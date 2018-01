Manuel Escudero: "La Seguridad Social está en una situación bastante próxima a la emergencia”

Voz 1727 00:00 Manuel Escudero el secretario de Política Económica del partido muy buenos días

Voz 1 00:04 muy buenos días antes de nada han tenido algún primo

Voz 1727 00:06 el feed back de los bancos desde ayer cuando plantearon la idea

Voz 1 00:11 la verdad es que por el momento no hemos tenido hemos visto algunas reacciones eh eh en prensa pero no no nos costaba en extremadamente momento ninguna reacción directa

Voz 1727 00:20 cómo se articulará ese impuesto exactamente qué beneficios de los bancos se agravaría a partir de cuánto con qué porcentaje

Voz 1 00:27 eh yo lo primero que quisiera decir en ese sentido es que esto es una parte de la solución nosotros estamos genuinamente preocupados porque el déficit de la Seguridad Social se ha convertido en estructural y esto significa sea en este momento pues un susto constante también una pérdida de de de capacidad no por parte de las pensiones sí uso constante para los pesimistas pero es que el problema se puede agravar en el futuro porque nosotros no queremos realmente asustar a la gente pero si queremos decir que aquí hay un problema serio y que el Gobierno no lo está afrontando como de nuestra propuesta en consecuencia es sencillamente tiene varias partes una es racionalizar el gasto de la Seguridad Social y esto significa básicamente pues cuatro mil seiscientos millones más o menos no que en este momento paga la Seguridad Social que pasé en los Presupuestos Generales del Estado porque somos gastos no que la Seguridad Social no debería abordar en segundo lugar pero con esto no basta pensamos que se necesitan ingresos adicionales estamos hablando de que hay que resolver en España probablemente en los próximos años un déficit vivo no invadir el digamos el núcleo del déficit de la Seguridad Social de siete mil millones de de euros cada año queremos ver que ese déficit vaya descendiendo entonces en este sentido y nosotros pensamos que el recurso de ingresos en este momento y hasta que resuelva sobre los problemas de déficit de la Seguridad Social que están ocasionados no sólo por el desempleo sino también por unos salarios mucho más bajos que en que implican unas cotizaciones mucho más bajas necesitamos un récord recurrir a impuestos

Voz 1727 02:00 ya pues ahora bien puestos vienen vamos a ver por un lado mejorar el gasto es decir sacando esos cuatro mil millones de los que habla usted por otro lado inyectar vía impuestos mientras se arregla el problema de fondo porque problema de fondo son las cotizaciones no

Voz 1 02:13 exactamente el problema de fondo no es sólo el desempleo que lo es no porque la medida que siempre hay menos cotizantes el problema es que al igual número de cotizantes en este momento los ingresos la Seguridad Social son menores y esto porque es porque las bases de cotización porque la cotización es menor porque los salarios son menores por lo tanto hay un tema que arreglar pensamos que este tema se debería arreglar en el horizonte de dos mil dos mil veinte dos mil veintiuno pero ojo porque a partir de entonces vamos a tener en España la entrada de los baby boomers osea de la generación del baby boom a partir del veintitrés que va a añadir tensiones porque van a ser muchos los que Sara jubilar en ese momento por lo tanto estamos pensando no solo en la sostenibilidad actual del sistema que es muy importante para los jubilados actuales sino para que la persona de cuarenta años en este momento que tenga osea una cierta luz de esperanza de que en el momento que le llegue va a poder cobra una pensión por lo tanto nuestro plan es esa hasta dos mil cincuenta

Voz 1727 03:13 ya pero dígame cómo se articulará ese impuesto que es el más novedoso el impuesto de la banca a qué beneficios seguirá varían a partir de cuánto

Voz 1 03:22 Page se pues bueno lo que nosotros estimamos y en esto pues nos hemos inspirado debo reconocer bastante

Voz 2 03:30 en la en la propuesta

Voz 1 03:32 de de la tasa de sobrecargo no que se aprobó en dos mil dieciséis el Gobierno Cameron en el Reino Unido pues estamos pensando de qué que se trataría de un impuesto a complementario al impuesto de sociedades no sobre la misma base tributaria del Impuesto de Sociedades y con un tipo del ocho por ciento esto en términos de la base imputable estable del dos mil quince de la banca que es la última que conocemos pues tienen un potencial recaudador dentro ochocientos sesenta millones de euros es decir estamos hablando realmente de un recargo del Impuesto de Sociedades del ocho por ciento

Voz 1727 04:13 cuando Sánchez lo presenta ayer este este nuevo impuesto que es la principal novedad que que presentaba en el plan que que ustedes sugieren para para afrontar este problema que tenemos en el medio y largo plazo cuando Sánchez lo presenta en el día en que están todos los focos puestos en la comisión parlamentaria sobre la crisis financiera dice y habla del sudor de la frente de los españoles y que ahora hay que pedirle a la banca que devuelve algo de ese sufrimiento e hay un ánimo de venganza social en ese planteamiento

Voz 1 04:41 no no en absoluto lo que hay es un planteamiento muy estricto desde el punto de vista de resolver el problema de los pensionistas actuales y futuros si es necesario recurrir en puestos nosotros que quede muy claro no vamos a aumentar los impuestos de las clases trabajadoras de las clases medias porque bastante impuesto tienen en este momento por lo tanto hay que encontrar nuevas fuentes con respecto a este tema en concreto no nos parece que es de justicia social que si la banca recibió un rescate de setenta y siete mil millones de de euros bueno pues se le pida en este momento contribuir no cuando tenemos una situación no voy a decir de emergencia pero bastante próxima a la emergencia de la Seguridad Social que es el bien común de todos los españoles por lo tanto rescate por rescate eso no es digamos un afán de venganza era absoluto esto es algo que pensamos además se contribuye clarisimamente a la estabilidad financiera y de hecho cuando en el Reino Unido en el dos mil dieciséis Se aprueba un impuesto similar a este el razonamiento que se hace y que nosotros compartimos es que la estabilidad financiera requiere que la banca asuman menos riesgos porque esos riesgos se convierta en el sistémicos nosotros creemos que la banca es fundamental en la economía por supuesto pero qué es lo que no puede es sobre exponerse a riesgos de modo que las consecuencias de todas las sociedades tales como es una especie de seguro es una Dead no

Voz 1727 06:12 cómo lo van a presentar a impulsar un proyecto de ley y lo llevarán al Congreso lo incorporarán a la comisión del Pacto de Toledo como parte de la negociación

Voz 1 06:22 bueno yo creo que se debe en principio en principio hay dos vías no en el mes que viene presentan presentaremos nuestros presupuestos alternativos y esos presupuestos alternativos ya se notará no la presencia digamos de en concreto de estos dos impuestos por lo tanto eso significa bueno pues sé que tendremos que añadir unos ingresos extras no y por otra parte unos gastos extras a los presupuestos alternativos por lo tanto en sede parlamentaria días se notará en la enmienda a la totalidad a los Presupuestos en segundo lugar si lo queremos llevar al Pacto de Estabilidad nosotros queremos plantear en el Pacto de Toledo nuevo principio que sería el principio de reequilibrio presupuestario que no podemos continuar así en España en este momento ya futuro hasta el año dos mil cincuenta hay que encontrar una estabilidad absolutamente necesaria para los pensionistas como digo de ahora

Voz 1727 07:16 Manuel Escudero el secretario de Política Económica del PSOE gracias por estar en las buenos días