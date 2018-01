Manu Carreño: "Zinedine Zidane dejó claro quién manda en la parcela deportiva"

Voz 1375

buenos días Pepa ayer Zinedine Zidane dejó claro quién manda en la parcela deportiva en el Real Madrid y además se ha encargado de hacerlo público lo dicho ya por vigésimo quinta vez no quiere a nadie ni a nada y eso es lo que va a hacer el Real Madrid hacer caso a su entrenador un Zidane que ha sido coherente con sus ideas y con esta plantilla morirá si es que tiene que morir a final de temporada eran los mejores cuando empezó la campaña con los que ganó la Supercopa de España y la de Europa ya ganó el mundial de clubes sigue pensando que son los mejores y cuando no quiere a nadie incluye a Kepa que no va a venir y tampoco ningún delantero UNIA ningún central Zidane que pienso que no le echa ningún pulso al club del que creo que tiene una excelente relación con Florentino Pérez y viceversa sí ha querido dejar claro que lo deportivo sólo va a opinar el no lo hicieran caso sí que sería motivo por el que haría las maletas y se marcharía del Real Madrid tenía ganas de ver a Zidane con el viento en contra y ahora es sin duda el peor momento desde que llegó al banquillo del Real Madrid aunque está vivo en las tres competiciones pero estando a dieciséis puntos del Barça que es lo que más le escuece al madridismo pero me gustó mostró personalidad y coherencia con sus ideas eso sí tengo la sensación de que Irán ha ganado esta batalla la ha ganado al club la ganado en la plantilla y la ganado ante la prensa pero no sé si les servirá para ganar la guerra a final de temporada hasta luego Pepa