que Zidane entre comillas va a morir o vivir con los suyos los hijos no solamente son los que juegan de inicio pero si los Modric los Klose y compañía sigue te que decir una cosa antes de escuchar el corte en Zidane hoy no ha cambiado en nada su discurso ha enfatizado

Voz 1375 42:17 a lo más alto y más contundente

Voz 3 42:20 serio hay que decirlo como ha dicho su manera ha sido técnicos y a mí me encanta a mí me encanta siempre lo digo siempre pero creo que el traje del Madrid le queda perfecto ya hecho muy muy bueno por el Madrid al en estos dos años es verdad que se ha equivocado con Morata con Isco todos los equivocamos también Zidane y al abismo al equipo no lo sabe sacar del atolladero quizá en el futuro sí pero no es fácil de resolver y él lo sabe italiano futbolistas idea han hablado que la empresa no es nada fácil porque hay ya gente con la tripa quizá demasiado llena y esto ha dicho en torno a lo que él ve

Voz 1375 42:52 esto ha dicho en una rueda de prensa donde sí que se producía en el segundo gran retrasó el día porque el entrenamiento comenzaba cincuenta y tres minutos más tarde la rueda prensa empezado a las dos y XXXV correcto que a esa hora esta Zidane actualmente haciendo la digestión de o comiendo

Voz 3 43:06 los tres ex en casi una hora y cuarto después de lo que estaba

Voz 1375 43:08 esto ha salido a la rueda de prensa correcto y este es el primer

Voz 3 43:11 este aumento interesante de esa de esa rueda de prensa ha afirmado que ha habido una reunión que era necesaria era imprescindible algo que evidentemente no lo ha hecho en estos últimos dos años con lo lleva dirigiendo el Real Madrid este es su primer mensaje que quería dar hoy Zidane entorno a los intocables yo no soy uno de cuándo

Voz 1994 43:30 pero hay cosas mal voy a echarle la mierda a uno o a dos hombres no aquí estamos todo el mismo barco nadie voy a a decir que la culpa la tienes tú la culpa la tenemos todo todo juntos yo el primero eh porque soy el entrenador se expresar Si paz hay cosas que son de vez en cuando difícil es la por la culpa de todo non de uno Ab2

Voz 6 43:54 pues es una evidencia aquí están todos