'La polémica del día' (10/01) | ¿Se pueden reescribir los clásicos?

Voz 0827

00:09

pues se estrenó en Florencia la clásica Carmen de Bizet y acabó con un estrepitoso abucheo del público y no por la interpretación ni por la puesta en escena ni porque ella es mala suerte la pistola fallase en el instante crítico sino por un final inesperado en el que es ella quién mata y no la que muere podría ser Carmen pero no la de Bizet debió de pensar parte del público defensor de las esencias al que no les gustó este giro no es la primera ni creemos que sea la última vez que la reinterpretación de un clásico suscita polémica porque la discusión sobre si una obra clásica puede interpretarse no sólo en la actualización de las formas sino en la reescritura del argumento es tan antigua como el propio arte hay quién piensa que lo escrito debe preservarse tal cual y que si alguien piensa que el Quijote podría haber sido mujer pues no necesita travestir al personaje de Cervantes sino inventar un nuevo personaje y hay quien sostiene sin embargo que si el mundo cambia el arte debe dejar constancia de ese cambio situando acciones en otro contexto actualizando la escenografía por qué no retocando también los argumentos o los finales quizás Bizet hoy hubiera imaginado un final como el que el domingo fue abucheado o quizás qué te a saber sirviese unido a la bronca que hoy ayer y mañana sigue siendo una opción tan legítima como la ovación para quién paga una entrada tiene derecho a juzgar el espectáculo