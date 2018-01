"Hubo un momento que la cantidad de mensajes era un agobio"

Voz 0313 00:00 Lorenzo hablemos de tu libro haber y nueve nueve días ya no sin sin sin tuitear sin tuitear tú personalmente porque la cuenta si había

Voz 1 00:08 está hila mantendrá para para para Bono

Voz 0313 00:10 Atwood tu actividad profesional para promocionar actos es lo que sea a mí me ha interesado mucho por eso lo he comentado al abrir la ventana el contenido de tu de tu escrito de hoy en el en el diario El Mundo porque además no podrías hacer sangre porque como bien recordaba Marta te hemos visto tener trifulcas prácticamente con todo el mundo y algunas en un tono no oportuno parte francamente desagradable podrías pero no simplemente te has apeado has apeado después de un proceso de reflexión de maduración que me gustaría que compartir con los oyentes de La Ventana

Voz 1 00:42 sí la verdad es que yo no he querido poner el acento como se hace a veces no en esos aspectos desagradables de la interacción no sólo Twitter sino cualquier otra red social porque creo que cualquiera que haya pasado un par de meses en alguna de ellas sabe que eso es parte del paisaje y Si quiere estar ahí pues pues eso forma parte y además uno desarrolla rápidamente sobre todo cuando te Cote fusiles mucho cuando te linchan mucho desarrolla rápidamente una insensibilidad que que hace que realmente te te afecte bastante poco o mucho menos desde luego que al principio no no sé la razón fundamental para mí la razón principal es compleja porque yo estaba en Twitter fundamentalmente porque tengo una actividad pública de cara al público de los sectores y no yo no estaría en Twitter el sábado que la tengo muy claro no la presencia activa en una red social por motivos privados no no consigo entender entiendo en Twitter para ver noticias pero pero creo que las redes sociales tal y como se están desarrollando si no tienes una actividad pública no no por lo menos Paramio tendrían gran sentido pues una postura individual pero bueno el caso es que yo estaba ahí porque eso era útil para para bueno pues para la interacción con mis lectores para dar cuenta de mi actividad y también para mantener bueno pues un intercambio valioso de opiniones en muchas veces discrepantes con las mías muchas veces críticas planteadas a mí eso no me importa incluso un cierto grado de de acritud tampoco me molesta me parece bien no pero a medida que fui ganando seguidores y a medida que mis sensaciones de Twitter tenían cada vez más repercusión pues a mí me empezó a inundar un caudal de comunicación enorme que me producía una sensación creciente de agobio sobretodo porque no podía corresponder porque veía que la herramienta estaba elaborada bueno pues el interés de de la compañía que la explota lo que por otra parte muy legítimo pero que cuando había un cierto grado de interacción para una persona que intenta atender a sus lectores que intenta atender a quién además es generoso y a quién bueno pues te aporta un contenido valioso incluso aunque te critique pues se volvió cada vez más difícil entre otras cosas porque esos mensajes valiosos se venían cada vez más enredado ruido en millones creencias indeseables que yo no puedo ofenden y y me siento herido ni nada esto pero unos mensajes que me interesen Gerard mensajes que estaban consumiendo crecientemente mi tiempo

Voz 0313 03:03 oye Lorenzo ocho años activo muy activo ahí en cuáles han sido los Si lo recuerdas que me imagino que si ellos los asuntos los temas sobre los que más te ha costado tuitear

Voz 1 03:15 bueno a ver lo los que por los que un precio más alto por tutear pues bueno lo recuerdo recuerdo por ejemplo en este caso no pero recuerdo que hablamos con con esa ocasión no cuando escribe un artículo sobre aquellas marchas de la dignidad suelen ensañamiento que había habido un policía ahí sobre cómo incluso se había llegado a pedir a los sanitarios que no lo atendieran pues hubo mucha gente que que me arreó esa misma tarde después de hablar con vosotros por Twitter y durante día y medio luego también más de una vez separado caro defenderla porque intelectual profundamente

Voz 0313 03:45 es propiedad eso lo compartimos eso lo convencidos bueno eso sí

Voz 1 03:49 a ver tiene una de las bandas más amargos una propiedad bajo sospechas que en España hay siempre que la defiendes te aparece un enjambre de depredadores dispuesto a castigarse también he pagado caro ponerme con claridad al proceso independiente en Cataluña ya además del una posición que quizá lo mejor ha sorprendido más porque bueno cuando este proceso era algo todavía en germen yo he abogado mucho y en las hemerotecas están ahí para acreditarlo el entendimiento con el nacionalismo catalán y por tratar de recomponer la situación no pero cuando el nacionalismo catalán se echó al monte empieza a infringir la legalidad y para mí es mi opinión supongo que habrá que no la comparta a secuestrar los derechos de los ciudadanos yo me posicione claramente frente de eso y eso pues tiene un coste no yo esas cosas no pues bueno mira la última vez fue curiosamente por motivos inverso también me ha pasado una factura por ejemplo a publicar un libro en el que hablo del anterior jefe del Estado del anterior al anterior perdón está demasiado elogiosos ya efectivamente cuento lo que hizo tanto en África como en la guerra como pues no siempre hay nostálgicos de esa figura que que te lo afean no curiosamente me han llamado a la vez franquista me han denigrado por según ellos injuriar a Franco pero el último paso fue publicar un artículo en el que defendía con argumentos en los que creo que habría sido conveniente excarcelada Yunquera darles dejarle libertad provisional confianza y con medidas

