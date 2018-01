Teresa: "Explico a mis nietos cómo se hacen los niños y que las personas mayores también practican sexo"

Voz 1 00:00 hola la Teresa buenas noches

Voz 2 00:02 buenas noches muchísimas gracias por ya

Voz 1 00:05 Mar que nos cuente Teresa si usted me escucha escucha muy bien y que nos cuenta desde Valencia

Voz 2 00:17 pues mire yo le le digo están señoras que está volviendo antes yo tengo ochenta y tres años si tengo cinco hijos tengo diez Si entonces tengo bisnietos bueno pues yo digo de señoras que oigo muchas veces es que dicen que no les dan un beso de ellas huella adoquines se quejan que a los hijos a lo mejor no les dan besos y yo digo esas madres a sus hijos entonces yo no hay un solo día que no les llega mis hijos que les quiero inicio igual a mí me llaman todos los días antes de desplazarse me llama mi mamá cómo estás yo a ellos y prontito ya estoy padeciendo de hoy qué pensará que no me llaman a mí si yo digo yo

Voz 3 01:24 pienso también que hay madres son muy coñazo a qué se refiere usted

Voz 2 01:30 pues me refiero que se están quejando se ha dado exige con Soria

Voz 1 01:35 Teresa perdóneme tiene que bajar el volumen de la radio por favor tiene que bajar usted el volumen para que no escuchemos dos veces lo que estamos diciendo muy bien dice este

Voz 2 01:46 yo no el bien por aquí porque no lo escucha

Voz 1 01:48 bien bueno ahora mismo se lo sube Yeray les sube el volumen de de recepción a ver qué tal ahora ahora un poco mejor no ahora buena escucha muy bien bueno decía usted Teresa que hay madres que son un poco pesadas opina uso

Voz 2 02:01 sí y pesadas a lo mejor son bastante jóvenes aún porque yo tengo mis hijas están trabajando muy cuando yo tengo una salud de hierro por supuesto yo voy al médico gracias a Dios pero si tengo que ellos no les digo nada mi hija dice allí compañeras vean que las madres a lo mejor tienen sesenta años o tiene el setenta y no ir a ningún sitio chino van con los hijos es que molestan a los hijos

Voz 4 02:35 dan Yo soy sola vivo sola

Voz 2 02:39 pero cuando me necesita mis hijas ahí estoy yo yo no necesito ese hombre que me diga yo soy viuda desde que tenía cincuenta y dos años yo echo de menos que me diga o nombre que está antes yo lo cierto es que nadie me diga que que que es que cómo estoy y qué guapa soy yo le veo bien yo yo soy una de sus mira yo me me me cuarenta veces al espejo y me cambio cuarenta veces de ropa empresario t casa llevan el tengo miedo a nadie sí voy a voy a esa cojo el coche no son adoptamos las amigas Innes voy a todos los medios no paramos yo no es que no estoy es medias horas sentados mucho fan cuando voy a un sitio en voy a otro día

Voz 4 03:32 me voy a donde sea

Voz 2 03:35 de viaje a todos los sitios gracias a Dios y no necesito a los hijos para que vengan a a molestarle los pobres chicos que pasante tienen ellos con sus viejos metros y ahora el día de Reyes

Voz 3 03:49 me está oyendo verdad más con muchísima atención era el tenía veinticuatro y Caixa Veinticuatro tuvo

Voz 2 03:56 veinticuatro porque fíjate tengo cinco hijos los maridos viesen nietos nietas que ya están cansadas se viene con los maridos que no eres cuando los novias claro pero netas todos los días igual si no nos llaman por cosas nos mandamos besitos y sólo seis días ya ya cuánto te quiero me era el otro día mi hija la mayor me dice mamá te quiero es que que querido tanto te quiero más que a nadie dijo mentira inservible Irati creo tú quieres a tu hija que a mí que no pues eso no no lo digas digo como que no digo yo que al día ha sido a mi madre hasta que no se ha detenido a vosotras nada para mí lo más grandes del mundo murió de y cuatro años se claro la he necesitado mucho ha echado mucho de menos pero el futuro no quieres como la baza de Heerenveen Mi más que se pues que yo quería mucho mi madre pero yo ahora se quiero Maserati que quedó a mi madre que he querido a mi madre y tú te pues se queda pensando en ese más más pues tiene razón

Voz 3 05:10 está usted a su hija sin argumentos claro es que es así pues igual

Voz 2 05:17 a mi se me pues me han preguntado deshecho es todo lo otro se lo he dicho no hace mucho era me dice que yo le pregunta dicen fama ya mamá cómo nacen yo sé cómo nace muy exigidos

Voz 3 05:30 pero no sé cómo se hacen esas su nieta eso un nieto un nieto de qué edad

Voz 2 05:38 dice yo sé cómo nace

Voz 1 05:40 a quién Iker respondió usted Teresa

Voz 2 05:43 es madre de dice pregunta observa Touré Yaya porque uno no sabe ya preparadas no de mi hijo de obrero es que hay que hacer enseguida

Voz 1 05:57 que cómo se lo explica usted a un niño pequeño que además es su nieto

Voz 2 06:02 pues lo expliqué cómo se hace un hijo haciendo el amor entre dos personas y el otro día me pregunta una nieta ya ya cuando son mayores en el sexo digo mira al sexo no muere nunca con los de los es la mujer en Londres y hacen más complicado pero a las mujeres el sexo no se muestran que hubo una entonces iba me pregunta cuando vosotros erais dos guías también hacía yo vi igual que hacen ahorrar los novios digo lo que no hacíamos así por la calle como lo has dicho ahora con esa libertad lo hacíamos a escondidas llegó a ella ya que lo que antes lo unas quería todas las donde se ensayaban dejaban a los eh estaban llenas los chiquillos de niño de mujeres solteras igual que ahora pues también hacían lo mismo lo que pasa es que no lo hacíamos con más ahora que se dice en esa libertad bien dándose de y todo eso porque las madres no estará a los jueces han nos permitirían pero no porque tuvieran otro hubiéramos ganas de darnos un beso fue con lo que hacía falta yo no me estribó de contar

