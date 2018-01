Lola: "Tuve un hijo con síndrome de Down, y a pesar de que se compadecieron de mi, ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida"

Voz 1 00:00 no se espera Lola buena

Voz 2 00:02 noches buenas noches Macarena tenían muchas gracias muchas se todas las cosas me parece que hay algo también bonito pues se puede decir mira te digo ochenta años tengo un hijo con síndrome de Down de cincuenta

Voz 3 00:24 sí cuando nació

Voz 2 00:26 vivo en un pueblo pequeño en Navarra cuando nació pues todo el mundo me me comparecía todo el mundo tenía pena por mí es lo más bonito que me pasa es como una lotería mira si ello tres hijos uno se me murió de nueve años recala hacer un nieto hijo del a los cinco años se mató con un accidente de coche tengo yo hijo casado en nuestro pueblo con dos béticas era si quiero con locura pero con mi chico que éste se llama Jesús quince Yamaha es decir porque su padre llevaba Jesús pues vivo con el estamos solos y claro yo te digo soy diabética una cardiopatía muchas cosas se preocupa de mí me cuida se preocupa de que tengo es pastillas de que descanse me quita todo el trabajo que puede me cuida exige no se va a la cama que me deja mi acostada es es una maravilla de hijo Granda

Voz 3 01:47 Buyo en el pueblo

Voz 2 01:49 eso es muy popular la gente lo quiere mucho porque es muy sociable le gusta mucho bailar cantar es muy amable pero para mí es muy cariñoso yo dice si no fuera por ella no viviría él es el que me heavies vivo pues por mí pero lo que quiero decir es que tiene un hijo con síndrome de Down no es buena desagracia es una bendición para mí y mi hijo es una bendición yo no podría vivir sin me llegue a mí es lo que quería

Voz 3 02:38 realmente luminoso escuchar lo que dice usted de de su hijo pero no le da la impresión que está ido cambiando con los años no hay más sensibilidad decía usted que su hijo es un hombre muy querido en en su pueblo en la que le gusta mucho bailar que es un tipo sociable esto es verdad que ha ido cambiando con los años no hemos ido entendiendo todos que el síndrome de Down bueno es una característica pero que no impide que una persona pueda llevar una vida normal y adaptarse a sus habilidades no las diferentes capacidades que tenemos todos

Voz 2 03:09 pero yo mi hijo cuando nace ya hace cincuenta años

Voz 3 03:12 si entonces no era igual claro exacto pero es verdad que ha ido cambiando no sé si tiene usted esta esta esta misma sensación

Voz 2 03:20 él es muy maravilloso para todo el mes que lava Prat todos a la lavadora él me ayuda mucho y es es muy sociable sobre todo en el pueblo a la gente lo mucho

Voz 3 03:39 la el momento más especial que ha vivido con él no sé si es fácil quedarse con uno

Voz 2 03:47 están tantos mira el cuando mi marido pues hace tres años Él quería mucho a su padre lo ha sentido no hay un día que lo recuerda todos los días cuando sentamos a la mesa hice aquí salto os cariño pero él recordando a su padre con el cariño que me tenía eso Armani sobrina es el que me da la vida