Voz 0313 05:16 lo comparto que por cierto no creo

Voz 1 05:18 ah y los Jordi Clos podría justificar porqué pero bueno defendí que a Junqueras me parecía que era más pertinente dejarlo en libertad hasta que responda de las imputaciones que pesan sobre él y bueno pues me me habré los de enfrente me marear olvidos vosotros

Voz 2 05:32 oye han pasado nueve días

Voz 0313 05:35 cómo te sientes que has

Voz 3 05:37 Dido que es lo primero que hace es ahora por la mañana pues mira

Voz 1 05:40 esto mejor mucho mejor el titular es mucho mejor y luego puedo dar pistas como puedo dar elementos concretos no la batería del móvil me dura el doble maravilloso yo yo yo iba a jubilar mi teléfono que ya no me lo yo los intentos tirar no no no creo en esto de andar siempre a la última no ya tiene tres años y pico y ya pues me costaba que llegar al mediodía ahora llega hasta la noche así sin problemas es es la primera que que descubierto y luego bueno tengo más tiempo para la reflexión y para la reflexión sobre mis cosas y para la lectura detenida hay y luego pues mira me han dejado de regañar a cosa que alguna vez lo hacían con toda la razón mis hijos cuando yo estaba haciendo una cosa en con ellos o medio con ellos es lo que fuera y de repente había algo como de gresca abierta en Twitter el cerebro humano tiene unos automatismos de los que es muy difícil es decir se automatismos de curiosidad automatismos de Ivonne decía no tiene nos bueno pues mira desde hace nueve días no es que me lo dijeran mucho las prioridades pero a veces sí que es verdad que que que te distraía te distraes incluso se ha convertido en tendencia en tu casa da bueno pues pues sí sí totalmente pero ahora ahora mismo no habiendo tienen y luego bueno pues la verdad es que es curioso porque la la red social al final te acaba ahí siempre y cuando la concibe has puesto más una herramienta interacción con gente que te importa como en mi caso es los lectores pues se acaba convirtiendo en una especie de de invasor de tu vida a través del teléfono móvil desde que no tengo la de Twitter en el teléfono móvil y teléfonos móviles un instrumento mucho más inofensivo

Voz 1512 07:13 por cierto ahora que dice Lorenzo eso de gente que le importa cómo son sus lectores como él no lo va a contar lo voy a contar yo porque yo doy fe de que Lorenzo Silva es un escritor que se pone a firmar libros en la Feria del Libro y lo sé porque he firmado junto a él se sabe el nombre de sus lectores no se cuántas muy preguntarse a algunos pero Lorenzo yo estaba absolutamente impresionada venía la gente y no decía el nombre le decía El hombre Manolo aquí otra vez estás para que se firme un libro se cuando él dice cuando él explica en ese artículo que a él le gusta interactuar con los lectores que él tiene ese cauce abierto siempre para ellos yo de verdad soy testigo de las testigos no mentimos y lo he visto con estos ojos

Voz 3 07:51 Marta pero es que le iba diciendo el nombre de los Twitter

Voz 1512 07:55 qué sabía que había longevidad

Voz 4 07:58 es que yo creo que recordaba la dedicatoria anterior

Voz 3 08:01 entonces Lorenzo teniendo esa red social tan rica como es la Real saliendo te quiero decir que te voy a estropear tu partido y yo hoy os Trending Topic claro que sí en el tercer puesto que no hay nada como irse de algún sitio para que hablen de ti no

Voz 1 08:15 pues yo no era consciente

Voz 0827 08:18 Lorenzo pero yo sí que te voy a romper un poco ese paraíso en el que oye me siento muy bien porque tú te sientas bien pero no tienes también la sensación de haber dejado huérfanos a un montón de gente que te seguía porque los personajes públicos lo que tenéis es que sois o tenemos somos poliédrico no y a veces solamente se ve una cara nuestra en la que solamente hablamos incluso los que opinamos solamente hablamos de cuatro cinco cosas sin embargo una red social te permite ver pues al hombre o a la mujer que hay detrás del personaje público y en ese sentido sí que me parece enriquecedor no sé si tú también tienes ese sentimiento de haber dejado huérfano a un montón de gente hoy

Voz 1 08:54 intento no tenerlo porque yo tengo pensado una alternativa es con lo que llevó arrancó el artículo no se diecisiete años cuando no existía ni Twitter ni Facebook yo abrí una página web creo que entonces además había pocas páginas puede ser escritores en España pulsión buzón de correo electrónico en público esa página web sigue ahí ese buzón de correo electrónico público sigue ahí yo a través de ese artilugio rudimentario ya tenía una gran red social antes de que apareciera Facebook o Twitter curar social en la que soy accesible en la que interactúa con muchísimas personas con miles de personas de la que como cuento en el que ha salido cosas tan increíbles como que gente que a mi se me ha puesto en contacto a través de esa red acabado escribiendo libros conmigo es decir hasta hasta ese nivel yo esa puerta nuestros la dejó abierta sino que las Toby rediseñado para en breve no tardaré más de un par de semanas pero con ese rediseño actualizada y con más posibilidades pues seguir teniendo esa puerta y mantener eso sí que algo ha destacado positivo de Twitter la interacción con mucha gente interesante y generosa a lo largo de estos años y también a una idea que creo que es lo más brillante Twitter ya me gustaría que el resto de los elementos de Twitter hubieran sido diseñados se gestionarán con tanta brillantez que es la idea del microblog hoy la idea de mensajes cortos

Voz 0313 10:12 sí sí puede con mensajes cortos la gente