Voz 1 07:21 pero Teresa que bien que ellos tengan tanta confianza con su abuela que vayan directamente a preguntarle a la abuela y la nuera ya le cuento

Voz 2 07:28 de mi amiga o cuentan me cuenta Michel siempre me han contado algunas cosas se desvían como yo también me escondí Nos alguna cosa pero yo les he contado muchas realidades que es la vida me permitan y les conté se les digo la verdad

Voz 4 07:45 por no voy a decir la verdad eh

Voz 2 07:49 de todas pero todas ellas las verdades eh

Voz 1 07:52 si no no no me privó de eso

Voz 2 07:57 así que que que esas madres que no sean tan bien tan pesadas de dar tanto el coñazo a los hijos de quejarse les digan a los hijos que les quieren a nieta la mayor vino ayer las dice ella ella se Munné presos mucho precio no

Voz 1 08:14 a Bill T

Voz 2 08:16 en una de seis años y una de tres me llaman ya ya grande porque yo soy vaya haya Galán

Voz 1 08:23 me ha

Voz 2 08:24 de si esto ya ya grande y una pequeñita que tiene dos añitos por qué porque todos los días igual que me llama mi hija a continuación viñeta sino por el mando SAS no qué qué cosas más bonitas irlo que se quieren entre sus hermanos

Voz 1 08:44 qué bien

Voz 2 08:45 que se ayudan todas en todo se ayudan unos con otros tanto económicamente como en el trabajo en lo que sea inminente yerros igual tengo los bleus me llevo fenomenal con ellos abunden en eso incita a ello pero yo procuro molestarles lo mínimo pase para que me quieran entonces claro abuelas que molestan tanto los yernos dicen a la abuela con medios todos los horas no nos cada uno en su casa mira yo tengo un hijo puerta con puerta conmigo en el pasillo no era para que no pudiera sonar dieron una puerta para que me hace falta algo si hace falta algo en la nevera no donde hice a cualquier cuota pasa pero a ellos en la mía

Voz 4 09:39 eh

Voz 2 09:40 si necesito algo toco Carmen antes de de alguien que quiere ser yo mi casa es molesto nadie gracias a Dios que Dios tenga el Samur como a la que tengo lo que tengo ochenta y tres años

Voz 3 09:54 sí pero

Voz 2 09:55 no lo hicieron desde el que soy de otro planeta

Voz 3 10:00 sabes Teresa por Huarte

Voz 2 10:02 todos los días todos los días

Voz 1 10:05 estática otra el suyo que ejercicio hace usted Teresa

Voz 2 10:10 pues mira a bicicleta hasta ahora echó pues pronto he sudado Rondón que un apartamento y allí tenemos jugaba al tenis Mugardos

Voz 1 10:20 es noveno a votar me vuelvo

Voz 2 10:22 a mí entonces hoy noche haré pues cojo la bicicleta me pues no la bicicleta allí mira al si es que se encuentra un poquito mejor de dicen que es mentira lo que hago

Voz 1 10:33 cuente cuente por favor que es un estímulo para los demás

Voz 2 10:36 bueno pues un estímulo les voy a decir a las mujeres de ochenta años y de ahí para arriba yo como ahora mi mi hija trabaja ella ya han ido Event a treinta kilometros aquí de Valencia pues yo me voy del lunes a viernes allí porque ellos vivían en un chalé pues están O'Shea tres kilómetros pueblo yo pues tengo que hacer cinco viajes a recoger a los giros porque luego uno barra me paso el otro debo al fútbol quiero allí yo llego a la Casa de cinco personas yo voy al supermercado cuando viene mi hija por la noche ya tienen la cena preparada lo Chiquito de San arreglados

Voz 4 11:16 sí porque te voy a decir

Voz 2 11:19 yo ya que lo largo de ropa hacer allí no entró nadie tengo ochenta y tres años esto así que las mujeres que nos estén sentadas en el sofá en las mantita y las patillas de cuadros que se arreglen y que salgan y que paseen aunque sea a dar vueltas por ahí que no tienen sentadas que eso donde ejerce a las personas que no lloren que se ríe ante

Voz 1 11:42 sí sí sí

Voz 2 11:43 tenemos penas yo he tenido la juventud sin padres tímido para del estado llorando toda la vida y sin embargo yo soy una persona que no demuestre lo nunca que tengo escenas y menos delante de mis hijos se tiene dos Gun problema es es no haber resuelto como el podido se debe dos años de cuando los hijos yo tenía un negocio ya delante yo no he echado de menos echar de la pena que se hayan muertos de maricón lógicamente es claro yo no lo maté así que yo no quiso así pero yo con mis hijos siempre con alegría yo tengo que hacer payasadas y de ahí te ha hecho una patera

Voz 1 12:26 pero además sí claro es ver las verdad Teresa de usted un encanto la verdad que que nos llena de vitalidad y de vida cada vez que llama Teresa muchísimas gracias a un abrazo muy cariñoso es siga así por favor

Voz 2 12:41 y que todas las mujeres mayores que adelante que no se dos hijos que no les dijo a los que les den alegría muchos besos

Voz 1 12:53 el hasta pronto